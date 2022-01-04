Запад поддержал «Мемориал» *, чтобы позже добить Россию

Мосгорсуд удовлетворил иск московской прокуратуры — и ликвидировал «Правозащитный центр „Мемориал“» * - на следующий день после того, как Верховный суд России ликвидировал Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» *.

Соединенные Штаты осудили ликвидацию российским судом международного «Мемориала», заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. Он призвалроссийские власти прекратить преследование «независимых голосов» и выразил солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за осуществление своих прав. Позицию Госдепа поддержал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отметив, что «Мемориал» играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека.

Высказались и отдельные страны Европы. По мнению МИД Германии, запрет «Мемориала» противоречит международным обязательствам России в области защиты основных гражданских прав.

МИД Франции беспокоится о российской науке и культуре. А президент Польшизаявил о своем разочаровании.

На судебном заседании по делу «Мемориала» присутствовали представители посольств 15 стран Евросоюза. Список их отчасти напоминает тех, кто поддерживал в суде Алексея Навального. Похоже, российскую историю на Западе воспринимают как прошлое, способное оказывать серьезное влияние на настоящее. Как политический инструмент, если не оружие.

Незадолго до суда в прессе появились публикации о том, что «Мемориал» среди других организаций получил финансирование со стороны МИД Великобритании в сумме 480 тысяч стерлингов на наращивание потенциала российских правозащитников. Обязательное условие сотрудничества — полная конфиденциальность. Отчет — перед послом Британии в России Деборой Броннет.

При этом сотрудники «Мемориала» после решения суда о ликвидации заявили, что найдут законные способы продолжать работу. По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, было бы полезным дать «Мемориалу» возможность устранить претензии, и «продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий».

— Генпрокуратура среди прочего обвиняет «Мемориал» в реабилитации нацистских преступников. Как ни странно, но это все совершенная правда, — говорит историк Игорь Пыхалов. — Хотя речь идет о прошлом. До 2000-х годов сотрудники «Мемориала» действительно занимались получением для военнослужащих Третьего рейха права на реабилитацию.

Но не потому что они такие идейные сторонники нацистов. Это был бизнес — такие работы выполнялись по заказам родственников реабилитированных из ФРГ. Для них существенно, будет ли их предок нацистским преступником или честным солдатом вермахта, выполнявшим свой долг. И отношение будет другое, и пенсию могут назначить.

А наше правосудие с радостью подписывало справки о реабилитации, так как в те времена это был общий идеологический тренд на нагнетании антисталинской истерии. Сейчас, видимо, всех кого было можно уже реабилитировали.

«СП»: — Из песни слова не выкинешь. Как вы оцениваете деятельность «Мемориала» в целом?

— Необходимо признать, что под эгидой «Мемориала» был выполнен большой объем реальных научных исследований. Причем, в академических публикациях общества, не предназначенных для пропаганды, приводятся вполне реальные факты и цифры. Известный историк Александр Дюков, отмечал, что цифра умерших в местах заключения у «Мемориала» даже ниже, чем, например, в моей книге по аналогичной тематике. То есть как ученые сотрудники общества были добросовестные.

При этом они не были добросовестными как пропагандисты. Покойный руководитель «Мемориала» Арсений Рогинский признавался, что в 1990-е, когда он как ученый установил реальные масштабы репрессий (которые оказались недостаточно масштабными), он понял, что с пропагандистской точки зрения лучше будет молчать об этом. Фактически «Мемориал» проповедует очернение советской эпохи. Поэтому научную и пропагандистскую деятельность «Мемориала» надо разделять.

Закрывать «Мемориал», по-моему, не стоило. Пусть бы они работали и дальше. Но при этом на их ресурсах должна стоять отметка иностранного агента. Потому что они действительно получали иностранное финансирование.

«СП»: — Именно из-за отсутствия этого «клейма» их и закрыли. Хотя в суде адвокат напирал и на очернение СССР…

— Сейчас власти, поняв, что советский проект был наиболее успешным в истории нашей страны, пытаются некоторое элементы той высшей цивилизации возродить. Вообще, интересен общий тренд политики нашего государства. Глава КС Валерий Зорькин только что не исключил возвращения смертной казни. Говорит, что в свое время мы пошли на поводу Запада, а отмена такого наказания противоречит нравственным традициям нашего общества.

Получается, наши власти наломали дров. В частности, поощрили создание «Мемориала». А теперь это объявляется ошибкой. Возникает вопрос: а может вся молодая демократия тоже была ошибкой или даже преступлением против своего народа? И не следует ли тем, кто к этому причастен и до сих пор во власти признать ошибку, покаяться и впредь вести политическую линию более последовательно. Либо «Ельцин-центр» и «Мемориал», либо ни того, ни другого.

— «Мемориал» не является нейтральной научной организацией, которая устанавливает научную правду, — продолжает координатор «Левого фронта» Алексей Сахнин. — Конечно, это идеологизированная организация и ее ангажированная позиция вписывается в прозападный либеральный контекст. При этом «Мемориал» сфокусирован на вполне реальной проблематике, связанной с жертвами репрессий сталинского времени. Часто в либеральном нарративе эти репрессии использовались для оправдания людоедских реформ, которые привели к разрушению структуры социального государства в 1990-е годы и к новым нечем не оправданным жертвам.

Тем не менее, эта часть нашего тяжелого трагического прошлого не может быть вычеркнута. В том числе не должен запрещаться такой однобокий идеологический подход. Идеологический ангажемент «Мемориала» не оправдывает запрет. Этот запрет бьет в том числе по противникам либерального лагеря, сужая пространство дискуссии, усиливая авторитаризм, эффект диктатуры. В конечном счете этот запрет нанесет урон свободе и нелибералов, и всего российского общества. Он вводится не из соображений национальных интересов, а для удержания контроля, монополии на власть.

«СП»: — Присутствие в суде дипломатов 15 стран — тех, кто гнобит Россию санкциями и вот-вот развяжет против нас войну, заставляет видеть в «Мемориале» в первую очередь передовой отряд враждебного нам Запада…

— Краткосрочные причины запрета «Мемориала» лежат в обострении новой холодной войны. По обе стороны этого фронта власти уничтожают НКО, которые они рассматривают как «пятую колонну» потенциального противника. Недаром в США недавно вынудили закрыться «Совет соотечественников». Российские власти ответили запретом «Мемориала». Но этот запрет — ошибка. Это та же логика, по которой для устрашения противника нужно «бомбить Воронеж».

Эти действия предельно не демократичны, потому что игнорируют тот факт, что социальный запрос на «Мемориал» и его нарратив, пусть и однобокий, генерируется самим российским обществом, его трагическим прошлым. Запрет не ликвидирует память, не снимет напряжение и противостояние в обществе, не отменит эксцессов 1930-х годов, как и ассоциации между нынешним накалом авторитаризма и репрессиями сталинского времени.

«СП»: — Если верить СМИ, еще в 2020 году содействие «Мемориалу» оказывали и Архив президента России, и Центральный архив ФСБ РФ. А среди спонсоров общества указывали Благотворительный фонд Владимира Потанина…

— Это пример противоречия, которое не находит никакого логического решения, кроме административно-полицейского. Генетически наш правящий класс связан с либеральными реформами 1990-х. И та система идеологической легитимации, которая сопровождала эти реформы, основанная на антикоммунизме, на гипертрофированном внимании к ошибкам и преступлениям советского времени, инкорпорирована в структуру нынешнего общественного порядка. Социальный заказ на то, что делал «Мемориал» до последнего времени исходил в том числе и от правящего класса.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» и «Правозащитный центр „Мемориал“» Минюстом России внесены в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов. Решением Верховного суда России 28.12.2021 г. «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“» ликвидировано. Решением Мосгорсуда 29.12.2021 г. «Правозащитный центр „Мемориал“» ликвидирован.

Сергей Аксенов

https://svpressa.ru/politic/article/320712/