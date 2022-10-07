Навечно в строю!

6 с небольшим лет назад, 16 июня 2016 года в ходе проведения специальной операции погиб начальник 1-го отделения 5-го отдела Управления «А» ЦСН ФСБ - подполковник Игорь Марьенков («Гриф»). Игорь Марьенков родился в Лабинске. Школу Игорь окончил с «серебряной» медалью. С юношеских лет он, как и многие ребята, мечтал о военной службе. Готовился стать защитником Отечества — много лет занимался каратэ киокусинкай у тренера Владимира Владимировича Чистякова.

Свою мечту Игорю пришлось претворять в жизнь в условиях развала Советского Союза и неясной судьбы самой России, которая могла прекратить существование уже тогда, распавшись на ряд территорий. Тем ценнее выбор людей, которые в той тяжелой обстановке не пускались во все тяжкие, не думали только о себе, а шли на службу в армию и специальные подразделения.

В 1996 году после окончания Голицынского пограничного института для дальнейшей службы был направлен в Назрановский пограничный отряд, на должность командира отдельной группы спецразведки. Во время службы в Назрановском пограничном отряде

В 2000 году уволился, в течение следующих шести лет работал на малой родине, Лабинской детско-юношеской спортшколе «Единоборств». С лета 2006 года, Игорь после сдачи всех тестов продолжил службу во 2-м отделе Управления «А».

Неоднократно участвовал в различных оперативно-боевых и специальных операциях как на Северном Кавказе, так и за пределами России. С 2014 года начальник 1-го отделения 5-го отдела «Альфы». В 2015 получил тяжелое ранение, но пройдя курс реабилитации вернулся в строй.

По оценке начальника ЦСН генерал-полковника Александра Тихонова, подполковник Марьенков являлся одним из лучших офицеров среднего звена Центра и имел отличные перспективы для кадрового роста. За героизм и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, был награжден двумя орденами Мужества, медалью ФСБ «За доблесть» с изображением серебряного креста и мечей.

Отличался жизнелюбием, широким кругозором, умением находить правильные решения в нештатных ситуациях. Такие качества, как общительность, отзывчивость, высокий профессионализм, готовность прийти на помощь товарищам, снискали ему авторитет и уважение. Любящий сын, муж, верный и надежный товарищ. Все свободное время отдавал воспитанию трех дочерей дошкольного возраста. Им два годика и четыре (двойняшки): Настя, Аня и Маша.

В июне 2016 5-й отдел «Альфы» был поднят по тревоге, и переброшен в Дагестане. Целью была поиск и ликвидация бандгруппы «Южная», и ее главаря Гасана Абдуллаева. В операции принимали участие подразделения ЦСН ФСБ, пограничного спецназа и Росгвардии. Рано утром 16 июня группы «Альфы» и «Вымпела» выдвинулись в лесистую местность для поиска боевиков. Первыми вышли на боевиков сотрудники «В», уничтожив всех они захватили трофеи. Действуя на правом фланге, отделение Игоря Марьенкова прочесывало плотный кустарник, выдвинувшись вперед Игорь почти сразу попал под огонь, крикнув «Контакт!» успел предупредить своих, был ранен в руку, ногу, а также в район шеи. Пытаясь пробиться к Марьенкову, ранение в руку, ногу и грудь получил другой сотрудник. Доктор пытавшийся выдвинуться туда также получил пулю в плечо. Трижды сердце подполковника Марьенкова «вставало», и трижды его «запускали». Раненые были эвакуированы вертолетом в госпиталь, в это время операция продолжалась.

Спецы действовали на основании агентурных данных и смогли блокировать банду. Но как только дозорные «духов» заметили бронированные «Уралы», они подняли остальных и открыли огонь.

Под ответным огнем «шайтаны» рассредоточились в пределах зоны блокирования, используя овраги, густой кустарник и подлесок. В этих условиях поиск и нейтрализация боевиков представляли сложную задачу. Тем не менее, в ходе прочесывания густой растительности и боя, который вспыхивал то тут, то там, девять нелюдей были уничтожены.

Десятый — «Абу Ясир» — был обнаружен 17 июня близ села Геджух. Как матерый волк-одиночка, при этом берегущий свою шкуру, он перемещался преимущественно сам по себе, осуществляя дистанционное руководство. Сам в вылазках не принимал участия. Вместо этого посылал своих «мюридов» наводить террор.

На этот раз кровавому «Абу» пришел конец. Тихо уйти ему не удалось — чтобы отсидеться, пережить очередной разгром и восстановить кадры.

Уничтожение главаря и ядра ДТГ «Южная» явилось одной из крупнейших спецопераций последних лет на Северном Кавказе. Однако достигнутый результат был оплачен высокой ценой… Из боя не вышел Игорь Марьенков. Также погибли четверо бойцов 6-й роты ОМОНа. Посмертно, подполковнику Игорю Валерьевичу Марьенкову было присвоено звание Героя России. Также награжден двумя орденами Мужества. Ему был 41 год.

— Что видно в тепловизор?

— Ничего. Через такие кусты он не возьмёт.

— Принял.

Проверить кустарник Игорь Марьенков отправился сам. Как и в 90-е, когда, будучи молодым офицером, командовал группой спецразведки, предпочитал не прятаться за спинами подчинённых, так и теперь, уже в звании подполковника, принял аналогичное решение: если рисковать, то собой, но не своими людьми.

Когда до кустарника оставалось несколько шагов, молчание гор нарушил треск автоматных очередей. Игорь выстрелил в ответ.

— Контакт! — закричал он.

Где находились боевики, видно не было, лишь разлетались в щепки ветки и стволы деревьев от пуль. Находясь практически вплотную к позициям боевиков, Игорь Марьенков не только вёл с ними неравный бой, но и командовал своим подразделением, давал целеуказания отделению. Когда он повернулся в сторону, увидел одного своего бойца. Тот совсем недавно пополнил ряды спецназа, и для него операция по поиску банды «Южная» стала первым боевым мероприятием. Однако, отработав на тренировках всё до автоматизма, в реальном бою молодой сотрудник замешкался. Понимая, к чему это может привести, Игорь Марьенков бросился на помощь подчинённому. Офицер приказал ему сменить позицию, а сам остался прикрывать отход своего бойца. В этот момент на Марьенкова обрушился град вражеских пуль.

— Спустя некоторое время кто-то из спецназовцев, находившихся рядом, услышал стоны Игоря и тут же передал по рации: «Гриф» — «трёхсотый»! — говорит офицер «Альфы». — Один из наших предпринял попытку вытащить его, но получил тяжелейшие ранения: одна пуля раздробила ему кость на руке, другая попала в ногу, третья — в грудь. Затем оказать помощь раненым попытался наш доктор, но сам получил ранение в плечо.

Шквальным огнём из пулемётов спецназовцы заставили террористов ненадолго вжаться в землю. Этого времени хватило, чтобы эвакуировать раненых на безопасное расстояние. Пока одни бойцы вели бой с радикалами, другие оказывали помощь истекающим кровью спецназовцам. Игорю поставили капельницы в обе руки в надежде хоть как-то стабилизировать давление и сделали обезболивающий укол. Однако пуля, попав за ворот в шею, дошла до груди, разорвав аорту. Позже, уже в госпитале, выходя из операционной, хирурги признали, что с таким ранением выжить невозможно.

— «Док», ты как? — обернулся один из бойцов к доктору.

— Нормально, у меня кость не задета, — сказал побледневший от потери крови врач и начал сползать вниз.

— Чёрт, да где же борт?

В такую жару, да ещё в горах, где разрежен воздух, вертолётам летать не рекомендуется. Но пилоты, зная, что где-то нужна их помощь, спешили, как могли, ведь в кабине винтокрылой машины был установлен специальный медицинский модуль, оснащённый средствами реанимации, которые были так нужны раненым. А пока борт не достиг цели, спецназовцы делали всё, что могли.

— Только не отключайтесь, мужики! «Гриф», слышишь? Что у него с пульсом?

— Нитевидный! Твою ж…

Офицер моментально начинал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Это уже был второй раз, когда казалось, что жизнь вот-вот оставит Игоря Марьенкова. Но его товарищи отказывались проигрывать схватку со смертью. Ставкой была жизнь их боевого товарища.

— Есть пульс!

Спустя некоторое время сердце Игоря Марьенкова остановилось в третий раз, и вновь спецназовцы сумели запустить его. Порой Игорь приходил в сознание, начинал что-то говорить, просил перевернуть его.

— Держись, «Гриф», слышишь? «Вертушка» уже села. Не заметишь, как в госпитале окажешься, а там тебя быстро на ноги поставят!

...Не поставили...

Указом Президента Российской Федерации в июле 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания подполковнику Марьенкову И.В. присвоено звание Героя России (посмертно).

Навечно в строю!

Игорь похоронен на Мемориале Спецназа Николо-Архангельского кладбища со всеми воинскими почестями. Отдать дань памяти пришли ветераны Группы «А» разных поколений и действующие сотрудники, руководство Центра.

Средней общеобразовательной школе № 11 города Лабинска, в которой он преподавал присвоено его имя.

https://telegra.ph/file/d010814b7d566df8fea29.jpg

https://www.specnaz.ru/articles/246/20/2616.htm?fbclid=IwAR1...

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https://gerda-dog93.livejournal.com/142227.html