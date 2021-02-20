Война в Афгане. Фото

Военный конфликт в Афганистане, в котором принимал участие «ограниченный контингент советских войск», длился без малого десять лет, с конца 1979 до начала 1989 года. В Афганистане служило больше полумиллиона советских военных — общая численность контингента за все годы оценивается в 620 тысяч человек. По официальным данным, во время войны в Афганистане погибло 15 052 советских граждан.

Афганская война была запечатлена на снимках многих информационных агентств. Но особо ценными являются кадры фотокорреспондента Агентства печати «Новости» (АПН) Вячеслава Киселёва. Журналист снимал не только советских солдат — Киселёву удалось побывать в лагере душманов и сделать оттуда репортаж. Корреспондент за шесть лет совершил девять длительных командировок в Афганистан.

Фотографии Киселёва из Афганистана были собраны в альбом и изданы в 2006 году под заглавием «Вспомним Афганистан». Фотоальбом принёс автору премию Союза журналистов России. Представим наиболее интересные снимки «фотоснайпера».

Артиллеристы Будни Герата Танкисты Журналисты в Джелалабаде Солдаты в тылу Кабул Вид на Кабул из самолёта Провинция Нангархар. Дорога на Самархель Советские солдаты Медсестра Письма из дома Собака на войне Солдаты с собакой Солдат с флагом От Баграма к Чарикару Мирный житель Моджахеды Моджахеды Вывод советских войск из Афганистана Вывод советских войск из Афганистана Вывод советских войск из Афганистана Вывод советских войск из Афганистана Борис Громов, генерал-полковник, командующий дислоцированной в Афганистане 40‑й армией, руководил выводом советских войск из Афганистана Фотокорреспондент Вячеслав Киселёв и президент Афганистана Мохаммад Наджибулла

Сергей Лунёв

https://vatnikstan. ru/archive/afgan_photos/