И снова о хорошем

В Дубне начали производить 5 новых отечественных антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний В подмосковном городе расположены физико-химическая лаборатория, микробиологическая лаборатория и научно-исследовательская лаборатория, специалисты которой занимаются разработкой новых препаратов. Мощности предприятия позволяют выпускать до 20 миллионов флаконов лекарств в год.

В ближайшее время на территории комплекса начнется производство ещё семи новых препаратов, предназначенных для лечения тяжелых внутрибольничных инфекций мочевыводящей системы, дыхательных путей, а также при сепсисе.

В Арзамасе начали производить детали для «умных» газовых счетчиков Литейно-механический завод «Старт» начал серийное производство комплектующих для интеллектуальных газовых счетчиков.

Завод планирует производить до 40 000 комплектов деталей в год, используя алюминий отечественного производства. По оценкам, российский рынок умных газовых счетчиков составляет около 700 тыс. штук в год, и компания рассчитывает занять более 5% этого рынка.

https://www.kommersant.ru/doc/7182997?utm_source=yxnews&...

В Краснодарском крае открылось первое в России производство диоксида кремния из рисовой лузги В посёлке Ильский заработал уникальный завод по выпуску чистого диоксида кремния, который станет заменой импортным материалам. Завод перерабатывает рисовую лузгу, сокращая объем сельхозотходов, и на полной мощности будет производить до 450 тонн продукции в год.

Производство является экологически безопасным, что особенно важно для региона. В будущем компания планирует запустить производство суперабсорбентов и акриловых сополимеров. Диоксид кремния используют в микроэлектронике, строительстве, пищевой промышленности и других отраслях.

(https://tass.ru/ekonomika/21967817)

В Калининградской области запустили серийную сборку российских смартфонов Первые 10 000 устройств уже были собраны на производстве в посёлке Гусево и отгружены заказчику. К серийной сборке российских смартфонов приступили в начале сентября. Скорость производства техники — один гаджет в минуту.

Смартфоны Fplus, управляемые ОС «Аврора», предназначены для автоматизации корпоративных задач, в том числе в суровых условиях. Гаджеты устойчивы к влаге, пыли и физическим воздействиям, оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещённости и приближения. Аккумулятор емкостью 5080 mA-ч обеспечивает долгое время работы между перезарядками.

https://kgd.ru/news/society/item/110694-v-kaliningradskoj-ob...

В Верхней Пышме заработала крупнейшая фабрика по производству готовой еды На территории города-спутника Екатеринбурга будут перерабатываться овощи, мясо, птица и рыба, производиться готовые блюда, хлебобулочные и кондитерские изделия. Планируемый объем производства — 35 тонн еды (или 150 000 порций) в сутки.

Предприятие работает по четырем основным направлениям: сырьевое, кулинарное, кондитерское и хлебобулочное производство. В основе — натуральные ингредиенты от местных производителей и поставщиков. Создано более 400 рабочих мест.

https://www.e1.ru/text/job/2024/04/08/73365488/

В Москве произведены первые опытные образцы лазера для литографии ГК «Лассард» разработала эксимерный лазер, который станет ключевым элементом литографического оборудования для производства чипов с нормами проектирования до 65 нм. Поставки литографов на 130 нм запланированы на 2026 год, а в перспективе — и на 90 нм.

Основной заказчик — завод «Микрон», заинтересованный в масштабировании производства. На данный момент в мире подобное оборудование выпускают только две компании, но Россия может стать третьей страной, где налажено производство лазеров для литографов.

Эксимерные лазеры нужны для создания сверхточных микросхем. С их помощью можно "рисовать" на кремниевых пластинах сложные микроскопические детали, которые потом превращаются в процессоры и другие важные элементы электроники.

https://importfree.cnews.ru/news/top/2024-09-26_sanktsii_zap...

В Луганске запустили производство взрывозащищённого электрооборудования Завод «Спецмаш» стал первым в ЛНР предприятием, начавшим выпуск такого оборудования. На заводе производят распределительные короба, шкафы управления и светильники для компаний нефтегазового сектора.

Сейчас на предприятии работает участок прессования пластиков, а производственные линии сборки и обработки металла находятся на этапе отладки. До конца года планируется запустить участки механообработки и электромонтажа.

Сейчас на заводе трудятся 100 человек, а с запуском полного цикла производства их количество увеличится.

https://www.lugansk.kp.ru/online/news/6008935/

В Солнечногорске открыли производство кварцевого стекла для микроэлектроники Компания «Технологии кварцевых кристаллов» запустила предприятие по производству изделий из кварцевого стекла в индустриальном парке «Есипово».

Первое серийное изделие — оснастку для кремниевых структур в микроэлектронике — планируют выпустить в первом квартале 2025 года. Продукция компании будет востребована в полупроводниковой промышленности, светотехнике, нефтехимии и других высокотехнологичных сферах.

https://russian.rt.com/russia/news/1372878-podmoskove-proizv...

В Ростове-на-Дону запустили линию по производству печатных плат Группа компаний «Бештау» открыла первую производственную линию для твердых печатных плат. На ней выпускается 18 кв. м продукции за смену, а плата изготавливается преимущественно из отечественного сырья.

В ближайшие месяцы мощность линии планируют удвоить — до 36 кв. м за смену. На данном этапе «Бештау» выпускает платы 4-5 класса сложности, но в будущем планирует выйти на 6-й класс.

Для этого компания запустит новую производственную линию на дополнительной площадке.

https://expertsouth.ru/news/beshtau-zapustila-liniyu-po-proi...

В Воронеже запустили производство микроконтроллеров На базе воронежского НИИ электронной техники открыли новую линию для производства микроконтроллеров, которые потребляют очень мало энергии. На этой линии также будут выпускать микропроцессоры, преобразователи питания и специальные транзисторы для работы с высокочастотными сигналами.

До конца 2025 года планируется выпускать до 3,5 млн микроконтроллеров в год, а максимальная мощность завода – 10 млн штук.

Микроконтроллеры будут использовать в медицине, бытовых приборах и в автоматизации производств.

https://tass.ru/ekonomika/21912703

Импортозамещение. Сентябрь 2024 года Программируемый логический контроллер Segnetics Pixel2

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2090 проекта импортозамещения!

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Предприятие «Решетнёв» (ИСС имени Решетнёва, Красноярский край) по заказу «Российские космические системы» запустило серийное производство волноводов — радиотехнических изделий для приёма-передачи электромагнитного сигнала, применяющихся в серийной аппараттуре российских спутников.

Производство было начато в сжатые сроки, планируется наращивать его объёмы в связи с большим заказом на производство космических аппаратов, в том числе для орбитальной группировки «Сфера».

Также стоит отметить, что в «РКС» разработана технология мультимикронных интегральных волноводов, позволяющая создавать современные помехозащищённые высокоскоростные линии передачи информации — так снижаются массогабаритные параметры приборов и количество соединений внутри них.

https://sdelanounas.ru/blogs/163309/?utm_source=tg

Новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства для изготовления крупногабаритных деталей введено в эксплуатацию на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Оно позволит в разы сократить время выполнения отдельных этапов производственного цикла.

Российские портальные 5-координатные фрезерные обрабатывающие центры с вакуумным столом позволят изготавливать комплектующие из алюминиевых сплавов, в том числе детали крыла с максимальным размером до 24 метров. Такое уникальное оборудование используется преимущественно в самолетостроении для изготовления крупногабаритных деталей конструкции самолетов.

https://sdelanounas.ru/blogs/163319/?utm_source=tg

НПО «Керамет» организовало в Перми импортозамещающее серийное производство гидродинамических подшипников скольжения с композитным покрытием. Они используются в оборудовании для добычи нефти и газа. Ранее в Россию подобные подшипники поставляла одна компания из США, покинувшая российский рынок из-за санкций.

Инвестиции в приобретение исследовательского и технологического оборудования составили 130 млн рублей. Из них 100 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

https://sdelanounas.ru/blogs/163323/?utm_source=tg

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), наращивает производство собственного трубопрокатного инструмента и запасных частей. Благодаря внедрению нового металлообрабатывающего оборудования ремонтно-механический цех предприятия увеличил сортамент и улучшил качество выпускаемой продукции, повысил производительность и автоматизировал часть процессов.

В подразделении введен в эксплуатацию фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Он предназначен для изготовления деталей различного сечения размером до 600×600 мм, в частности, калибров, валов, обойм, втулок и колец для трубопрокатного производства. https://sdelanounas.ru/blogs/163320/?utm_source=tg

Белгородская область получила 49 единиц спецтехники по линии МЧС России в рамках решения Правительства РФ.

Это цистерны для перевозки воды, вакуумные машины, мобильные электроподстанции и мусоровозы.

Ранее, 30 сентября, в область поступили девять КАМАЗов-мусоровозов.

https://sdelanounas.ru/blogs/163335/?utm_source=tg

Спущен на воду траулер "Мерланг" проекта ТР 446

Судно построено на Ахтубинском судостроительно-судоремонтном заводе для АО «Норд вест флот компани».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы администрации Ахтубинска Александр Сиваков.

«Сегодня совместно с коллегами посетил Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод. Там мы приняли участие в торжественном мероприятии, которое посвятили спуску на воду судна „Рыболовный рефрижераторный траулер-проект ТР 446“», — написал он. https://sdelanounas.ru/blogs/163361/?utm_source=tg

«Ростсельмаш» представил новый комбайн на выставке «Агросалон-2024».

Это первый российский зерноуборочный комбайн H820 8-го класса производительности с уникальной гибридной системой обмолота и сепарации.

Отличительной особенностью новой платформы является система сепарации зерна, работающая с помощью двух роторных соломосепараторов длиной 4500 мм и диаметром 445 мм, что обеспечивает высокую эффективность процесса. В комбайне реализована современная платформа очистки с технологическим трактом шириной 1500 мм и площадью 5,74 м². Это решение не только повышает производительность комбайна, но и значительно улучшает чистоту конечного продукта, а также минимизирует потери урожая.

https://sdelanounas.ru/blogs/163365/?utm_source=tg

Резидент ТОР «Хабаровск» запустил производство полиэтиленовых труб

ООО «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» запустило производство продукции для систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения диаметром от 32 до 450 мм на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск».

Меры господдержки помогли создать новое производство в намеченные сроки. В течение следующих пяти лет инвестор построит еще три производственных корпуса нарастив объемы выпуска продукции с 620 тонн в 2024 году до около 1500 тонн в 2029 году.

https://sdelanounas.ru/blogs/163370/?utm_source=tg

Специалисты ОДК собрали второй опытный образец индустриального двигателя нового поколения АЛ-41СТ-25

АЛ-41СТ-25 разработан конструкторами ОКБ им. Люльки и изготовлен на уфимском предприятии ОДК-УМПО с применением современных технологий. Двигатель является ключевым элементом газоперекачивающих агрегатов. Оборудование такого уровня в России ранее не производилось.

Второй созданный ОДК опытный образец двигателя АЛ-41СТ-25 впервые демонстрируют на выставке «Импортозамещение в газовой отрасли», которая проходит в рамках Петербургского международного газового форума-2024.

https://sdelanounas.ru/blogs/163383/?utm_source=tg

В поселке Шуя в Карелии открыли движение по новому мосту

Долгожданное событие в Прионежском районе — открыто движение по новому мосту через реку Шуя в одноименном поселке.

Реконструкцию моста провели специалисты компании «ЭкспрессСтрой».

Этот мост имеет большое значение для жителей поселка. Многие социально-значимые объекты находятся на одной стороне реки, а большой жилой массив — на другой. На время ремонта моста правительство Карелии организовало бесплатный подвоз жителей, теперь с его открытием все важные объекты — школа, детский сад, магазин, амбулатория, отделение Почты стали в пешей доступности.

После завершения реконструкции моста в разы увеличилась и его грузоподъемность и пропускная способность, длина увеличена со 162 до 172 метров, а ширина — с 9 до 15 метров.

https://sdelanounas.ru/blogs/163417/?utm_source=tg

Компания «Технопромэкспорт» ввела в эксплуатацию ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае

Компания «Технопромэкспорт» завершила строительство ТЭС «Ударная» в Крымском районе Краснодарского края. Станция введена в эксплуатацию. Все три блока начали поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии.

Старт работы «Ударной» повышает надежность энергоснабжения потребителей Юга страны. Она обеспечит свыше 10% от потребности в электроэнергии Краснодарского края — до 4 млн. кВт-ч в год. Станция будет питать жилищно-коммунальный сектор и промышленные предприятия.

В составе объекта впервые применена отечественная газовая турбина большой мощности ГТД-110М производства ОДК.

https://sdelanounas.ru/blogs/163420/?utm_source=tg

Завод по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования «Шафт Технолоджи» запустили в городе Киржаче Владимирской области. Его общая площадь составляет 40 тыс. кв. м, на предприятии работают более 1 тыс. человек, сообщил в среду по видеосвязи председатель совета директоров торгово-производственного холдинга (ТПХ) «Русклимат» Михаил Тимошенко.

«Открыт крупнейший завод по производству вентиляционного оборудования центральных систем кондиционирования „Шафт Технолоджи“. Высокотехнологичное предприятие полного цикла с глубокой автоматизацией. Объем производства превышает 12 тыс. приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования. Площадь предприятия составляет 40 тыс. кв. м, на производстве будет трудиться более тысячи человек», — сказал Тимошенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/163422/?utm_source=tg

В селе Гусевка Республики Алтай через реку Иша построили современный и безопасный мост

9 октября, в торжественной обстановке после капитального ремонта открыли мост через реку Иша в селе Гусевка Чойского района.

Раньше здесь был подвесной аварийный мост. Капитальный ремонт провели благодаря участию Республики Алтай в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Завершили работы за один год. Теперь мост современный и безопасный. С обустроенным тротуаром для жителей.

https://sdelanounas.ru/blogs/163437/?utm_source=tg

КМЗ запустил производство якорно-швартовных устройств собственной разработки.

КМЗ изготовил первый образец якорно-швартовного шпиля собственной разработки ЯШ2Р, который будет передан Самарскому судостроительному заводу «Нефтефлот» Шпиль ЯШ2Р — однопалубный, оснащен турачкой на баллере, с электроприводом и пониженной скоростью подъема якорной цепи. Он предназначен для выполнения якорных и швартовных операций, а также для удержания судна на якоре. Устанавливается на судах, эксплуатируемых на внутренних водных путях в районах с умеренным климатом. Расчетная глубина якорной стоянки — 40 метров.

https://sdelanounas.ru/blogs/163446/?utm_source=tg

Экскаваторы-погрузчики начали выпускать в Забайкалье

Предприятие «Восток-Агро» начало выпуск экскаваторов-погрузчиков в Забайкалье под собственным брендом «Кодар». Стоимость проекта составляет 34 млн рублей. Поддержал проект региональный Фонд развития промышленности. Также своими силами инвестор провёл реконструкцию завода и докупил необходимую технику.

Планируется, что ежегодное производство техники составит не менее 24 единиц. Пока нет точной информации, о каких именно машинах идёт речь. Но на сайте предприятия можно посмотреть, как выглядят фронтальные погрузчики «Кодар» 300L, 300K, 250К и 250L. Причём две последние модели выпускаются с телескопической стрелой.

https://sdelanounas.ru/blogs/163427/?utm_source=tg