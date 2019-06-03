Как чехословацкий легион в России орудовал

В советских учебниках истории начало широкомасштабной Гражданской войны было принято датировать маем 1918 года, связывая с восстанием Чехословацкого корпуса. И, хотя не все с этим согласны, никто не спорит с тем, что чехословацкие легионеры сыграли крупную роль в свержении власти большевиков на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, серьёзно поспособствовав возникновению и укреплению там антибольшевистских режимов.

Вместо того чтобы покинуть Россию, по решению Антанты чехи и словаки остались в ней, превратившись в интервентов. Им в наши дни возводят памятники…

Если до лета 1918-го сопротивление большевикам носило очаговый характер, то после восстания Чехословацкого корпуса началась широкомасштабная Гражданская война. В результате неё Россия понесла огромные людские и материальные потери. Даже век спустя не все раны, оставленные общенациональной трагедией, зажили. Показательны горячие дискуссии в обществе по поводу названия метро «Войковская» и памятника адмиралу Александру Колчаку в Иркутске. Во время Гражданской войны погибли не только граждане России, но и иностранцы, в том числе чехи и словаки. Около десяти лет Министерство обороны Чешской Республики реализует в России свой проект «Легион 100», возводя памятники солдатам и офицерам Чехословацкого корпуса, погибшим в годы Гражданской войны. Всего на территории Российской Федерации запланирована установка 58 монументов. Некоторые из них уже возведены. Ещё 20 октября 2011 года в Челябинске на привокзальной площади при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Чехии в России Петра Коларжа, других чешских, а также словацких и российских официальных лиц торжественно открыли памятник легионерам. Он воздвигнут рядом с памятником «Сказ об Урале», который является городским символом.

Памятник с именами белочехов, погибших в боях за Нижний Тагил в 1918 г. Территория бывшего Скорбященского монастыря

Год спустя памятник появился в Кунгуре на территории историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь». Сегодня памятники легионерам возведены и в других городах. В марте 2015 года в г. Пензе на железнодорожной станции Пенза III был установлен памятный знак-кенотаф чехословацким легионерам, погибшим в 1918 году в боях с большевистским гарнизоном г. Пензы, пытавшимся их разоружить.

Причём, как справедливо заметил историк Виктор Димиулин, если «во Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, Сызрани и ряде других мест памятники белочехам стоят на кладбищах (где им, собственно, и положено быть) и видны только тем, кто посещает эти места скорби, то в Челябинске, Пензе, Пугачёве и Верхнем Услоне они находятся в весьма людных местах».

Примечательны и надписи на памятниках. На монументе в Челябинске указано: «Здесь покоятся чехословацкие солдаты, храбрые борцы за свободу и самостоятельность своей земли, России и всего славянства. В братской земле отдали жизни за возрождение человечества. Обнажите головы перед могилой героев».

Однако сразу же возникают неизбежные вопросы: почему «за свободу и самостоятельность своей земли» легионеры воевали в России, будучи подчинёнными французскому командованию? И как быть с такими неупомянутыми «подвигами» «героев», как расстрелы пленных красноармейцев и взявшихся за оружие крестьян, угоны паровозов, захват заложников, насилие и ограбление мирных жителей, у которых легионеры отнимали продовольствие и ценные вещи? Показательно то, что в расколотой братоубийственной войне России о легионерах с возмущением и ненавистью отзывались и обыватели, и рабочие, и крестьяне, и красные, и белые. К примеру, управляющий военным министерством в правительстве Александра Колчака генерал-лейтенант Алексей Будберг писал: «Сейчас чехи таскают за собой около 600 груженых вагонов, очень тщательно охраняемых… по данным контрразведки, эти вагоны наполнены машинами, станками, ценными металлами, картинами, разной ценной мебелью и утварью и прочим добром, собранным на Урале и в Сибири».

Другой колчаковский генерал Константин Сахаров процитировал газету «Дело России», писавшую в 1920 году: «Отойдя в тыл, чехи стали стягивать туда же свою военную добычу. Последняя поражала не только своим количеством, но и разнообразием. Чего, чего только не было у чехов. Склады их ломились от огромного количества русского обмундирования, вооружения, сукна, продовольственных запасов и обуви. Не довольствуясь реквизицией казенных складов и казенного имущества, чехи стали забирать все, что попадало под руку, совершенно не считаясь с тем, кому имущество принадлежало. Металлы, разного рода сырье, ценные машины, породистые лошади объявлялись чехами военной добычей. Одних медикаментов ими было забрано на сумму свыше трех миллионов золотых рублей, резины на 40 миллионов рублей, из Тюменского округа вывезено огромное количество меди и т.д. Чехи не постеснялись объявить своим призом даже библиотеку и лабораторию Пермского университета. Точное количество награбленного чехами не поддается даже учету. По самому скромному подсчету эта своеобразная контрибуция обошлась русскому народу во многие сотни миллионов рублей и значительно превышала контрибуцию, наложенную пруссаками на Францию в 1871 г. Часть этой добычи стала предметом открытой купли-продажи и выпускалась на рынок по взвинченным ценам, часть была погружена в вагоны и предназначена к отправке в Чехию». Телеграфное сообщение наркома И. В. Сталина представителям чехословацкого армейского корпуса в России об отношении советского правительства к чехословацкой армии. Март 1918 год.

Но Чехословацкий легион не прислушался к этой телеграмме, а присоединился к антибольшевистским силам и захватил несколько городов вдоль железной дороги Урала и Сибири.

Однако не мародёрство — главное преступление легионеров. Они не просто грабили, но и убивали. Их руки по локоть в крови.

Напомню, что поводом для восстания Чехословацкого корпуса стало столкновение легионеров и венгров на вокзале Челябинска, где 14 мая поблизости друг от друга оказались эшелон корпуса и поезд с военнопленными австро-венгерской армии. После того как чех Франтишек Духачек был ранен брошенным в него металлическим предметом, легионеры избили нескольких венгерских военнопленных, а метнувшего железяку Иогана Малика закололи штыком. 17 мая Челябинский Совет арестовал нескольких легионеров, подозреваемых в убийстве Малика. Их сослуживцы ринулись в центр города, где захватили арсенал, перерезали телефонные линии и освободили арестованных легионеров. Легионеры на станции Марьяновка (недалеко от Омска).

20 мая в Челябинске открылся и несколько дней заседал съезд представителей частей Чехословацкого корпуса и филиалов Чехословацкого национального совета в России. В итоге решили, что эшелоны корпуса продолжат движение во Владивосток. «Безусловно, чехам ничто не угрожало до тех пор, пока они стремились к достижению объявленной ими цели, т.е. добраться до Владивостока по Сибирской железной дороге. Чехи были нападающей стороной», — утверждал хорошо информированный генерал Уильям Сидней Грейвс, командовавший во время Гражданской войны американскими оккупационными силами в Сибири и на Дальнем Востоке. И заметьте, что все это свидетельства совсем не большевиков или сочувствующих красным. 23 мая 1918 съезд ЧСК в Челябинске постановил не сдавать оружия и пробиваться к Владивостоку. Радола Гайда, командующий чехословацкими войсками, со своей охраной

Однако вопреки формальному решению двигаться на восток капитан Радола Гайда, отмечает израильский историк Леонид Прайсман, «приказал 25 мая начальнику штаба 7-го Татранского полка капитану Э. Кадлецу захватить Мариинск, а командиру 1-го батальона 6-го полка захватить станцию Чулимская». Группа чехословацких легионеров в новой униформе (Иркутск, 10.12.1919 год)

25 мая чехословаки захватили Мариинск, в ночь на 27 мая — Челябинск и Новониколаевск. На следующий день они вошли на Миасский завод. Очевидец этих событий Александр Кузнецов так описывал их действия: «28 мая на ст. Миасс прибыли чехословаки. После двухчасового боя части РККА отступили. Взятых в плен в бою рабочих напилочного завода Яунзема и Бродиса чехи увели в лес и убили. Повешен попавший в плен Горелов Федор Яковлевич (17 лет), он казнен взводом чехов за грубость обращения с конвоем, грозил отомстить за убитых в бою товарищей». Чехословацкие войска в Иркутске. 1918 год

В тот же день легионеры взяли Нижнеудинск. Ими, пишет историк Илья Ратьковский, были арестованы военный комиссар и председатель ревтрибунала В.А. Какоулин и почти весь состав Нижнеудинского Совета (А.С. Горенский, Р.Я. Шнеерсон, П.В. Лабеев, А.Г. Страус, К.М. Петрашкевич, Д.А. Кашик, Н.Ф. Яманов, Лебедев и другие). Утром 18 июня после 20 дней пыток и издевательств их расстреляли. 29 мая после двухдневного кровопролитного сражения легионеры захватили Пензу, а также Канск и Сызрань. Бойцы 5-го полка Чехословацкого корпуса на захваченном ими вокзале в Пензе. Май, 1918 года.

«После боя Пенза стала «рябой», особенно верхние этажи домов, — свидетельствовал очевидец. — Следы пуль пестрели в зданиях. Многие были как решето. Улицы казались опутанными металлической паутиной. Пучки порванных телеграфных и телефонных проводов волочились по тротуарам, свисая с накренившихся или совершенно припавших к земле столбов. У развороченной ограды Лермонтовского сквера, против окружного суда, любопытные разглядывали неубранные трупы, кровавые брызги на разрушенных столбах». Солдаты Пензенской группы Чехословацкого корпуса рассматривают захваченный вымпел красного отряда.

По подсчётам пензенского историка Анатолия Шарикова, при обороне Пензы «погибло свыше 300 бойцов», а потери чехословаков «составили 88 убитых и раненых». Шариков пишет: «После победы легионеры безжалостно расправились с бойцами 1-го Чехословацкого революционного полка. Попавшие в плен бывшие однополчане и земляки были избиты и расстреляны… Чехословаки грабили городские военные и продовольственные склады, магазины, дома обывателей до вечера 30 мая. Утром 31 мая они ушли из центра города и контролировали только железнодорожные станции, мосты и прилегающие к ним территории… Чехословацкие легионеры в Пензе.

Легионеры уезжали из Пензы на восток эшелон за эшелоном, прицепив взятые в городе паровозы».

31 мая легионеры захватили Петропавловск, где расстреляли 20 членов местного Совета и четверых чехов-интернационалистов. В тот же день чехословаки взяли Томск и Тайгу, а 2 июня — Курган.

8 июня легионеры захватили Самару (в ней чехи также усиленно пытаются возвести монумент). За несколько дней в городе и окрестностях расстреляли несколько сотен красноармейцев и рабочих. Здание чехословацкой контрразведки в Самаре.1918 год

8 июня при захвате Самары белочехами было расстреляно 100 красноармейцев и 50 рабочих. В первые дни после взятия города было убито не менее 300 человек. Проводились массовые аресты большевиков и их сторонников. К 15 июня 1918 года число заключённых в Самаре достигло 1680 человек, к началу августа — более 2 тысяч. 6 июля в Самаре после разгона собрания железнодорожников было расстреляно 20 человек. Из 75 человек самарского союза грузчиков 54 были расстреляны. В ходе подавления крестьянского восстания в трёх волостях Бугурусланского уезда в июле 1918 года было расстреляно более 500 человек. Слева памятник сожженых белочехами красноармейцев, справа фундамент под памятник, который не дала установить общественность! Самара.

Отступлю от истории в сегодняшний день. 5 октября 2018 года в Самару прибыла большая делегация чехов. И не просто прибыла, а с венками и адресно, на ул. Красноармейскую, где стоит памятник красноармейцам, расстрелянных белочехами летом 1918 года в Самаре. Рядом с которым они хотели бы увидеть памятник собственно самим белочехам, который власти города не устанавливают под давлением общественности. Постояв в недоумении, венки возложили на постамент несуществующего и незаконного в принципе "памятного знака чехословацким легионерам". И ушли. Не солоно хлебавши! Потому что люди там объеденились! Но продолжим. 9 июня чехословаки захватили Омск, 14 июня — Барнаул, 17 июня — Ачинск, 18 июня — Троицк. Меньшевик С. Моравский вспоминал: «Около пяти часов утра 18 июня 1918 года город Троицк был в руках чехословаков. Тотчас же начались массовые убийства оставшихся коммунистов, красноармейцев и сочувствующих Советской власти. Толпа торговцев, интеллигентов и попов ходила с чехословаками по улицам и указывала на коммунистов и совработников, которых чехи тут же убивали. Около 7 часов утра в день занятия города я был в городе и от мельницы к гостинице Башкирова, не далее чем в одной версте, насчитал около 50 трупов замученных, изуродованных и ограбленных. Убийства продолжались два дня, и, по данным штабс-капитана Москвичева, офицера гарнизона, число замученных насчитывало не менее тысячи человек». Список совершённых легионерами злодеяний продолжать можно долго. Поэтому когда в надписях на памятниках легионерам их именуют героями, это вызывает справедливое возмущение местных жителей и историков, которые напоминают о том, что называть героями мародёров и убийц — значит потворствовать наглейшей фальсификации истории.

Началось наступление на Сызрань и Симбирск. Во взятом Симбирске 22 июля было расстреляно около 400 человек. Из Сибири чехословаки наступают на Урал, а наиболее многочисленная Владивостокская группа вместо отправления в Европу развивает наступление из Приморья на Забайкалье. Корпус был явно не намерен покидать территорию России. Под прикрытием чешских штыков на всем востоке России формируются «белые» правительства, организовываются армии. Жалости к сторонникам советской власти не испытывает никто. В июле 1918 года были захвачены Тюмень, Уфа и Шадринск. Во второй половине месяца развернулись бои на подступах к Екатеринбургу. 25 июля 1918 года город был захвачен. 7 августа пала Казань, за месяц было казнено более тысячи её жителей. Командир Чехословацкого армейского корпуса генерал Я. Сыровы (справа), генерал М.К. Дитерихс (в центре) с адъютантом капитаном Свободой (слева). 1918 год.

На этом месте необходимо сделать небольшое отступление, потому что в сентябре 1918 года в Челябинске произошло событие, которое имело непосредственное отношение к теме нашей сегодняшней статьи. 15 сентября состоялось торжественное открытие памятника чехословацким легионерам. В церемонии приняли участие командир Чехословацкого корпуса генерал-майор Ян Сыровы, выполнивший эскиз памятника, и генеральный инспектор всех чехословацких войск в России, бывший командир корпуса генерал-лейтенант В. Н. Шокоров. Летом 1919 года, после освобождения города частями Красной Армии, памятник был разрушен. Памятник, установленный, а точнее сказать восстановленный, в 2011 году выполнен «по мотивам» того самого памятника. Проект разработала екатеринбургский архитектор Екатерина Удовик по эскизам чешского автора Павла Голего. Этот момент очень важен, потому как многие авторы умалчивают о том, что памятник чехословакам в Челябинске уже был, и тем самым вводят в заблуждение людей, далёких от вопросов истории.

Открытие памятника чехословацким легионерам. Челябинск, 1918 год.

Вернёмся в 1918 год. Уже осенью 1918 года Красная Армия смогла оправиться от поражений, и перейти в решительное наступление. 5 сентября 1918 года началось массированное контрнаступление Красной Армии на восточном фронте, состоящее из нескольких наступательных операций. Первой из них была «Казанская операция», в результате которой 10 сентября 1918 года была освобождена Казань. 9 сентября началась «Симбирская операция» в ходе которой были освобождены Симбирск и Вольск. 26 сентября был освобождён Хвалынск, 3 октября – Сызрань, 8 октября – Самара. Успех контрнаступления позволил начать массовое наступление по всему восточному фронту, которое началось 8 октября 1918 года. В ноябре были освобождены среднее Поволжье и Прикамье.

Белогвардейцы и чехословаки спешно отходили к Уралу. Боеспособность частей падала. Произошедшая в Австро-Венгрии революция также сказалась на моральном состоянии войск. Цель, ради которой формировался корпус, фактически была достигнута и многим стала непонятна цель пребывания в России. Ещё одним ударом стал Омский переворот 18 ноября 1918 года, ликвидировавший Уфимскую директорию и провозглашение Колчака лидером белого движения на востоке России. Английский политик Джон Уорд так описывал это: «Чехи только что отпраздновали начало своего национального республиканского правительства и были естественно охвачены обычными делами в духе свободы, равенства и братства; поэтому нельзя было ожидать, чтобы они отнеслись с равнодушием к установлению диктатуры. Враждебная позиция, с которой встретила русская фракция Чешского национального совета в Екатеринбурге и Челябинске принятие Колчаком верховной власти, является лучшим доказательством этого». Войска Восточного фронта РККА развивали стратегическое наступление на Екатеринбург, Туркестан и Уфу. В декабре был освобождён Стерлитамак, 31 декабря Уфа. Развивая наступление на юго-восточном направлении, 22 января 1919 года Советская власть была восстановлена в Оренбурге, 24 января в Уральске, 22 февраля в Орске. Под ударами Красной Армии чехословацкие части потеряли боеспособность и были отведены в тыл для охраны Транссибирской железной дороги. На фото: Бронепоезд Чехословацкого корпуса на вокзале в Челябинске. Июнь 1918.

Постепенно нагружая награбленным добром эшелоны, чехословацкие легионеры испытывали желание прекратить военные действия и поскорее убраться восвояси. К осени 1918 года они стали уходить все дальше в тыл, не желая воевать, участвуя в охранных и карательных операциях. Зверства легионеров даже превосходили расправы колчаковских отрядов. Это состояние усилило известие об образовании Чехословакии. Более 300 составов, набитых награбленным добром, медленно продвигались в сторону Владивостока.

Разногласия между командованием «белых» и чехословацким корпусом увеличивались по мере ухудшения положения на фронте. 13 ноября 1919 года чехословаки выступили с меморандумом, в котором завили: «Под защитой чехословацких штыков, местные русские военные органы позволяют себе действия, перед которыми ужаснется весь цивилизованный мир. Выжигание деревень, избиение мирных русских граждан целыми сотнями, расстрелы без суда представителей демократии по простому подозрению в политической неблагонадежности — составляет обычное явление, и ответственность за все перед судом народа всего мира ложится на нас. Почему мы, имея военную силу, не воспротивились этому беззаконию. Такая наша пассивность является прямым следствием принципа нашего нейтралитета и невмешательства во внутренние русские дела. Мы сами не видим иного выхода из этого положения, как лишь в немедленном возвращении домой».

Вот так. И не было ни расстрелов, ни убийств, грабежей и зверств, совершенных самими белочехами.Чехословацкое командование принимает решение о выводе частей с территории России. Однако путь на восток был перекрыт красными партизанскими отрядами, и чехословаки решают выдать Колчака Иркутскому политцентру в обмен на беспрепятственный проезд до Владивостока.

Отступающие войска Колчака шли вдоль железной дороги, по грязи и снегу, так как все эшелоны, в том числе и эшелон с золотым запасом, были захвачены белочехами, и они защищали их с оружием в руках. Из восьми эшелонов Верховного правителя ему оставили один вагон, который отправлялся после прохождения всех составов и неделями простаивал на запасных путях. В январе 1920 г. Колчак был передан «братушками» большевикам в обмен на соглашение о выезде чешских легионеров.

Отправка длилась почти год, с декабря 1918 г. по ноябрь 1919 г. Для этого было задействовано 42 корабля, на которых были переправлены в Европу 72600 человек. Более 4-х тысяч чехословаков нашли покой в русской земле.

2 сентября 1920 года от причала Владивостокского порта отошел морской транспорт, на борту которого находилось последнее подразделение чехословацкого корпуса. А теперь на пути их кровавого шествия устанавливают памятники! Об этом надо знать и помнить!

https://историк.рф/special_posts/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%87%d...

http://ntobitel.cerkov.ru/2016/12/03/uroki-istorii-2/

http://nic-pnb.ru/istoriya-otechestva/kak-chehoslovatskij-legion-v-rossii-orudoval/

https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/posts/2018/05/23/kak-chehoslovatskij-legion-v-rossii-orudoval.html

https://kprf.ru/party-live/regnews/179452.html

https://www.nastroy.net/post/vosstanie-chehoslovatskogo-korpusa-data-prichinyi-itogi-i-istoricheskie-faktyi

https://photochronograph.ru/2013/08/06/chexoslovackij-legion-v-rossii-ch-2/