Как мы с Колькой гоняли голубей

Рассказ о том, как мы с приятелем поддались на повальное увлечение «гонять голубей», как в моей квартире появилась голубятня и что с ней потом стало.

Немного о голубях

Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад. Родиной голубя считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка.

Сейчас насчитывают 35 видов голубей и более 800 пород домашних голубей, различных по цвету, форме тела и назначению. Средняя продолжительность жизни голубей составляет 6 лет.

Условно все домашние голуби разделены на четыре основных группы:

Спортивные (почтовые);

Декоративные;

Лётные (гонные);

Мясные.

В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения. Подробнее о породах голубей можно прочитать здесь.

Голубь, как символ мира и добра

За голубем закреплено звание вестника мира и символа добра. Люди ждут после контакта с этими птицами удачи и счастья. Предки полагали, что появление на горизонте любой птицы — событие знаковое. Голубь хочет сообщить что-то очень значимое. Более точные интерпретации зависят от поведения голубя.

1. Беспокойство, агрессия птицы и то, что она залетает в квартиру/дом или бьется в окно, имеет четыре наиболее известных значений:

Важная новость;

Дух усопшего человека;

Пополнение в семье и семейный рост;

Божественное проявление и чистота.

2. Белый голубь прилетел и уселся на подоконник. Вероятно, что хозяевам сейчас нужен оберег, и птица как раз и хочет предостеречь людей от печалей и бед. Не рекомендуется прогонять гостя, если тот сам не захочет покинуть свое место. Он станет отличным охранником домашнего благополучия.

3. Согласно другому толкованию, голуби прилетают к хорошим людям. Вполне возможно, что птиц привлекает положительная энергетика, которая исходит от жильцов.

Ещё в древности голубь считался символом плодородия, а впоследствии и мира. «Голубь мира» — выражение, получившее популярность после окончания Второй Мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Существует традиция выпускать белых голубей, как символ мирных намерений.

Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо. На ней изображён белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Но само выражение «Голубь мира» и изображение голубя появились гораздо раньше. Они восходят к библейскому рассказу о голубе, принёсшем Ною в ковчег ветвь маслины.

Голубятня на крыше

В Москве в довоенные и послевоенные годы голубями увлекалось очень многие. Во времена моей учёбы в школе также было повальное увлечение голубями. Ребята и взрослые зачитывались книжками о голубях, а уж держать свою голубятню и «гонять голубей» было верхом желаний каждого.

Голубятни были почти в каждом дворе или стояли на пустырях: разной конструкции, высокие, приподнятые от земли чуть ли не на метр-два или стоявшие на земле, с окнами, насестом, зонами выгула, лесенкой и прочими прибамбасами.

И вот я с моим приятелем Колькой, который жил в моём подъезде на первом этаже, решили тоже «гонять голубей», построив свою голубятню. Но вот только вопрос, где строить? Двора как такового у нас не было. Была между домами большая детская площадка с каруселями, качелями и песочницей. Там нам никто не дал бы ничего строить. Не было поблизости и пустыря. И решили мы, что наша голубятня будет на крыше нашего пятиэтажного дома. А что, крыша большая, плоская — строй не хочу!

В третьем подъезде на пятом этаже был люк, ведущий на крышу и он, к нашей радости, не запирался. Натаскали мы на крышу досок, которые свистнули с ближайшей стройки, принесли инструменты, и работа закипела. Голубятня строилась два дня: мы пилили, строгали, приколачивали. Голубятня получилась большая и красивая.

На третий день утром мы увидели, что наша голубятня приказала долго жить. Кто-то постарался и разломал нашу голубятню в пух. В общем-то мы понимали, что соседям на пятом этаже может не понравиться, что два придурка всё время шастают туда-сюда мимо их дверей на крышу и обратно, да ещё там стучат, но голубятню было, конечно, жалко.

Голубятня на балконе

Погоревав над разломанной голубятней, мы решили строить новую у меня на балконе на четвёртом этаже. Родители в это время были в командировке. Я был предоставлен самому себе и поэтому с постройкой голубятни проблем не возникло.

Перетащили мы в мою квартиру оставшиеся от разломанной голубятни доски и начали строить новую. Балконы в хрущёвках маленькие, одному-то там тесно, но мы и не хотели строить большую голубятню. Так, на пяток голубей, не больше, то есть, построить мини голубятню.

Голубятня получилась классная: три отделения с окошками, боковыми крышками и с местом, которое закрывала откидывающаяся сетка. Мы рассуждали так: первое отделение – родильное, второе — для общения, третье — для прогулок. Водрузили мы свою голубятню на тумбочку, которая стояла на балконе, и поехали на птичий рынок за голубями.

Птичий рынок

У нас с Николаем было целых пять рублей мелочью, которые мы нашли в карманах и в двух копилках, поэтому мы сразу направились в ряд, где продавались элитные голуби. Мы хотели купить пару почтовых голубей и ещё пару других, например, турманов. Узнав, сколько стоит почтовый голубь, наш энтузиазм вмиг пропал. Мы поняли, что с нашей мелочью в кармане в этом ряду нам делать нечего и перешли в другой ряд, где продавались голуби подешевле.

Ещё перед нами была задача купить не старых голубей, а молодых, так как говорят, что они легче приучаются к новому месту. Конечно, это логично. Но как отличить молодого голубя от старого. Один из продавцов сказал нам, что если бугорки в основании клюва большие, то голубь старый и наоборот. Ладно, стали мы смотреть не только на самих голубей, но и на эти бугорки. А как, скажите мне, определить большие это бугорки или маленькие? Один продавец хотел продать нам голубя, как нам показалось, с большими бугорками. Мы ему так прямо и сказали: «Ты что это, дядя, нам старика предлагаешь?» Тот возмутился: «Какой старик, это еще птенец!» и мы поспешили удалиться.

Так, переходя от одного продавца к другому, позванивая своими медяками в карманах, мы, в конце концов, купили пару московских монахов, белую голубку неизвестной породы (мне её выражение лица понравилось) и красного голубя. Красного голубя купили просто за красоту.

Московский монах относится к лётным гонным голубям. Отличается характерным рисунком окраски оперения — на чисто белом оперении тела окрашены только верх головы и хвост. Происхождение названия имеет две версии: из-за того, что окрас напоминает убор священнослужителей: шапочка и ряса, или же из-за того, что голуби этой породы часто летают отдельно от стаи, то есть ведут себя как монахи-отшельники или монахи-капуцины.

Как утверждают старые московские голубеводы, порода была выведена в Москве в 20-х годах ХХ века путём скрещивания Немецкого Калота и Варшавского Серебристого или Перлового Длинноклювого Хохлатого Турмана.

Рассовали мы с Колей голубей по пазухам и так везли их городским транспортом до дома. Уже было довольно темно. Нашли большую картонную коробку, поместили туда голубей и выставили на балкон до утра, решив, что ничего с ними за ночь не сделается, а утром запустим их в новую голубятню.

Голуби - убийцы

Проснувшись утром, я первым делом открыл коробку, чтобы посмотреть на голубей и увидел, что наша белая голубка лежит на спине мёртвая. Вся шея у неё была в крови, а три оставшихся голубя по очереди, несмотря на меня, продолжают её методично клевать в эту окровавленную шею.

Тогда я не понял, что произошло. Подумал, что голубка умерла или от голода, или от стресса, или ещё по какой-то причине, а голуби принялись клевать её уже после того, как она умерла. Уже потом я узнал голубей и с плохой стороны, и до меня дошло, что эта троица её же и убила.

Вот что пишет Суворов про голубей в книге «Аквариум»:

«…а на карнизах голуби. Вот один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища. Клювом в затылок бац, бац. Подождет немного и снова клювом в затылок… Слабый голубь на карнизе раскинул крылья. Голова его совсем повисла. Сильный голубь весь собрался в комок. Добивает. Удар. Еще удар. Мощные у него удары. Кончик клюва в крови…».

Я бы сомневался его словам, если бы своими глазами не увидел картину, когда голуби заклевали до смерти белую голубку. Позже я увидел документальный фильм про голубей. В этом фильме был эпизод точь-в-точь как написал Суворов. Теперь я отношусь к голубям несколько по-другому.

Приучение голубей к новой голубятне

Для того, чтобы голубь привык к новому месту обитания и новой голубятне существует несколько методов:

Обрезка. Маховые перья одного из крыльев (помимо крайнего пера) обстригают вдоль стебля, оставляя тем самым крыло без опахала. Иная разновидность обрезки — на одном из крыльев оставляют крайнее маховое перо, а остальные подрезают. Подрезанный голубь не сможет летать до тех пор, пока не перелиняет, а это может быть довольно-таки длительный срок. Выдёргивание перьев. Выдёргивают маховые перья в одном из крыльев кроме крайнего пера. Кое-кто называют данный способ варварским, но подобное выдергивание успешно применяется во многих странах мира. А потеря перьев переносится чувствительно голубем только в том случае, если какое-то перо не созрело. Новые перья отрастут приблизительно через месяц, а способность к нормальному полету голубь будет восстанавливать постепенно по мере отрастания удаленных перьев. Привязка пуговицы. К концу крайнего махового пера привязывают обыкновенную роговую пуговицу с помощью нитки. Когда крыло голубя сложено, пуговица имеет для голубя незначительный вес. При раскрытом крыле данная маленькая вещь становится для него непосильной тяжестью. Связывание. Первое маховое перо одного из крыльев обвязывают суровой ниткой, а следующие перья собирают в порядке их расположения, плотно подкладывая под первое перо, после чего связывают все перья вместе. Прокалывание. Некоторые голубеводы сшивают перья одного из крыльев, прокалывая каждое иголкой. Лично я видел способ, когда крайнее перо протыкается булавкой, несколько перьев собираются вместе и булавка застегивается. Делать это не рекомендуется, так как лучше научиться правильно связывать голубя, чем портить ему перья.

Подробнее о приучении голубей к новому месту обитания и голубятне можно прочитать здесь.

Наименьший срок от покупки до первого полета голубя на новом месте составляет три недели. Из них первую неделю голубь проводит в карантине, вторую — внутри голубятни, третью — на крыше. Обычно эти сроки выдерживают для молодых голубей, которые проще привыкают к новому месту. Для старых же голубей данный срок увеличивают. Для почтовых голубей сроки и действия людей несколько другие, так как почтовые голуби тяжелее привыкают к новому месту.

Конец нашей голубятни

Всё, о чём я написал выше, я знаю сейчас, а тогда мы и подумать не могли, что приучение голубей – целая наука и надо подходить к этому со знанием дела. К своим голубям мы применили самый гуманный четвёртый метод, а именно связывание. Связав частично перья у наших голубей, насыпав корма в кормушку и налив воду в миску, мы запустили их в голубятню.

Выдержали мы с Николаем всего три дня. Решив, что голуби уже привыкли к новому месту и никуда не улетят, мы пошли на балкон к голубятне и развязали голубей. Все три голубя мгновенно вспорхнули в небо. Два монаха, недолго думая, рванули в сторону, только мы их и видели. (Вот бывший хозяин порадуется, ведь эту пару опять можно продать!) Красный же голубь сделал несколько кругов, вернулся назад и уселся на голубятне. Ура! Хоть один остался.

И тут нежданно-негаданно из командировки вернулись мои родители. Скептически осмотрев нашу голубятню, сказали, что голуби — это прекрасно, но голубятне не место на балконе. Я им пытался возразить, что мол, конечно, лучше держать на балконе не голубей, а, например, ведро с квашеной капустой, но они были непреклонны.

И пришлось нам с Колькой голубятню разобрать и выбросить. Вторая наша голубятня приказала долго жить! А красный голубь ещё три дня прилетал и садился на балкон. Прилетев на третий день и не найдя на балконе даже корм, улетел и больше уже не возвращался.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.