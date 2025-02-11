Как мы с Колькой гоняли голубей

Рассказ о том, как мы с приятелем поддались на повальное увлечение «гонять голубей», как в моей квартире появилась голубятня и что с ней потом стало.
Немного о голубях
Человек приручил дикого сизого голубя более 5000 лет тому назад. Родиной голубя считаются Южная Европа, Юго-Западная Азия и Северная Африка.
Условно все домашние голуби разделены на четыре основных группы:
Спортивные (почтовые);
Декоративные;
Лётные (гонные);
Мясные.
В России имеется около 200 пород голубей отечественного происхождения. Подробнее о породах голубей можно прочитать здесь.
Голубь, как символ мира и добра
За голубем закреплено звание вестника мира и символа добра. Люди ждут после контакта с этими птицами удачи и счастья. Предки полагали, что появление на горизонте любой птицы — событие знаковое. Голубь хочет сообщить что-то очень значимое. Более точные интерпретации зависят от поведения голубя.
1. Беспокойство, агрессия птицы и то, что она залетает в квартиру/дом или бьется в окно, имеет четыре наиболее известных значений:
Важная новость;
Дух усопшего человека;
Пополнение в семье и семейный рост;
Божественное проявление и чистота.
2. Белый голубь прилетел и уселся на подоконник. Вероятно, что хозяевам сейчас нужен оберег, и птица как раз и хочет предостеречь людей от печалей и бед. Не рекомендуется прогонять гостя, если тот сам не захочет покинуть свое место. Он станет отличным охранником домашнего благополучия.
3. Согласно другому толкованию, голуби прилетают к хорошим людям. Вполне возможно, что птиц привлекает положительная энергетика, которая исходит от жильцов.
Ещё в древности голубь считался символом плодородия, а впоследствии и мира. «Голубь мира» — выражение, получившее популярность после окончания Второй Мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Существует традиция выпускать белых голубей, как символ мирных намерений.
Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо. На ней изображён белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Но само выражение «Голубь мира» и изображение голубя появились гораздо раньше. Они восходят к библейскому рассказу о голубе, принёсшем Ною в ковчег ветвь маслины.
Голубятня на крыше
В Москве в довоенные и послевоенные годы голубями увлекалось очень многие. Во времена моей учёбы в школе также было повальное увлечение голубями. Ребята и взрослые зачитывались книжками о голубях, а уж держать свою голубятню и «гонять голубей» было верхом желаний каждого.
Голубятни были почти в каждом дворе или стояли на пустырях: разной конструкции, высокие, приподнятые от земли чуть ли не на метр-два или стоявшие на земле, с окнами, насестом, зонами выгула, лесенкой и прочими прибамбасами.
И вот я с моим приятелем Колькой, который жил в моём подъезде на первом этаже, решили тоже «гонять голубей», построив свою голубятню. Но вот только вопрос, где строить? Двора как такового у нас не было. Была между домами большая детская площадка с каруселями, качелями и песочницей. Там нам никто не дал бы ничего строить. Не было поблизости и пустыря. И решили мы, что наша голубятня будет на крыше нашего пятиэтажного дома. А что, крыша большая, плоская — строй не хочу!
В третьем подъезде на пятом этаже был люк, ведущий на крышу и он, к нашей радости, не запирался. Натаскали мы на крышу досок, которые свистнули с ближайшей стройки, принесли инструменты, и работа закипела. Голубятня строилась два дня: мы пилили, строгали, приколачивали. Голубятня получилась большая и красивая.
На третий день утром мы увидели, что наша голубятня приказала долго жить. Кто-то постарался и разломал нашу голубятню в пух. В общем-то мы понимали, что соседям на пятом этаже может не понравиться, что два придурка всё время шастают туда-сюда мимо их дверей на крышу и обратно, да ещё там стучат, но голубятню было, конечно, жалко.
Голубятня на балконе
Погоревав над разломанной голубятней, мы решили строить новую у меня на балконе на четвёртом этаже. Родители в это время были в командировке. Я был предоставлен самому себе и поэтому с постройкой голубятни проблем не возникло.
Перетащили мы в мою квартиру оставшиеся от разломанной голубятни доски и начали строить новую. Балконы в хрущёвках маленькие, одному-то там тесно, но мы и не хотели строить большую голубятню. Так, на пяток голубей, не больше, то есть, построить мини голубятню.
Голубятня получилась классная: три отделения с окошками, боковыми крышками и с местом, которое закрывала откидывающаяся сетка. Мы рассуждали так: первое отделение – родильное, второе — для общения, третье — для прогулок. Водрузили мы свою голубятню на тумбочку, которая стояла на балконе, и поехали на птичий рынок за голубями.
Птичий рынок
У нас с Николаем было целых пять рублей мелочью, которые мы нашли в карманах и в двух копилках, поэтому мы сразу направились в ряд, где продавались элитные голуби. Мы хотели купить пару почтовых голубей и ещё пару других, например, турманов. Узнав, сколько стоит почтовый голубь, наш энтузиазм вмиг пропал. Мы поняли, что с нашей мелочью в кармане в этом ряду нам делать нечего и перешли в другой ряд, где продавались голуби подешевле.
Ещё перед нами была задача купить не старых голубей, а молодых, так как говорят, что они легче приучаются к новому месту. Конечно, это логично. Но как отличить молодого голубя от старого. Один из продавцов сказал нам, что если бугорки в основании клюва большие, то голубь старый и наоборот. Ладно, стали мы смотреть не только на самих голубей, но и на эти бугорки. А как, скажите мне, определить большие это бугорки или маленькие? Один продавец хотел продать нам голубя, как нам показалось, с большими бугорками. Мы ему так прямо и сказали: «Ты что это, дядя, нам старика предлагаешь?» Тот возмутился: «Какой старик, это еще птенец!» и мы поспешили удалиться.
Так, переходя от одного продавца к другому, позванивая своими медяками в карманах, мы, в конце концов, купили пару московских монахов, белую голубку неизвестной породы (мне её выражение лица понравилось) и красного голубя. Красного голубя купили просто за красоту.
Московский монах относится к лётным гонным голубям. Отличается характерным рисунком окраски оперения — на чисто белом оперении тела окрашены только верх головы и хвост. Происхождение названия имеет две версии: из-за того, что окрас напоминает убор священнослужителей: шапочка и ряса, или же из-за того, что голуби этой породы часто летают отдельно от стаи, то есть ведут себя как монахи-отшельники или монахи-капуцины.
Как утверждают старые московские голубеводы, порода была выведена в Москве в 20-х годах ХХ века путём скрещивания Немецкого Калота и Варшавского Серебристого или Перлового Длинноклювого Хохлатого Турмана.
Рассовали мы с Колей голубей по пазухам и так везли их городским транспортом до дома. Уже было довольно темно. Нашли большую картонную коробку, поместили туда голубей и выставили на балкон до утра, решив, что ничего с ними за ночь не сделается, а утром запустим их в новую голубятню.
Голуби - убийцы
Проснувшись утром, я первым делом открыл коробку, чтобы посмотреть на голубей и увидел, что наша белая голубка лежит на спине мёртвая. Вся шея у неё была в крови, а три оставшихся голубя по очереди, несмотря на меня, продолжают её методично клевать в эту окровавленную шею.
Тогда я не понял, что произошло. Подумал, что голубка умерла или от голода, или от стресса, или ещё по какой-то причине, а голуби принялись клевать её уже после того, как она умерла. Уже потом я узнал голубей и с плохой стороны, и до меня дошло, что эта троица её же и убила.
Вот что пишет Суворов про голубей в книге «Аквариум»:
«…а на карнизах голуби. Вот один голубь медленно и сосредоточенно убивает своего товарища. Клювом в затылок бац, бац. Подождет немного и снова клювом в затылок… Слабый голубь на карнизе раскинул крылья. Голова его совсем повисла. Сильный голубь весь собрался в комок. Добивает. Удар. Еще удар. Мощные у него удары. Кончик клюва в крови…».
Я бы сомневался его словам, если бы своими глазами не увидел картину, когда голуби заклевали до смерти белую голубку. Позже я увидел документальный фильм про голубей. В этом фильме был эпизод точь-в-точь как написал Суворов. Теперь я отношусь к голубям несколько по-другому.
Приучение голубей к новой голубятне
Для того, чтобы голубь привык к новому месту обитания и новой голубятне существует несколько методов:
- Обрезка. Маховые перья одного из крыльев (помимо крайнего пера) обстригают вдоль стебля, оставляя тем самым крыло без опахала. Иная разновидность обрезки — на одном из крыльев оставляют крайнее маховое перо, а остальные подрезают. Подрезанный голубь не сможет летать до тех пор, пока не перелиняет, а это может быть довольно-таки длительный срок.
- Выдёргивание перьев. Выдёргивают маховые перья в одном из крыльев кроме крайнего пера. Кое-кто называют данный способ варварским, но подобное выдергивание успешно применяется во многих странах мира. А потеря перьев переносится чувствительно голубем только в том случае, если какое-то перо не созрело. Новые перья отрастут приблизительно через месяц, а способность к нормальному полету голубь будет восстанавливать постепенно по мере отрастания удаленных перьев.
- Привязка пуговицы. К концу крайнего махового пера привязывают обыкновенную роговую пуговицу с помощью нитки. Когда крыло голубя сложено, пуговица имеет для голубя незначительный вес. При раскрытом крыле данная маленькая вещь становится для него непосильной тяжестью.
- Связывание. Первое маховое перо одного из крыльев обвязывают суровой ниткой, а следующие перья собирают в порядке их расположения, плотно подкладывая под первое перо, после чего связывают все перья вместе.
- Прокалывание. Некоторые голубеводы сшивают перья одного из крыльев, прокалывая каждое иголкой. Лично я видел способ, когда крайнее перо протыкается булавкой, несколько перьев собираются вместе и булавка застегивается. Делать это не рекомендуется, так как лучше научиться правильно связывать голубя, чем портить ему перья.
Подробнее о приучении голубей к новому месту обитания и голубятне можно прочитать здесь.
Наименьший срок от покупки до первого полета голубя на новом месте составляет три недели. Из них первую неделю голубь проводит в карантине, вторую — внутри голубятни, третью — на крыше. Обычно эти сроки выдерживают для молодых голубей, которые проще привыкают к новому месту. Для старых же голубей данный срок увеличивают. Для почтовых голубей сроки и действия людей несколько другие, так как почтовые голуби тяжелее привыкают к новому месту.
Конец нашей голубятни
Всё, о чём я написал выше, я знаю сейчас, а тогда мы и подумать не могли, что приучение голубей – целая наука и надо подходить к этому со знанием дела. К своим голубям мы применили самый гуманный четвёртый метод, а именно связывание. Связав частично перья у наших голубей, насыпав корма в кормушку и налив воду в миску, мы запустили их в голубятню.
Выдержали мы с Николаем всего три дня. Решив, что голуби уже привыкли к новому месту и никуда не улетят, мы пошли на балкон к голубятне и развязали голубей. Все три голубя мгновенно вспорхнули в небо. Два монаха, недолго думая, рванули в сторону, только мы их и видели. (Вот бывший хозяин порадуется, ведь эту пару опять можно продать!) Красный же голубь сделал несколько кругов, вернулся назад и уселся на голубятне. Ура! Хоть один остался.
И тут нежданно-негаданно из командировки вернулись мои родители. Скептически осмотрев нашу голубятню, сказали, что голуби — это прекрасно, но голубятне не место на балконе. Я им пытался возразить, что мол, конечно, лучше держать на балконе не голубей, а, например, ведро с квашеной капустой, но они были непреклонны.
И пришлось нам с Колькой голубятню разобрать и выбросить. Вторая наша голубятня приказала долго жить! А красный голубь ещё три дня прилетал и садился на балкон. Прилетев на третий день и не найдя на балконе даже корм, улетел и больше уже не возвращался.
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