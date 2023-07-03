На Россию обрушились мигранты - уже с нашими паспортами охотятся на людей - пугающие цифры

В России мигранты совершают всё больше и больше преступлений. При этом приезжие (на минуточку, с паспортами России) полностью уверены в своей безнаказанности, ведь пока что им удаётся избегать серьёзного ответа на свои действия. Глава СК России Александр Бастрыкин заявил об участившихся в пять раз преступлениях со стороны мигрантов. Одно из них произошло накануне в одном из компьютерных клубов Челябинска. Так, уроженец Таджикистана убил ученика одиннадцатого класса. Как выяснилось, конфликт начался ещё в интернете, а завершился, когда уроженец одной из стран Средней Азии дважды ударил ножом школьника. От полученных травм парень скончался почти сразу.

При этом журналист Роман Сапоньков уточнил в своём Telegram-канале, что приезжий без проблем получил гражданство России и даже учился в одном из колледжей по специальности "Правоохранительная деятельность".

В чём проблема?

Дело в том, что это не первый случай, когда мигранты или уроженцы Средней Азии, получившие гражданство нашей страны, нарушают законы России. Неоднократно сообщалось о педофилии с их стороны, кражах и убийствах. Причём соответствующего наказания приезжие избегают и чувствуют себя всё более безнаказанно в чужой стране. Вероятно, скоро они перейдут даже на более жестокие преступления.

Сегодня председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов напомнил Царьграду, что происходили даже случаи, когда приезжих педофилов отпускали за чистосердечное, а массовые драки классифицировали как мелкое хулиганство. Однако такие меры, вероятно, распространяются только на мигрантов, которые неизвестным образом получают гражданство России. При этом не зная даже языка.

Для этого у нас раздают русские паспорта этим зверям? Чтобы укреплялись их диаспоры и они резали наших детей на улицах?

- возмутился Кирилл Кабанов.

Кстати, ранее в одном из голосований многие мигранты честно признались: они готовы браться за оружие, чтобы "отстаивать свои национальные интересы" в России. При этом получить разрешение на хранение и использование оружия приезжие могут сразу же после вручения им паспорта России. Никаких дополнительных проверок для них не проводится.

Кроме того, предлагалось даже снизить НДФЛ для мигрантов. Причём скидка будет зависеть от их знания русского языка: базовый уровень владения - 10%, средний - 15%, высший - 20%, носитель - 50%.

Как бороться с преступлениями мигрантов в России?

Во-первых, эксперты неоднократно говорили об ужесточении процедуры получения паспорта России. Сейчас его могут вручать даже тем, кто даже два предложения на русском связать не может. Во-вторых, Кирилл Кабанов также призывал изменить законодательство.

Так, по словам главы СПЧ, важно отказаться от амнистии при рассмотрении уголовных дел с участием мигрантов. Пока что приезжие чувствуют свою "защищённость" и думают, что серьёзного наказания не последует никогда. Даже за самые страшные преступления.

Как раньше уже сообщалось, наглость мигрантов растёт как сорняки. При этом многие преступления они начали совершать даже не скрываясь, поскольку уверены в своей безнаказанности. Однако вечной она явно не будет: в скором времени в России будет рассмотрен закон об ужесточении наказаний для приезжих, уточнял Кабанов.

https://tsargrad.tv/news/na-rossiju-obrushilis-migranty-uzhe...