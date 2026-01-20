Интересное из мира космоса

Космос — это необъятное пространство, изучение которого позволяет нам лучше понять устройство Вселенной и наше место в ней. Космос — это не просто безвоздушное пространство, это место, где происходят удивительные вещи, которые открывают ученые и которые рождают новые вопросы, нагоняя страх или вызывая невероятное изумление и восхищение.

Темный поток

Скопление галактик 1E 0657-56

Скопление галактик 1E 0657-56, расположенное на расстоянии 3,8 миллиарда световых лет от нас - одно из сотен скоплений, которые, по-видимому, перемещаются в таинственном темном потоке.

Команда из Центра космических полётов имени Годдарда НАСА в Гринбелте штат Мэриленд обнаружила группу скоплений галактик, движущихся с невероятной скоростью к небольшому участку неба между созвездиями Центавра и Парусов. Это противоречит теории и было названо «тёмным потоком» в честь других космических загадок - тёмной материи и тёмной энергии.

Нет очевидной причины, по которой скопления должны двигаться с такой головокружительной скоростью, если только они не испытывают необычно сильное притяжение чего-то за пределами видимого горизонта. Но что это может быть? Самый очевидный ответ заключается в том, что там есть что-то большое, намного больше всего, что мы знаем о Вселенной.

Есть также предположения, что притяжение может исходить из другой вселенной. Это было бы хорошей новостью для сторонников теории, которая предполагает, что вселенная на самом деле должна состоять из «мини-вселенных», отделившихся друг от друга.

Линза в космосе

Гигантская эллиптическая галактика, линзирующая карликовую галактику

Одно из интереснейших открытий — гравитационная линза.

Такое искажение источника света может быть вызвано звездой или галактикой, через которую проходит свет от отдаленного объекта. То есть когда мы смотрим через космическую линзу, то видим объект за пределами нашего поля зрения и немного искаженным. Благодаря таким линзам ученые могут наблюдать объекты, которые находятся в других галактиках.

Спиртовое облако

На расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли, притаилось нечто поистине невероятное — гигантское спиртовое облако. 400 квинтиллионов литров спирта парят вблизи созвездия Аквилы. Это облако в 1000 раз превышает диаметр нашей Солнечной системы. Его размеры настолько грандиозны, что представить их можно только в масштабах Вселенной.

Спиртовое облако — это гигантская масса молекулярного спирта, образовавшаяся в результате сложных химических процессов в космосе. Оно состоит не из привычного этилового спирта, а из более сложных молекул, таких как метанол. Таким образом, спирт из этого облака содержит примеси, которые делают его непригодным для человека.

Водяное облако

Две группы астрономов обнаружили самый большой и самый удалённый резервуар воды, когда-либо найденный во Вселенной. Он находится на расстоянии 10 (12) миллиардов световых лет от нас и содержит как минимум в 140 триллионов раз больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. Как предполагают ученые, оно окутывает собой сверхмассивную черную дыру.

Река из малинового рома

Большая колыбель молекул

В 120 парсеках от центра нашей галактики расположено пылевое облако Стрелец В2. Это практически в центре Млечного пути. Масса облака в 3 млн раз больше массы Солнца.

В районе облака есть интересный участок, который получил название «Большая колыбель молекул». Это плотное скопление газа, который разогревается до 300 Кельвинов (+27 градусов по Цельсию). Именно там ученые регулярно находят множество органических молекул.

Оказалось, что «Колыбель» содержит 10 миллиардов миллиардов миллиардов литров алкоголя и насыщено двумя органическими соединениями: этилформиатом и n-пропилцианидом. Первое вещество придает малине ее вкус и запах, а второе - это основная составляющая рома. Кроме спирта там обнаружена и вода. Содержание спирта в туманности оказалось гораздо выше, чем наша классическая пропорция содержания воды и спирта в известном алкогольном напитке.

Алмазные планеты

В 2004 году обнаружили планету «55 Рака e» (55 Cancri e) или Янссен — экзопланета (суперземля) в двойной системе в созвездии Рака. Вращается вокруг звезды похожей на Солнце на расстоянии 40 световых лет. Год на ней длится всего 18 часов. Радиус этой планеты, открытой совместной исследовательской группой из США и Франции, в два раза больше земного, а масса в восемь раз больше. Таким образом, её плотность такая же, как у Земли, хотя ранее наблюдавшиеся алмазные планеты считались гораздо более плотными. Кроме того, на ней невероятно жарко: температура на поверхности достигает 3900 градусов по Фаренгейту (1648 градусов по Цельсию).

«Поверхность этой планеты, скорее всего, покрыта графитом и алмазами, а не водой и гранитом», - сказал Никку Мадхусудхан, исследователь из Йельского университета, чьи выводы опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.

В 2009 году обнаружили экзопланету PSR J1719-1438b - мечту ювелира. Диаметр этой алмазной планеты превышает земной в 5 раз и располагается она не слишком близко — на расстоянии около 4000 световых лет. 1/3 массы планеты — чистый алмаз, остальная — графит. Высадиться на нее для изучения драгоценностей вряд ли получится. Гравитация и длительное воздействие тепла превращает материю в алмазы, а человек противостоять такому сильному давлению пока не может.

Интересна история ее происхождения. Сначала существовала гигантская звезда (в среднем они «живут» несколько сотен миллионов лет), по истечении срока она начала угасать и превратилась в сверхновую звезду (точнее, взорвалась, израсходовав весь водород), а позже в белого карлика. Все это время небесное тело вращалось вокруг пульсара, который и сыграл в этой истории главную роль: он перетянул на себя около 90% вещества, оставив на планете лишь сверхплотное алмазное ядро.

Око Саурона

Око Саурона

Фомальгаут - восемнадцатая по яркости звезда на ночном небе, находится на расстоянии около 25 световых лет от Земли. Она в два раза массивнее Солнца, но горит намного жарче и ярче. Если наблюдать за Фомальгаутом в инфракрасном диапазоне, то можно увидеть большое кольцо из обломков, где, вероятно, формируются планеты. Оказалось, что Фомальгаут похож на знаменитое око Саурона из фильма «Властелин колец».

Чтобы увидеть протопланетное кольцо, астрономы используют инструмент под названием коронограф, который блокирует свет звезды. Щели в «зрачке» — это тени, отбрасываемые коронографом. Ученые считают, что звездный ветер, исходящий от Солнца, унес остатки материи в нашей Солнечной системе примерно через 10 миллионов лет после образования Солнца, оставив только планеты и другие крупные объекты, которые уже сформировались. Но в протопланетном диске Фомальгаута по-прежнему содержится значительное количество этого мусора, хотя ему уже 440 миллионов лет.

Свинцовый снег на Венере

Гора Маат на Венере

В начале 90-х ученые, благодаря радару американского зонда Magellan, обнаружили на вершинах венерианских гор некое покрытие, обладающее высокой отражающей способностью в радиодиапазоне. Поначалу предполагалось несколько версий: последствие эрозии, отложение железосодержащих материалов и т.п.

После нескольких экспериментов на Земле пришли к выводу, что это самый натуральный металлический снег, состоящий из сульфидов висмута и свинца. В газообразном состоянии они выбрасываются в атмосферу планеты во время извержений вулканов, а затем на высоте 2600 м конденсируются и выпадают на возвышенностях.

Запах

Космос — это не просто безвоздушное пространство, это место, где происходят удивительные химические реакции. Но чем он пахнет? Так как в космосе нет воздуха, и вообще среда крайне неблагоприятная для человека, возможности как следует понюхать его у людей не было. Однако космонавты Международной космической станции и программы «Аполлон» неоднократно отмечали странный запах, который остается на их костюмах после выхода в открытый космос, а также доносится из дверей шлюза. Кто-то говорит, что это запах «горячего металла», а кто-то сравнивает его с жареным мясом. Иногда присутствуют запахи озона и спирта.

Запах «жареного мяса» объясняется присутствием в космосе полициклических ароматических углеводородов (PAH). Их можно найти в основном около умирающих звезд и в межзвездных туманностях.

Когда они прилипают к одежде астронавта, запах действительно напоминает жареное мясо. Также ученые обнаружили в межзвездных облаках такие вещества, как эфиры, которые пахнут, как малина или ром.

Некоторые астронавты также отмечают запахи алкоголя и ягод. Это связано с наличием в межзвездной среде этилового спирта, например, в туманности Стрельца B2. Кроме того, смесь озона с ароматическими углеводородами может дать сложные запахи с нотами «горького рома». А в атмосфере Урана, богатой сероводородом, запах явно напоминает тухлые яйца.

Как уже было сказано выше, многие космонавты говорят о космическом запахе, как о запахе металла. Например, космонавт Дон Петтит сравнил этот аромат с дымом сварки, а еще один астронавт охарактеризовал его как «приятный сладковато-металлический запах».

Раскаленный металл

Нужно понимать, что никто не нюхал вакуум напрямую — запахи формируются в камерном отсеке после выхода космонавтов в открытый космос или от остатков космической пыли. Несмотря на то, что космос почти пуст и без запаха, частицы, прилипшие к скафандрам и реагирующие в атмосфере, создают удивительные ассоциации.

Таким образом, смесь органики и химии внезапно превращает безвоздушную пустоту в атмосферу запахов. И хоть мы не сможем вдохнуть космос напрямую, его запах в целом уже известен.

Астероид из золота и платины

Астероид Психея

Психея - астероид главного пояса, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Назван в честь Психеи - в древнегреческой мифологии олицетворение души, дыхания, прекрасная царская дочь, которая после множества ниспосланных Венерой испытаний становится супругой Эрота (Амура). В античном искусстве изображалась в виде крылатой девочки или бабочки.

Диаметр астероида - около 255 км. (по другим данным - 279) Астероид состоит из железа и никеля. Также в нем обнаружены золото и платина. Его стоимость была оценена в 10 квинтиллионов долларов. Это число содержит в себе двенадцать нулей, так что ценность этого астероида больше, чем всех нынешних денег на Земле. Также стоимость этого астероида в 100 тысяч раз превышает размер мировой экономики за год. Дорогие металлы есть и на других астероидах главного пояса — считается, что все они вместе стоят до 700 квинтиллионов долларов. Такой информацией в 2021 году поделились авторы издания Business Insider.

Ученые полагают, что Психея - это ядро планеты, которая вращалась по орбите между Марсом и Юпитером. При помощи технологии определения состава объектов на расстоянии, было выяснено, что астероид содержит в себе много железа и никеля, но в его составе нет воды и минералов, что является большой редкостью. Поэтому и был сделан вывод, что астероид является металлическим ядром несформированной планеты. Скорее всего, он не смог обрести форму из-за столкновения с другим космическим объектом.

Примерный внешний вид поверхности астероида Психея

Самый экономный способ добывать ресурсы с этого астероида - пригнать его к орбите Земли и расположить в так называемой точке Лагранжа. Эта точка находится между Луной и Землей и здесь астероид будет неподвижен относительно нас и нашего спутника. Можно будет спокойно организовать добычу этих металлов. Проект отнюдь не фантастический, хотя и дорогой и потребует более высоких технологий, чем сейчас.

Компаний, которые готовы заняться добычей драгоценностей в космосе уже предостаточно — возможно, они приступят к работе уже в ближайшие 10 лет. В октябре 2023 года аэрокосмическое агентство NASA запустило в космос новый исследовательский аппарат Psyche. На протяжении шести лет он будет держать путь к астероиду Психея. Это относительно небольшая конструкция весом 2 608 килограммов с двумя раскинутыми в стороны солнечными панелями. Он оснащен камерой, которая может снимать фотографии в разных спектрах, а также оборудованием для исследования магнитного поля. Разработка космического аппарата Psyche велась около пяти лет.

Аппарат Psyche в космосе, иллюстрация.

Аппарат выведен в космос при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy и будет лететь на солнечной энергии. Ему придется преодолеть около 4-х миллиардов километров, на что потребуется около шести лет. После достижения точки назначения, он займется изучением астероида. Это продлится около двух лет. Аппарат не будет добывать золото, а предназначен только для изучения космического объекта.

Послание инопланетянам

Золотая пластинка для инопланетян

Аппарат «Вояджер» запущен в 1977 году и до сих пор исследует космос. Благодаря ему у нас есть фотографии Земли с расстояния 6 млрд км, а также снимки Юпитера и Сатурна. На корпусе Вояджера находится золотая пластинка, на которой записано приветствие на 55 языках, музыка разных народов, голоса людей, звуки природы, 100 фотографий и координаты планеты Земля.

Содержание записи было отобрано для НАСА - комитетом под председательством Карла Сагана из Корнеллского университета и др. Доктор Саган и его коллеги собрали 115 изображений и множество естественных звуков, таких как шум прибоя, ветра и грома, пение птиц, крики китов и других животных. К этому они добавили музыкальные композиции разных культур и эпох, устные приветствия землян на пятидесяти пяти языках и печатные послания президента Картера и генерального секретаря ООН Вальдхайма.

Каждая пластинка помещена в защитную алюминиевую оболочку вместе с картриджем и иглой. В инструкции на символическом языке объясняется происхождение космического аппарата и указывается, как воспроизводить пластинку. 115 изображений закодированы в аналоговом формате.

Часть пластинки представляет собой аудиозапись, рассчитанную на воспроизведение со скоростью 16 2/3 оборота в минуту. Она содержит устные приветствия, начиная с аккадского языка, на котором говорили в Шумере около шести тысяч лет назад, и заканчивая современным китайским диалектом. После раздела, посвящённого звукам Земли, следует 90-минутная подборка музыки, включающая как восточную, так и западную классику, а также разнообразную этническую музыку.

