Елбасы о Крыме и не только. Сказка – ложь, да где намёк?..

На днях в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма «Qazaq. История золотого человека» первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев попытался объяснить причины, по которым его страна не признаёт российский статус Крыма: «Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали». При этом для Елбасы (лидер нации) очевидна причинно-следственная связь между государственным переворотом на Украине и крымскими событиями, равно как и право крымчан на легитимное волеизъявление: «Когда в Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что всё для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум… Нехорошо все это. Все это возникло за счет переворота, который случился в Киеве».

Объяснение весьма двусмысленное – в нём можно разглядеть намёк на некий «пакет», якобы включающий, помимо Крыма, также признанные в 2008 году Москвой новые независимые государства Кавказа. Напомним, в ходе неоднократных референдумов граждане этих республик высказывались в пользу независимости от бывшей метрополии, неоднократно развязывавшей военные действия как против Абхазии (1992, 2006, 2008 гг.

) так и против Южной Осетии (1989, 1992, 2004, 2008 гг.). Помимо России, независимость Цхинвала и Сухума признана ещё пятью странами «дальнего» зарубежья, они представлены в «женевском» консультационном процессе по безопасности в Закавказье. Крым же и Севастополь воссоединился с Россией на основе результатов референдума 16 марта 2014 г., итоги которого признаны примерно двадцатью странами, включая Боливию, Венесуэлу, Киргизию, Никарагуа, Сирию, Эритрею, Судан. С середины 2021 г. выдаёт визы жителям Крыма как гражданам России Королевство Саудовская Аравия.

Ещё 12 декабря 2008 г. тогдашний премьер-министр Карим Масимов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «…у нас есть официальная позиция: Казахстан не признал Косово и не признает Абхазию и Южную Осетию. Мы считаем, что границы определены, и новые государства Казахстан признавать не будет». В этом случае не вполне понятно, причём здесь упоминаемая Назарбаевым «связка» Абхазии и Южной Осетии с Крымом? События 2014 года на полуострове были восприняты в Ак-Орде и особенно в лагере «нацпатов» с большой тревогой, как потенциальный пример для подражания для русского и русскоязычного населения северных и северо-восточных областей республики (пусть и заметно сократившегося после 1991 года). Активно развивая торгово-экономические (и не только) контакты с Киевом и Тбилиси, едва ли в Казахстане оглядываются на избранный ими курс острой конфронтации по отношению к Москве – партнеру Нур-Султана по ЕАЭС и ОДКБ. Нельзя не обратить внимания и на появление заявления первого президента на фоне активно раскручиваемой пропагандистской истерии «коллективного Запада» в связи с выдуманным им же самим мифическим «предстоящим военным вторжением» РФ на Украину (1).

В целом же, создаётся впечатление, что российская политика в «ближнем зарубежье» выставляется казахстанской стороной в несколько неприглядном виде. Последовательно укрепляя политико-экономические связи с Киевом, одновременно Казахстан активно участвует в интеграционных объединениях под эгидой Турции, подтверждая (в лучшем случае) приверженность «многовекторному» внешнеполитическому курсу. Едва ли дальнейшее дистанцирование от обязательств в рамках евразийских интеграционных объединений будет способствовать росту взаимного доверия между нашими странами. В этом же контексте следует рассматривать развитие на территории республики сети биолабораторий Пентагона, что является грубым нарушением обязательств в рамках ШОС и ОДКБ.

В предыдущей публикации мы цитировали высказывания некоторых экспертов о «паузе в российско-казахстанских отношениях, о которой все знают, но стараются не говорить». Практически одновременно с публикацией интервью «патриарха казахстанской политики» интернет-издание Lenta.ru опубликовало материал о «недвижимости на сотни миллионов долларов по всему миру», коей обзавелись члены семьи Назарбаева за тридцать лет его руководства страной. Общая стоимость многочисленных объектов в Лондоне, Швейцарии, Испании, Чехии, Франции и Америке оценивается примерно в 800 миллионов долларов. Сообщается, что «британские власти арестовали некоторую собственность Назарбаевых, заподозрив их «в необоснованном богатстве». Недвижимость была оформлена на три офшора: в Панаме, британской Ангилье и на Антильских островах».

Некоторые наблюдатели усмотрели в появлении такого материала признаки истончения «инерции хорошего отношения к Назарбаеву, а через него и ко всем казахам». Как отмечает российско-украинский журналист Дмитрий Галкин, «…позиция Назарбаева в вопросе о признании Крыма объясняется не только наличием у членов его семьи банковских счетов и крупной собственности в западных странах. Значительная часть казахстанской элиты связана деловыми отношениями с западными финансовыми и промышленными кругами, крупные казахстанские чиновники и предприниматели вкладывают деньги в западную недвижимость или прячут их в западных банках». Один из многочисленных примеров таких связей – назначение в 2017 году бывшего финансового директора EasyJet Криса Уолтона председателем правления АО «КазМунайГаз», контрольный пакет акций которого принадлежит Казахстанскому фонду национального благосостояния.

…Согласно данным Минэкономразвития Крыма и Южного таможенного управления РФ, в первом полугодии 2021 года Казахстан занял место в первой пятёрке стран, импортирующих товары из Крыма – около 8% стоимости крымского экспорта (1,1 млн. долл.). Крымские компании поставляют в Казахстан товары химической промышленности, алкогольные и безалкогольные напитки, рыбо-, мясопродукты, кондитерские изделия. Увеличиваются поставки в Казахстан крымских винных изделий, чая, косметики. Развитию контактов крымского бизнеса с казахстанскими контрагентами активно содействует торговое представительство Российской Федерации. В текущем году двусторонние отношения развиваются особенно динамично, по итогам года товарооборот может достигнуть 23 млрд. долл., сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью телеканалу “Хабар 24”: «…Наши связи, которые вынужденно притормозились в 2020 году из-за пандемии, в этом году развиваются особенно динамично – и политический диалог, и вопросы, связанные с обеспечением безопасности, экономические связи, наука, культура, образование и так далее».

Вместе с тем сохраняется множество проблем, в том числе – по направлениям, где стороны, казалось бы, успешно сотрудничают (например, на «ниве» также упомянутой дипломатом вакцинации). По имеющимся данным, закрытием границ с Россией готовы воспользоваться турецкие партнёры, спешащие предоставить гражданам Казахстана теперь уже и свои медицинские услуги. В частности, в Петропавловске (Северо-Казахстанская область) идёт строительство многопрофильной турецкой клиники на территории 90 тысяч квадратных метров. В проект, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства, инвестировано 115 млрд. тенге. И это – далеко не единственный пример.

В любом случае, для повышения дееспособности Евразийского Экономического Союза и ОДКБ, включая социально-гуманитарный компонент, предстоит длительная и непростая работа.

Алексей Балиев

Примечание

(1) По части Косово, намёк Назарбаева пока не понятен. По крайней мере, в 2019 году ЕАЭС подписал договор о зоне свободной торговле с Сербией, в котором не признаётся сепаратная независимость Косово, совместно отторгнутого западными державами, Турцией и Албанией от Белграда. Ответ на вопрос, имеется ли здесь какое-либо поле для торга с западными партнёрами, остаётся открытым.

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