Мы из Советского Союза

13 539 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Циан Аквамаринов
    Огорчу, но экономика России с 2014 живёт не очень.Экономика России ...
  • Циан Аквамаринов
    Какой то низкокачественный агитматериал. Интересно, один вопрос- по материалам 1937-1938 годов было осуждено более 10...1. Здравые Рассуж...
  • Алексей Яворский
    Впрочем, тот 1989 год, хоть он был и не высокосный, но выдался очень «урожайным» на катастрофы военной авиации. Так, ...Как советский МиГ...

Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…

Болгария мне запомнилась не только пляжами и старинными домиками в национальном стиле. А еще я была у памятника "Алеше".  Правда, давненько это было. И тогда не было еще в телефонах фотоаппаратов. Но в связи с нарастающей по всей гейропе  движением памятникоборства, полезла я в тырнет аосмотреть, стоит ли памятник? Стоит. Но.... пока. Были уже поползновения его снести. Вроде пока отстояли простые болгары, жители города Пловдива. Давайте вспомним о самом прототипе памятника. Оказывается это не просто собирательный образ, как в Трептов-парке.
пикасса27.jpgО том, что в Болгарии стоит памятник русскому солдату Алеше, знают все. Все слышали песню «Стоит над горою Алеша», многие назовут город, над которым установлен монумент, но не все знают, что у памятника есть реальный прототип. И очень романтичная, но грустная история.

Памятник Алеше, установленный над Пловдивом, был открыт в 1957 году. Тогда, более 60 лет назад, настоящий Алеша даже не догадывался, что ему ставят памятник с легкой руки его военного друга…. Живя в деревне на Алтае он вообще не сразу узнал о существовании памятника.

Родился Алексей Иванович Скурлатов 30 марта 1922 года в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края. Алексей Скурлатов прошел всю войну – он ушел на фронт в сентябре 1941 года в возрасте 19-лет и встретил победу в Болгарии.

До того, как Алеша оказался в Болгарии, он воевал у деревни Крюково, под Тверью и Ржевом, на Курской дуге. На него ДВАЖДЫ (!) приходили похоронки. Алексей Иванович добровольцем пошёл на фронт в сентябре 1941 года. Участвовал в боях под Калининым, Ржевом, Вышним Волочком, где был ранен так тяжело, что мать получила похоронку, отправленную по ошибке. Позднее, в бою за село Верёвкино снова получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь, а мать получила похоронку еще раз. Участвовал в битве на Курской дуге, в боях на Украине. В сентябре 1944 года участвовал в Болгарской операции. В мае 1945 года в Пловдиве празднуя День Победы Алексей Иванович танцевал с двумя болгарами на плечах, поскольку отличался большой физической силой. В 1943 году он, не будучи убитым, все-таки умер бы под завалами земли, если бы одна из медсестер не увидела торчащие из земли сапоги и не пригляделась бы внимательнее – у «убитого» солдата дрожали веки. «Я убит под Ржевом» - про таких, как Алексей Скурлатов. «У деревни Крюково погибает взвод» - тоже про него. И «Жди меня, и вернусь, всем смертям назло» - тем более. Он служил в разведке.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…
В сентябре 1944 года Алексей Скурлатов, переведенный из-за тяжелых ранений из артиллерийской разведки в связисты и отправлен в Болгарию – налаживать связь между Софией и Пловдивом. И там подружился с участником болгарского сопротивления Методи Витановым. 9 мая они встретили вместе, Алеша танцевал, держа на плечах двух болгар, а Методи сфтографировал танцующего друга.

В 1948 году у жителей Пловдива появилась идея установить памятник русским воинам-освободителям. Методи Витанов передал фотографию фронтового друга одному из скульпторов – Василу Радовславову. Был объявлен конкурс, победителем которого был признан вариант «Красный богатырь», созданный под руководством Васила Радославова. Методи Витанов, увидев памятник, узнал в нем Алексея Скурлатова и, не долго думая, написал на постаменте «Альоша». Надпись долго не стирали, и скоро все стали называть железобетонного солдата этим именем.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…В 60-х годах была написана песня «Алеша», ставшая настолько популярной в Болгарии, что до 1989 года она была гимном Пловдива.

Алексей Скурлатов слышал эту песню, но не догадывался, что песня – о нем. Лишь в 1974 году Методи Витанов написал письмо в самый популярный советский журнал «Огонек», рассказал о друге, фотографии и надписи на памятнике и попросил помощи в розыске друга. Ему переслали фотографию Алексея Скурлатова и скоро настоящий Алеша получил письмо: «Я нашел тебя, Алеша!»
Вернулся Алексей Скурлатов домой в ноябре 1946 года. Работал бригадиром МТС, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка.

В 1982 году Алексей Иванович посетил Болгарию и с тех пор болгарская сторона постоянно поддерживала отношения с ветераном и его родными.

В Алтайском крае создан музей имени А. И. Скурлатова в школе села Налобиха Косихинского района.

На этом романтика истории заканчивается. 
Алексей Скурлатов, ставший почетным жителем Пловдива, дожил до того дня, когда в 1989 году власти Болгарии вдруг решили, что памятник необходимо снести, так как он является символом советской оккупации. Противники коммунизма обливали монумент черной краской, мэр Пловдива объявил Алешу своим личным врагом и решил переделать памятник в… в гигантскую бутылку Кока-Колы. Страшно представить, что творилось в душе у Алексея Скурлатова, когда он следил за новостями.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…

Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…Члены Отечественной партии труда решили организовать сбор пожертвований, чтобы выкупить землю, где расположен холм Бунарджик с памятником. Пожилые жительницы сплели Алеше гигантскую «мартиницу», традиционный символ здоровья и долголетия, которую по обычаю подносят родственникам и друзьям 1 марта, и повесили ее на груди 12-метрового каменного исполина. А местная пенсионерка Ани Минчева всерьез надумала «усыновить» знаменитого Алешу. Дабы решить этот юридический казус, одинокая женщина даже наняла адвоката. Старушка хотела завещать Алеше свою квартиру в центре Пловдива. Бабушка Ани полагала, что денег, вырученных от аренды, вполне хватит для поддержания памятника советским воинам-освободителям в пристойном состоянии.

Снести памятник Алеше националистам не удалось. Когда-то русский солдат спас Пловдив, теперь благодарные жители Пловдива спасли его… Памятник удалось отстоять.

Алеша остался стоять на своем месте исключительно благодаря жителям города – они круглосуточно дежурили у памятника, русские ветераны, живущие в Болгарии, пообещали сжечь себя в случае уничтожения Алеши. После трех попыток снести или реконструировать памятник, верховный суд Болгарии постановил, что Алеша – памятник Второй Мировой войны и сносу или переделке не подлежит.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…
Сфотографировать памятник, к сожалению, можно только снизу или сбоку – все фотографии Алеши, на которых он смотрит на вас, сделаны с вертолета.
IMG_0337.JPG

IMG_0346.JPG

IMG_0347.JPG

20170712_130334.jpgНастоящий Алеша прожил долгую жизнь – он умер в 2013 году, в деревне Налобихе в Алтайском крае, где и родился в 1922 году.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…
Через год на его могиле был установлен памятник.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…
А железобетонный 11,5-метровый Алеша по-прежнему стоит над Пловдивом на холме Освободителей (холм Бунарджик). Рядом с ним установлен монумент другим русским освободителям в честь завершающего сражения в русско-турецкой войне:Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…
Территория вокруг Алеши, когда мы поднялись на гору, выглядела грустно и пусто. И не только из-за сорокаградусной жары. У подножия - высохший бассейн (хочется надеяться, что хотя бы 9 мая в него наливают воду) и заброшенное здание (то ли сувенирный магазин раньше был, то ли кафе, то ли еще что-то).Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…

20170712_131231.jpgЗато Пловдив как на ладони:
20170712_130321.jpg
IMG_0348.JPGА еще на холме растут ели, посаженные советскими космонавтами:
IMG_0353.JPG
IMG_0354.JPGХочется верить, что жители Пловдива по-прежнему ценят памятник и знают историю о настоящем Алеше. И приходят к нему не только 9 мая и в день освобождения Болгарии. Но мы никого не видели...

А земляки не забывают про Алёшу.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю более 10 лет сотрудничают с военно-патриотическим клубом «Русские витязи» под руководством Марковой Нелли Федоровны. На протяжении многих лет пограничники и «Русские витязи» совместно проводят различные городские и районные мероприятия военно-патриотической направленности, целью которых является воспитание патриотического духа у молодого поколения. Также большое внимание уделяется памятным мероприятиям, посвященным знаменитым землякам, которые своими подвигами прославляли Алтайский край.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…Вот и сегодня 15 августа 2019 года  в с. Налобиха Косихинского района, в рамках военно-патриотической акции «Мы этой памяти верны», состоялось памятное мероприятие. На доме нашего земляка Алексея Ивановича Скурлатова — прообраза знаменитого памятника солдату-освободителю Алеше в болгарском городе Пловдиве установили новый памятный знак.Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…А в 2020 году в Барнауле установили памятную стелу  в честь героя Великой отечественной войны, уроженца Алтайского края Алексея Скурлатова Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…

https://elpal.livejournal.com/458459.html

http://nzd22.ru/2019/08/23/novyj-pamyatnyj-znak-ustanovili-n...

http://bulgaria-today.ru/news/people/a-serdtsu-po-prezhnemu-...

https://tolknews.ru/news/35148-pamatnuu-stelu-alekseu-skurla...

героиЗападСветлана МитленкоВеликая Отечественная война
Обсудить

Картина дня

наверх