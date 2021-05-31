Алеша долго не знал, что ему поставили памятник…

Болгария мне запомнилась не только пляжами и старинными домиками в национальном стиле. А еще я была у памятника "Алеше". Правда, давненько это было. И тогда не было еще в телефонах фотоаппаратов. Но в связи с нарастающей по всей гейропе движением памятникоборства, полезла я в тырнет аосмотреть, стоит ли памятник? Стоит. Но.... пока. Были уже поползновения его снести. Вроде пока отстояли простые болгары, жители города Пловдива. Давайте вспомним о самом прототипе памятника. Оказывается это не просто собирательный образ, как в Трептов-парке.

О том, что в Болгарии стоит памятник русскому солдату Алеше, знают все. Все слышали песню «Стоит над горою Алеша», многие назовут город, над которым установлен монумент, но не все знают, что у памятника есть реальный прототип. И очень романтичная, но грустная история.



Памятник Алеше, установленный над Пловдивом, был открыт в 1957 году. Тогда, более 60 лет назад, настоящий Алеша даже не догадывался, что ему ставят памятник с легкой руки его военного друга…. Живя в деревне на Алтае он вообще не сразу узнал о существовании памятника.



Родился Алексей Иванович Скурлатов 30 марта 1922 года в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края. Алексей Скурлатов прошел всю войну – он ушел на фронт в сентябре 1941 года в возрасте 19-лет и встретил победу в Болгарии.

До того, как Алеша оказался в Болгарии, он воевал у деревни Крюково, под Тверью и Ржевом, на Курской дуге. На него ДВАЖДЫ (!) приходили похоронки. Алексей Иванович добровольцем пошёл на фронт в сентябре 1941 года. Участвовал в боях под Калининым, Ржевом, Вышним Волочком, где был ранен так тяжело, что мать получила похоронку, отправленную по ошибке. Позднее, в бою за село Верёвкино снова получил тяжёлое ранение и был отправлен в госпиталь, а мать получила похоронку еще раз. Участвовал в битве на Курской дуге, в боях на Украине. В сентябре 1944 года участвовал в Болгарской операции. В мае 1945 года в Пловдиве празднуя День Победы Алексей Иванович танцевал с двумя болгарами на плечах, поскольку отличался большой физической силой. В 1943 году он, не будучи убитым, все-таки умер бы под завалами земли, если бы одна из медсестер не увидела торчащие из земли сапоги и не пригляделась бы внимательнее – у «убитого» солдата дрожали веки. «Я убит под Ржевом» - про таких, как Алексей Скурлатов. «У деревни Крюково погибает взвод» - тоже про него. И «Жди меня, и вернусь, всем смертям назло» - тем более. Он служил в разведке.

В сентябре 1944 года Алексей Скурлатов, переведенный из-за тяжелых ранений из артиллерийской разведки в связисты и отправлен в Болгарию – налаживать связь между Софией и Пловдивом. И там подружился с участником болгарского сопротивления Методи Витановым. 9 мая они встретили вместе, Алеша танцевал, держа на плечах двух болгар, а Методи сфтографировал танцующего друга.



В 1948 году у жителей Пловдива появилась идея установить памятник русским воинам-освободителям. Методи Витанов передал фотографию фронтового друга одному из скульпторов – Василу Радовславову. Был объявлен конкурс, победителем которого был признан вариант «Красный богатырь», созданный под руководством Васила Радославова. Методи Витанов, увидев памятник, узнал в нем Алексея Скурлатова и, не долго думая, написал на постаменте «Альоша». Надпись долго не стирали, и скоро все стали называть железобетонного солдата этим именем. В 60-х годах была написана песня «Алеша», ставшая настолько популярной в Болгарии, что до 1989 года она была гимном Пловдива.

Алексей Скурлатов слышал эту песню, но не догадывался, что песня – о нем. Лишь в 1974 году Методи Витанов написал письмо в самый популярный советский журнал «Огонек», рассказал о друге, фотографии и надписи на памятнике и попросил помощи в розыске друга. Ему переслали фотографию Алексея Скурлатова и скоро настоящий Алеша получил письмо: «Я нашел тебя, Алеша!»

Вернулся Алексей Скурлатов домой в ноябре 1946 года. Работал бригадиром МТС, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка.

В 1982 году Алексей Иванович посетил Болгарию и с тех пор болгарская сторона постоянно поддерживала отношения с ветераном и его родными.

В Алтайском крае создан музей имени А. И. Скурлатова в школе села Налобиха Косихинского района.

На этом романтика истории заканчивается.

Алексей Скурлатов, ставший почетным жителем Пловдива, дожил до того дня, когда в 1989 году власти Болгарии вдруг решили, что памятник необходимо снести, так как он является символом советской оккупации. Противники коммунизма обливали монумент черной краской, мэр Пловдива объявил Алешу своим личным врагом и решил переделать памятник в… в гигантскую бутылку Кока-Колы. Страшно представить, что творилось в душе у Алексея Скурлатова, когда он следил за новостями.

Члены Отечественной партии труда решили организовать сбор пожертвований, чтобы выкупить землю, где расположен холм Бунарджик с памятником. Пожилые жительницы сплели Алеше гигантскую «мартиницу», традиционный символ здоровья и долголетия, которую по обычаю подносят родственникам и друзьям 1 марта, и повесили ее на груди 12-метрового каменного исполина. А местная пенсионерка Ани Минчева всерьез надумала «усыновить» знаменитого Алешу. Дабы решить этот юридический казус, одинокая женщина даже наняла адвоката. Старушка хотела завещать Алеше свою квартиру в центре Пловдива. Бабушка Ани полагала, что денег, вырученных от аренды, вполне хватит для поддержания памятника советским воинам-освободителям в пристойном состоянии.

Снести памятник Алеше националистам не удалось. Когда-то русский солдат спас Пловдив, теперь благодарные жители Пловдива спасли его… Памятник удалось отстоять.

Алеша остался стоять на своем месте исключительно благодаря жителям города – они круглосуточно дежурили у памятника, русские ветераны, живущие в Болгарии, пообещали сжечь себя в случае уничтожения Алеши. После трех попыток снести или реконструировать памятник, верховный суд Болгарии постановил, что Алеша – памятник Второй Мировой войны и сносу или переделке не подлежит.

Сфотографировать памятник, к сожалению, можно только снизу или сбоку – все фотографии Алеши, на которых он смотрит на вас, сделаны с вертолета.













Настоящий Алеша прожил долгую жизнь – он умер в 2013 году, в деревне Налобихе в Алтайском крае, где и родился в 1922 году.

Через год на его могиле был установлен памятник.

А железобетонный 11,5-метровый Алеша по-прежнему стоит над Пловдивом на холме Освободителей (холм Бунарджик). Рядом с ним установлен монумент другим русским освободителям в честь завершающего сражения в русско-турецкой войне:

Территория вокруг Алеши, когда мы поднялись на гору, выглядела грустно и пусто. И не только из-за сорокаградусной жары. У подножия - высохший бассейн (хочется надеяться, что хотя бы 9 мая в него наливают воду) и заброшенное здание (то ли сувенирный магазин раньше был, то ли кафе, то ли еще что-то).



Зато Пловдив как на ладони:



А еще на холме растут ели, посаженные советскими космонавтами:



Хочется верить, что жители Пловдива по-прежнему ценят памятник и знают историю о настоящем Алеше. И приходят к нему не только 9 мая и в день освобождения Болгарии. Но мы никого не видели...

А земляки не забывают про Алёшу.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю более 10 лет сотрудничают с военно-патриотическим клубом «Русские витязи» под руководством Марковой Нелли Федоровны. На протяжении многих лет пограничники и «Русские витязи» совместно проводят различные городские и районные мероприятия военно-патриотической направленности, целью которых является воспитание патриотического духа у молодого поколения. Также большое внимание уделяется памятным мероприятиям, посвященным знаменитым землякам, которые своими подвигами прославляли Алтайский край. Вот и сегодня 15 августа 2019 года в с. Налобиха Косихинского района, в рамках военно-патриотической акции «Мы этой памяти верны», состоялось памятное мероприятие. На доме нашего земляка Алексея Ивановича Скурлатова — прообраза знаменитого памятника солдату-освободителю Алеше в болгарском городе Пловдиве установили новый памятный знак. А в 2020 году в Барнауле установили памятную стелу в честь героя Великой отечественной войны, уроженца Алтайского края Алексея Скурлатова

https://elpal.livejournal.com/458459.html

http://nzd22.ru/2019/08/23/novyj-pamyatnyj-znak-ustanovili-n...

http://bulgaria-today.ru/news/people/a-serdtsu-po-prezhnemu-...

https://tolknews.ru/news/35148-pamatnuu-stelu-alekseu-skurla...