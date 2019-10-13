Красоты России. Тихий океан в районе Камчатки

1. Восход солнца — славная пора каждого дня, которая никогда не повторяется в своей красе разлитых Творцом красок.2.3. За час до рассвета нам открылась та самая первозданная Камчатка во всем своем величии, та другая Камчатка, которая однажды встретила восхищенных своей небывалой красотой первых мореплавателей.
Косатки!13.14.15. Мимо нас прошло 3 или 4 семьи, которые, к сожалению, близко нас не подпустили. Но мы не оставляли надежды еще раз увидеть ИХ до прибытия в город, и «затаив дыхание» фотокамер, не оставляли своей визуальной охоты до последнего...16. Ветер не стихал, близился вечер. Только после заката ветер стал понемногу успокаиваться, к тому времени наша яхта уже прошла бухты Асача и Мутная.17. Уже в сумерках на горизонте появились «Домашние вулканы».18. Ночью мы встали на якорь в бухте Русская.19. После суток баюканий на волнах и полученных впечатлений, я даже не помнил как уснул тем вечером. А проснувшись, порадовался потрясающему рассвету.20.21.22. В такую рань мы встали не только ради рассвета. Второй нашей целью было лежбище морских львов, располагающихся на мысе Кекурный рядом с бухтой Русская, куда мы сразу и навострили паруса.23. И наши расчеты по времени не подвели, потому как мы оказались вблизи львиного лежбища как раз в момент наилучшего света!24. На скале были одни самки, но позже к ним присоединился и хозяин гарема.25. На отходе от мыса нас ждал еще небольшой сюрприз в виде желанных косаток26.27. Вулкан Авачинская сопка.28. Вулкан Вилючинский.29. В финале нашей морской части путешествия, мы, конечно же, не могли пройти мимо острова Старичков, на котором находится большая колония птиц и отдыхают лежебоки нерпы.30.31. «Аплодисменты».32. Пожалуй, на этом и подошел к завершению морской путь нашего путешествия. И уже спустя 2 часа мы были в городе на том месте, где, по сути, и начали свое путешествие. Таким образом, мы сделали большое южное кольцо по Камчатке, как бы «обручившись» с родной Землей, открыв ее в новом свете.
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