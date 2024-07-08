Что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?

Наверняка многие заметили, что фигурантами криминальных сводок зачастую становятся хорошо подготовленные спортсмены из числа представителей национальных меньшинств и мигрантов. Набравшись спортивного опыта в российских залах ваххабиты все чаще стали демонстрировать свои бойцовские качества далеко за пределами ринга, нападая на простых людей, что нередко приводит к летальному исходу. Новости СМИ2

Привычка решать все кулаками, да ещё в составе стаи, помноженное на пассивность российских правоохранителей, порождает чувство безнаказанности у чужеземцев, которые давно для себя решили что Россия это их территория.

Но в последнее время в криминальные сводки стали попадать люди, имеющие без преувеличения международную славу. Одним из громких скандалов последних дней стало задержание в Москве тренера российской молодежной сборной по вольной борьбе Алишери Исматзода. По предварительной информации его задержали в рамках дела о терроризме. Факт задержания Алишери был подтвержден, в том числе и в пресс-службе Федерации спортивной борьбы РФ (ФСБР).

"Тренер российской молодежной сборной по вольной борьбе 32-летний Алишери Исматзода подозревается в совершении преступления ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность). Следствие заявило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей",

— сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

Напомним, ч.1 ст.205.1 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом в самой ФСБР информацию о задержании тренера высшей категории назвали "шокирующей"

"Исматзода действительно является старшим тренером сборной России по вольной борьбе. Федерация уведомлена о произошедшем. Работу ведут правоохранительные органы. Никакой другой информации у нас пока нет. Федерация следит за ситуацией",

- прокомментировал ситуацию пресс-атташе ФСБР Тигран Аванян

Фото: Telegram-канал Readovka

Сам Алишери Исматзода уроженец города Душанбе. В свое время он перебрался из Таджикистана в Россию, где поступил в Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, который окончил в 2015 году. Является мастером спорта РФ по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Одно время работал старшим тренером женской сборной России по вольной борьбе (девушки до 16 лет). В последнее время Алешири осуществлял тренерскую деятельность в Московском училище олимпийского резерва № 1 параллельно тренируя юношеские сборные Москвы и России.

Справедливости ради стоит отметить, что тренер из Исматзоды получился и в самом деле неплохой. Например один из его воспитанников Муса Сантиков в мае текущего года взял первое место на первенстве Европы. Однако на этом достоинства мастера спорта заканчиваются.

Никаких подробностей о том, в чем конкретно подозревают тренера, пока нет. Но ряд Telegram-каналов выдвигают версию, что Алешири как-то связан с бандой террористов, устроивших 23 июня теракты в Дагестане.

"Хотя пока достоверно не известно, в чём конкретно подозревается мужчина, но его профессиональная деятельность, вероятнее всего, не ограничивается одними лишь тренировками с подростками — слишком уж часто такие спортсмены становятся членами подпольных MMA-клубов, объединяются в радикалистские ячейки и продолжают вести свою "борьбу" далеко за пределами ринга",

- рассуждает Telegram-канал Readovka

В свою очередь автор tg-канала Многонационал с сарказмом высказался по этому поводу:

"В Федерации спортивной борьбы РФ назвали эту информацию "шокирующей". И в самом деле, как будто душем окатило, такого себе и представить никто не мог, ведь никогда такого не было и вот опять. Как же так, Алешири? "

Хотя, честно говоря, веселого здесь мало. Все эти полуподпольные овощебазы поп-MMA, давно привлекают к себе внимание. Например, весной этого года на турнире Hardcore озверевшая толпа дагестанцев забила спортсмена из Армении до реанимации. Причем поводом для избиения стал всего лишь пост который армянин выложил в соцсетях.

Вчера разразился еще один скандал. Опять-таки на турнире поп-MMA, уроженец Азербайджана Джавиде Рзаеве, "по кайфу" обосновавшийся в российском городе Энгельс, назвал нашего соотечественника "русской свиньей" которая "ср@т там где ест".

На массовое увлечение мигрантов спортом, еще в 2017 году обращало внимание российское информагентство освещающее события Центральной Азии "Фергана". Тогда издание сообщало, что в Москве за последние годы для выходцев из стран Средней Азии было открыто несколько десятков спортивных клубов. Понятно, что за прошедшие 5 лет, их число значительно увеличилось.

"Такие спортивные клубы создаются в первую очередь для того, чтобы у мигрантов была возможность укрепить свое физическое состояние, что позволит им чувствовать себя увереннее в чужой стране. Есть еще одна причина, объясняющая популярность этнических клубов: залы в Москве отлично оснащены и здесь намного чаще проводятся спортивные турниры, что увеличивает шансы приезжих заявить о себе в мировом спорте",

- сделало осторожный вывод информагентство.

Про чувство уверенности, тут журналисты точно подметили. Всё чаще и чаще поступают криминальные сводки, из которых очень отчетливо видно насколько уверено чувствуют себя мигранты, не признающие других аргументов кроме грубой силы. Причем многие жертвы нападений (тем кому повезло выжить) рассказывают затем следователям, что на их голову сыпались профессионально поставленные удары.

Писал об одном их столичных клубов MMA в прошлом году и Царьград. Речь шла о спортивной секции для школьников, причем главным требованием к набору были ограничения по возрасту 14-18 лет. Такой возрастной ценз был выбран неслучайно. Именно в этом возрасте психика у ребенка наиболее податлива и из него можно "слепить" все что угодно. Места для тренировок, как правило, выбирали на спортивных школьных площадках и стадионах. Это тоже делалось специально — именно на большом пространстве можно эффективно подготовить бойцов для этнических банд, действующих в условиях улиц.

Фото: sportssmi.ru

В России подобные этнические группировки формируются уже давно. За пределами ринга они промышляют нападением на людей во дворах многоквартирных домов, на улицах, в торговых центрах и т.д. Информация о резонансных преступлениях на протяжении всего года приходила со всех уголков страны - Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь, Самара, Владивосток...

Поэтому стоит ли удивляться вопиющему случаю который произошел в конце апреля в Москве, когда ущемленные проигрышем игроки футбольной команды "Хосы", состоящей из таджиков и узбеков, набросились исподтишка на русский парней из команды "ЮЗАО". Действовали азиаты профессионально - напрыгивали со спины нанося оглушающие удары по затылку. Видимо помимо занятий с мячом, абу-бандиты активно посещали MMA-клубы.

Причем стоит отметить, что посещение спортивных секций по смешанным единоборствам, доступно каждому мигранту, а стоимость абонемента в такие залы копеечная - около 2 тыс. рублей. То есть основная цель организаторов таких клубов не заработок. Тогда что? Ответ очевиден - именно в таких спортивных клубах чаще всего готовят террористов, промывая мозги не сильно умной молодежи бывших советских республик различной экстремистской идеологией. Почему этого не хочет замечать наша власть, честно говоря, непонятно. Коренное население уже буквально закипает от негодования, достаточно лишь посмотреть многочисленные комментарии в сети:

"Ощущение что власть находится в летаргическом сне. Как возможно не замечать элементарных вещей? Неужели ждут Гражданскую войну? Это же трагедия для страны. Что еще нужно, чтобы власть поняла что нас готовятся убивать?" - спрашивает Елизавета Савочкина

"Почему не контролируют эти клубы? В советском союзе секции силовых единоборств все контролировались спецслужбами! " - задается вопросом Иван Нестеров

"Власть обо всём знала изначально. Власть виновна в организации официальных точек сборища террористов и всякой азиатской швали. Если была бы задача строить великое будущее- создавались бы открытые спортивные секции с русскими преподавателями, кружки по точным наукам, культурные, музыкальные центры и пр. А сейчас засилье подпольных бойцовских клубов, толерастия, безнаказанность, вседозволенность, публичное насилие коренного населения. Некогда трудовое и в целом здоровое общество поражено развратом и терроризмом, кто сопротивляется - убивают и запугивают. Так к чему готовят страну и людей?" - делает вывод Павел Эскобаров

Подобных комментариев в сети тысячи. Необъяснимая мягкотелость властей в вопросе ужесточения наказания для таких вот "спортсменов" из числа мигрантов и национальных меньшинств поражает. Например, кто-нибудь может объяснить, почему за того же Хабиба Нурмагомедова взялись лишь тогда, когда стало известно, что один из ваххабитов устроивших теракт в Дагестане, оказался воспитанником экс-чемпиона UFC? И тут неожиданно выясняется, что Хабибка задолжал российской налоговой 297 млн рублей и по неподтвержденным данным уже осторожно сбежал в США. Сюр какой-то, ей Богу...

https://dzen.ru/a/ZoTuw6w0DksNUHdY

Тем временем сообщают, что в ОАЭ ноль насильственных преступлений за первый квартал 2024 года.

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У такого результата очень много фактов, нет универсального инструмента или волшебной палочки: практически отсутствует коррупция, реальные социальные лифты, максимальное доверие и лояльность государственным институтам, неотвратимость наказания в случае преступления.

В ОАЭ более 85% населения — это мигранты, но нет ни мигрантской преступности, ни ненависти по отношению к мигрантам как следствия преступлений. Государство их использует как ресурс во благо своих граждан, но это взаимовыгодная сделка, потому что их права соблюдаются и они хорошо зарабатывают.

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