Войти в историю или проиграть - Владимир Путин и Россия

Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций. Постарался вспомнить 7-ое мая 2000-го ... не получилось. Отложилось что-то из сентября 1999-го, когда удивлённое и медленно разлагающееся русское воинство получило прямой и жёсткий приказ упокоить любого вооружённого бармалея. Помню конец апреля 2000-го, когда был зачитан другой приказ о «завершении активной фазы общевойсковой операции», зафиксировавший нашу трудную и злую победу. Верноподданнический стиль всегда с трудом давался, но приведение к присяге Верховного (простите, слово «инаугурация» изжогу вызывает) вызвало немало эмоций. Постарался вспомнить 7-ое мая 2000-го ... не получилось. Отложилось что-то из сентября 1999-го, когда удивлённое и медленно разлагающееся русское воинство получило прямой и жёсткий приказ упокоить любого вооружённого бармалея. Помню конец апреля 2000-го, когда был зачитан другой приказ о «завершении активной фазы общевойсковой операции», зафиксировавший нашу трудную и злую победу.

А май и всё лето смазались в череде сплошных «выходов», засад, поисках и преследованиях ошмётков террористов. Но, к Верховному с той поры отношение особое, с глубоким чувством морального удовлетворения. И победы. Именно тогда в циничной армейской среде, нахлебавшейся в 90-ые предательства, тотального вранья, воровства, разложения, безденежья и чёрной безнадёги впервые прозвучало «Мы – солдаты Путина». Кто-то стеснялся таких слов, кого-то кривила недоверчивая гримаса «поживём – увидим». Но большинство довольно ухмылялось. Потому что, именно Путин дал возможность заплатить по всем нашим нехитрым счетам Первой чеченской. Вернуть честь и достоинство. Хорошее чувство, важное.

Потом случались минуты непонимания, недоумения, даже обиды. Беснование «либеральной общественности», разгром Армии шпаком Сердюковым, оскотинившиеся чиновники, слившиеся в экстазе с «капитанами российского бизнеса». Убогая политическая система с известными всем тарифами и таксами за мандаты депутатов всех уровней, мэров и губернаторов. Социальные потрясения в регионах, повсеместная коррупция и многое другое корёжило, раздражало, вызывало гнев и возмущение. При этом ... жизнь каким-то образом налаживалась. Сама собой, такое впечатление. Словно вопреки.

«Гражданка» удручала в те годы первого президентского срока. Экономики не было, вертикали и горизонтали власти тоже, Запад участливо прикладывался к пульсу и озабоченно кивал головой «ну как, не издохли ещё?». Всё в сравнении познаётся, как водится. Вспомнишь и вздрогнешь. Потом случилась мгновенная Грузинская и расшатанные нервы вновь вернулись в нормаль, поскольку стало понятно – Россия не в обмороке валяется, а чутко наблюдает за происходящим вокруг. Настороженно бдит. Выявила всех прохиндеев вокруг и внутри себя, походя прихлопнув так называемую «несистемную оппозицию». Не пришедшую в себя по сей день на импортном довольствии. Удивлённую, а почему это добрые русские люди, коим в уши 24/7 лили помои на Путина и Россию – мрачно сплюнули на «революционеров в шубах». Оказалось, изменилась вся социальная ткань общества, оно перестроилось. Кто хотел непыльной офисной работы и айфон с машиной в кредит – своё получили.

Кто умел работать руками и головой – себя нашли. Бюджетники начали возвышать голос, требуя внимания к себе, появились неуклюжие и кособокие национальные проекты. Со скрипом пошла диверсификации экономики, один за другим раскрутились амбициозные инфраструктурные проекты, дороги появились! На этом фоне начали резвиться «новые хищники капитализма», огромные госкорпорации вытеснили откровенных братков, грибами после дождя вылезли монструозные сетевые компании. Но жизнь налаживалась, опять-таки, словно сама собой. Под брюзжание народа.

Одним не нравился взметнувшийся на уральской земле «Ельцин Центр», другие приходили в ужас от выявляемых силовиками размеров казнокрадства, термоядерные патриоты обвиняли Путина в отсутствии идеологии, либералы – в махровом авторитаризме, новые буржуа кривились от огромных бюджетных программ в социалке, а простой люд всё чаще восклицал «доколе» и требовал краденое забрать и поделить. При этом Путин с уставшим лицом честного управдома на «Прямых Линиях с президентом» вкручивал лампочки в подъездах, щемил хвосты нерадивым губернаторам, и уговаривал ... Всех. Правых и левых, православных сталинистов и либеральствующих коммунистов, крапивное семя с оловянными глазами и болтающих бездельников – с горящими. Всегда оставаясь точкой государственной сингулярности, где не работают известные законы политических технологий, проваливаются любые «теории заговоров». Время от времени проводя такого уровня «спецоперации», от которых у записных кремленологов рубахи заворачивались. А самые честные шипели «ничего не понимаю», начиная вглядываться в ещё одну приоткрывшуюся часть Хитрого Плана.

Вся суть которого – это сложнейшая система сдержек и противовесов, где нет идеологии, кроме служения Государству Российскому и декларируемому благополучию народа. Всего народа. Бедного и богатого, умного и скорбного умом, честного и вороватого, старого и молодого. С почти сакральным отношением к власти как таковой. С византийским коварством, советскими аппаратными играми «кланов», благодаря которым Государь всегда над схваткой, равноудалён от всех дрязг ... едва не в статусе Отца Народа.

Когда подобная громоздкая и порой не очень эффективная Система сложилась? Не упомню, поскольку грандиозная стройка продолжается. Всё больше вопросов для принципиального обсуждения выносится на Госсовет, куда президент добровольно передал часть своих функций. Регионы тщательно вычищены, стать губернатором с далеко идущими личными амбициями – невозможно. Правительству всё труднее проводить непопулярные решения, поскольку в парламенте появилось достаточное число «технократов», а пост премьер-министра превратился из политического – в аппаратный. То есть, за двадцать с лишним лет каждая вертикаль власти была уравновешена, дабы не диктовать условия более слабым. А роль Владимира Путина стала наблюдающей, поскольку сложились дублирующие структуры, способные опрокинуть любую блажь взбунтовавшейся «институции». Совет Безопасности и Свет Федерации держат в узде силовиков, верный президенту Госсовет способен задавить аппаратным весом Правительство и парламент вместе взятые, ранее могущественные самодуры-губернаторы теперь обычные скучные менеджеры. Исчезло понятие «региональные элиты», растворившись в ливере хищных государственных концернов и корпораций.

Не намерен спорить о пользе и вреде такой сложной системы сдержек и противовесов, требующей для функционирования огромной (читай – избыточной) армии чиновников и фантастических бюджетных расходов. Объяснение находится одно: Владимир Владимирович тоже учится вместе с народом, собирая по кусочкам всё то, что начало разваливаться с середины 1970-х, а рухнуло в одночасье в 1993-м. Теперь контуры Новой России просматриваются, где в качестве гаранта законности выступает Верховный Суд, а ответственность за принимаемые решения несёт Госсовет.

С главным регулятором всех процессов в лице Президента. Способного шевелением брови любой негодный элемент или функцию политической системы поставить в стойло, если она работает неправильно. Без шума и скандалов, громких слов и публичных разносов первого лица. Сторонящегося (нужно отдать должное) любых признаков «культа личности» или оглашения принципов «новой идеологии». У которой немедля появятся такие горячие и безголовые проводники – камня на камне не останется. Такая у нас стихия места, с вековыми привычками из живого сделать искусственно сконструированное, из уважения – слепое преклонение, из зрячего – слепое. С годами исчезают обоснованные и не очень претензии к Верховному, лишь крепнет уважение к терпению и сдержанности, реальным делам, способности учиться. Железной рукой заталкивать порой недостойных людей в колею созидательного труда на благо России. Странная манера управления, со множеством «вторых шансов» проштрафившимся. Словно незнакома Владимиру Владимировичу магия «лидера» и личности во главе России, когда грозным окриком, пыточным подвалом и Лобным Местом государственные дела белыми лебёдушками начинают летать, а не плестись в хвосте обоза.

Есть в том принципиальная позиция или интуиция Верховного – опять-таки, не знаю. Потому и бурчу порой несдержанно, когда невооружённым взглядом заметны попытки уговорить, а не раздавить какого-нибудь клопа паскудного. Увещевать и дать созреть самосознанию целых социальных групп, хотя куда эффективнее оборвать зарвавшимся или невежественным «группам лиц» уши, а «самым борзым» (с) выписать путёвки на заполярные курорты. Но опять ... от всей души наворчавшись, признаешь за Верховным правоту.

Поскольку есть кругозор, есть с кем и чем сравнить в мире, да и ценишь свою свободу. Настоящую. И возможности заниматься тем делом, которое выбрал. Без идеологических тисков, лютых ограничений, падучей «культурных революций», глобальных потрясений и популистских реформ. Трудновато порой, но жизнь вокруг кипит. Народ ворчит, богатеет и даже во время военных действий против всего «цивилизованного мира» не отказывает себе в любых бытовых фантазиях, правах человека, справедливости выбранного пути развития страны. Доверяя своему лидеру более чем полностью. Ещё раз повторю – всё познаётся в сравнении. Когда в 1999-ом нам явили застенчивого, спокойного и совершенно неяркого «выходца из недр КГБ», начавшего говорить странные для той России вещи о «верховенстве закона» и «социальной справедливости» – многие брезгливо отмахнулись. В полной уверенности, что наступил последний час. А Семибанкирщина поставила на управление временного руководителя ликвидационной комиссии. У которого хватит ментального и физического здоровья завершить начатое алкашом Борисом, уже не вывозившего процесс распродажи имущества предприятия-банкрота. Где на проходной ракетных стратегических производств сидели ухмыляющиеся чиновники Пентагона, считая распиливаемые «Тополя».

Армия мучилась от позора Чечни, в частях можно было снимать бесконечные сиквелы на «ДМБ», самый искренний патриот просто плевал на стены Кремля после предательства сербов. Из «братских союзных республик» неслись вести одна другой страшнее, а освобождённые от гитлеровского ига «братушки-славяне» соревновались друг перед другом. В публичных оскорблениях России, и радостно топоча лапками – бежали в НАТО. Страна обособилась на несколько макро-регионов, где каждый воевода уже прикидывал выгоды от продажи государевых активов не то наглым англосаксам, не то китайцам.

Такова была цена капитуляции в Холодной Войне. С полным осознанием, что победители придут и возьмут своё. Поставив своих полицаев и бургомистров следить за описью имущества, погрузкой оного на поезда перед отправкой в ликующий стан любителей дешёвого колониального ресурса. Не то чудо, не то действительно кто-то Свыше управил – но «скучный Путин» сумел вывернуть, остановил развалившуюся неуправляемую телегу у кромки пропасти. Как именно, потом историки океаны чернил изведут, но что-то подсказывает – до истины так и не докопаются. Как именно начав с «гуманитарной помощи Запада» Россия сегодня повелевает продовольственными рынками. Мало того – объявила войну Мировой Жабе со всеми её никчёмными головастиками, сумев сохранить и заново перестроить суверенный ВПК, систему финансов, структуру экономики. Набрав в добровольном порядке огромные социальные обязательство перед народом. Оглядываясь ... жутковато становится, что заняли мы своё место не кровавыми революциями и дикими экспериментами, а планомерной работой. Где расчетливый Государь компромиссами, уговорами, уступками, эволюцией целых социальных страт вытащил разгромленную страну из преисподней. Наладив жизнь миллионов, дав им достаток и возможности трудиться. Или бездельничать ...

Петь дифирамбы «гению Путина» не буду, поскольку такое утверждение будет откровенным враньём. Добрые русские люди так устроены, заставить их делать что-то против воли невозможно. Мы настолько глубоки, что даже своё государство славян строить не стали, лень было. Пригласили менеджеров варяжских и головой кивнули, пусть так. А потом до Тихого Океана от «власти окаянной» бежали, незаметно для себя став самой могучей цивилизацией. С «феноменом» Верховного ровно такая же история – десятки миллионов ворчащих и всегда недовольных людей просто начали работать, устраивать свой быт, в полной уверенности – это наш личный выбор. Жить в России.

А что устраивать свою жизнь добрый русский человек умеет основательно, с толком и расстановкой – это аксиома. Поэтому и проголосовал не за царя или идеологическую конструкцию под мрачным взором опричников, а за лидера. Мирового масштаба. В логике «все за одного». Чтобы вчера с очередным недоверчивым прищуром сказать во время приведения к присяге: «теперь один – за всех». С полным доверием к дальнейшим шагам в страшное время перемен, от которого даже у философствующих китайцев под ложечкой ёкает. А нам спокойно, поскольку десять лет назад сами ступили на новый путь. Прекрасно или подспудно осознавая последствия Русской Весны. Доверяя мудрости и византийской расчетливости Государя. И возникает здоровое любопытство, вернувшись из воспоминаний двадцатилетней давности – а к чему незаметно, вроде как само собой ... придём? Ворчащие, всегда недовольные. Но воодушевлённые, что живём с самой справедливой и лучшей стране. Может быть, именно этого и добивался всегда Верховный? Вы сильные, вы умные, вы сами всё можете. Если нервы вам не трепать по пустякам.

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