Московские прогулки, ч. 63 (павильоны ВДНХ)

Сегодня мы отправимся в последнюю прогулку по павильонам ВДНХ.

Кстати, открытие ВДНХ (ранее ВСХВ) произошло 1 августа 1939 года. Так что, практически, 86 лет уже минуло. Центральная аллея и Главный павильон ВСХВ в Москве. СССР, 1954 год Главная аллея ВДНХ, 1959 год.

«Верблюдоводство»: утраченный павильон ВДНХ Один из самых оригинальных и узнаваемых павильонов ВДНХ — «Верблюдоводство» — построен в начале 1950-х годов как часть ансамбля «Животноводческий городок». Кирпичное сооружение на деревянных колоннах с капителями было возведено в восточном стиле и представляло собой большой шатер с восьмигранной крышей. На протяжении нескольких десятилетий здесь демонстрировали верблюдов разных пород. Кроме того, желающие могли прокатиться верхом на млекопитающем по территории ВДНХ. Верблюды трудились даже зимой. Ими запрягали сани, в которых посетители ездили по выставочным просторам. В 2012 году активисты общественного движения «Архнадзор» рекомендовали внести павильон «Верблюдоводство» в список охраняемых государством объектов. Осень. ВДНХ. Верблюжатник. 01.11.12.01.

Однако в 2015 году историческое здание павильона «Верблюдоводство» снесли — на его месте построили копию, где сейчас расположено всесезонное кафе. И называетс оно "Свадьба соек"

Фонтан «Рог изобилия»: предшественник «Каменного цветка» на ВДНХ С 1939 года недолгое время на ВДНХ на месте «Каменного цветка» работал другой фонтан, который назывался «Рог изобилия».

Он был обрамлен скульптурами двух больших «рогов». Но долго он не просуществовал. Материалы, из которых был сделан фонтан, - цемент и гипс - не предполагали создание постоянной конструкции. В итоге в 1954 год здесь поставили другой фонтан - «Каменный цветок».

Кстати, на этом фото на павильоне на сегодня Музея славянской письменности «Слово» видна скульптура. Вот она. Углы павильона Музея славянской письменности «Слово» увенчаны четырьмя скульптурами девушек с венками, символизирующими славу колхозного строя. Фигуры выполнены из бетона и облицованы золотой и цветной смальтой.

При более детальном рассмотрении можно заметить, насколько искусно выполнена работа: одних только оттенков золота тут больше шести!

Интересно, что именно с этих статуй началось применение технологии облицовки смальтой бетонных элементов на ВДНХ. Эта техника была предложена талантливым скульптором Сергеем Орловым. Мастера по праву называют «советский Гауди». Летнее кафе на территории ВСХВ, Москва, 1954 год. Торговый пaвильон Глaвпиво. Автор фото: А. Гаранин

Павильон №39

На углу Паркового проезда и Кумысной дороги на берегу Четвертого Каменского пруда стояла еще одна постройка - колхозная электростанция. Павильон №39 построен в 1939 году, архитектор — А. Ф. Жуков. Павильон представлял собой колхозную автоматическую гидростанцию в действии, построенную на речке Каменке. Ее расчистили от камышей и построили земляную плотину высотой около 5 метров. Ток от станции подавался в соседнее здание, где были установлены сельскохозяйственные машины, приводимые в действие электромоторами. Фото 1939 г.



Затем, как пишут знатоки, к 1954 г. на ее месте возвели уже новое здание, напоминающее первоначальную постройку. Но и в 1939 г. и в 1954 г. , чтобы осмотреть электростанцию надо было подняться по довольно длинной лестнице. Фото 1954 - 1955 гг.



С этой лестницы открывались прекрасные виды на окрестности, в т.ч. и на Птицеводческий городок. Позднее бывшая колхозная ГЭС превратилась в еще один павильон "Прудовое хозяйство".

Фото 1954 г.



Сейчас этостроение №39- используется как летнее кафе.



Сам павильон слева по лестнице

Павильоны №41,42,43 На базе павильонов №41, 42 и 43 сегодня работает Центр национальных конных традиций России. Павильон построен в 1954 году, архитектор — М. М. Титов. Павильон оформлен в стиле сталинского неоклассицизма, с приданием сходства с конными усадебными дворами России XVIII—XIX веков. Он образует ансамбль с павильоном № 43, состоя из двух корпусов, расположенных под прямым углом друг к другу. Два фасада, выходящих к аллее, украшены четырёхколонными портиками. Наряду с двумя другими павильонами из комплекса «Коневодство», здесь внутри демонстрировались породы лошадей.



Павильон №45

Павильон №45 Охота и Охотничье хозяйство был одним из павильонов ВДНХ посвященных некогда большой и прибыльной отрасли. Он находился вдалеке от центральной аллеи и найти его могли только те кто специально искали этот павильон. Помню этот павильон в конце 80-х, в то время тема охоты и особенно оружия, стала уходить на задний план. Конечно, прямо она не запрещалась, но вот просто встретить в жизни упоминания оружия или охоты было не просто. Если в семье не было охотников, то молодой человек практически не мог попасть на охоту или подержать в руках оружие.

Да, были секции по стрельбе, были охотничьи общества, но что бы попасть в них нужно было приложить довольно серьезное усилия и настойчивость. Времена когда охота пропагандировалась и считалась занятием почетным ушли в прошлое, а те кто ей занимались замкнулись сами на себя. Именно поэтому Павильон №45 оставался островком из прошлого, местом где сохранилось уважительное и почетное отношение к оружию и охоте. Пожалуй это было единственное место в Москве где подросток мог, в живую, увидеть настоящее нарезное охотничье оружие. Напомню, что в магазинах, в то время были только гладкоствольное ружья.

Ранее за павильоном были вольеры в которых содержались охотничьи животные. Придя на ВДНХ человек мог познакомится не только с оружием и охотничьей отраслью, но и вживую увидеть обитателей лесов нашей страны. Павильон был совсем небольшой и до последних дней, был оплотом той, старой, страны где охота было прибыльной отраслью народного хозяйства и почетным увлечением…

В конце девяностых экспозиция была свернута, в павильоне разместили склад, и как во многих других устроили торговую точку.

25 мая 2005 года, ночью произошел пожар, который почти полночью уничтожил павильон. Денег на восстановление так и не нашлось, остатки павильона были разобраны и не осталось даже следов, кроме двух, постепенно разрушающихся скульптур… Эти 2 скульптуры Охотник и Литсятница (скульпторы К.Кошкин и В.Набатов), отреставрировали и они теперь обитают на пространстве "Городская ферма", которую построили в 2024 году на месте сгоревшего павильона.

Павильон №46

Павильон построен в 1966–1967 годах в стиле советского модернизма по проекту архитекторов Архипова и Н. Н. Перевозниковой, при участии инженера Томилиной. Здание прямоугольное в плане, облицовано камнем светлых тонов. Крыша павильона выполнена в виде ряда из трёх пирамид, высотой примерно равных самому павильону. Экспозиция, размещённая в павильоне, была посвящена современному состоянию и перспективам развития агропромышленного комплекса СССР. В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и здание стало использоваться в торговых целях. В дальнейшем, в здании располагался филиал «Политеха», затем - кафе "Цех 46", и даже пункт частичной мобилизации. Реконструкция территории была проведена задолго до выставки "России", были реконструированы дорожки, газоны, фонтаны. Реконструирован павильон "Космос", построено новое колесо обозрения и новые точки питания. Постоянно проводились выставки. Но "Россия" - стала событием вновь поднявшая гордость за ВДНХ у москвичей и подхлестнув интерес к посещению у гостей столицы. Во время выставки там располагалась экспозиция от Минэнерго. Сегодня экспозиция "Энергия жизни"



Павильон №47

Павильон был построен в 1953 году по проекту архитекторов Александра Колесниченко, Григория Савинова и Михаила Ручко. Здание решено в сталинском архитектурном стиле. Фасад отделан белой штукатуркой и красным кирпичом. Главный вход был украшен треугольным фронтоном и двумя барельефными изображениями свиней. Вместе с соседними павильонами «Коневодство», «Воспроизводство сельскохозяйственных животных», «Овцеводство» и «Крупный рогатый скот» входит в комплекс так называемого «Животноводческого городка» на выставке.

В 1990-е годы экспозиция была упразднена, и павильона использовался в качестве торгового. В 2016 году, после реставрации, в нём открылся «Дом ремёсел»

Здесь на территории общественных мастерских собрались ремесленники, художники и промышленные дизайнеры. «Дом ремесел» — флагманский проект Парка ремесел — пространства общественных мастерских на ВДНХ, объединяющее на своей территории ремесленников, художников и промышленных дизайнеров. «Дом ремесел» находится в отремонтированном павильоне №47 и объединяет под одной крышей мастерские различных направлений

Павильон №48

Павильон был п 1954 году. Архитекторы — А. О. Колесниченко, Г. Г. Савинов. В советское время в павильоне располагалась экспозиция «Овцеводство».

В советское время здесь было представлено около 370 овец, относящихся к 50 породам и породным группам. После реставрации Во время выставки "Россия" там располагалась выставка и продажа большей частью линейкой наших вин, но теперь закрыта.

В настоящий момент в павильоне расположен Городской конный центр, где проводится обучение верховой езде на лошадях. Но думается и это пространство в итоге перепрофилируют.

Павильон №49

Следует за 48 павильоном и выглядит так же. Там проходят различные выставки, одна из последних была посвящена детским рисункам, а далее там были организованы подростковые мастерские «Каскад + digital». Вот как эти павильоны выглядяд

Павильон №50

Исторически здесь располагались экспозиции, посвященные переработке молочного сырья. В настоящее время павильон закрыт на капитальный ремонт.

Построен в 1954 году. Архитектор — С.Н. Шуган; инженеры — Х.Х. Хан, А.С. Шиген.

Что будет там расположено пока не ясно.



Павильон №56

Павильон №56 «Ветеринария» построен в в 1936-1937 годах по проекту А.С.Магинсона, и реконструирован к 1954 году по проекту А.О. Колесниченко и С.Я.Сенькина. Названия павильона №56:

В 1939-1941 годах назывался «Ветеринария и искусственное осеменение»,

В 1954-1955— «Ветеринария и зоотехния»,

В 1956-1958 — «Ветеринария/Медицинская промышленность», в 1959-1966 — «Здравоохранение и медицинская промышленность»,

в 1967-2011— «Ветеринария».

В 2005 году павильон закрыли на реставрацию, однако никакой реставрации там не проводилось, павильон использовался как склад. В таком виде он простоял до 2011 года.

30 августа 2011 года полностью сгорел. Вплоть до пожара павильон сохранял свой интерьер и экстерьер, включая и уникальный фонтан.

Павильон «Ветеринария» был одной из немногих сохранившихся ранних построек (1936 год) первоначальной ВСХВ.

Павильон

А вот в начале февраля днем на ВДНХ загорелся павильон №59 ("Зерно"), в котором, должен открыться Музей героизма (по свежим сообщениям 22 февраля). Пожар произошел из-за короткого замыкания, никто не пострадал, площадь возгорания — 20 кв. м. В первых новостных сообщениях говорили, что загорелся Музей славянской письменности в №58 (что ж там все музеи, как на подбор?), но это было опровергнуто, дымились соседи. Судя по видео, дым валил весьма сильно с помещения первого этажа. Павильон "Зерно" очень красивый, такой качественный сталинский ампир, роскошный. Хорошо, что быстро все потушили и если и нанесен вред, то внутренний.

Сам павильон — объект культурного наследия, построен в 1938–1939 годах по проекту Дмитрия Чечулина (и позднее перестроен им же). Музей героизма открылся в нем совсем недавно — в декабре прошлого года после масштабной реставрации здания. На открытие приезжал сам мэр, во время церемонии он отдельно отмечал, что музей открыли по поручению Владимира Путина. На сайте ВДНХ так описывают музей: «Здесь посетители могут в полной мере осознать важность современного исторического момента СВО как наследования духа российского патриотизма, героизма, борьбы за справедливость и правду».

Про данным «МК», пожар начался во время демонтажа конструкций: «Что-то демонтировали не очень удачно — теперь приходится тушить». Из здания успели самостоятельно эвакуироваться 13 человек.

Пожар ликвидирован. Причина — короткое замыкание, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Павильон №510 «Главконсерв» Павильон №510 «Главконсерв», ныне известный как «Гастроном №1», был построен в 1954 году архитектором Г. Н. Есменским.

Изначально павильон сочетал торговую и выставочную функции, демонстрируя продукцию заводов «Главконсерва» и рассказывая о процессе производства консервов.

В советские годы здесь продавались продукты высшей категории со всего Союза.

В 1990-е павильон был передан в аренду, и здесь открылись гастроном и кафе.

В 2023 году, после реконструкции открылся дегустационный центр «Главвино», посвящённый российскому виноделию.

Павильон отличается уникальным декором с лепниной, скульптурными медальонами и декоративными треножниками у входа.

Внутри сохранились мозаичный пол, осветительные приборы и дверные ручки, а панно над входом изображает колхозниц, едущих по цветущим садам.

Ну и помимо активной реконструкции павильонов, организуют еще и новые пространства. Тот же растительный Лабиринт, или Веревочный парк или Воздушный трамвай или многочисленные фудкорты. А есть и такие вот заведения «Домик в Саду» на ВДНХ — фотогеничная веранда Москвы Ресторан стилизован под средиземноморскую виллу — светлый интерьер, колонны, лепнины, плетёные зонты в стиле бохо, гамак, много зелени. Весь интерьер создает ощущение отдыха в теплой южной стране!

Вот, кажется основные площадки павильонов ВДНХ мы обошли. остались по нумерации либо не существующие, либо по какой-то, только администрации выставки известной, причине переоформлены... сие мне не ведомо.

Ну и из "красивого". Фонтан "Золотой Колос" Фонтан "Золотой Колос" А вы знали, сколько раз меняется ночная подсветка фонтана «Дружба народов»? Один из самых красивых фонтанов Москвы, расположенный на ВДНХ, удивляет не только днем, но и ночью. Здесь совершенно особенная подсветка — она меняется целых шестнадцать раз за час! ВДНХ приглашает насладиться красотой и ароматом десятков тысяч роз. В июле у «королевы сада» началась вторая волна цветения, которая продлится до поздней осени. Розы исторически занимают особое место в флористическом оформлении территории главной выставки страны. На ВДНХ клумбы с этими цветами всевозможных сортов и оттенков можно увидеть практически на каждом шагу. И на сегодня все... но закончить с "живой", а она продолжает жить и развиваться, наверно и невозможно. Поэтому мы иногда будем сюда заглядывать.