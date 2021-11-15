Как сто лет назад в деревнях поели даже кошек и ворон

Тема страшная. Но хочу сразу же обратиться к читателям. Не стоит ставить за сам материал минусы, только потому, что Вы так пытаетесь выразать свое отношение. Минусами информацию не изменить. Вопросы такие надо поднимать, чтоб: либо ознакомиться, либо вспомнить как это было. Свое отношение излагайте комментариями по теме, а не просто молчанием и минусом. Мое отношение - это вы так оцениваете мой труд. Это не просто "выложила материал", это именно труд, поскольку приходится "перелопачивать" уйму ресурсов, чтоб составить более полный материал. Не нравится - просто пройдите мимо.
Этот материал о голоде 20-х годов прошлого столетия. Сказать, что голод в 1921-1922 года был "делом" большевиков - это возвести напраслину. О ситуации в русской деревне до Революции до нас дошло огромное количество источников — как документальных сообщений и статистических данных, так и личных впечатлений. Современники оценивали окружающую их реальность не просто без восторгов, но и попросту находили её отчаянной, если не сказать страшной. Жизнь среднего русского крестьянина была исключительно суровой, даже более того – жестокой и беспросветной. Есть например свидетельства человека, которого трудно упрекнуть в неадеватности, нерусскости или нечестности.
Это звезда мировой литературы – Лев Толстой. В попытке спастись от голода жители целых сёл и районов «шли с сумой по миру», пытаясь спастись от голодной смерти. Короленко, который был свидетелем этого, рассказывает, что подобное было в жизни большинства русских крестьян.
«Знаю много случаев, когда по нескольку семей соединялись вместе, выбирали какую-нибудь старуху, сообща снабжали ее последними крохами, отдавали ей детей, а сами брели вдаль, куда глядели глаза, с тоской неизвестности об оставленных ребятах...По мере того, как последние запасы исчезают у населения,-- семья за семьей выходит на эту скорбную дорогу... Десятки семей, соединявшиеся стихийно в толпы, которых испуг и отчаяние гнали к большим дорогам, в села и города. Некоторые местные наблюдатели из сельской интеллигенции пытались завести своего рода статистику для учета этого, обратившего всеобщее внимание, явления. Разрезав каравай хлеба на множество мелких частей,-- наблюдатель сосчитывал эти куски и, подавая их, определял таким образом количество нищих, перебывавших за день. Оказывались цифры, поистине устрашающие...
Осень не принесла улучшения, и зима надвигалась среди нового неурожая... Осенью, до начала ссудных выдач, опять целые тучи таких же голодных и таких же испуганных людей выходили из обездоленных деревень...Когда ссуда подходила к концу, нищенство усиливалось среди этих колебаний и становилось все более обычным. Семья, подававшая еще вчера, — сегодня сама выходила с сумой...»
Сохранились жестокие зарисовки с натуры западных корреспондентов русского голода конца 19 века.Орды голодающих пытаются спастись в городах.
Жесточайший голод случился в России 1891—1892 годов — экономический и эпидемический кризис, охвативший осенью 1891 — летом 1892 годов основную часть Черноземья и Среднего Поволжья (17 губерний с населением 36 млн человек).
Толпы голодающих из деревни добрались до Петербурга. Около ночлежки.
Миллионы отчаявшихся людей выходили на дороги, бежали в города, доходя даже до столиц. Обезумевшие от голода люди попрошайничали и воровали. Вдоль дорог лежали трупы погибших от голода. Чтобы предотвратить это гигантское бегство отчаявшихся людей в голодающие деревни вводили войска и казаков, которые не давали крестьянам покинуть деревню. Часто не выпускали вообще, обычно, разрешали покидать деревню только тем, у кого был паспорт. Паспорт выдавался на определённый срок местными властями, без него крестьянин считался бродягой и паспорт был далеко не у всех. Человек без паспорта считался бродягой, подвергался телесным наказаниям, тюремному заключению и высылке.
Казаки не дают крестьянам покинуть деревню чтобы пойти с сумой.
Поток голодающих был таким, что полиция и казаки не могли его удержать. Для спасения ситуации в 90-х годах 19 века стали применяться продовольственные ссуды – но крестьянин обязан был отдать их с урожая осенью. Если он не отдавал ссуду, то её по принципу круговой поруки «вешали» на деревенскую общину, а дальше как получится – могли разорить подчистую, забрав все как недоимки, могли собрать «всем миром» и отдать долг, могли молить местные власти простить ссуду.
Сейчас мало кто знает, что для того, чтобы получить хлеб, царское правительство принимало жёсткие конфискационные меры – экстренно увеличивало налоги в определенных районах, взыскивало недоимки, а то и просто изымало излишки силовым путём – полицейскими урядниками с отрядами казаков, ОМОНом тех лет. Основная тягота этих конфискационных мер ложилась на бедные слои населения. Сельские богачи обычно откупались взятками.
Урядник с казаками въезжают в деревню в поисках спрятанного зерна.
Крестьяне массово укрывали хлеб. Их пороли, мучали, выбивали хлеб любыми путями. С одной стороны это было жестоко и несправедливо, с другой, помогало спасти от голодной смерти их соседей. Жестокость и несправедливость были в том, что хлеб в государстве был, пусть и в небольшом количестве, но он шёл на экспорт, а с экспорта жировал узкий круг «эффективных собственников».
В голодающую деревню введены войска. Крестьянка-татарка на коленях умоляет урядника.
«Вместе с весной подходило, собственно, самое трудное время. Свой хлеб, который "обманщики" умели порой скрыть от бдительного ока урядников, от усердных фельдшеров, от "обысков и выемок",-- почти всюду уже окончательно исчез.»
Хлебные ссуды и бесплатные столовые действительно спасли много людей и облегчили страдания, без этого ситуация стала бы просто чудовищной. Но их охват был ограниченным и совершенно недостаточным. В тех случаях, когда хлебная помощь доходила до голодавших, нередок оказывалось уже поздно. Люди уже умирали или получали непоправимые расстройства здоровья, для лечения которых нужна была квалифицированная врачебная помощь. Но в царской России катастрофически не хватало не то что врачей, даже фельдшеров, не говоря уже лекарствах и средствах борьбы с голоданием. Ситуация была ужасающей.
Раздача кукурузы голодающим, д. Молвино, неподалёку от Казани
Профессор медицины и доктор Эмиль Диллон жил в России с 1877 по 1914 год, работал профессором в нескольких российских университетах, много путешествовал по всем регионам России хорошо видел ситуацию на всех уровнях на всех уровнях — от министров до бедных крестьян. Это честный ученый, совершенно незаинтересованный в искажении реальности.
Вот как он описывает жизнь среднего крестьянина царских времён: «Российский крестьянин ... ложится спать в шесть или пять часов вечера зимой, потому что не может тратить деньги на покупку керосина для лампы. У него нет мяса, яиц, масла, молока, часто нет капусты, он живет главным образом на черном хлебе и картофеле. Живет? Он умирает от голода из-за их недостаточного количества.»Согласно наблюдениям Короленко, человека, занимавшегося помощь голодающим, в 1907 году ситуация в деревне не только не изменилась, напротив, стала заметно хуже:
Согласно наблюдениям Короленко, человека, занимавшегося помощь голодающим, в 1907 году ситуация в деревне не только не изменилась, напротив, стала заметно хуже: «Теперь (1906--7 год) в голодающих местностях отцы продают дочерей торговцам живого товара. Прогресс русского голода очевидный».
Голод в России. Крыши разобраны чтобы соломой кормить скотину
«Волна переселенческого движения быстро растет с приближением весны. Челябинским переселенческим управлением зарегистрировано за февраль 20 000 ходоков, большинство из голодающих губерний. Среди переселенцев распространены сыпной тиф, оспа, дифтерит. Медицинская помощь недостаточна. Столовых от Пензы до Манчжурии только шесть». Газета «Русское слово» от 30 (17) марта 1907 года
В 1913 был наибольший урожай в истории дореволюционной России, но голод был всё равно. Особенно жестоким он был в Якутии и прилегающих территориях, где он так и не прекращался с 1911г. Местные и центральные власти практически никак не заинтересовались проблемами помощи голодающим. Ряд селений вымер полностью.
«После голода 1891 г., охватывающего громадный район в 29 губерний, нижнее Поволжье постоянно страдает от голода: в течение XX в. Самарская губерния голодала 8 раз, Саратовская 9. За последние тридцать лет наиболее крупные голодовки относятся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, часть приозерных и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и часть нечернозёмных губерний от Калуги до Пскова); затем вслед за голодом 1891 г. наступил голод 1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897 и 98 гг. приблизительно в том же районе; в XX в. голод 1901 г. в 17 губерниях центра, юга и востока, голодовка 1905 г. (22 губернии, в том числе четыре нечернозёмных, Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая собой целый ряд голодовок: 1906, 1907, 1908 и 1911 гг. (по преимуществу восточные, центральные губернии, Новороссия)»
Так что голод, случившийся в 1920-х годах был совсем не "делом рук большевиков".Голод, 1921 г. РИА Новости
18 июля ВЦИК своим декретом учредил Центральную комиссию помощи голодающим (Помгол). Основной её задачей было выяснение масштабов бедствия, признание голодающими целых губерний и отдельных уездов, переселение крестьян из пострадавших районов и сбор необходимых средств. Возглавил комиссию председатель ВЦИК Калинин. Помгол упразднили уже в октябре 1922 года, создав взамен Центральную комиссию по борьбе с последствиями голода (Последгол).
Другая организация была общественной — Всероссийский комитет помощи голодающим (ВК Помгол). Она была образована при посредничестве писателя Максима Горького, а возглавил ее председатель Моссовета Лев Каменев. В состав комитета вошли 12 представителей власти, известные деятели искусства, но были там и люди политически неблагонадёжные — бывший председатель II Государственной думы Головин, министр торговли и промышленности, министр продовольствия Временного правительства Сергей Прокопович и его жена Екатерина Кускова, бывший член Временного правительства Николай Кишкин и др. Вскоре, однако, ВК Помгол был разогнан, многие его члены отправлены в ссылку, а некоторые позже расстреляны. Наиболее известные члены комитета были вывезены за рубеж на знаменитом «философском пароходе».
Поводом для разгона послужила доведённая до Ленина информация, что на одном из заседаний комитета Прокопович произносил антиправительственные речи. Владимир Ленин тут же направил письмо Иосифу Сталину и всем членам Политбюро с предложением распустить Комитет (он саркастически называл его «Кукиш» — от фамилий Кусковой и Кишкина), арестовать Прокоповича и выслать остальных из Москвы, «разместив их по одному в уездных городах по возможности без железных дорог, под надзор».Тема голода в нашей стране всегда звучит остро. Историческая память народа хранит следы страшных потрясений, которые повторялись из поколения в поколение. Жертвами голодных лет стали миллионы людей.
Мифы и факты о большой беде
Однако проблема заключается еще и в том, что о голоде первой трети XX века сегодня часто говорят откровенную неправду. Фальсификация исторических фактов привела к появлению такого термина, как «Голодомор», ставшего настоящим фетишем для украинских националистов и их иностранных спонсоров.
Да и в России немало тех, кто использует данную тему для критики Октябрьской революции и ее последствий. Дескать, большевики сознательно провоцировали голод, дабы уничтожить крестьянство, выступавшее против них.
В 2021 году писательница Гузель Яхина выпустила книгу «Эшелон на Самарканд», действие которой происходит во время голода в Поволжье 1921-1922 годов. Несмотря на то, что сама автор настаивала на документальной основе произведения, историки отметили многочисленные несостыковки, а зачастую и использование давно разоблаченных и опровергнутых эпизодов.
Журналисты телеканала «Россия 24» попробовали прикоснуться к этой болезненной теме, оттолкнувшись исключительно от фактов и стараясь не давать происходящему никаких политических оценок. В документальном фильме «Теория голода» Андрей Лукьянов (по ссылке можете посмотреть этот фильм) попытался на основе исторических документов разобраться в том, почему произошел голод, что способствовало его развитию, кто и какие меры принимал для прекращения бедствия, какова была роль иностранной помощи, оказанной Советской России.
«Лучшее из того, что наснимали по теме за последние годы»
В качестве экспертов в фильме выступили историки Григорий Циденков и Виктор Кондрашин, заведующая отделом истории края Национального музея Башкирии Вера Макарова, завкафедрой Башкирского государственного университета Рамиль Рахимов и другие. Также авторы собрали воспоминания потомков тех, кто сам пережил голод.
Григорий Циденков на своей странице в «Живом журнале» так описал впечатления от участия в съемках: «Неточности и ляпы есть, но не критичные, связанные с хронометражем — всего в 50 минут не запихнуть... Не озвучили, что ключевая причина нашего спасения, помимо прочих, в том, что путем чудовищного напряжения и драконовских мер смогли собрать, завезти, не дать разворовать и сожрать семенное зерно и провести посевную под озимые прямо в пораженных областях в сентябре 1921 года — в самый ад и кошмар. Засеяли тогда примерно треть площадей. Весной эти озимые дали нам подушку безопасности и семенное зерно для полноценной осенней посевной кампании 1922 года, несмотря на то, что яровые 1922 года снова погибли. Кино действительно хорошее, лучшее из того, что наснимали по теме за последние годы».Человек, спасенный от голодной смерти. Поволжье, 1921 год. Фото: РИА Новости
Продразверстку придумал царь
Еще раз надо подчеркнуть: те, кто ратует за политические причины бедствия, будут «Теорией голода» разочарованы. Авторы напоминают, что голод приходил в Российскую империю регулярно, бушуя в поволжском регионе примерно каждые 7 лет. Причиной было то, что эти земли, в прошлом целинные, давая отличный урожай, регулярно переживали засуху и суховеи, уничтожавшие посевы на корню. Зона рискованного земледелия так называется потому, что гарантированно благоприятных условий здесь НЕ бывает.
Первая мировая война резко осложнила ситуацию. Миллионы крестьян из тружеников превратились в солдат, которых необходимо было кормить. Какое-то время ситуацию стабилизировало наличие довоенных запасов, однако уже в 1916 году царское правительство столкнулось с нехваткой хлеба, что заставило власти идти на крайние меры. Трупы умерших от голода, собранные за несколько декабрьских дней 1921 г. на кладбище в Бузулуке, Россия, РСФСР, Поволжье.
Продразверстка, которую очень часто ставят в вину большевикам, была разработана в конце царской эпохи, поскольку иного выхода, кроме принуждения крестьян к сдаче хлеба по фиксированным ценам, в условиях войны просто не оставалось. Правда, ни царским властям, ни Временному правительству так и не удалось ввести ее в действие. Но, поскольку большевики столкнулись с теми же проблемами, они вынуждены были воспользоваться уже готовыми решениями. Советские категории русских крестьян: бедняки; середняки, со средним достатком; кулаки, с более высокими доходами, чем у большинства русских крестьян. 31 мая 1926 г.
Нарастание кризиса
Никакого насилия первоначально продразверстка не предполагала. Крестьяне в обмен на хлеб должны были получать расписки, за которые они впоследствии могли получить сельхозтехнику и прочие промышленные товары.
Жители деревень, однако, хотели не бумагу, а необходимые им товары здесь и сейчас. Но в разрушенной войной стране для того, чтобы заработали заводы, сперва нужно было накормить рабочих. А как это сделать, если вместо сдачи хлеба государству его владельцы предпочитают сбывать его спекулянтам, а то и вовсе использовать зерно для производства самогона? Это противоречие превратило продотряды из структур, опирающихся на силу убеждения, в вооруженные формирования.
Крестьяне в ответ стали стремительно СОКРАЩАТЬ посевные площади. Все это в 1921 году наложилось на страшную засуху, в ходе которой погибло около 22% всех имеющихся посевов. В стране, где только завершилась Гражданская война, просто не хватало ресурсов для того, чтобы разрешить кризис. На обширных территориях с общим населением в 70 миллионов человек от голода страдали около 20 миллионов. Жертвами голода стали около 5 миллионов человек. Депопуляция русского народа в России и на Украине, 1929–33 гг.
Иностранная помощь и продажа церковного имущества
«Теория голода» раскрывает и подробности оказанной иностранными государствами Советской России помощи. Лига Наций фактически проигнорировала призыв советских властей, и лишь вмешательство писателя Максима Горького, известного во всем мире, заставило поменять сложившееся мнение.
В то же время не все было столь бескорыстно. Например, Американская администрация помощи (АРA) обставила свою работу в голодающих районах условиями, которые грозили превратить Поволжье в регион, контролируемый исключительно американцами. В результате сложнейших переговоров советским дипломатам удалось смягчить данные условия, предотвратив потенциальную потерю суверенитета.
В 1922 году власти Советской России начали изъятие церковного имущества. Этот шаг спустя сто лет всячески осуждается. Но продажа изъятого имущества позволила получить средства на приобретение продовольствия, что в конечном счете спасло миллионы жизней. Фото газеты Daily Express, иллюстрирующие голодомор 20 миллионов русских и украинских крестьян. Заголовки говорят о том, что корреспондент снял на секретную камеру непохороненные трупы голодавших людей и лошадей. 6 августа 1934 г.
Спасались всем миром
В «Теории голода» приводятся многочисленные факты помощи, которую погибающим от голода оказывали жители других регионов страны. Делились последним. Зачастую в Поволжье отправляли последние ложки и спички, не говоря уже о продуктах. Жители Средней Азии принимали у себя детей, которых вывозили поездами из голодающих регионов.
Феликс Дзержинский, принявший в критический момент на себя руководство Наркоматом железных дорог, сумел оперативно разрешить транспортный кризис, благодаря чему хлеб из Сибири стал доставляться в европейские регионы, что во многом позволило переломить ситуацию.
Выход «Теории голода» важен еще и тем, что в настоящее время идут съемки иных проектов о голоде в Поволжье, в основу которых в очередной раз положены утверждения о том, что главную ответственность за произошедшее несут большевики. Удивительно, но эти проекты отчего-то получают одобрение и помощь западных структур. Кажется, кому-то очень хочется слепить историю «российского Голодомора», с помощью которой потом планируется промывать мозги молодежи. Реквизиция зерна у трудолюбивых крестьян (кулаков) во время насильственной коллективизации в Тимашёвском районе Кубанской ССР. 1933 г.
Поэтому серьезный и вдумчивый разговор, начатый журналистами «России 24», важен не только для понимания прошлого, но и для построения будущего. Монумент жертвам Голодомора 1932-1933 г. «Покойтесь с миром, голодом убитые». Луганская Народная Республика.
Дом за ведро квашеной капусты
Надо сказать, что голод в России случался и до революции и возникал едва ли не каждые 5-7 лет. Так, в 1891-1892 годах «царь-голод» охватил основную часть Черноземья и Среднего Поволжья с населением 36 млн человек. По официальным данным, жертвами этого голода стали 400 тысяч человек. Некоторые исследователи говорят о 2 млн умерших.
Однако первый в советской России голод по своим масштабам превзошёл все дореволюционные. Первая мировая и гражданская войны, раскулачивание, продразвёрстка и почти полное прекращение денежного обращения в деревне привели к сильному упадку сельского хозяйства. От жестокой засухи 1921 года погибла почти четверть всех посевов. Весной 1922 года в поволжских губерниях численность голодающих превышала 90% населения. Причем голод охватил не только Поволжье, но и Украину, Крым, Казахстан, Предуралье и Западную Сибирь — территории с общим населением 90 млн человек. В Самарской губернии, Башкирии и Татарии смертность возросла с 2,4 до 13,9 человек на 100 душ населения. В голодающих деревнях не осталось никакой живности — коровы, лошади, овцы, козы, собаки, кошки и даже вороны были съедены. Крестьянские избы стояли без соломенных крыш, которые голодные люди тоже съедали. Голод привёл и к многочисленным случаям каннибализма. Случалось даже, что матери поедали своих детей.
Сильно пострадала Уральская губерния. Неурожай 1921 г. явился главной причиной развития голода здесь, который население стало ощущать с сентября 1921 г. В борьбе за свое существование население дошло до людоедства (по четырем уездам Уральской губернии известно 350 случаев). Умерли от голода 47 279 человек, или 1/5 часть населения. В связи с усилением голода в другие регионы выехали 20 581 человек, или 1/10 часть жителей.
15 сентября 1922 г. на заседании комиссии помощи голодающим был сделан доклад о состоянии дел в губернии. В докладе указывалось, что основной причиной голода в губернии оказался неурожай при не преодоленной разрухе Гражданской войны. Второй причиной стало переселение голодающих из других губерний, которые в большинстве своем осели в Уральске: "В городе Уральске ужасная картина, опухшие, стонущие дети собирают разные отбросы по дорогам".Плакат об организации помощи голодающим. Москва. 1921 г.
Советское правительство не замалчивало масштаба трагедии. В январе 1922 года даже главная большевистская газета «Правда» писала о том, что в голодающих районах наблюдается повальное людоедство. Доведённые до безумия и отчаяния люди поедали человеческие трупы. Особенно сильно страдали беднейшие крестьяне, прежде всего те, у кого не было молочного скота. Более полутора миллионов крестьянских детей лишились родителей и крова, стали бродяжничать, просить милостыню и воровать. В сёлах Самарской, Саратовской и Симбирской губерний крестьяне осаждали местные советы и требовали выдачи им пайков. Люди продавали своё имущество буквально за кусок хлеба, а за ведро квашеной капусты в то время можно было купить целый дом. Последствия голода ощущались до 1923 года, а многие крестьяне ели суррогатный хлеб и в 1924 году.
Вот что писали «Известия Саратовского Совета рабочих и красноармейских депутатов» в декабре 1921 г.: «В Белогродненской волости употребляют в пищу сухую капусту, дубовые листья, опилки, колоб, кожуру тыквы и картофеля. В некоторых семьях съели всех лошадей». «Люди ели коренья, — докладывала Верхнеуральская комиссия по помощи голодающим, — многие коренья были ядовиты, люди, съевшие их, опухали и умирали. Население как города, так и уезда начинает собирать разные отбросы, а когда и этого не стало, начали ловить кошек и собак». Случаи людоедства, только зафиксированные официально, шли на тысячи.
Церковная утварь и американская помощь
Сколько-нибудь существенных резервов продовольствия у большевиков не было, поэтому в июле 1921 года они обратились за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественным организациям. Тем не менее первая незначительная помощь была отправлен в Россию лишь в сентябре. За счёт внутренних резервов власти смогли предоставить голодающим около 22 млн пудов продовольствия, советские общественные организации собрали и доставили в голодающие районы 10,6 млн пудов. Добровольно ограничив свои пайки, около миллиона пудов собрала Красная Армия.
В августе 1921 года помощь в борьбе с голодом предложила Русская православная церковь. Вскоре возник церковный комитет помощи голодающим. Было достигнуто соглашение, что церкви будут отдавать для помощи голодающим драгоценности, «не имеющие церковного употребления». К февралю 1922 года церковный комитет собрал около 10 млн рублей. Помимо этого, были собраны ювелирные изделия, золотые и серебряные монеты, оказывалась продовольственная помощь. Однако в конце месяца ВЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей, которым местным органам власти предписывалось изъять из церквей все изделия из золота, серебра и драгоценных камней и передать их в ЦК Помгол. Это позволяло советской власти конфисковывать в церквях практически всё, в том числе и предметы, необходимые для проведения религиозных служб. Патриарх Тихон обратился к верующим с воззванием и осудил действие властей как святотатство. В ходе изъятия произошло около полутора тысяч инцидентов с трагическими последствиями. Так, в марте 1922 года в Шуе красноармейцы и чоновцы (бойцы частей особого назначения (ЧОН), своего рода военно-партийных отрядов) применили против верующих оружие, было убито пять человек. Самое интересное, что большая часть изъятых церковных ценностей пошла не на борьбу с голодом, а на антирелигиозную пропаганду.
Американцы занимались не только поставками и распределением продовольствия. Ведь неизменными спутниками голода всегда были болезни и антисанитария. Поэтому по инициативе уфимского управляющего АРА полковника Национальной гвардии США Уильяма Белла в уральских городах американцы организовали общественные работы по расчистке улиц, починке водопровода, рытью канав и разборке сгоревших домов. Многим горожанам, прозябавшим без постоянного заработка, это помогло выжить. Когда в 1929 году в США началась Великая депрессия, Гувер был президентом страны. Возможно, он вспомнил о русском опыте своих бывших сотрудников, и общественные работы стали спасением уже для миллионов обездоленных американцев.
В 1921-1922 годах люди гибли не только от недоедания — от тифа, холеры и оспы. Американцы развернули в голодающих регионах кампанию по массовой вакцинации населения. Поначалу она успеха не имела — неграмотные крестьяне считали прививки «клеймом дьявола». Ситуация изменилась, когда сотрудники АРА стали выдавать еду только после отметки о вакцинации. В итоге американскими вакцинами удалось привить свыше десяти миллионов граждан нашей страны. Кстати, эту сторону американской помощи не оспаривали даже советские власти. В отчетах Наркомздрава прямо говорилось, что именно массовая вакцинация американскими медикаментами остановила эпидемию тифа в России.
Лично Нансен к большевизму относился, мягко говоря, прохладно. Но это не помешало ему 30 сентября 1921 г. выйти на трубуну Лиги Наций и сказать: «Найдётся ли здесь среди нашего собрания хоть один человек, который посмеет сказать, что он скорее готов допустить гибель 20 миллионов человек от голодной смерти, нежели оказать помощь Советскому правительству?» Помощь в размере 10 млн британских фунтов была предоставлена. Правда, на условиях признания большевиками долгов царской России.Фритьоф Нансен (3 слева), один из организаторов помощи голодающим Поволжья, сидит рядом с председателем Самарского губисполкома Владимиром Антоновом-Овсеенко (2 слева) и с группой работников исполкома. Фото: РИА Новости
Совокупность 30 с лишним благотворительных организаций, действовавших в России под руководством великого полярника, принято называть Нансеновской миссией. К лету 1922 г. эта миссия кормила 1,5 млн детей и взрослых.
Технически всё выглядело так: в пострадавших районах (Нансеновская миссия работала в Поволжье и на Украине) при детских домах, на железнодорожных станциях, при заводах и фабриках иностранцы открывали бесплатные столовые. В деревни и сёла, которые голодали наравне с городами, приезжали полевые кухни английского производства. Их в количестве 210 штук пожертвовал Нансену Международный союз помощи детям. Каждая за раз могла накормить до 200 человек.
Поздней осенью 1921 г. в Поволжье для инспекции миссии его имени прибыл сам Нансен. В трёх уездах Саратовской губернии работали 250 столовых, которые кормили 57 тыс. человек. Одной из них была молодая женщина Мария Шайкина, в недалёком прошлом разведчица 25-й Чапаевской дивизии.
Вот как она вспоминала первую встречу с Нансеном: «На втором этаже (вокзала города Ртищево. — прим.) нас встретили мужчина и женщина, приветливые, вежливые, располагающие к себе. Предложили горячего чая с галетами... Приезжий оказался иностранцем Фритьофом Нансеном. Он неплохо говорил по-русски, только изредка путал смысл слов. Так, фразу «Я всё понял и хорошо всё взвесил» Нансен произносил: «Я вас понял и хорошо вас повесил»... Четверо суток провёл Нансен в Ртищеве. Мы спрашивали учёного, не страшно ли ему разъезжать по голодному и тифозному Поволжью? Он отвечал: «Было в моей жизни ещё страшнее. А здесь хороший народ тяжко страдает».Фритьоф Нансен, прибывший на Второй международный конгресс, посвященный исследованию Арктики с помощью дирижаблей. Ленинград. Финляндский вокзал. 1928 г. Фото: РИА Новости
Нансеновская миссия не была главной благодетельницей Советской России. Примерно 9/10 «гуманитарки» в 1921-1923 гг. поступало по линии Американской администрации помощи ARA (American Relief Administration). Однако помнят у нас именно Нансена. Из-за его жёсткой критики прижимистых «капиталистов», не желавших помогать голодающим, большевики считали его «классово близким». В 1921 г. Нансена даже избрали почётным членом Моссовета.
Суровый норвежец в свой черёд заболел идеей облагодетельствовать крестьянство Страны Советов. В 1923 г. он приехал в Москву с проектом «О восстановлении сельского хозяйства в России». Проект предполагал создание нескольких образцовых сельхозпоселений, живущих на чисто капиталистических принципах. Нансен готов был вложить в дело 2 млн руб. — большую часть полученной им годом ранее Нобелевской премии мира. Одну сельскохозяйственную станцию удалось создать на Украине, вторую в селе Росташи Саратовской губернии. Обе были оформлены как иностранные концессии — в стране расцветал нэп.Мемориальная доска, установленная на стене дома, в котором жил полярный исследователь Фритьоф Нансен. Фото: РИА НовостиПостепенно с приходом нэпа стал приходить и достаток, а ужасные потрясения начала 1920-х годов начали медленно забываться.
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