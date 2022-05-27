С днём пограничника!

История погранвойск

Каждый год 28 мая пограничники отмечают свой профессиональный праздник. Ведь именно 28 мая 1918 года Декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. Но это не значит, что у этого рода войск такая маленькая история.

Своими корнями история Пограничной службы России уходит в далекое прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла Русские княжества возводить на своих подступах богатырские заставы, а так же приграничные крепости-города. Одним из первых известных письменных упоминаний об организации охраны границ в "Повести временных лет" было распоряжение Киевского князя Владимира по устройству пограничных городов по рекам Суле, Трубежу, Осетру и набору "лучших мужей" от славянских племен для "обережения земли русской". И заселяли их "мужиками лучшими от славян: новгородцами, кривичами, чудью и вятичами". В 30-е годы XI в. прибавилась такая же линия из13 городов по реке Рось, а во второй половине XI в. непрекращающиеся набеги половцев на южные окраины Руси вынудили создать третью линию из 11 городов по Днепру.

Образование Московского государства создало предпосылки для организации охраны границ. Тогда митрополит всея Руси Алексий в своей грамоте христианам, обретающимся на реках Хопер и Дон, упомянул о тайных караулах в местах службы сторожей и станичников, обязанных наблюдать за движением татар и доставлять весть в Москву.

Более того, в летописном рассказе о Куликовской битве есть сообщение, подтверждающее наличие законспирированной сети разведчиков-пограничников. По результатам разведки дозорных групп князь своевременно получал информацию о направлении движения и составе татарских войск. 8 сентября 1380 года, владея полными разведданными о противнике и обеспечив выгодные условия битвы, князь Дмитрий осуществил «Мамаево побоище» и был прозван Донским.

При царе Иване Грозном Российское государство увеличилось, рубежи его отодвинулись на юг и восток. В феврале 1571 года под руководством царя и его помощников был разработан и утвержден один из первых важнейших для пограничной истории документов - приговор «О станичной и сторожевой службе на государевых украинах и в степи». Царский указ, явившийся своего рода первым пограничным Уставом, по сути, определил на многие десятилетия порядок службы по охране рубежей Московского государства.В соответствии с ним, применялось два основных вида наряда: станица и сторожи.

Сохранился и еще один важный исторический документ — Синодик Успенского собора. В него занесены имена погибших российских ратников на немецких, литовских и южных рубежах. Православная церковь молилась за "христолюбивое воинство русское", желая ему победы над врагом. О первых русских пограничниках слагали легенды, которые затем становились былинами.

XVIII век — время крупных территориальных приобретений России, военных успехов, формирования Российской империи, проведения административных реформ. Эти деяния связаны прежде всего с именами Петра Великого, Екатерины II и выдающихся российских полководцев А. В. Суворова и П. А. Румянцева.

В 1714 г. на границе появляются земские фискалы – прообраз современных оперативных органов, осуществлявших разведывательную деятельность в интересах безопасности границ российского государства.

Очередные изменения в эволюции Пограничной Службы были связаны с назревавшей войной с Наполеоном. В 1810 г. военный министр М.Б.Барклай-де-Толли провел инспектирование западной границы и сделал вывод о неудовлетворительном состоянии ее охраны. Предложения Барклая-де-Толли по усилению охраны границы были приняты и легли в основу утвержденного 4 января 1811 г. "Положения об устройстве пограничной стражи". Их охраняли 8 полков донских и 3 полка бугских казаков.

Через несколько лет выяснилось, что ни форпостная, ни казачья, ни таможенная стража не справлялись с охраной границы в отношении противодействия контрабандистам. И, осознавая губительность существующего порядка вещей, 5 августа 1827 года Николай I утверждает «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи (ПТС) на Европейской границе и штате оной». Эта стража состояла из 13 войсковых частей, приданных 13 начальникам таможенных округов. Части делились на роты, подчинявшиеся начальникам таможенных участков. Первоначальная численность пограничной таможенной стражи составляла около 4 тысяч человек.

С этого времени зеленый цвет становится отличительным для пограничников. Устанавливается единое вооружение: пика, два пистолета, сабля для конных и ружье со штыком, тесак для пеших пограничников. Все последующие изменения в пограничной страже империи были направлены на полную военизацию этой специальной силы.Охрана кавказских и среднеазиатских рубежей России вплоть до конца ХIХ века сохранялась в прежнем виде и проводилась регулярными частями военного ведомства и казаками.

15 октября 1893 года по Указу Александра III был создан Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС), выведенный из Департамента таможенных сборов минфина и подчинявшийся исключительно министру финансов — шефу погранстражи. Главными задачами для ОКПС определялись борьба с контрабандой и незаконным переходом границы. В начале ХХ века корпус совместно с жандармерией, полицией и военной контрразведкой стал впервые решать новую задачу: бороться со шпионажем и революционными оппозиционными организациями. Деятельность пограничной стражи Российской империи имела боевой характер.

С началом первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. Пограничники выполняли различные боевые задачи: наступали и оборонялись, вели разведку противника, охраняли районы боевых действий, участвовали в спецзаданиях. Но в 1918 году ОПКС был расформирован. Часть пограничников демобилизовалась, часть влилась в состав погранохраны РСФСР и РККА, часть сражалась в рядах Белой гвардии. На этом закончилась история пограничной стражи Российской империи.

После Октябрьской революции Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 28 мая 1918 года была учреждена пограничная охрана Республики. В первоначальный период становления советской погранохраны бережно сохранялись лучшие пограничные традиции и зарождались новые. В этот период наращивались силы и средства погранохраны для надежного закрытия всей границы, кроме Арктики, и увеличения плотности ее охраны в 2 раза.

Величайшим испытанием для пограничников нашей страны, как и для всего народа, стала Великая Отечественная война. Первыми внезапный удар фашистских полчищ в июне 1941 года приняли на себя 47 сухопутных, 6 морских пограничных отрядов, 9 отдельных пограничных комендатур западной границы СССР от Баренцева до Черного моря. Гитлеровское командование отводило в своих планах всего 30 минут на уничтожение пограничных застав. Но отдельные пограничные гарнизоны, оказавшись в полном окружении, сопротивлялись в течение нескольких суток и недель, предпочтя смерть сдаче в плен. Несколько подразделений пограничников сражались в составе гарнизона героической Брестской крепости. Ценой своей жизни они задержали продвижение врага, выиграв время для вступления в бой соединений РККА.

Важнейшими направлениями пограничной политики СССР в послевоенные годы были заключение договоров и соглашений с сопредельными государствами, экономическое укрепление советского приграничья, очистка его от бандформирований, оборудование границы в инженерно-техническом отношении.

Погранвойска в наши дни

Сегодня в общей сложности задачу по охране и защите рубежей Российской Федерации выполняют около 200 000 пограничников. На вооружении частей и подразделений Пограничной службы России, охраняющих сухопутные рубежи, находятся современное оружие, боевая, автомобильная и специальная техника. Сухопутную границу охраняет самая многочисленная часть системы войск и органов Пограничной службы России. В повседневной жизни Пограничной службы России особое место занимают так называемые «горячие точки» — регионы, где велись и ведутся боевые действия. Многочисленными примерами мужественных, самоотверженных действий по охране границы отмечена служебно-боевая деятельность пограничников на Северном Кавказе, где ведется широкомасштабная контртеррористическая операция.

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