День памяти Владимира Ильича Ленина

Похороны и перерождение Ленина. Как обессмертили вождя

102 года назад не стало Владимира Ленина — революционеру, одному из ключевых политиков ХХ века и общесоюзному «дедушке» было всего 53 года. VATNIKSTAN рассказывает, как соратники и страна прощались с Владимиром Ильичом, когда и почему появилась идея мавзолея, а также с чего начался культ Ленина.

21 января 1924 года в понедельник в 18:50 в подмосковных Горках в возрасте 53 лет умер Владимир Ильич Ульянов (Ленин), создатель Советского Союза и председатель Совета народных комиссаров Советского Союза, лидер большевиков и III Интернационала. Молодое советское государство и партия большевиков пережили сильнейшее эмоциональное потрясение.

Ленин болел давно и тяжело. Бюллетени о состоянии здоровья главы Советского Союза публиковались с марта 1923 года. В мае Владимир Ильич с наиболее близкими перебрался в Горки. Официальные сообщения заверяли, что Ленин идёт на поправку.

Хоть для партийного руководства состояние вождя не было секретом, никто всерьёз в партии к смерти Владимира Ильича не готовился. Большевики в кратчайшие сроки выработали церемониал прощания со своим лидером, известным по всему миру политиком и основателем рушившего старые устои государства. Сформировался новый канон панихиды, траура и гражданского увековечивания.

Утрата главного политического авторитета грозила стабильности созданного в 1922 году Советского Союза. Большевики должны были подтверждать легитимность власти. Похороны вождя обострили внутрипартийную борьбу в РКП(б). В течение морозной январской недели, во время прощания с Лениным, определялось, каким будет будущее Советского Союза.

Ленин на смертном одре. Горки. 1924 год

Первая реакция

Мария Ильинична Ульянова, сестра Ленина, позвонила Николаю Бухарину и сообщила о печальном известии. Ближайшие соратники сразу направились в Горки. В подмосковную резиденцию поехали на автосанях Григорий Зиновьев, Николай Бухарин, Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Лев Каменев, Михаил Томский. Затем на специальном поезде из двух вагонов приехали бывший Управделами правительства РСФСР Владимир Бонч-Бруевич, нарком здравоохранения Николаем Семашко, сестра и брат Ленина — Анна Ильинична и Дмитрий Ильич, врачи, обслуживающий персонал.

Семашко уже обсуждал вопросы бальзамирования тела. Образовалась врачебная комиссия по сохранению тела до похорон. Врачи провели вскрытие, впоследствии опубликовали подробный отчёт о состоянии здоровья умершего. Бальзамирование тела решили сделать сроком на шесть дней. Комната, в которой умер Ленин

В ночь на 22 января экстренно созвали пленум ЦК РКП(б). Заседание началось в два часа ночи. По словам Зиновьева, собравшиеся 50 большевиков почти час в гробовой тишине ждали возвращения товарищей из Горок. [1]

Пленум назначил дату похорон на субботу, 26 января, на Красной площади и учредил оформленную позже через президиум ЦИК СССР комиссию по организации похорон Ленина во главе с Феликсом Дзержинским, в которую также вошли Енукидзе, Молотов, Бонч-Бруевич, Муралов и ещё несколько большевиков. Тело должны были доставить в среду, 23 января, чтоб до похорон желающие могли попрощаться с Лениным в Доме Советов.

Руководство партии определило, как информировать страну: местные партийные организации сразу известили с помощью телеграфа. Смерть Ленина совпала с работой XI Всероссийского съезда Советов. Михаил Калинин, председатель ЦИК, объявил скорбную весть съезду, на собраниях районных партийных организаций сообщили к часу дня, а к двум выпустили информационный бюллетень для широких масс.

На вечер созывался президиум Всесоюзного съезда Совета для выработки воззвания. Поручили проводить внеочередные траурные собрания, посвящённые личности Ленина. Более подробные информационные бюллетени с воззванием ЦК партии и президиума съезда вышли в среду. Комиссия по организации провела первое собрание сразу после окончания пленума ЦК — в четыре часа утра. Председательствовал, так же как и на следующем, Авель Енукидзе. Всего 22 января 1924 года комиссия провела три собрания. Решали технические задачи:

«1. Заказать цинковый гроб. 2. Могилу вырыть перед могилой т. Свердлова. 3. Гроб нести на руках и везти на лафете. 4. Возложить на гроб венки: от ЦК РКП, от XI Съезда Советов, от Президиума ЦИК СССР, от Совнаркома Союза ССР».

В ЦК обсуждали доставку тела на Павелецкий в Москву и убранство вагонов. Выработали маршрут следования траурной процессии с гробом до Дома Советов. Затем обсуждали порядок процессий и делегаций, доступе дипломатов и так далее. Комиссия концентрировалась на технических вопросах. [2]

В шесть утра московское радио передало всему миру правительственное сообщение о смерти Владимира Ильича Ленина.

22 января (9 января) — день годовщины «Кровавого воскресенья», расстрела рабочей демонстрации Гапона в Санкт-Петербурге в 1905 году. Это была чтимая дата для советской власти. Когда Калинин попросил собравшихся подняться в Большом театре, где заседал Всероссийский съезд Советов, депутатам казалось, что последует минута молчания в память о жертвах «Кровавого воскресенья». Калинин зачитал бюллетень о смерти Ленина и прервал заседание съезда.

21 января власти объявили день траура постфактум и начало траурного месяца в Советском Союзе. Созывался внеочередной Всесоюзный съезд Советов на 26 января. К вечеру появились экстренные выпуски газет. Склеп у красного некрополя

Хоронить Владимира Ильича на Красной площади было естественным решением. У Кремлёвской стены сформировался некрополь. В октябре 1917 года, после Октябрьской революции, в течение недели у Кремля и в самом Кремле происходили бои между сторонниками советской власти и юнкерами, поддерживающими Временное правительство. Кремль был единственным местом, которое удалось удерживать восставшим юнкерам. Погибших защитников советской власти похоронили в братской могиле там же. Мнение было таким:

«Здесь в этом священном месте, в самом священном по всей России, похороним мы наших святых. Здесь, где находятся могилы царей, будет покоиться наш царь — народ» [3].

В 1918 году в Кремлёвской стене были погребены жертвы правоэсеровского террора, погибшие в январе в результате взрыва на местном партсобрании в Дорогомилове. После возвращения столицы в Москву у Кремля стали хоронить видных государственных и партийных деятелей, а также заслуженных представителей международного рабочего движения, входивших в III Интернационал.

В 1919 год похоронили погибших в результате другого теракта — взрыва в московском комитете большевиков в Леонтьевском переулке. 18 марта 1919 года в Кремлёвской стене погребён близкий соратник Ленина Яков Свердлов. В некрополе на Красной площади к 1924 году покоились американский журналист Джон Рид, большевики Инесса Арманд, Вацлав Воровский, Фёдор Артём (Сергеев), Вадим Подбельский и другие.

Вечером 23 января создание усыпальницы для Ленина поручили архитектору Алексею Щусеву. В ночь на 24 января Щусев осмотрел Красную площадь и сделал первые наброски склепа. За три дня должны были соорудить мемориал, сочетавшейся со старинными стенами Кремля и занимавший центральное место перед революционным некрополем. Сроки были кратчайшие — похороны наметили на субботу, 26 января, на 18:00, но из-за погодных условий и народного ажиотажа перенесли на день — на воскресенье, 27 января. Чтобы залить фундамент здания, приходилось долбить ломами лёд и взрывать промёрзшую землю. Первый склеп, ещё не получивший наименование мавзолея, был деревянным и устанавливался на время. Первый (временный) мавзолей Ленина. 29 января 1924 года

Прощание с Лениным

23 января Ленина привезли в Москву. Гроб с телом попеременно несли наиболее близкие соратники до станции Герасимово через живой коридор из жителей окрестных деревень, собравшихся проститься с Владимиром Ильичом. Путь до железнодорожной станции усыпали еловыми ветками. Увешанный красными и чёрными полотнами поезд в 13:00 прибыл в Москву. От Павелецкого вокзала до Дома Союзов на Большой Дмитровке соратники несли гроб в грандиозной многотысячной толпе, «людской реке». Вечером началось прощание с вождём. Вынос гроба с телом Ленина из вагона траурного поезда на Павелецком вокзале. 23 января 1924 год

Поэт Микаэль Гейбель передал атмосферу скорбящей очереди:

Слегка теснясь, толкаясь,

Мы плавно к двери продвигались,

Туда, где с самого утра

Народы лавой всё стекались,

Чтоб в сердце навсегда

Запечатлеть великий лик

Освободителя рабочего труда?

Всем нам родного Ильича.

«По четверо в колонну

Становитесь,

Плечо к плечу тесней

Держитесь»,

Скомандовал с крыльца распорядитель,

Порядка данного блюститель.

И сразу все зашевелились,

Стараясь оказаться впереди,

Чтоб раньше всех пройти,

Снимая шапки с головы.

У Дома Союзов в траурные дни. Январь 1924 года

В Доме Союзов подготовили траурную и торжественную обстановку в Колонном зале. Гроб с телом Ленина стоял на возвышении в окружении пальм. У гроба, сменяя друг друга, стоял почётный караул из наиболее видных партийных деятелей, госслужащих, военных и комсомольцев.

Автор повести «Чапаев» писатель Дмитрий Фурманов описывал прощание:

«…Всё ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело как бумага, спокойно, на нём ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог, оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корч, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что ещё прекрасней оно потому, что — любимое, самое любимое, самое дорогое. Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков. Вот вижу со ступенек всё лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже её чуточная бородка. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали — теперь кажутся они гуще и черней… Движется, движется человеческая цепочка, слева направо, вокруг изголовья, за гроб. Виден только череп… Блестит голой, широкой покатостью… И дальше идём — снова щека — другая, левая… Идём и оглядываемся — каждому ещё и ещё хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить. И снова по красным коврам идём, проходами, коридорами Дома Союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждёт очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу».

За четыре дня в Доме Советов, где выставлялось тело, побывало от полумиллиона до миллиона человек. Только в почётном карауле у гроба Ленина участвовало десять тысяч человек. Газета «Известия». № 20, 1924 год

В столицу устремилось так много людей, что в течение дня закончились билеты по всем направлениям железных дорог в Москву. 23 января, на следующий день после появления экстренных выпусков о смерти вождя, не вышли газеты.

Траур ширился по всей по стране. Проходили собрания и митинги, на которых чтили память умершего. Работа на предприятиях в течение недели почти прекратилась. В общественных организациях появлялись комнаты и уголки Ленина, в окнах вывешивались портреты вождя. У Дома Советов в дни прощания с Лениным

Не остались в стороне от смерти Ленина и официальные религии, несмотря на атеистическое мировоззрение Владимира Ильича. Русская православная церковь всю неделю служила панихиду по вождю.

«Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнёта на пути полной свободы и самоустроения. Да живёт же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетённых, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ… Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе».

Патриарх Тихон пояснял:

«Владимир Ильич Ленин не отлучён от православной церкви, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нём как о человеке добрейшей и поистине христианской души».

Выражали соболезнования и проводили поминальные службы мусульмане, баптисты, католики и представители других религий. [4]

Сохранить тело Ленина

Впервые про возможное сохранение тела вождя Политбюро обсудило поздней осенью 1923 года. Сообщив об ухудшающемся здоровье Ленина, Иосиф Сталин говорил, что нужно подготовиться к возможному печальному исходу, и добавил:

«Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего, во всяком случае, достаточно долгое время, чтобы позволить нашему сознанию привыкнуть к мысли, что Ленина среди нас всё-таки нет».

Сталина поддерживал Калинин, который считал, что Ленина нельзя похоронить как простого смертного. Идею забальзамировать тело раскритиковали Троцкий, Каменев и Бухарин. Больше к этому разговору до кончины Владимира Ильича не возвращались. [5] Непосредственно после смерти не предполагалось, что тело Ленина будет сохранено на века. Владимира Ильича должны были похоронить в отдельно стоящем склепе на Красной площади. Врач Алексей Абрикосов бальзамировал тело с расчётом, что через несколько дней оно будет предано земле. Однако было отправлено множество телеграмм с призывами сохранить тело Ильича хотя бы ещё на некоторое время. 23 января комиссия о проведении похорон Ленина обсуждала два варианта — с закрытым замурованным и открытым гробами.

25 января Политбюро приготовило проект постановления Президиума ЦИК СССР, утверждённого на следующий день:

«Идя навстречу желанию, заявленному многочисленными делегациями и обращениями в ЦИК Союза ССР и в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, возможности проститься с любимым вождём, Президиум Центрального Комитета Союза ССР постановляет: 1. Гроб с телом Владимира Ильича сохранить в склепе, сделав последний доступным для посещения. 2. Склеп соорудить у Кремлёвской стены на Красной площади среди братских могил борцов Октябрьской революции» [6].

Против мумификации Владимира Ильича возражали его родственники — брат Дмитрий Ильич, сёстры Анна и Мария Ильинична. Резко негативно отреагировала супруга Надежда Константиновна Крупская, которую уговорили на бальзамирование в качестве временной меры. Впоследствии в мемуарах, посвящённых мужу, она ни разу не затронула тему похорон Владимира Ильича. Детский рисунок

Тело Ленина лежало в течение двух месяцев, забальзамированное на время прощания. Сохранению тела способствовала холодная погода, стоявшая в Москве. В деревянном временном мавзолее температура редко повышалась выше нуля. В марте мавзолей перестроили, а тело Владимира Ильича отправили на повторное, более основательное бальзамирование.

Во имя и именем Ленина

26 января 1924 года открылся приуроченный к смерти Ленина II Всесоюзный съезд Советов. Открывал съезд Иосиф Сталин, генеральный секретарь РКП(б) речью, вошедшей в историю как «Великая клятва». Сталин рефреном повторял клятву выполнять завещанные Лениным заповеди. Наполненная религиозной лексикой и имеющая чёткий ритм речь бывшего семинариста напоминала литургию и имела огромный эффект. Сталин обещал выполнять заветы лидера большевиков «держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии»; «хранить единство партии как зеницу ока»; «хранить и укреплять диктатуру пролетариата»; «укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян»; «укреплять и расширять союз [советских] республик»; «укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — коммунистический интернационал». Великая клятва. Речь И. В. Сталина на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года. Художник Фёдор Решетников. 1949 год

В память о Ленине Съезд Советов переименовал Петроград в Ленинград. Чуть менее десяти лет назад большевики противились переименованию Санкт-Петербурга в Петроград и продолжали называть местный комитет Петербургским. Получив известие о кончине Ленина, петроградские рабочие просили, чтобы Владимира Ильича похоронили в Петрограде, «колыбели трёх революций». Но решение похоронить в столице было бесповоротным.

Городские партийные руководители предлагали местным партийным организациям просить о переименовании Петрограда в город Ленина. Практика изменений названий населённых пунктов на революционные уже существовала. Идею переименовать город в честь Ленина подхватил возглавлявший Петросовет Григорий Зиновьев. Съезд Советов закрепил идею Зиновьева. При этом некоторым рабочим не нравилось название «Ленинград» и хотели, чтобы их город именовался короче «Ленин»[7]. Вслед за Ленинградом на местном уровне будут переименованы улицы и площади многих городов.

Съезд предписал установить памятники Ленину в Москве и столицах советских республик, Харькове, Тифлисе, Минске, а также в Ленинграде и Ташкенте. Институту Ленина поручили готовить издание полного собрание сочинений Владимира Ильича и ещё сильнее увеличить количество публикаций ленинских произведений и биографических работ о нём.

Похороны 27 января

Из закрывшегося в полночь для посещения Дома Союза вынесли все венки и цветы к семи утра и с половины восьмого стали собираться задействованные в церемонии похорон Ленина лица, ближайшие родственники и друзья Ленина, высшие партийные и государственные чины. У гроба вождя (у гроба Ильича). Художник Исаак Бродский. 1925 год

Церемония началась в 8:00 в Колонном зале Дома Советов. Попеременно сменяли друг друга почётные караулы, состоящие из высших должностных лиц. Перед выносом гроба оркестр играл траурный марш и третью симфонию Бетховена, траурный марш Шопена и затем пролетарский гимн «Интернационал». В 9:00 по команде «Смирно» знамёна были приспущены, а Сталин и Зиновьев вместе с шестью рабочими вынесли гроб на заполонённую скорбными людьми Большую Дмитровку. Сталина и Зиновьева вскоре сменили Каменев и Калинин. Процессия двинулась через площадь Свердлова (Театральную) на Красную площадь.

В 9:43 гроб положили на помост перед усыпальницей. Начался траурный митинг, речь произнёс приехавший из Петрограда Григорий Евдокимов, заместитель Зиновьева по линии Петросовета. Выбор пал на Евдокимова, потому что он обладал невероятно зычным голосом.

«…Великан мысли, воли и дела умер. Сотни миллионов рабочих, крестьян и колониальных рабов оплакивают смерть могучего Вождя… Со всех концов мира летят волны печали, траура, гнева. Враги… невольно склоняют свои знамёна. Все поняли, что закатилась яркая звезда человечества. Из гроба своего Ленин встал перед миром во весь свой гигантский рост… Вождём… основных масс человечества… был Ленин. Он имел все ключи к душам самой отсталой части рабочих и крестьян. Проникая в самую сердцевину человеческих пластов, он будил их самосознание, их классовый инстинкт… Мы потеряли в Ленине главного капитана нашего корабля. Эта потеря незаменима, ибо во всем мире не бывало такой светлой головы, такого громадного опыта, такой непреклонной воли, какие были у Ленина. Но… сотни тысяч учеников Владимира Ильича крепко держат великое знамя, миллионы сплачиваются вокруг них. И даже физической смертью своей отдаёт Ленин свой последний приказ: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [8].

Траурная демонстрация трудящихся на Красной площади в день похорон Ленина. 27 января 1924 год

Затем прошёл небольшой траурный парад, состоявшего из кавалерийского отряда и отряда артиллерийских запряжек, которые пронеслись на полном ходу. После этого в течение шести часов скорбящие прощались с Ильичом.

«Правда» писала:

«Первой движется замоскворецкая колонна — за ней — Красная Пресня, и так без конца и без счёта. Многие колонны проходят площадь во главе с оркестрами. Время от времени в рядах демонстрантов раздаются истерические вопли женщин. Слышны рыдания и в рядах, окружающих тесным кольцом место похорон».

27 января 1924 года были беспрецедентные морозы. Столбик термометра опустился на уровень минус 35 градусов. В этой связи детям было запрещено участвовать в похоронах Ленина. Собравшиеся проститься в ожидании очереди взойти на Красную площадь грелись перед кострами.

В 15:55 знамёна ЦК и Коминтерна убрали с гроба. На Спасской башне Кремля часы пробили четыре раза, и вслед за этим вызвонили траурный марш. Были произведены орудийные залпы. Одновременно в течение трёх минут выли фабричные сирены, паровозные и пароходные свистки. Сталин, Зиновьев, Каменев, Молотов, Бухарин, Томский, Рудзутак и Дзержинский подняли гроб и в 16:00 опустили в подготовленный склеп. В этот момент всякое движение в Советском Союзе было остановлено на пять минут. Поезда и корабли останавливались в пути, чтобы почтить память вождя. Ровно в 16:00 по радио и по всем телеграфным агентствам Советского Союза передали сигнал:

«Встаньте, товарищи, Ильича опускают в могилу!»

Одновременно с Москвой траурные церемонии происходили по всем населённым пунктам Советского Союза и во многих городах за рубежом. В новоиспечённом Ленинграде траурная демонстрация, собравшая 750 тысяч человек, на Марсовом поле разожгла 53 костра по количеству прожитых Владимиром Ильичом лет.

Отсутствующий Троцкий

Во время прощания и похорон не присутствовал Лев Троцкий, который воспринимался вторым лицом советского государства. Троцкий противостоял в Политбюро тройке Сталина — Зиновьева — Каменева, группируя вокруг себя внутрипартийную оппозицию. Льва Троцкого смерть Ленина застала на вокзале Тифлиса (Тбилиси), откуда Лев Давидович ехал в Сухуми на отдых и лечение последствий пневмонии, полученной в конце 1923 года.

Иосиф Сталин отправил шифрованную телеграмму:

«Передать тов. Троцкому. 21 января в 6 часов 50 мин. скоропостижно скончался тов. Ленин. Смерть последовала от паралича дыхательного центра. Похороны в субботу 26 января».

Троцкий соединился прямым проводом с партийным руководством. В ответ на запрос получил депешу за подписью Сталина:

«Похороны состоятся в субботу, не успеете прибыть вовремя. Политбюро считает, что Вам, по состоянию здоровья, необходимо ехать в Сухум».

Впоследствии из-за морозов похороны перенесли на один день.

Троцкий, откликнувшись на смерть Ленина речью и статьями, продолжил путь в Сухуми, где находился несколько недель в подавленном и болезненном состоянии.

Отсутствие Льва Троцкого восприняли негативно. Упрёки чувствовались даже от близких родственников. Сообщение Сталина с советом продолжать лечение не носило характер приказа, дата похорон была обозначена актуальная (последующие разговоры о сознательном обмане с датой похорон представляются спекуляциями), Лев Давидович мог отправиться в Москву.

Возвращение революционного соратника к гробу старшего товарища выглядела бы эффектным шагом в условиях борьбы за наследство, его до последнего ожидали на похоронах. Технически добраться из Тбилиси в Москву за несколько дней было реалистично — и к 26 января, и к 27 января. На 26 января был назначен Всесоюзный съезд Советов, куда должны были приехать в кратчайший срок делегаты из более отдалённых мест, нежели Тифлис. Первостепенным видится нежелание самого Льва Давидовича ехать в Москву.

Анастас Микоян в мемуарах возмущался отсутствием Троцкого и приводил возможный маршрут путешествия:

«По железной дороге тогда он действительно не мог вовремя успеть. Зато он мог использовать самолёт. Ещё в 1923 г. начали летать самолёты гражданской авиации. Тогда у нас работала также германская воздушная компания „Люфтганза“. В частности, её самолёты были в Ростове. Он мог бы использовать и военный самолёт для такого экстренного случая — долететь на нём до Ростова или Харькова, а оттуда поездом — и успеть».

По Советскому Союзу распространялись слухи об аресте Троцкого.

Впоследствии сам Лев Давидович назвал 1923–1924 годы ключевым периодом в борьбе за власть. Троцкий признал, что решение остаться в Грузии негативно сказалось на его репутации.

«Ленинский призыв» в партию

Накануне смерти Ленина XIII конференция РКП(б) 19 января 1924 года утвердила набор 100 тысяч новых членов из числа пролетариев. [9] Через несколько дней умер Ленин и набор получил название «ленинского призыва».

В воззвании пленума уже говорилось о том, что партия — это «коллективное воплощение Ленина». ЦК в экстренном воззвании от 22 января утверждал.

«Ленин живёт в сердце каждого честного рабочего.

Ленин живёт в сердце каждого крестьянина-бедняка.

Ленин живёт среди миллионов колониальных рабов.

Ленин живёт в ненависти к ленинизму, коммунизму, большевизму в стане наших врагов».

Развернулась масштабная идеологическая кампания, призывавшая вступить в партию. Смерть гениального вождя можно искупить массовой всенародной работой. Главред «Известий» Юрий Стеклов в брошюре «Могила вождя», выпущенной в год смерти Владимира Ильича, писал:

«… Ленин сделал всё, что доступно человеческим силам. И даже больше. В своё время в надгробном слове, произнесённом во время похорон Я. Свердлова, Ленин сказал, что в Центральном Комитете покойного Якова Михайловича можно заменить не одним лицом, а целой группой. Что же нужно сказать о самом Ленине? Заменить его может заменить только гигантский коллектив — мировая коммунистическая партия. Да и то в целом ряде вопросов даже этому коллективному гению трудно будет решать сложные проблемы так свободно и легко, как это делал Владимир Ильич».

Культ Ленина начал формироваться после того, как стало известно о болезни лидера большевиков. В течение 1923 года выходят сборники статей о Ленине и сборники его текстов. После 21 января на протяжении недели вся периодическая печать писала исключительно о Ленине. Приводились биографические материалы и публиковались впечатления от встреч с Лениным. В это время формируется лениниана, жанр литературы и искусства, повествующий о жизни Ленина или осмысляющий его образ.

Призыв в партию возымел эффект. Поток заявлений превзошёл план в 100 тысяч человек. В феврале 1924 года поступило 130 тысяч заявлений, а к 10 марта их было уже около 204 тысяч. [10] «Ленинский призыв» увеличивал число сторонников генеральной линии ЦК РКП(б). Набор курировала тройка Сталин — Зиновьев — Каменев. Приём в партию по Ленинскому призыву на фабрике «Освобождённый труд». 1924 год

Скорбное событие способствовало единению вокруг РКП(б). Смерть Ленина стала горем для миллионов людей. Траур был действительно всенародным. Со смертью Ленина изменилась конфигурация власти. Середина 1920‑х отмечается коллективным государственным управлением и распределением реальных властных обязанностей между несколькими фигурами. Умерший основатель СССР и лидер большевиков превращался в сакральную фигуру. Обширное наследие Ленина стало предметом изучения. Прощание с Лениным перетекло в ставшее традицией почитание его личности. Власть ВКП(б), представляется, после смерти Ленина только укрепилась.

Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/history/pohorony-lenina/ Владимир Ильич Ленин на смертном одре (Ленин в гробу). Художник Пётр Киселис. 1924 год. Молотов, Енукидзе, Дзержинский и другие перед временным мавзолеем В. И. Ленина. Январь 1924 год Траурная церемония в день похорон Владимира Ильича Ленина в Краснодаре. 27 января 1924 года. Похороны Владимира Ленина. Фотоколлаж для журнала «Молодая гвардия». Автор Александр Родченко. 1924 год. Представитель рабочих-текстильщиков на похоронах Владимира Ильича Ленина. Один из миллионов тех простых рабочих и крестьян, что поддержали большевиков и начали строить великое пролетарское государство.

Многие тогда полагали, что в ослабленной и разрушенной России советская власть долго не продержится. Но всего через десятилетие Страна Советов удивит мир темпами индустриализации. Через 21 год, обороняясь, одержит победу над сильнейшей армией Европы в самой страшной в истории человечества войне. Через 33 года запустит первый искусственный спутник Земли. Вот что такое диктатура пролетариата и общественная собственность на средства производства. Глупо, наверное, высчитывать, какова в этом успехе доля неутомимого ленинского гения. Но эта доля точно огромна.

