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Росархив представил фильм о полярном адмирале Василии Бурханове

Росархив представил фильм о полярном адмирале Василии БурхановеИз фильма «Полярный адмирал», студия «Позитив» в сотрудничестве с Росархивом, 2021 год.

Росархив опубликовал документальный фильм, посвящённый инженер-контр-адмиралу Василию Бурханову. Фильм основан на материалах российских архивов, многие из которых недавно рассекречены и задействуются практически впервые.

Василий Бурханов участвовал в экспедициях по Северному морскому пути с Отто Шмидтом, обосновал выгодность и возможность проводки судов через через северные моря и сам провёл по нему самый первый караван. Во время Великой Отечественной войны — помощник командующего Тихоокеанским флотом по тылу. Впоследствии занимался вопросами Антарктики и научной работой.

Авторы приводят более полный список использованных источников:

«В фильме представлены редкие документальные кадры, фотографии, удостоверения, командировочные предписания, переписка, недавно рассекреченные справки и другие документы РГАЭ, в том числе фонда Главного управления Северного морского пути (Ф. 9570) и личного фонда В.Ф. Бурханова (Ф. 745), а также документы РГАКФД и РГАВМФ»,

Василий Бурханов известен не только как офицер, но и как исследователь-практик. Ему, например, принадлежит экономико-техническое обоснование использования Северного морского пути.

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