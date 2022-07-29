Территория Героев...(24)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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Капитан Повальчук Михаил



Военный комендант города Попасная ЛНР капитан Михаил Повельчук с первых дней специальной военной операции по освобождению Донбасса во взаимодействии с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации принимает участие в боевых действиях на территории ЛНР.

Во время боёв за город Попасная вместе с комендантскими подразделениями 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР под обстрелом артиллерии ВСУ обеспечивал эвакуацию мирного населения из прилегающих населенных пунктов.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму капитана Михаила Повельчука из опасных районов было вывезено более 500 жителей ЛНР.

https://t.me/mod_russia/17998

Лейтенант Николаев Михаил



Командир взвода зенитной артиллерийской батареи 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР лейтенант Михаил Николаев с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитных расчетов при отражении воздушных ударов противника и прикрытию колонн техники.

Выполняя боевые задачи, расчеты батареи под командованием Михаила Николаева уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов. Зенитчики обеспечили безопасность прохождения не менее 20 автомобильных колонн, которые перевозили беженцев из населенных пунктов ЛНР, находящихся под огнем артиллерии ВСУ.

Профессионализм Михаила Николаева и его подчиненных позволил уничтожить все воздушные цели противника и не допустить нанесение ударов по позициям Вооруженных Сил Российской Федерации и народной милиции ЛНР.

https://t.me/mod_russia/18008

Старший лейтенант Лигостаев Александр



Командир роты батальона охраны комендантского полка 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР старший лейтенант Александр Лигостаев выполнял задачи по обеспечению безопасности мирного населения в освобождённых населенных пунктах Луганской Народной Республики.

Неоднократно под огнем противника во время обстрелов подразделениями ВСУ участвовал в операциях по эвакуации мирного населения.

В настоящее время вместе с военнослужащими 2 армейского корпуса ЛНР оказывает помощь мирным жителям населенных пунктов ЛНР в налаживании мирной жизни, обеспечивает доставку гуманитарной помощи, топлива для генераторов, подвоз питьевой воды.

https://t.me/mod_russia/18020

Лейтенант Веселов Игорь



Командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР лейтенант Игорь Веселов

Лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако парень всегда мечтал связать свою жизнь с армией. Мечта стала реальностью в 2014 году, когда Украина начала боевые действия на Донбассе. Игорь начинал службу заряжающим, потом стал наводчиком, командиром артиллерийского орудия. Сейчас старший офицер батареи.

Артиллеристы 2-го армейского корпуса ЛНР, проявляя высокий профессионализм, поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны ВСУ, артиллерийские батареи и живую силу противника. Так подразделение, которым командует Игорь Веселов в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе американскую артиллерийскую систему М-777.

https://t.me/mod_russia/18031

Лейтенант Лукьянцев Игорь



Наша колонна проходила по специальной задаче. Разведку нашу националисты пропустили вперед, а основную часть сил взяли в засаду. Били пулеметами и гранатометами.

Два наших товарища оказались не только ранеными, но и недопустимо далеки от своих. Огонь был настолько плотным, что подойти было нельзя. И лейтенант просто сорвался с места. По сути он должен был быть трупом. Но он подполз и закидал место дымовой шашкой. В итоге вытянул двоих. У одного был осколок в шее, у другого — в животе.

Он их тянул, по дороге зажимая в течении часа шею раненого, потому что ему порвало артерию.

Его зовут Игорь Лукьянцев. Фото взяла с отдела кадров, другого у меня нет. Окончил Военно-медицинскую академию, должность — лейтенант, командир медицинского взвода.

https://t.me/c/1673209744/5573

Майор Шабис Антон

Майор Антон Шабис — начальник разведки. На счету его подчиненных уже много побед: в марте, в Херсонской области, его подразделение ликвидировало позиции ПВО противника, а в апреле — диверсионно-разведывательную группу. После отступления этой группы разведчики обнаружили большое количество иностранного оружия, которое могло быть применено по нашим войскам.

Из интервью Антона: «Мне есть с чем сравнивать, по части вооружённых конфликтов такого огневого воздействия артиллерии противника, наверное, наша русская земля ещё не видела… сначала по тебе долбят миномёты 120 мм, потом танк по тебе долбит, потом по тебе долбят «Грады», потом – «Ураганы», и вот эта карусель каждые семь минут продолжается… Единственная возможность повести людей в атаку – это авторитет командира…»

https://t.me/mod_russia/17878

Гвардии сержант Звягин Кирилл



Гвардии сержант Кирилл Звягин удостоен медали «За отвагу». Плотный огонь не испугал храброго солдата, он вовремя доставил на передовую боеприпасы и продовольствие.

Правильно говорил Петр Первый: «Без тыла нет победы!»

https://t.me/mod_russia/17901

Гвардии младший сержант Идилов Арсен



Во время наведения понтонной переправы начался минометный обстрел, и наши бойцы не успели эвакуироваться. Гвардии младший сержант Арсен Идилов получил задачу любой ценой вывести товарищей из-под огня. Подъехав к переправе, Арсен загрузил в машину пятнадцать человек и отправил ее на берег, а сам остался прикрывать раненого бойца и был с ним до тех пор, пока за ними не пришла помощь.

За свой подвиг гвардии младший сержант по праву награжден медалью Суворова!

https://t.me/mod_russia/17941

Младший сержант Пеньков Роман



Тех, кто ждал российские войска, ВСУ притесняли и даже пытали. Об этом жительница одного из освобожденных сел рассказала танкисту Роману Пенькову. Он точно знает, за что сражается.

Отважный командир танка в первом же бою прямой наводкой уничтожил вражескую долговременную огневую точку, за что был награжден медалью «За боевые отличия».

https://t.me/mod_russia/17972



Бизнесмен из Челябинска Юрий Гагарин представлен к ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовска Донецкой народной республики.

Оба представления подписал глава ДНР.

Бывший морской пехотинец, подполковник РФ в запасе, а ныне гвардии подполковник армии ДНР с позывными «Ангел» рассказал, что он в свои 52 года решил оставить свою благополучную жизнь в Челябинске и отправиться в Донбасс.

«Многие мирные горожане с детьми прятались в больницах, а солдаты ВСУ и боевики „Азова“ отбирали детей и выставляли в окна как живой щит. Знали, что мы стрелять по окнам не будем. Дети были для них расходным материалом. Дети были обезвожены, многие ранены. Мы спасали их в первую очередь. Самому маленькому, кого я эвакуировал, было два дня. Мама родила в подвале больницы», — отметил Юрий Гагарин

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154897377299738

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!



Дед Серёги - Саликов, из казанских татар. Я лично видел грамоту "участнику взятия Берлина" за подписью И.В.Сталина - вручëнную его деду, в музее г. Кировска (ЛНР). Серëга, достоин памяти своего деда и фронтовиков, победивших фашизм, в рядах ополчения с самого начала. Помните друзья, что когда светит Солнце, либо звучит песня о войне и героях, это память ушедших навечно, но растворившихся в будущем. Светлая память... Сергей Сергеевич Саликов.

https://t.me/radioARBAT/15458

Военнослужащий Юртаев Дмитрий

В Самарской области простились с военнослужащим Дмитрием Юртаевым, который погиб во время спецоперации на Украине. В Самарской области простились с военнослужащим Дмитрием Юртаевым, который погиб во время спецоперации на Украине.

Соболезнования родным и близким погибшего передал губернатор Самарской области: «Дмитрий до последней минуты своей жизни был верен воинской присяге и своему Отечеству. Для всех нас это пример настоящего мужества, стойкости и любви к Родине. Герой, защитник, настоящий патриот, достойный сын России - он навсегда останется в наших сердцах».

https://www.samara.kp.ru/online/news/4691683/

Военнослужащий Сапожников Алексей

В Увинском р-не простились с Алексеем Сапожниковым, героически погибшим в ходе спецоперации на Украине

Выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Командир группы, роты, отряда специального назначения.

В ходе боёв прикрыл отход группы, взяв весь удар на себя.

https://t.me/radioARBAT/15484

Военнослужащий Спирин Андрей

Командующий Северным флотом передал звезду Героя России семье майора Андрея Спирина, совершившего подвиг в ходе специальной военной операции.

Церемония состоялась в здании администрации города Мурома.

«Майор Спирин оставался настоящим воином, преданным своей профессии служения Отечеству, верным присяге и воинскому долгу. Ценой своей жизни он спас жизни десятков своих подчинённых», - отметил командующий Северным флотом.

https://t.me/mod_russia/17970

Военнослужащий Гасымов Панах



Достойный сын России из числа талышей пал смертью храбрых во время спецоперации на Украине.

Речь идёт о жителе Челябинска — Гасымов Панах Шаир Оглы, который родом был из села Махмудавар Масаллинского района Азербайджана.

Панах являлся единственным ребёнком в семье. С детства он усердно занимался спортом (дзюдо и футбол) и был очень добрым и умным ребёнком. Он был большой патриот России, посвятив свою жизнь военному делу. Также с самого юношества большой любовью Панаха были спортивные машины, однако он был из небогатой семьи, и, к сожалению, его желание иметь машину так и не сбылось.

https://t.me/turan_express/6222

Военнослужащий Дьяконов Эдуард



Губернатор Иркутской области вручил звезду Героя России матери погибшего разведчика-спецназовца Эдуарда Дьяконова, ему было 20 лет.

Эдуард являлся военнослужащим 57-й отдельной роты спецназа 8-й общевойсковой армии, был радистом группы.

Он погиб 24 марта во время выполнения боевой задачи в Мариуполе. Попав под массированный огонь, Эдуард получил осколочные ранения от гранаты. В процессе эвакуации, когда рядом упала ещё одна граната, он накрыл ее собой, и таким образом спас товарищей.

https://t.me/ok_spn/20439

Лейтенант Александров Павел



В Липецкой области простились с участником спецоперации на Украине лейтенантом Павлом Александровым.

24-летний инженер авиационной службы погиб, выполняя воинский долг в ходе спецоперации.

https://t.me/rabotaembrat/3863

Лейтенант Сурин Александр



Военнослужащий из Архангельской области Александр Сурин героически погиб в ходе специальной военной операции.

Александр стал профессиональным военным, закончив Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны.

Во время спецоперации на Украине в составе зенитного ракетного полка отражал воздушные удары со стороны противника, лично поразил десятки беспилотников и реактивных систем залпового огня. Лейтенант Сурин неоднократно спасал жизни своих товарищей.

В марте за боевые заслуги Александр Сурин был награжден орденом Мужества.

Посмертно он представлен к награждению вторым орденом Мужества.

https://t.me/rabotaembrat/3856

Военнослужащий Пастухов Артём

Артём Александрович Пастухов - 18-летний герой из Малокирсановки, погиб в бою при исполнении своего воинского долга.

Артем подписал контракт и пошел Родину защищать. В армии неписанный закон: там все, кто вместе служил, становятся друг другу ближе и роднее, чем братья. И дороже своих однополчан нет никого… И если один пошел, то другой никогда его не бросит…

Голубым беретом и принадлежностью к десантным войскам Артем страшно гордился.

https://t.me/radioARBAT/15716

Военнослужащий Сафронов Артём



В Самаре простились с еще одним военным, который погиб во время спецоперации на Украине. Это Артем Сафронов. Ему было всего 28 лет.

Молодой человек служил по контракту. Он погиб при выполнении своего долга 10 марта 2022 года.

У него остались родители и бабушка. Прощание с Артемом прошло возле ДК «Нефтяник» в Куйбышевском районе.

https://www.samara.kp.ru/online/news/4674921/

Капитан Кассаев Валерий,

младший сержант Букаткин Егор

В Тольятти простились с военнослужащими, которые погибли во время спецоперации на Украине. Это капитан Валерий Кассаев и младший сержант Егор Букаткин.

— Эта потеря всегда будет напоминать, что мы должны делать и как мы должны поступать. Валерий Кассаев и Егор Букаткин погибли не напрасно. Они с честью выполнили свой долг и до конца остались верны воинской присяге, — отметил начальник пункта управления в/ч 21208.

Валерию Кассаеву было 33 года.

У него остались родители, сестра, жена и двое детей — сын и дочь.

Егору Букаткину в этом году должно было исполниться 30 лет.

У него остались отец, сестра, супруга и двое сыновей.

https://www.samara.kp.ru/online/news/4670769/

Военнослужащий Кирилин Никита

В Новокуйбышевске простились с командиром танка Никитой Кирилиным, который героически погиб во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Военнослужащий был посмертно награжден Орденом Мужества.

Попрощаться с героем пришли родные и близкие, а также представители общественных организаций «Боевое братство» и «Офицеры запаса» и сослуживцы Никиты Кирилина. Почетный караул несли военные Самарского гарнизона, самарские офицеры запаса и представители боевого братства.

https://www.samara.kp.ru/online/news/4672350/

Младший сержант Ушаков Валерий

В ходе спецоперации на Украине, выполняя боевое задание, погиб уроженец Бурятии, младший сержант Ушаков Валерий Александрович.

Ему было 20 лет.

Валерий родился 10 марта 2002 года в селе Селендума Селенгинского района Бурятии.

В 2015 году семья переехала в село Покровка Прибайкальского района. Окончил Коменскую среднюю школу. После окончания школы поступил в техникум строительства и городского хозяйства.

В 2020 году был призван на срочную службу. Спустя год заключил контракт и остался служить в войсках ПВО.

У Валерия остались мать, два младших брата и любимая девушка.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154884115631386

Гвардии младший сержант Елманов Михаил

Гвардии младший сержант Елманов Михаил Сергеевич погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Младший сержант, разведчик-радиотелефонист разведвзвода десантного батальона Михаил родился в пгт. Сараи Рязанской области.

С 2015 года нёс свою службу в 137 гвардейском парашютно-десантном Рязанском ордена Красной Звезды Кубанском казачем полку города Рязани.

Принимал участие в военной операции в Сирии и специальной военной операции на Украине.

Участник парада победы в Москве.

Награждён медалями за ратную доблесть, за отвагу, за участие в параде, за участие в боевых действиях в Сирии, за боевое содружество.

Героически погиб при исполнении воинского долга.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154891887676698

Ефрейтор Миранов Анатолий

Ефрейтор Миранов Анатолий Сергеевич героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец старейшего армянского поселения Ставрополья, села Эдиссия.

Родился 25.04.1995 года. Ему было 27 лет.

За героизм и отвагу Миранов Анатолий награжден орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154896991227162

Военнослужащий Шарий Юрий

Шарий Юрий Юрьевич героически погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Уроженец Краснодарского края, города Тимашевск.

Родился 10.05.2000 года.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154899958238490

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

С неба осколки на голову падают,

Нас накрывают преступными градами.

Нам не дают любоваться закатами.

Сколько ещё?

Небо грохочет, ворчит, разрывается,

Кто-то опять с этой жизнью прощается.

Хочется жить, но война не кончается.

Сколько ещё?

В городе душно от мин и снарядов,

Снова и снова упало куда-то.

чёрною стала обычная дата.

Сколько ещё?

Автор: Алена Морозова, журналист из ДНР

04 июля 2022 год

https://t.me/workBrothers/4196

Я ватник

Великолепный ролик Антона Захарова

Предыдущие выпуски:

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Выпуск 19 Выпуск 20 Выпуск 21 Выпуск 22 Выпуск 23

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 15

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов