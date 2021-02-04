8 масштабных строительных проектов России

В последние годы все чаще приходится слышать о заключении так называемых концессионных договоров, которые представляют собой форму государственно-частного партнерства, в котором последние инвестируют в создании или реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в собственности первых. И практика показывает, что такой механизм весьма успешен, ведь уже скоро на отечественных просторах будут воплощены в жизнь масштабные проекты – от федеральных трасс и мостов до целых аэропортов. Вашему вниманию 8 крупных российских строительных проектов, реализованных механизмом концессии, которые создаются уже сейчас. 1. Железнодорожная линия Элегест-Кызыл-Курагин Самый крупный отечественный проект железной дороги уже стали строить. Как сообщает платформа «РОСИНФРА», наиболее крупным по объему инвестиций считается концессионный проект по созданию железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино. Инициатор - АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино», принадлежащее бизнесмену Руслану Байсарову. Концессионное соглашение между «ТЭПК «Кызыл — Курагино» и Росжелдором было подписано 17 мая 2018 года на срок 30 лет, из которых строительство должно продлиться 4,5 года. Карта железнодорожного проекта.

Общий объем инвестиций в железную дорогу Элегест-Кызыл-Курагино составляет 194,2 млрд руб, причем все средства являются частными, то есть проект реализуется полностью без привлечения бюджетных средств.

Возврат вложений предусмотрен посредством прямого сбора платы с потребителей за пользование объектом и платы концедента в виде компенсации минимального гарантированного дохода. Согласно заложенным прогнозам, ежегодная сумма концессионной платы составит не менее 120 миллионов рублей с учетом НДС (в первый год – 170 миллионов рублей) – это фиксированная часть. А также предполагается наличие части сверхдохода. Макет масштабного железнодорожного проекта.

Планируемое предназначение железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагин – вывоз концентрата коксующегося угля, которое добывается на Элегестском месторождении, на отечественные металлургические комбинаты, а также на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья. Данный проект станет первой железной дорогой в Туве, соединяющий регион с Транссибирской магистралью. К началу 2020 года в рамках разработки появился официальный проектировщик, который за полтора года - до августа 2021-го - произведет проектно-изыскательные и другие необходимые работы.

2. Северный широтный ход Северный широтный ход давно просится быть воплощенным в жизнь.

Другим масштабным проектом в железнодорожной отрасли стало концессионное соглашение на строительство Северного широтного хода, в том числе, речь идет об участке Обская-Салехард-Надым. Договор был подписан на срок 35 лет между РЖД и компанией - ООО «СШХ» 2 октября 2018 года, причем последняя была создана специально для данного проекта. Карта Северного широтного хода.

Общий объем инвестиций на сегодняшний день оценивается в 134,4 миллиардов рублей, из них доля внебюджетных, то есть, собственных и заемных средств составляет 119,4 миллиардов рублей, а 11,8 миллиардов рублей приходится на капитальный грант. Возврат инвестиций планируется осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбора платы с потребителей. В период эксплуатации проекта заложенная ежегодная концессионная плата составляет не менее 100 тысяч рублей, кроме того, предусмотрена выплата части свердоходов. В некотором смысле проект можно назвать реинкарнацией нереализованной в СССР Трансполярной магистрали.

Географически северный широтный ход будет связывать Транссибирскую магистраль и порт Сабетта. То есть данный проект существенно скажется как на местной инфраструктуре, так и на транспортной системе федерального значения. Так, предполагается, что он благоприятно повлияет на транспортировку грузов, по большей мере - газового конденсата и нефтеналивных грузов, а также на связности между регионами.

3. Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу Концепт-арт Климовского моста через Волгу.

Большое значение для развития связности между регионами и логистическими путями в России в целом отводят сегодня концессионному проекту по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу. Соглашение по нему подписали сроком на 20 лет правительство Самарской области и ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» («Инфракап», «Автодор платные дороги», «ДСК «Автобан»), которая и стала инициатором данного строительства. Примерная карта обхода через Тольятти.

Общая стоимость проекта составляет 120,8 миллиардов рублей, из которых внебюджетным инвестициям отведено 53,5 миллиардов рублей, а капитальному гранту – 67,4 миллиардов рублей. .. Возврат инвестиций предусматривается осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбора платы с потребителей. Так, будет действовать система единовременной концессионной платы в размере одной тысячи рублей. Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу должен стать частью международного транспортного маршрута «Европа –Западный Китай». Кроме того, сам обход общей протяженностью около 100 километров включается в комплексный план магистральной инфраструктуры. Планируется, что дорога будет технической категории І-б с четырьмя полосами движения, что означает прогнозируемую интенсивность движения более десяти тысяч транспортных единиц в сутки.

4. Автодорога Солнцево-Железнодорожный Не обошла стороной практика использования механизма концессий для развития региональной инфраструктуры и столица. Так, 1 февраля 2020 года был заключен концессионный договор между правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога», которое предусматривает создание и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги, которая будет пролегать от Солнцево через Бутово, Видное и несколько других населенных пунктов к Железнодорожному.

Планируемая протяженность дороги составляет 53 километра, количество полос движения – от четырёх до шести, интенсивность движения – около сорока тысяч транспортных единиц в сутки. Географически дорога будет соединять населенные пункты в южной, юго-восточной и восточной части Московской области, что сократит время преодоления необходимого расстояния по сравнению с сегодняшними возможностями транспортной системы. Стоимость проезда планируется в размере десяти рублей за один километр пути. Соглашения подписано сроком на 29 лет. Общая сумма инвестиций - 86,7 миддиардов рублей, 52,1 миллиарда рублей должны быть внебюджетными, а бюджетными заложено 34,6 миллиардов рублей. Компенсация вложенных средств концессионером предусматривается за счет сбора платы с потребителей, а также платы концедента в форме минимального гарантированного дохода.Планируемая протяженность дороги составляет 53 километра, количество полос движения – от четырёх до шести, интенсивность движения – около сорока тысяч транспортных единиц в сутки. Географически дорога будет соединять населенные пункты в южной, юго-восточной и восточной части Московской области, что сократит время преодоления необходимого расстояния по сравнению с сегодняшними возможностями транспортной системы. Стоимость проезда планируется в размере десяти рублей за один километр пути.



5. Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) Карта-схема ЦКАД. Другим масштабным дорожным проектом, который планируется реализовать на территории Московской области – Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Наиболее крупными и дорогостоящими считаются пусковые комплексы №3 (концессионное соглашение было подписано госкомпанией «Автодор» и ООО «Автодорожная строительная корпорация» («ДСК «Автобан») 11 августа 2016 года) и №4 (концессионное соглашение между госкомпанией «Автодор» и ООО «Юго-восточная магистраль» («ДСК «Автобан», РФПИ) было подписано 2 июня 2017 года).Карта-схема ЦКАД.

Стоимость проектов, как и доли внебюджетных инвестиций различна: так комплекс №3 общей стоимостью 84 миллиарда рублей предусматривает размер частный вложений в размере 42 миллиарда рублей, соответственно, такая же сумма будет взята из федерального бюджета и ФНБ. Что касается комплекса №4, то его общая стоимость составляет 85,4 миллиардов рублей, из которых 35,7 миллиардов - это внебюджетные источники, а 49,7 миллиардов рублей – деньги из федерального бюджета и ФНБ. Строительство моста ЦКАД через канал им. Москвы. Июнь 2018 года.

Возврат инвестиций в обоих случаях предусмотрен за счет платы концедента. Общая протяженность ЦКАД составит примерно 340 километром, а пролегать она будет в районе Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Таким образом, Центральная кольцевая автомобильная дорога станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Конечный срок завершения строительства и последующего ввода объекта в эксплуатацию ожидается на 2021 год.

6. Мост через реку Лену в районе г. Якутска Один из вариантов внешнего вида моста через реку Лену.

В прошлом году подписание концессионное соглашение оказалось способно наконец сдвинуть с мертвой точки проект строительства, о реализации которого задумывались уже которое десятилетие. Речь идет о возведении моста через реку Лену в районе Якутска. Договор между правительством Якутии и «Восьмой концессионной компанией» (СП группы «ВИС» и госкорпорации «Ростех»), которая и выступила с частной инициативой, было заключен 13 февраля 2020 года сроком на 25 лет, шесть из которых должно быть потрачено на проектирование и собственно строительство. Местоположение моста на карте.

Общий объем инвестиций составляет 83,2 миллиарда рублей, из которых 28,9 миллиарда рублей отведено на внебюджетные вливания, а 54,3 мрлд будут получены по капитальному гранту. Возврат инвестиций планируется осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбор платы с потребителей. С появлением моста больше не придется рисковать собой, проезжая по зимнику.

Согласно плану строительства, мост должен соединять западную и восточную части Якутии. Реализация данного проекта положительно скажется на затратах и сроках транспортировки грузов и пассажиров, а также обеспечит транспортную связь Дальнего Востока и Арктики. Учитывая важность данного объекта, летом этого года вице-премьером Маратом Хуснуллиным было выдвинуто предложение по ускорению строительства моста, чтобы сдвинуть сдачу его в эксплуатацию с 2025 на 2024 год.

7. Скоростная федеральная трасса М-11 «Нева» Один из практически завершенных крупных строительных проектов.

Еще одним важным участком международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» становится федеральная трасса М-11 «Нева», которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Наиболее дорогими являются два отрезка: 15-58 километр и 543 – 684 километр. Концессионный договор по 15-58 км (первый участок) был заключен 27 февраля 2009 года между госкомпанией «Автодор» и ООО «Северо-Западная концессионная компания» (VINCI и «Мостотрест»). Соглашение по 543-684 км (седьмой участок) подписали 18 ноября 2014 года между госкомпанией «Автодором» и ООО «Магистраль двух столиц» (ВТБ Капитал и VINCI Highways). Карта скоростной магистрали между официальной и северной столицами.

Срок соглашения по участку 15-58 км стоимость 59,6 миллиардов рублей составляет 31 год. Внебюджетными источниками будет покрыто долю в размере 36,6 миллиардов рублей, из бюджета выделили – 23 миллиарда рублей. Срок концессионного договора по участку 543 – 684 км составляет 27 лет. Из всей стоимости в 82,6 миллиардов рублей 25 миллиардов будет инвестировано из внебюджетных источников, а 57,6 миллиардов выделяется из бюджета. Отбивать вложения инвесторы уже начали.

Возврат инвестиций планируется использовать различный: по первому участку предусматривается путем прямого взыскания платы с потребителей, по седьмому участку – через плату концедента. В отличие от вышеупомянутых концессионных проектов, данные объекты уже были введены в эксплуатацию. Так, первым запустили участок 15-58 километр, в декабре 2014 года, а меньше года спустя - в ноябре 2015 года там был введен платный режим. Седьмой же участок строился несколько дольше, и запустить его стало возможным лишь в сентябре 2019 года. А уже два месяца спустя власти открыли движение по всей построенной длине магистрали. Остается незавершенной участок в 59 километров.

8. Международный аэропорт Шереметьево Масштабное развитие Шереметьево уже было начато.

Долгое время механизм концессионных соглашений распространялся только на региональные аэропорты, так как в таком случае была возможность доинвестировать их. Однако ситуация изменилась, когда 25 декабря 2018 года был заключен концессионный договор, предусматривающий развитие инфраструктуры международного аэропорта Шереметьево. Сторонами соглашения стала госкомпания Росавиация и АО «Международный аэропорт Шереметьево». Международной аэропорт Шереметьево планируется активно развивать и реконструировать.

Срок соглашения был установлен в 49 лет. Было оговорено, что внебюджетными средствами будет инвестировано в проект 61 миллиард рублей. Компенсация вложений будет осуществляться с помощью прямого сбора платы с потребителей – в данном случае, имеются ввиду не конкретные пассажиры, а авиакомпании. Концессионная плата, согласно договору, установлена на отметке в одну тысячу рублей в год. Терминал С - один из объектов масштабной реконструкции.

В рамках заключенного концессионного договора будет осуществлен запуск терминала С1, также предполагается строительство терминала С2 и реконструкция терминала F. В числе аэродромных объектов будут возведены две магистральные рулежные дорожки, перрон, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса №1.

https://novate.ru/blogs/140920/56011/