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8 масштабных строительных проектов России

В последние годы все чаще приходится слышать о заключении так называемых концессионных договоров, которые представляют собой форму государственно-частного партнерства, в котором последние инвестируют в создании или реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в собственности первых. И практика показывает, что такой механизм весьма успешен, ведь уже скоро на отечественных просторах будут воплощены в жизнь масштабные проекты – от федеральных трасс и мостов до целых аэропортов. Вашему вниманию 8 крупных российских строительных проектов, реализованных механизмом концессии, которые создаются уже сейчас.8 масштабных строительных проектов России1. Железнодорожная линия Элегест-Кызыл-Курагин8 масштабных строительных проектов РоссииСамый крупный отечественный проект железной дороги уже стали строить.8 масштабных строительных проектов РоссииКак сообщает платформа «РОСИНФРА», наиболее крупным по объему инвестиций считается концессионный проект по созданию железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагино. Инициатор - АО «ТЭПК «Кызыл-Курагино», принадлежащее бизнесмену Руслану Байсарову. Концессионное соглашение между «ТЭПК «Кызыл — Курагино» и Росжелдором было подписано 17 мая 2018 года на срок 30 лет, из которых строительство должно продлиться 4,5 года.8 масштабных строительных проектов РоссииКарта железнодорожного проекта.

Общий объем инвестиций в железную дорогу Элегест-Кызыл-Курагино составляет 194,2 млрд руб, причем все средства являются частными, то есть проект реализуется полностью без привлечения бюджетных средств.

Возврат вложений предусмотрен посредством прямого сбора платы с потребителей за пользование объектом и платы концедента в виде компенсации минимального гарантированного дохода. Согласно заложенным прогнозам, ежегодная сумма концессионной платы составит не менее 120 миллионов рублей с учетом НДС (в первый год – 170 миллионов рублей) – это фиксированная часть. А также предполагается наличие части сверхдохода.8 масштабных строительных проектов РоссииМакет масштабного железнодорожного проекта.

Планируемое предназначение железнодорожной линии Элегест-Кызыл-Курагин – вывоз концентрата коксующегося угля, которое добывается на Элегестском месторождении, на отечественные металлургические комбинаты, а также на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья. Данный проект станет первой железной дорогой в Туве, соединяющий регион с Транссибирской магистралью. К началу 2020 года в рамках разработки появился официальный проектировщик, который за полтора года - до августа 2021-го - произведет проектно-изыскательные и другие необходимые работы.

2. Северный широтный ход8 масштабных строительных проектов РоссииСеверный широтный ход давно просится быть воплощенным в жизнь. 

Другим масштабным проектом в железнодорожной отрасли стало концессионное соглашение на строительство Северного широтного хода, в том числе, речь идет об участке Обская-Салехард-Надым. Договор был подписан на срок 35 лет между РЖД и компанией - ООО «СШХ» 2 октября 2018 года, причем последняя была создана специально для данного проекта.8 масштабных строительных проектов РоссииКарта Северного широтного хода.

Общий объем инвестиций на сегодняшний день оценивается в 134,4 миллиардов рублей, из них доля внебюджетных, то есть, собственных и заемных средств составляет 119,4 миллиардов рублей, а 11,8 миллиардов рублей приходится на капитальный грант. Возврат инвестиций планируется осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбора платы с потребителей. В период эксплуатации проекта заложенная ежегодная концессионная плата составляет не менее 100 тысяч рублей, кроме того, предусмотрена выплата части свердоходов.8 масштабных строительных проектов РоссииВ некотором смысле проект можно назвать реинкарнацией нереализованной в СССР Трансполярной магистрали. 

Географически северный широтный ход будет связывать Транссибирскую магистраль и порт Сабетта. То есть данный проект существенно скажется как на местной инфраструктуре, так и на транспортной системе федерального значения. Так, предполагается, что он благоприятно повлияет на транспортировку грузов, по большей мере - газового конденсата и нефтеналивных грузов, а также на связности между регионами.

3. Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу8 масштабных строительных проектов РоссииКонцепт-арт Климовского моста через Волгу. 

Большое значение для развития связности между регионами и логистическими путями в России в целом отводят сегодня концессионному проекту по строительству обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу. Соглашение по нему подписали сроком на 20 лет правительство Самарской области и ХП «Концессионная компания «Обход Тольятти» («Инфракап», «Автодор платные дороги», «ДСК «Автобан»), которая и стала инициатором данного строительства.8 масштабных строительных проектов РоссииПримерная карта обхода через Тольятти.

Общая стоимость проекта составляет 120,8 миллиардов рублей, из которых внебюджетным инвестициям отведено 53,5 миллиардов рублей, а капитальному гранту – 67,4 миллиардов рублей. .. Возврат инвестиций предусматривается осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбора платы с потребителей. Так, будет действовать система единовременной концессионной платы в размере одной тысячи рублей.8 масштабных строительных проектов РоссииОбход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу должен стать частью международного транспортного маршрута «Европа –Западный Китай». Кроме того, сам обход общей протяженностью около 100 километров включается в комплексный план магистральной инфраструктуры. Планируется, что дорога будет технической категории І-б с четырьмя полосами движения, что означает прогнозируемую интенсивность движения более десяти тысяч транспортных единиц в сутки.

4. Автодорога Солнцево-Железнодорожный8 масштабных строительных проектов РоссииНе обошла стороной практика использования механизма концессий для развития региональной инфраструктуры и столица. Так, 1 февраля 2020 года был заключен концессионный договор между правительством Московской области и ООО «Лыткаринская платная дорога», которое предусматривает создание и эксплуатацию на платной основе автомобильной дороги, которая будет пролегать от Солнцево через Бутово, Видное и несколько других населенных пунктов к Железнодорожному.

Соглашения подписано сроком на 29 лет. Общая сумма инвестиций - 86,7 миддиардов рублей, 52,1 миллиарда рублей должны быть внебюджетными, а бюджетными заложено 34,6 миллиардов рублей. Компенсация вложенных средств концессионером предусматривается за счет сбора платы с потребителей, а также платы концедента в форме минимального гарантированного дохода.8 масштабных строительных проектов РоссииПланируемая протяженность дороги составляет 53 километра, количество полос движения – от четырёх до шести, интенсивность движения – около сорока тысяч транспортных единиц в сутки. Географически дорога будет соединять населенные пункты в южной, юго-восточной и восточной части Московской области, что сократит время преодоления необходимого расстояния по сравнению с сегодняшними возможностями транспортной системы. Стоимость проезда планируется в размере десяти рублей за один километр пути.

5. Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД)8 масштабных строительных проектов РоссииДругим масштабным дорожным проектом, который планируется реализовать на территории Московской области – Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Наиболее крупными и дорогостоящими считаются пусковые комплексы №3 (концессионное соглашение было подписано госкомпанией «Автодор» и ООО «Автодорожная строительная корпорация» («ДСК «Автобан») 11 августа 2016 года) и №4 (концессионное соглашение между госкомпанией «Автодор» и ООО «Юго-восточная магистраль» («ДСК «Автобан», РФПИ) было подписано 2 июня 2017 года).8 масштабных строительных проектов РоссииКарта-схема ЦКАД. 

Стоимость проектов, как и доли внебюджетных инвестиций различна: так комплекс №3 общей стоимостью 84 миллиарда рублей предусматривает размер частный вложений в размере 42 миллиарда рублей, соответственно, такая же сумма будет взята из федерального бюджета и ФНБ. Что касается комплекса №4, то его общая стоимость составляет 85,4 миллиардов рублей, из которых 35,7 миллиардов - это внебюджетные источники, а 49,7 миллиардов рублей – деньги из федерального бюджета и ФНБ.8 масштабных строительных проектов РоссииСтроительство моста ЦКАД через канал им. Москвы. Июнь 2018 года.

Возврат инвестиций в обоих случаях предусмотрен за счет платы концедента. Общая протяженность ЦКАД составит примерно 340 километром, а пролегать она будет в районе Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Таким образом, Центральная кольцевая автомобильная дорога станет частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Конечный срок завершения строительства и последующего ввода объекта в эксплуатацию ожидается на 2021 год.

6. Мост через реку Лену в районе г. Якутска8 масштабных строительных проектов РоссииОдин из вариантов внешнего вида моста через реку Лену.

В прошлом году подписание концессионное соглашение оказалось способно наконец сдвинуть с мертвой точки проект строительства, о реализации которого задумывались уже которое десятилетие. Речь идет о возведении моста через реку Лену в районе Якутска. Договор между правительством Якутии и «Восьмой концессионной компанией» (СП группы «ВИС» и госкорпорации «Ростех»), которая и выступила с частной инициативой, было заключен 13 февраля 2020 года сроком на 25 лет, шесть из которых должно быть потрачено на проектирование и собственно строительство.8 масштабных строительных проектов РоссииМестоположение моста на карте.

Общий объем инвестиций составляет 83,2 миллиарда рублей, из которых 28,9 миллиарда рублей отведено на внебюджетные вливания, а 54,3 мрлд будут получены по капитальному гранту. Возврат инвестиций планируется осуществить путем взимания платы концедента, а также прямого сбор платы с потребителей.8 масштабных строительных проектов РоссииС появлением моста больше не придется рисковать собой, проезжая по зимнику.

Согласно плану строительства, мост должен соединять западную и восточную части Якутии. Реализация данного проекта положительно скажется на затратах и сроках транспортировки грузов и пассажиров, а также обеспечит транспортную связь Дальнего Востока и Арктики. Учитывая важность данного объекта, летом этого года вице-премьером Маратом Хуснуллиным было выдвинуто предложение по ускорению строительства моста, чтобы сдвинуть сдачу его в эксплуатацию с 2025 на 2024 год.

7. Скоростная федеральная трасса М-11 «Нева»8 масштабных строительных проектов РоссииОдин из практически завершенных крупных строительных проектов. 

Еще одним важным участком международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» становится федеральная трасса М-11 «Нева», которая связывает Москву и Санкт-Петербург. Наиболее дорогими являются два отрезка: 15-58 километр и 543 – 684 километр. Концессионный договор по 15-58 км (первый участок) был заключен 27 февраля 2009 года между госкомпанией «Автодор» и ООО «Северо-Западная концессионная компания» (VINCI и «Мостотрест»). Соглашение по 543-684 км (седьмой участок) подписали 18 ноября 2014 года между госкомпанией «Автодором» и ООО «Магистраль двух столиц» (ВТБ Капитал и VINCI Highways).8 масштабных строительных проектов РоссииКарта скоростной магистрали между официальной и северной столицами. 

Срок соглашения по участку 15-58 км стоимость 59,6 миллиардов рублей составляет 31 год. Внебюджетными источниками будет покрыто долю в размере 36,6 миллиардов рублей, из бюджета выделили – 23 миллиарда рублей. Срок концессионного договора по участку 543 – 684 км составляет 27 лет. Из всей стоимости в 82,6 миллиардов рублей 25 миллиардов будет инвестировано из внебюджетных источников, а 57,6 миллиардов выделяется из бюджета.8 масштабных строительных проектов РоссииОтбивать вложения инвесторы уже начали. 

Возврат инвестиций планируется использовать различный: по первому участку предусматривается путем прямого взыскания платы с потребителей, по седьмому участку – через плату концедента. В отличие от вышеупомянутых концессионных проектов, данные объекты уже были введены в эксплуатацию. Так, первым запустили участок 15-58 километр, в декабре 2014 года, а меньше года спустя - в ноябре 2015 года там был введен платный режим. Седьмой же участок строился несколько дольше, и запустить его стало возможным лишь в сентябре 2019 года. А уже два месяца спустя власти открыли движение по всей построенной длине магистрали. Остается незавершенной участок в 59 километров.

8. Международный аэропорт Шереметьево8 масштабных строительных проектов РоссииМасштабное развитие Шереметьево уже было начато.

Долгое время механизм концессионных соглашений распространялся только на региональные аэропорты, так как в таком случае была возможность доинвестировать их. Однако ситуация изменилась, когда 25 декабря 2018 года был заключен концессионный договор, предусматривающий развитие инфраструктуры международного аэропорта Шереметьево. Сторонами соглашения стала госкомпания Росавиация и АО «Международный аэропорт Шереметьево».8 масштабных строительных проектов РоссииМеждународной аэропорт Шереметьево планируется активно развивать и реконструировать. 

Срок соглашения был установлен в 49 лет. Было оговорено, что внебюджетными средствами будет инвестировано в проект 61 миллиард рублей. Компенсация вложений будет осуществляться с помощью прямого сбора платы с потребителей – в данном случае, имеются ввиду не конкретные пассажиры, а авиакомпании. Концессионная плата, согласно договору, установлена на отметке в одну тысячу рублей в год.8 масштабных строительных проектов РоссииТерминал С - один из объектов масштабной реконструкции. 

В рамках заключенного концессионного договора будет осуществлен запуск терминала С1, также предполагается строительство терминала С2 и реконструкция терминала F. В числе аэродромных объектов будут возведены две магистральные рулежные дорожки, перрон, а также реконструирована взлетно-посадочная полоса №1.

https://novate.ru/blogs/140920/56011/

успехиСветлана Митленко
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