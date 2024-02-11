И снова стихи

Я - Русский!

Я - русский по духу, по сердцу, по зову,

Горжусь, что живу в самой лучшей стране.

Где ценности взя́ты всего за основу,

Мы вы́стоим в этой злове́щей войне.

Я - русский. Потомок отважных героев,

Сражавшихся смело за Родину-мать.

Не страшно мне небо в дыму фронтовое,

Иду с автоматом фашизм разрушать.

Я - русский. Судьбою хранимый и Богом,

Рискующий жизнью под шквальным огнём.

На танке к противнику мчу по дорогам,

Задумчиво смерть всё стоит за плечом.

Я - русский, а значит победа за нами,

Враг будет разбит и отправится в ад.

Земля от снарядов дрожит под ногами,

Мир снова спасает Российский солдат.

Я - русский по духу, по сердцу, по зову,

Горжусь, что живу в самой лучшей стране.

Где ценности взя́ты всего за основу,

Мы вы́стоим в этой злове́щей войне.

© Юлия Некрасова, 2023.

Качала в колыбели сына мама

И говорила тихо, на него смотря:

«Пока тебе мужчиною быть рано,

я буду защищать тебя, дитя».



Мальчишка рос. В три года с половиной

Упал со стула, ногу подвернул.

Пока что в доме папа лишь — мужчина,

А сынка плачет и ругает стул.



А мама, пряча зА ворот волнение,

Несет из морозилки сыну лед,

И вместе с этим — сладкое спасение,

Конфетку съест — и тут же боль пройдет.



Двенадцать мальчугану. Переходный.

Дерется с пацанами во дворе.

И носит пистолет уже свободно

В игрушечной потертой кобуре.



И если вдруг «ранение» у сына,

Бежит с зеленкой мама и бинтом,

Жалеет, говорит ему: «Мужчиной

ты станешь обязательно потом».



Семнадцать парню. Ростом выше мамы.

Косая сажень в молодых плечах.

Мужчиной быть ему уже не рано.

И «к службе годен» слышно от врача.



«Я в армию пойду, служить России,

Я взрослый, ничего я не боюсь,

Мужчиной стану я, как папа, сильным

И вот тогда домой к вам ворочусь».



«Ребенку» двадцать пять. Совсем мужчина.

Повестка во второй уж раз пришла.

Не в армию, а на войну мать сына

С тревогой провожала, чуть дыша.



Не детский пистолетик с кобурою,

А настоящий русский наш АКа

И вещь-мешок, и все, что нужно к бою,

Держал солдат уверенно в руках.



«Не плачь, мамуля, будет всё в порядке,

Вернусь живой в один из летних дней,

И позже будешь в детской ты кроватке

Укачивать уже моих детей».



Пришла моя пора расправить крылья

И защищать тебя, как в моем детстве ты,

Не зная сна, тревоги и бессилия,

Таскать для раненых зеленку и бинты.



Молилась день и ночь седая мама

За жизнь сыночка, ангелов прося,

Коль быть ему мужчиною не рано,

Пусть не коснется смерть мое дитя.

______________________________



Ах, сколько мам таких, и в сердце каждой

Живут надежда, вера, боль и страх,

Я искреннее желаю, чтоб однажды

Вы навсегда забыли о слезах.



Чтоб сыновья, за Родину что встали,

Живыми возвратились в отчий дом.

Спасибо, что Героев воспитали!

И под защитой их мы все живем.



Автор: Юлия Орешкина

Поле боя — земля и небо

Поле боя — земля и небо,

вертолеты летают низко.

Поле боя — земля и небо,

ну а небо сегодня близко.

Был приказ, а к приказу просьба:

«берегите себя, ребята».

Но исполнить приказ непросто,

ну а просьбу — трудней стократно.

Снова в воздухе пахнет пеклом,

но огня не боятся души.

Застилает полнеба пеплом,

небо взрывами не разрушить.

Целый мир против нас, и ладно,

не осталось уже иллюзий,

эта битва со смертью, с адом,

значит, есть у нас в ней союзник.

То ли дым пеленой окутал,

то ли тучи на дне оврага,

кто-то землю и небо спутал

и привычно пошел в атаку.

Поднимались с земли ребята,

чтобы новые взять высоты,

отправлялись в поход солдаты

по исхоженным горним тропам.

Канонада звучит всё тише,

будто тьма уступает свету.

Но до фронта там даже ближе,

только воинство там бессмертно.

Вдалеке заискрились грозы

в ночь с субботы на воскресенье.

А в ресницах застыли слёзы —

в дальнем воинстве пополненье...

На земле назовут потери,

но они не спешат сдаваться.

Непокорные даже смерти

продолжают за нас сражаться.

Поле боя — земля и небо,

белый ангел летает низко.

Поле боя — земля и небо,

значит наша победа близко.

Юрий Кречет, 2023

Госпиталь

Я сплю. Вдруг будит мед. сестричка - просит помощь.

В 4 утра я встал и разгружал «газель» солдат.

Груз 200, десятки раненых (по-нашему трехсотых),

С бортов таскали несколько часов подряд.

Я в госпитале. Я перестал бояться за себя.

Я понял все. Я оценил все трезво.

Мои проблемы не сравнятся с увиденным вчера,

Здесь смерть с косой в раздумьях, кого же забрать первым.

Без ног. Без рук. Снаряд ударил точно в цель.

Он на кушетке кровавыми бинтами перевязан.

«Мы компенсируем деньгами» ,

«Мы бесплатно выделим для Вас врачей»,

А матерям погибших сыновей вы как вернете, долларами/рублями ?

В Бурденко на коляске у фонтана,

Тот парень, что читает книжки днями напролет,

Тихонечко сидит и взгляд его полон печали

«Я скоро буду дома, мама!

Я буду дома…но уже без ног».

Ему от силы двадцать-двадцать пять,

Жизнь впереди, что он в этом мире видел?

На его месте мог быть я, а он бы мог ходить,

От одной мысли кровь закипает в жилах.

Это Война? Спросите Вы у тех, кто возвратился.

Ей не знакомо слово «жалость»

Она не справедлива, не умна.

Костлявая с косой к ней в гости постучится,

И с поля боя она уж точно не уйдет одна.

Кто бы и как СВО не называл -

Там ходит смерть и каждый день нам в спины дышит.

Она забрала уже тысячи Офицеров, Вагнеров, гражданских, рядовых солдат,

Но мы все еще здесь! Не забывайте Наши лица!

Автор: Анна Правдина

Вот положу я белый лист ,

И в правом том краю ,

Я подпишу :"Тем ,кто погиб

За Родину свою !"

А дальше я начну рассказ ,

Как бились не на жизнь,

А на смерть много тысяч раз,

Те жизни положив ...

И ,не робев пошли на бой ,

Что им последним стал ,

Встав грудью ,чтобы за спиной

Ребенок мирно спал!

Я не могу не плакать тут ...

Слезу смахну рукой .

Но в наших душах не умрут,

Кто пал за нас с тобой !!!

Таня Семочкина

Когда-то выбрав путь солдата,

Вы все запомнили одно-

Не для войны вы с автоматом,

А чтобы не было её.

Вы защищаете Отчизну,

Без страха жертвуя собой.

И твёрдо зная цену жизни,

Любой принять готовы бой.

С опасной тактикой рисковой

Порой идёте на укреп,

Но к риску вы всегда готовы,

Иначе не видать побед.

Вам "повезло" быть в авангарде

При штурме сёл и деревень.

И ваши главные награды-

На "ноль" вернуться без потерь.

В кулак собрав стальные нервы,

Вгрызаясь в стены городов,

Вперёд идёте. Каждый - первый.

У вас "вторых" нет номеров.

Когда вы в бой с собой ведёте

Своих неопытных друзей,

То их незримо бережёте,

Как братьев или сыновей.

Вас просят мстить за всех убитых,

Но вы там с праведным мечом.

Для вас важней не стать бандитом,

Быть воином, не палачом.

Желанье бросить всё вам чуждо,

Хоть и нелёгок ваш поход.

Закончить дело предков нужно-

Их память вас ведёт вперёд.

Пусть скрыты голоса и лица,

О вас не знаем ничего,

Но с вами вместе находиться

В одном строю, нам повезло.

В вас верят, ждут и Бога молят,

Когда прервут эфира тишь

Слова, что сердце успокоят:

"Всё будет хорошо, малыш.»

Ирина Ари



Виват, Донбасс непокорённый

Святой, с трагической судьбой!..

Пройдя сквозь горе, кровь и стоны,

Ты возвращаешься домой!

Войти в состав родной России

Народ твой издавна мечтал,

Не покорившись злобной силе,

Против фашизма вновь восстал,

Как комсомольцы Краснодона,

Дух русский свой он не сломил,

Не сдался! Истекая кровью,

Держался из последних сил...

Домой хотел, в родные стены

Вернуться, как любимый сын.

Провёл народ свой референдум

И в жизнь желанья воплотил.

Настал день самый долгожданный -

Вернулся ты домой, Донбасс!

Пусть против западные страны,

Ты - часть Руси и брат для нас!

Пусть истерят Европа, НАТО,

Грозят нам ядерной войной -

Не дрогнут русские солдаты,

Сплотятся, встав сплошной стеной.

Донбасс! Тебе патриотизма

И мужества не занимать -

Ты любишь русскую Отчизну!

Ты не предал Россию-мать

И принял на себя с отвагой

Весь основной удар врага

Самоотверженно и храбро!

Тебе Россия дорогА!

И с Запорожьем и Херсоном,

Озвучив всенародный глас,

Сегодня наконец ты дома,

России преданный Донбасс!

Встречай, страна, Донбасс как сына,

Прижми, обняв, к своей груди

И в час тревожный, мать-Россия,

Помочь успей! Не подведи!

Стихи не подписаны

Пусть будет добрым утро!

Пусть даже пасмурным осенним утром

Какой-то выбор в этой жизни будет.

Я выбираю вновь не падать духом

И верю так, чтоб верили другие люди.

Хотя сижу в крови бинтами перемотан,

Эвакуации подорвана машина.

Сейчас здесь у меня одна забота -

Левой рукой заправить магазины.

Последние. В моих подсумках пусто.

С санбратом мы вдвоём огонь запилим.

Ну что? - бросайте свои трубы, трусы,

Которые мы ночью раскурили.

Смелей берите нас, хоть голыми руками! -

Я знаю, что закончились подарки.

Найду на шее мамин амулет на память,

Он греет душу так, что в пальцах жарко.

И я не чувствую, пока на обезболе,

Отдачу этой автоматной дроби.

Просто за Ваню, Сашу, Петю, Колю

Я постою ещё, насколько смогу долго.

Мы поползем по минному, по полю

В надеждах разыскать своих живыми.

И даже мёртвых Ваню, Сашу, Петю, Колю...

Я на носилках потащу к машине.

Свечу зажгите за потерянных солдат!

Не говорите мне, что вспоминать их трудно!

У нас в крови - не падать духом никогда.

Каким не выдалось бы ваше утро...

АНеПоэтЛи, 20.09.2023

Я не видал родных дедов,

И видеть мог едва ли:

Все до рождения моего

Они поумирали.



Но я не обделён судьбой,

Я всё равно счастливый.

Был рядом дед, пусть не родной,

Но горячо любимый.



Он был нерусский - из армян,

С деревни, из народа -

Агван Тиграныч Григорян,

Двадцать шестого года.



Он был герой и ветеран -

Такой, что прямо с книжки -

Для всех. А я ему кидал

За шиворот ледышки.



Я про войну всё с детства знал -

Ведь дед, без всякой лажи,

Мне каждый день преподавал

С тарелкой манной каши.



Всё было так: он мирно пас

Овец у Арарата.

И вдруг взяла пошла на нас

Немецкая армада,



Чтобы ни русских, ни армян

Здесь не было в природе,

Но тут подъехал дед Агван,

И он был резко против.



Подъехал, правда, не один…

Стекались, словно реки,

Туда и тысячи грузин,

Казахи и узбеки…



Разноязыкою толпой

Они в окопы сели.

И в тех окопах всей гурьбой

Мгновенно обрусели.



Вместо овец на этот раз

Другие были звери.

И дед в прицел свой

«Тигра» пас, крутил хвоста «Пантере»…



По-русски с ним общенье шло

Сперва не идеально,

Но фразу «Башню сорвало»

Он понимал – буквально.



Я с дедом мог тарелки три

Съедать той самой каши,

Внимая, как они пошли

На Запад пешим маршем.



И, как всегда, в который раз

В итоге накидали…

А дальше шёл такой рассказ,

Как в слёзном сериале:



«Берлин. Апрель. Земля дрожит.

Снаряды, пули – градом…»

И дед по улице бежит

С трофейным автоматом.



Кругом - разбитые дома,

Как гор кавказских гребни.

С собой у деда пять гранат,

Вдруг глядь : на куче щебня



Лежит, скулит от страшных ран,

Один, как щепка в шторме,

Такой же, как и он, пацан,

Но лишь в немецкой форме.



И тычет деду на окно,

Руками объясняет,

Что он у дома своего

Лежит и помирает.



Что там родители его,

Что он берлинский, местный,

Его войною домело

До своего подъезда.



И дед поверх своих поклаж

Хоть был не сильный самый,

Взвалил его, и на этаж -

Туда, где папа с мамой,



Где взрывом балку повело,

Где теплится лампада:

«Встречайте, фрау, своего

Немецкого солдата»…



Дед, говоря про этот миг,

Вдруг сразу изменялся:

Про страшный материнский крик,

Про то, как там остался.



Как в кухне, где горел шандал,

Воды ему нагрели,

Как с грязью ненависть смывал

За годы и недели,



Как спал на белых простынях

Среди войны и ада

И видел сны о мирных днях

В долине Арарата.



Как утром снова он пошёл

К победной близкой дате,

Услышав сзади «Danke schon»,

Ответив им «Прощайте»…



Тут я перебивал всегда,

Дослушивал едва ли:

«Дедуня, что за ерунда?

Давай, как вы стреляли!



Давай, как ты горел в огне,

Чуть не погиб на мине…» -

Неинтересно было мне

Про простыни в Берлине.



Но дед чего-то замолкал,

Шёл за добавкой каши

И кашу снова в рот толкал,

Чтоб стал быстрей я старше…



Его уж нет, а я большой.

И вдруг я докумекал:

В тот день был самый главный бой

За звание человека.

автор стиха Игорь Растеряев

Солдат

И один в поле воин, парни,

И один в поле воин - рать.

Если мне по военной карме

Не сегодня час помирать.

Все не вечные, просто люди.

Раньше смерти не умирай.

А куда потом, Бог рассудит,

Кто в чистилище, кому в рай.

Мы еще повоюем, братцы,

Смерти страх - это как НЗ.

Напоследок. И надо драться,

Вон, в посадке, кубло мазеп.

Здесь, один на один со смертью,

Я - за жизнь и за павших вас.

Посекли шкуру малость черти.

Но граната есть про запас.

Беспилотник... Наш... Следом арта -

Как в копеечку в их квадрат.

Станет жовто-блакитным жарко,

Кто там целый - на низкий старт.

Вновь случилось пройти по грани,

Смерть - не сваха, пусть подождёт.

Не кровят, Слава Богу, раны.

Говорила мне в детстве мама:

Всё до свадьбы, сын, заживёт...

Георгий Демихов



Так пусть же хранит

Тебя Бог, наш родной –

Солдат, что стоишь

На передовой.

И Волю собрав,

Что есть силы в кулак,

За всех отомсти,

Сломается враг.

Настанет время,

Вернешься домой,

Мы встретим тебя,

Ты – наш Герой.

Пусть знает весь мир,

Народы, планета,

Что Русский Дух крепкий

Юлия Шунина



Отец, родной,

Опять в строю ты.

Не можешь дома оставаться,

Когда страна в беде.

Не раз ты молодёжь учил как надо воевать,

Чтоб живым остаться

И не погибнуть в первом же бою.

Ты с виду так суров,

А позывной " Отец".

Не только я,

Вся родня передаёт тебе привет.

И береги себя,

Да,что я говорю, ты ж как всегда -

Быть должен впереди.

Ты не вернёшься,

Пока не победим.

Так будь здоров, родной,

С победой ждём домой.

Нелли К. 05 октября 2023г

Мы не ангелы и не герои,

Мы не боги, несущие свет.

Мы по зову профессии строем

От болезней спасаем, от бед.

Мы от черной старухи с косою

Вас спешим защитить и отнять,

Мы не ангелы, мы и не боги,

Как боимся мы к вам опоздать...

Проблеск скорой в ночи разрывает

Беспросветную тьму в пелене,

Пропусти, или мы опоздаем,

Не дай Бог, опоздаем к тебе...

И без сна, разлучившись с родными,

Мы ушли в неизвестность на фронт,

Мы хотим победить пандемию,

Залить солнцем для вас горизонт.

Мы не ангелы и не герои,

Мы не боги, несущие свет.

Мы по зову профессии строем

От болезней спасаем, от бед...

Олеся Винокурова

Но, есть любовь...

Там где смерть, боль, разруха,

Найдётся место для любви.

Нити судьбы плетёт старуха,

В объятьях горной тишины.

В руках челнок и нить страданий,

Но, вот замедлилась рука.

Небесных ангельских созданий,

Вокруг себя увидела она.

Они тихонько улыбнулись, раскрыв седые облака,

Вниз взор её метнулся,

Крик, стоны, смерть-идёт война.

Весь мир от боли содрогнулся.

Но, в этой тьме, кромешной, тёмной,

Горит высокая свеча.

Над адской пропастью бездонной,

От света отступает тьма.

Измученное лицо солдата,

В глазах непрожитая боль.

Последняя в руках граната,

Вот миг ещё... но, есть любовь.

И пред глазами милая улыбка,

Девчонки что его так ждёт.

И появляется ухмылка:

"Вы не дождётесь, всем вперёд! "

Неравный бой, и смерть уж рядом,

Её любовь как два крыла.

Укропов держат всем отрядом,

Лишь бы она была жива.

И радовалась, вновь смеялась,

Дарила парню всю любовь.

Земля незримо обновновлялась,

Есть смерть, война... но есть любовь.

Окончен бой, сдержали, вот победа!

Из ран струится тихо кровь

Вдохнув глубоко запах лета,

Шепнул солдат: "Но, есть любовь!"

И отступает тьма на веки,

Жизнь входит тихо вновь.

Живительных соков реки,

Есть смерть, война... но, есть любовь.

Марина Небыкова.

Миллионы сердец

Будь уверен, боец,

Будь уверен, родной:

Миллионы сердец

В этот час с тобой.

Чей бы ни был ты сын,

Чей бы ни был ты брат -

Миллионы сердец

Вслед молитвы твердят.

И когда ты ведешь

Сокрушительный бой -

Миллионы сердец

Бьются рядом с тобой.

Чей бы ни был ты муж,

Чей бы ни был отец -

Ждут с победой тебя

Миллионы сердец.

Ну, а если настигнет

Тебя злой свинец -

На минуту замрут

Миллионы сердец...

Без сомненья, боец,

И гордясь, и скорбя,

Миллионы сердец

Будут помнить тебя!

Ирина Коннова, 2023.

Заставляет идти

Золотая звезда,

Остальные как будто сгорели.

Как сгорают мосты.

И палят города

То ли люди вокруг, то ли звери.

Хочешь злиться здесь - злись,

Хочешь - бей кулаком.

Ну а хочешь - впивайся зубами.

То ли сердце стучит,

То ли взрывы от бомб.

То ли мёртв, то ли жив, то ли ранен.

Запекается кровь -

Будет столько рубцов

От тяжёлых и легких ранений

На душе, где нутро

Глубоко-глубоко,

То ли где-то снаружи, на теле.

Не торопится мне

Золотая звезда

Все небесные тайны поведать.

Я узнаю поздней,

Суждено кем мне стать.

То ли тенью мне быть, то ли светом.

А.НеПоэтЛи, 22.08.2023

Уходят в окровавленный закат

Наши

лучшие бойцы

По всей земле будет дрожать

Даже

Последний нацист.

Не помогут ему

Проклятий слова,

В сердцах сказанные.

Потому...

Что убить и желать убивать -

Дело разное.

Богу нам ли

Волю свою

В этом мире навязывать.

Жив-живи,

А убьют - так убьют.

Все мы жизнью обязаны

Вере мамы

С отцом,

Что нас в путь

благословила.

Бог руками

Лучших бойцов

Творит справедливость.

Всё, что тащишь

По жизни с собой -

Ничего здесь не стоит.

Только веру,

Надежду, любовь

Сохрани как святое.

А.НеПоэтЛи, 26.07.2023

Пушки гремят дальнобойные...

Пушки гремят дальнобойные,

Долгие залпы слышны.

Женам, ночами бессонными,

Снятся тревожные сны.

Молнией небо расколото,

Пламя во весь горизонт.

Наша военная молодость -

Луком натянутым, фронт.

Молоды деды безусые,

Что сорок первом году -

Где-то под Старою Руссою

Пали в атаке на льду.

В бой по жаре, и по холоду

Внуки их рвутся вперед!

Наша военная молодость -

Гнутый подковою фронт.

Славой солдатской повитую

С тех незапамятных дней,

Землю, с боями отбитую,

Мы полюбили сильней.

Рощи, одетые в золото,

Речки, пройденные вброд.

Наша военная молодость -

Молнией выгнутый фронт!

Пушки гремят дальнобойные,

Взрывы и залпы слышны.

Матери, в ночи бессонные

Видят тревожные сны.

Молнией небо расколото,

Пламя во весь горизонт.

Наша военная молодость -

Молнией вспоротый фронт!­

Юрий Гуляев

Вперёд, вперёд, моя Россия,

Священный мир в твоих руках!

Пусть Запад воет от бессилья,

Как стая бешеных собак!

Как вы посмели грязной лапой

Коснуться нашей чистоты?

Хотели подло тихой сапой

Разрушить мир внутри страны?

Сорвали маски с лиц двуличных

И злобно брызжутся слюной,

Но встал народ за всю Россию

Могучей каменной стеной!

Вперёд, вперёд, моя Россия!

Священный мир в твоих руках!

В единстве братском наша сила

И добрых, праведных делах!

Олеся Винокурова

Почему не плачут мужики?

Почему, когда хоронят друга,

Не ревут дурниной от тоски,

Навзничь рухнув наземь среди луга?

Распугав беспечных мотыльков,

Почему не содрогнутся плечи?

Чтоб тоска дошла до облаков,

До краев земли, до бесконечных?

Почему, когда ушла жена,

Не орут шальными голосами?

Просто курят молча у окна,

Впившись в двери мертвыми глазами.

И когда война, и смерть, и кровь,

Главные на том и этом свете,

Толпы молчаливых мужиков,

В тишине проходят по планете.

Нет и слез. Но в седине виски.

Только руки, сжавшись, побелели.

Почему не плачут мужики?

Не ревут, а пьют, на самом деле?!

Только иногда, когда сосед,

В одиночестве за стенкою завоет,

Я вскочу, откинув теплый плед,

И окно на улицу открою.

Буду слушать, сев на табурет,

Как он бьется и ломает руки,

Как скрипит расшатанный паркет,

Как кричит, что ****и все и суки.

Я, наверное, налью тогда стакан.

По края наполню водкой горькой.

За тебя, невидимый братан.

Я стакан закину этот, с горкой.

Не пойду я утешать по доброте,

Есть, поверьте, веская причина.

В одиночестве, в кромешной темноте,

Плачут настоящие мужчины.

Автора не знаю