Из России побежала армия мигрантов!

Случилось небывалое – мигранты массово начали уезжать из России.

Сами!

Их не высылают и не увольняют – просто в условиях санкций работать здесь, отсылая деньги домой, становится невыгодно.

Представители азербайджанской, таджикской, узбекской и казахской диаспор в России только что не рыдают по поводу изменившейся ситуации, вынуждающей их земляков уезжать – даже по большей части не домой, а в другие страны на заработки. Если пустят.

Родина… Еду я на Родину

Мигрантам нынче действительно не позавидуешь. Из-за скачкообразного роста цен на стройматериалы сокращается количество строек и заказов на ремонт – традиционную сферу их деятельности. Кроме того, просевший в результате санкций по отношению к доллару рубль при отправке заработанного домой делает работу невыгодной. Не говоря уже о том, что сократилось число каналов вывода денег из страны: те же Mastercard и Visa недоступны. В связи с сокращением авиарейсов взлетели цены на перелёты, ставшие не по карману приезжающим в Россию на сезонные заработки.

Однако и уехать домой сегодня не так просто. В Дагестане на российско-азербайджанской границе застряли более тысячи азербайджанцев: граница всё ещё частично закрыта из-за ковида, въезд только по спецпропускам с азербайджанской стороны.

Пока застрявших поселяют группами в санаториях Дербентского района – за счёт Азербайджана, разумеется. Но места, понятно, на всех не хватает. Так что как бы нового прорыва через границу, как уже было однажды, они нам не устроили.

В ближайшее время, видимо, следует ожидать рыданий ангажированных соответствующим бизнесом СМИ по поводу того, что "без мигрантов пропадём". Но стоит ли нам паниковать по этому поводу? Известный экономист Валентин Катасонов однозначно считает, что проблемой завтрашнего дня отъезд мигрантов не станет:

Да, последствия могут быть для экономики, но это – следствие общей ситуации. Надо понимать: идёт война против России, и вообще-то это требует ужесточения перемещения через границу с нашей стороны. Что же касается экономики, то объективная потребность – создать вместо непонятного оперативного штаба при Правительстве по затыканию дыр полноценный "Совет труда и обороны", как в Великую Отечественную, сосредоточив в его руках хозяйственную и военную деятельность, дав ему полномочия быстро и кардинально произвести перестройку экономики в соответствии с внешними вызовами. Экономика эта, я полагаю, будет в значительной степени мобилизационной, и в таком её варианте я лично места для мигрантов не вижу.

Не было бы счастья, да несчастье помогло

С одной стороны, людей, конечно, жалко. Приехали денег подзаработать, на оформление, взятки да патенты поиздержались, и вдруг выясняется, что работать стало невыгодно. Но тут приходится выбирать – или интересы мигрантов и паразитирующего на них бизнеса должны быть первичны для государства, либо интересы собственного народа.

Потому что, если смотреть объективно и с точки зрения интересов России и её народа, то приносимая мигрантами польза экономике кратно нивелируется негативом, который они привносили и в ту же экономику, и в социальную среду, и в криминальную обстановку. Не говоря уже о создании прямых угроз безопасности страны в виде террористических и исламистских ячеек, междиаспорных разборок и потенциальной опасности использования мигрантов в виде пятой колонны. То есть всего того, что стало причиной вводимых по настоянию силовиков ограничений и новых форм контроля за этими инокультурными миллионами, непонятно где живущими и чем занимающимися.

Да, уже в ближайшее время Россия может столкнуться с дефицитом низкоквалифицированной мигрантской рабочей силы. Хорошо это или плохо? Для строительных и коммунальных компаний – конечно, плохо: получать заоблачные прибыли на мигрантском труде теперь не получится. А вот для страны – как сказать...

Нет мигрантов – придётся нынешним "новым рабовладельцам" русских нанимать и платить им "вбелую" и социальный пакет обеспечивать. При этом освободившиеся рабочие места будут потихоньку заполняться русскими. С начала ковидной эпопеи в 2020 году, вызвавшей массовый отъезд мигрантов, 20% освободившихся мест освоили наши сограждане. Хорошо это для России, где, даже согласно официальным данным Росстата по прошлому году, 5,8% (реально, видимо, и того больше) собственных безработных, не имеющих шанса трудоустроиться из-за мигрантского демпинга на рынке труда? Судя по всему, да.

Кроме того, появится у работодателя стимул хоть в какой-то модернизации в той же строительной отрасли, хоть в какой-то охране труда, хоть в каких-то обязательствах перед своими работниками. Вместо покупки очередных яхт и золотых унитазов налоги придётся платить, пенсионные отчисления и всё прочее, что полагается. И это тоже хорошо и правильно. А уж то, что миллиарды вывозимых ежегодно мигрантами из страны долларов (хотя бы и в виде рублей) останутся на нашем внутреннем рынке и будут работать на страну – разве это плохо?

Так что обрушения экономики из-за отъезда мигрантов явно не произойдёт. Будучи составным элементом прошлой (и в значительной степени – нынешней) нашей экономики, в той экономике, которую Россия должна построить, чтобы выжить, низкоквалифицированные "Равшаны & Джамшуты" с лопатами вряд ли станут одной из основ. Тем более что кем заменить их – найдётся, считает Валентин Катасонов:

Говорить про "работать некому" глупо. У нас помимо миллионов безработных в той же охране разного рода полтора миллиона здоровых мужиков работает! Ну или делает вид, что работает. Есть и ряд других сфер, где масса людей занята непонятно чем. Поэтому меня лично больше напрягает не отъезд мигрантов, а то, что продолжают уезжать из страны наши молодые специалисты и научные сотрудники. Вот это действительно трагично!

С этим согласен и экономист Пётр Заборцев, в комментарии "Первому русскому" подчеркнувший:

Экономика структурно должна меняться. Часть, в первую очередь непродуктивная часть, будет сокращаться, а производящая часть... будет возрастать. И поэтому, поскольку многие наши люди, я полагаю, в какое-то ближайшее время могут начать терять работу, лучше, чтобы именно наших людей, в первую очередь, и вовлекали в производящий сектор. Соответственно, а когда этот процесс, ну, более или менее состоится, может быть, тогда есть смысл уже говорить о мигрантах... Поэтому вопрос мигрантов сейчас, на мой взгляд, он второй. И то, что есть какой-то отток, пусть это несёт тактические какие-то проблемы, стратегически это даже хорошо.

Мигрантские потоки, по сути, аналогичны наркотику, приняв который некоторые сферы экономики впали в эйфорию от шальных прибылей. Но который при этом разрушает сам организм, в перспективе приводя его к тяжким недугам, а то и к смерти. Так не пора ли России слезть, наконец, с этой "мигрантской иглы", на которую её все эти годы упорно подсаживали г-н Хуснуллин со товарищи?

Что с того?

Умные люди не зря говорят, что после нынешней гибридной войны с Западом по поводу нашей спецоперации на Украине мир изменится и уже никогда не будет прежним. Запад не остановится, ибо цель его – не просто "наказать Россию за Украину", но продемонстрировать всему остальному миру, что он имеет право и возможность наказывать любого, кто усомнится в его доминировании (а сомневающихся всё больше). Что в итоге? При продолжении санкций и торговой войны Россия просто вынуждена будет постепенно переходить ко всё большей автаркии, опираясь на собственные ресурсы и возможности, ориентируясь прежде всего на интересы собственного народа.

И в эту новую Россию миллионы мигрантов, работающих, по сути, ради процветания своих стран, никак не вписываются. За исключением, быть может, малой их части, действительно добровольно ассимилировавшихся, прижившихся здесь и связывающих своё будущее не с далёкой "исторической родиной", а именно с Россией. А таких курс рубля к доллару волнует, как правило, куда меньше, чем вполне рублёвые цены в продовольственном магазине.

Владимир Хомяков

https://tsargrad.tv/articles/skrytye-itogi-specoperacii-iz-r...