Зарубежной электронике не место в Госзакупках



Минпромторг фактически запретил закупать через Госзакупки электронику иностранного производства.

Данная мера направлена на поддержку российских производителей электроники. Сама мера разумеется не рыночная.



В ГОСЗАКУПКАХ ЭЛЕКТРОНИКИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА - ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКУ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРАВИЛО «ВТОРОЙ ЛИШНИЙ»



Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило Правительство РФ 28.08.2021 (№1432).

Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.



- Схемы интегральные электронные;

- Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты);

- Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника;

- Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных;

- Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных;

- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода;

- Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки.

В отношении остальной электроники и электронной медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний».

Это правило подразумевает, что заказчик обязан отклонить все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику.

В частности, под ограничения попадают: коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и прочая электроника.



Этот акт – логическое продолжение принципиальной политики импортозамещения, которую ведет Минпромторг России. Акт шел тяжело, на пути встретил огромное сопротивление, но в итоге нам удалось это сделать. В дальнейшем мы будем продолжать создавать благоприятные условия и возможности для развития и укрепления позиций российских производителей электроники,



https://minpromtorg.gov.ru/pre... - цинк