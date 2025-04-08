Лопух. Его полезные свойства

Лопух – один из самых известных и необычайно распространенных растений. Его можно встретить повсеместно. Он узнаваем благодаря широким, лопатообразным листьям и колючим плодам, которые норовят зацепиться за одежду. Это растение имеет обширное лекарственное применение. Лопух содержит массу полезных питательных веществ – в нем есть практически все микроэлементы, а также витамины А, В, С и К.

Это дикое растение чистит лимфатическую систему и кровь, увеличивая количество белых кровяных клеток, которые уничтожают раковые клетки. Ферменты, содержащиеся в корнеплоде, высокоактивны. В комбинации с многочисленными аминокислотами они производят детоксикацию организма, избавляя его от тяжелых металлов.

Описание

Лопу́х (лат. Árctium) — род двулетних растений семейства Астровые, или Сложноцветные. Растения хорошо распознаются по своим соцветиям-корзинкам, у которых наружные листочки шиловидно-заострённые, крючковатые на концах. Благодаря этим крючкам обёртки сильно запутываются в шерсти, легко пристают к одежде. Род включает около 20 видов. Многие виды — лекарственные растения.

Высота одного из наиболее крупных видов рода, лопуха большого (Arctium lappa), может достигать 3 м. Корень стержневой мощный, до 1,5 м. длиной. Листья крупные (до 40 см), сердцевидные, очерёдные, простые, черешчатые.

В. И. Даль в Толковом словаре приводит для лопуха русские местные названия: лапух, лапушник, лопуха, дедовник, мордвин, татарин, лопуга, лопешник, репей, репейник, репьяк, репенник, репник, репец, лепельник, собака. Макс Фасмер дополняет этот список: дедо́к, «от дед — из-за колючек, которые напоминают небритую бороду старика».

Лопух. Его виды

Современной ботаникой определено 19 видов лопуха, из которых наиболее распространены:

1. Лопух большой – ареал произрастания очень обширен, включает Европу, Азию, африканский континент, Дальний Восток, Индию. Вид также известен под названием «репейник». Источник лекарственного сырья, растение-медонос, используемое в кулинарии, в промышленном производстве.

2. Лопух малый – растет в Европе и тех регионах Западной Азии, для которых характерен умеренный климат.

3. Лопух войлочный (паутинистый) – встречается в Европе, Сибири, среднеазиатском регионе, Китае. Относится к съедобным растениям. Масло, добытое из корней, используется в косметологии. Без затруднений образует гибриды в том случае, если произрастает в непосредственной близости с другими видами.

4. Сахалинский или белокопытник - Распространен во всех районах Северного полушария с умеренным климатом, отдельные виды доходят до субарктической зоны. Растёт белокопытник обычно в сырых местах, по берегам водоёмов.

На материке эти растения едва доходят до колена взрослому человеку, а в некоторых районах Сахалина человек просто может заблудиться в их зарослях.

5. Лопух смешанный - гибридный вид, происходит от скрещивания малого лопуха с дубравным. Это широколиственное растение, преимущественно сорное. Распространено широко, главным образом, в северных, умеренно - влажных лесных областях. Некоторые обитают во влажных и тенистых лесах и никогда не встречаются в засушливых условиях. На территории Крыма встречается лишь изредка на сырых местах, в канавах, вдоль дорог, на сорных местах.

6. Лопух дубравный или лесной - Двулетнее травянистое растение высотой 170-220 см с прямостоячими ветвистыми стеблями. Растет в лесах, главным образом широколиственных, но и там он выбирает опушки, поляны и овраги. Также растет по склонам речных террас на плодородных почвах.

7. Лопух сомнительный - Про это растение в интернете я не нашел описание, а только фотографию. Поищите, может вам больше повезет.

Заболевания

Обязательно включите в свой рацион корень лопуха, если вы страдаете чем-либо из нижеперечисленного:

Подагра, заболевания печени, рак печени, почечные камни, желчные камни, лимфома, адреналиновая усталость, хронические инфекции, рак молочной железы, рак легких, плеврит, волчанка, синдром хронической усталости (СХУ), фибромиалгия, рассеянный склероз (РС), мигрень, воспаление десен, прыщи, гепатит С, диабет, бурсит, целиакия, все аутоиммунные болезни и расстройства, повреждение миелиновой оболочки нерва, невралгия, рак щитовидной железы, экзема, псориаз, воспаление аппендикса, почечные инфекции, болезнь Лайма, глисты, кандидоз.

Симптомы

Обязательно включите в свой рацион корень лопуха, если для вас характерен любой из следующих симптомов:

Рубцовая ткань в печени, спайки в печени, кисты в печени, повреждения печени, застойная печень, вялая работа печени, спазмы желчного пузыря, пищевые аллергии, головные боли, боль в животе, метеоризм, запор, боль в спине, спазмы живота, вздутие живота, ускоренное старение, дисбаланс сахара в крови, нехватка минералов в организме (в том числе микроэлементов), чувствительность к продуктам питания, урчание в животе, токсичность крови, химическая чувствительность, дискомфорт при пищеварении, раздражительность, воспаление, порванный хрящ.

Сок лопуха

Как и само растение, сок лопуха лечебные свойства сохраняет при правильном хранении и обработке. Его выжимают из листьев и из корней, состав их различается, потому и применение, дозировка разнятся, с учетом списка заболеваний. Сок отличный источник протеинов для спортсменов. Чайная ложка в день в течение месяца поможет быстро нарастить мышечную массу. За короткий срок заживляет раны, помогает выработке пищеварительных ферментов при недугах желудочно-кишечного тракта.

Польза сока лопуха ярко проявляется при лечении таких заболеваний:

Запоры, водянка, цистит, песок в почках.

Геморрой, проблемы ленивого кишечника.

Климакс, киста, миома.

Раковые опухоли.

Диабет, повышенный сахар в крови.

Дистрофия, сильное истощение.

Воспаление легких, бронхиты, астма.

Бесплодие, мастопатия.

Гепатиты.

Нейродермит, фурункулез.

Артриты, артрозы, подагра.

Влияние на печень

Со временем печень, изначально подобная губке по своей структуре, может утратить впитывающую способность и стать твердой, плотной и застойной. Мягкость ей поможет вернуть корень лопуха, богатый полезными фитохимическими веществами.

Регулярно принимая его в пищу, вы остановите рост кист и спаек, а также уменьшите количество рубцовой ткани в печени. Этот корнеплод эффективно почистит вашу печень, удаляя из нее токсичные гормоны, попавшие в орган из наружных источников – металлов, пластика, гербицидов и фунгицидов.

Лопух в кулинарии

Суп с корнем лопуха

Корень лопуха можно употреблять в сыром виде или делать из него сок. Также можно заваривать чай и готовить суп. Этот легкий в приготовлении суп хорош как на обед, так и на завтрак. Можно приготовить сразу целую кастрюлю на неделю вперед, так как суп отлично хранится в холодильнике.

Два стакана моркови, порезанной кусочками.

Одна репчатая луковица.

Два стакана нарезанных грибов.

Одна ст. л. измельченного чеснока.

Два стакана корня лопуха, нарезанного кусочками.

Одна ст. л. тертого имбиря.

Половина ч. л. морской соли.

Два стакана нарезанной китайской листовой капусты бок-чой.

Поместите все ингредиенты в большую кастрюлю. Налейте в нее воды так, чтобы она покрывала овощи, и дайте закипеть. Убавьте огонь и варите суп 30–40 минут, до полной готовности овощей.

Салат с листьями лопуха

Молодые листья лопуха опустить на 1-2 минуты в кипяток, затем высушить на полотенце или салфетке, мелко нарезать, добавить измельченный зеленый лук, соль, тертый хрен и заправить сливками. На 150 г. листьев лопуха взять 50 г зеленого лука, 30 г. хрена, 20 г. сливок и соль по вкусу.

Бутерброды с лопухом

Чтобы приготовить закуску, потребуется: 2 листа лопуха, столовая ложка нежирного творога, морковь, луковица, 5 цветочных бутонов одуванчика, 2 столовых ложки кефира, немного натертого сыра.

Молодые листья лопуха промыть, нарезать на аккуратные, ровные квадратики или треугольники. Приготовить начинку: творог смешать с измельченной сырой морковью, луком, добавить тертый сыр, кефир, перемешать.

Пиво из лопуха и одуванчика

Оригинальный рецепт напитка, ставшего традиционным и популярным, придумали в Британии еще в эпоху Средневековья. Для приготовления такого пива (Dandelion and Burdock beer) понадобится: 150 г корня лопуха, 50 г. корней одуванчика, 0,5 кг. сахара, 2 столовых ложки патоки, сок одного лимона, пивные дрожжи (один пакетик), 4,5 л. воды. Промыть и очистить корни лопуха и одуванчика, нарезать их тонкими пластинками и проварить в половине требуемой для рецепта воды в течение 30 минут. Снять с огня, добавить оставшееся количество воды (в холодном виде), сахар, патоку и лимонный сок, и размешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Процедить в посуду для брожения, накрыть крышкой.

Когда жидкость остынет до комнатной температуры, добавить пивные дрожжи и выдерживать неделю. Затем перелить в специальную бутыль и выдерживать еще неделю. После этого напиток готов. Травяное пиво хранить в холодильнике.

Чипсы из корней лопуха

Для приготовления таких чипсов понадобится: несколько крупных корней лопуха, оливковое масло, морская соль. Вымыть корни, почистить и нарезать тонкими полосками. Взбрызнуть корни небольшим количеством оливкового масла, посолить по вкусу. Разогреть духовку до 220 градусов. Выложить полоски на жаровню, выстланную бумагой для запекания.

Запекать чипсы примерно 10 минут до светло-коричневого цвета, затем перевернуть и запечь вторую сторону полосок. По необходимости досолить.

Морковное печенье с медом, настоянным на корне лопуха

Тесто: чашка пшеничной муки, чайная ложка разрыхлителя, четверть чайной ложки соли, 100 г сливочного масла, один желток, полчашки меда, настоянного на корне лопуха, ¾ чашки натертой на терке моркови (взять два средних корнеплода), полчашки овсяных хлопьев, полчашки светлого изюма, 3\4 чашки очищенных грецких орехов.

Крем: 120 г. крем-сыра, 100 г. сливочного масла, 1, 5 чашки сахарной пудры.

Для приготовления меда, настоянного на корне лопуха: столовая ложка сушеного корня лопуха, растертого в порошок, 160 г. меда. Заранее приготовить мед, смешав его с порошком из корня лопуха. Дать меду настояться 5-10 дней. Выдерживать мед в теплом и не затемненном месте, периодически помешивая.

Для теста просеять муку, смешать с разрыхлителем, солью. Взбить масло, постепенно добавляя яичный желток, подготовленный мед и натертую морковь. Соединить муку с масляно-яичной смесью, овсяными хлопьями, орехами и изюмом. Разогреть духовку до 180 градусов и ложкой выложить тесто порциями на жаровню, покрытую бумагой для выпекания, сформировав плоские пряники круглой формы.

Выпекать печенье 15 минут до золотисто-коричневого цвета, проверив готовность. Когда печенье полностью остынет, украсить кремом (взбить крем-сыр, масло и сахарную пудру, добавив капельку ванильного экстракта). Чтобы крем застыл, оставить печенье на некоторое время в холодильнике.

Лопух в косметологии

Лопух для волос

Для укрепления корней волос используют отвар: 2-е столовые ложки корней лопуха заливают 200 мл. кипятка, затем греют на водяной бане около четверти часа. Остывший отвар процедить и втирать в кожу головы и корни волос после мытья с шампунем.

Ополаскиватель для волос с лопухом: смесь из корневищ аира болотного, корней лопуха большого, цветков ноготков лекарственных и шишек хмеля обыкновенного (каждой травы по столовой ложке) залить литром кипятка. Греть на водяной бане четверть часа. Дать отвару настояться и остыть. Процедить и ополаскивать волосы после мытья.

Полезен для волос и следующий рецепт: смешать по столовой ложке корней лопуха, листьев подорожника большого, травы мяты, зверобоя продырявленного и крапивы двудомной. Взять 3 ложки такого сбора, залить литром горячей воды, греть на водяной бане четверть часа. Отвар остудить, процедить и использовать как ополаскиватель для волос.

Укрепляет и делает более здоровыми волосы использование такого отвара: смешивают измельченные корни лопуха и корневища аира в равных частях. 6 столовых ложек такого сбора заливают литром воды и кипятят четверть часа. Затем настаивают в теплом месте. Втирают отвар в кожу головы до 3 раз в неделю.

Укрепляющая маска из лопуха для волос: смешать одну часть коньяка, 4 части процеженного лукового сока и 6 частей отвара корней лопуха. Всю массу тщательно растереть. Втирать в кожу головы, после этого закутать полотенцем для согревания. Через два часа маску смыть.

Лопух для кожи

При жирной коже рекомендуют настой из столовой ложки свежих измельченных корней лопуха и 200 мл. кипятка. Настой выдержать полчаса, затем процедить. Чистую ткань или марлю смочить в настое и накладывать на очищенную кожу лица на 10 минут.

При угрях помогает отвар: приготовить смесь из корней лопуха и травы зверобоя продырявленного (по столовой ложке). Сбор залить 200 мл. кипятка и греть на водяной бане четверть часа. Отвар охладить, процедить, и протирать им кожу, пораженную угревыми высыпаниями.

Другие виды использования лопуха

Избавление от мышей

Чтобы избавиться от мышей, пользуются репьями лопуха. Их разбрасывают возле предполагаемых мышиных норок. Репей цепляется к шкурке грызуна, вызывает зуд, раздражение и отваживает от места обитания.

Избавление от вредителей

В борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур (гусеницы капустной белянки, совка, моль) используют настой: полведра нарубленных листьев лопуха залить доверху водой. Настаивать не менее 3-х суток. Потом процедить и опрыскивать садовые и огородные культуры.

Для домашних животных

При кожных заболеваниях у домашних питомцев и у крупного рогатого скота, применяют отвар (одну часть корней лопуха на 10 частей воды), которым моют животных.

Мазь из лопуха

40 г. свежих измельченных корней настаивать в течение суток в половине стакана растительного масла, после прокипятить на протяжении четверти часа. Мазь хорошо залечивает ожоги, язвы, раны.

Рецепт репейного масла

75 г. свежих листьев лопуха промыть, измельчить и залить стаканом растительного масла, дать настояться сутки, потом прокипятить в течение четверти часа и процедить. Втирать в кожу головы за 60 минут до мытья. Данная процедура способствует укреплению волос.

Лопух в народной медицине

В качестве мочегонного, потогонного, желчегонного средства и для усиления обмена веществ и выведения шлаков из организма

Половину столовой ложки дробленого корня лопуха залить 200 мл. воды. Прокипятить на медленном огне 10 минут, дать настояться в течение двух часов. Принимать по 100 мл. небольшими глотками 2-3 раза в сутки.

При сахарном диабете

Столовую ложку из смеси измельченных корней лопуха, шелухи плодов фасоли, листьев черники и грецкого ореха (в равных частях) настаивать в 250 мл. воды, проварить 5 минут, и принимать после еды в течение суток, выпивая от 5 до 6 стаканов в сутки.

При подагре, язвенной болезни желудка, нарушении обмена веществ, зуде тела

Столовую ложку из смеси корня лопуха, корневищ пырея, травы череды, травы вероники и фиалки трехцветной залить стаканом воды, варить на медленном огне четверть часа, принимать до 3 стаканов в сутки (первый прием натощак).

При экземе, ревматизме

Принимают внутрь отвар, который готовят из смеси корня лопуха и девясила высокого (в равных пропорциях), одновременно используя мазь, лечебные ванны и согревающие компрессы на пораженные участки тела.

При хронических запорах. Применяют настой семян лопуха: 20 г. семян залить 200 мл. кипятка, дать настояться 60 минут, принимать по 1-2 столовых ложки до 4-х раз в сутки.

При дерматозах, псориазе, нейродермитах, крапивнице, себорее, вульгарных угрях

Две столовых ложки измельченного корня на 500 мл. воды. Принимать по полстакана четырежды в сутки, перед приемом пищи.

При злокачественных опухолях, заболеваниях печени, от нарывов, ран, бородавок

Пить отвар листьев малого лопуха, как чай.

При аллергии

Смешать по столовой ложке плоды шиповника, измельченных корней одуванчика лекарственного и корней лопуха большого. Столовую ложку такого сбора залить стаканом кипятка и греть на водяной бане четверть часа. Дать отвару остыть и процедить. Пить по 0,3 стакана трижды в сутки.

При астме

Приготовить смесь из 4 столовых ложек листьев лопуха большого, 4 столовых ложек листьев осины и чайной ложки хвои пихты. Сбор залить 200 мл. остывшего кипятка, всыпать половину чайной ложки соды и выдержать настой в течение 6 суток в затемненном прохладном месте. После этого настой процедить и пить по столовой ложке раз в сутки.

При ревматизме

Смешать по полстакана сока лопуха и липового меда. Настаивать неделю в прохладном затемненном месте. Пить по чайной ложке трижды в сутки перед приемом пищи.

Сок, корни лопуха в аптеке

Противопоказания

Как и любое растение, лопух имеет не только лечебные свойства, но и противопоказания. С ними следует ознакомиться до начала использования. В целом, растение хорошо переносится, хотя сок его свежих листьев может вызывать аллергию. Людям, чей организм склонен к подобным проявлениям, следует очень осторожно начинать лечение.

Репейные лекарства нельзя принимать беременным женщинам, а также матерям в период кормления детей грудью. Не даются они и детям в возрасте до 1 года. Исключение составляет лишь внешнее использование масла и отвара из репейника.

Если фитопрепараты из лопуха будут применяться в качестве вспомогательного средства, нужно проконсультироваться с врачом по поводу их совместимости с другими лекарственными средствами.

Лечение соком лопуха уже доказало свою эффективность не только в народной медицине. Но даже при всех своих плюсах растение способно нанести вред, если принимать лекарство бесконтрольно. Передозировка чревата выработкой гликогена в печени. Также нельзя не учитывать и индивидуальную непереносимость компонентов. Не советуют давать сок детям до 14 лет.

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