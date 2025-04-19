Александр Колпакиди - «Вся страна не спит... Ждем звонка…»

Когда действующий президента США только вступил в должность, эксперты называли реалистичным сроком остановки боевых действий на Украине 20 апреля. Это прежде всего был красивый пиар-ход. Мол, второе пришествие Трампа закончилось миром в день, когда редким образом совпали православная и католическая Пасхи.

Проблема оказалась в том, что пиаром всё и ограничилось.Дональд Трамп. Фото: AP/TASS

При этом нельзя не заметить, что в отношениях России и США по прежнему сохраняется уважительный тон, продолжаются двусторонние контакты. Возможна ли нормализация отношений между странами, если СВО будет продолжаться? Об этом мы спросили историка и писателя Александра Колпакиди.

«ВН»: – Александр Иванович, постоянные переговоры между представителями РФ и Америки – это реальное потепление? Или просто какие-то политические игры?

– Сейчас пока идут одни игры. И самая неприятная игра заключается в том, что все забыли самое главное – расстановку шахмат на доске. И никто не обращает на это внимания. Ведь начиналось всё с чего? Начиналось с того, что нам сказали: «Три дня – Киев, неделя – Одесса».

Потом сказали, что с нами воюет вся Европа, что это не Украина воюет, а НАТО воюет. А в НАТО, как известно, состоит Америка. И не последнюю роль там играет.

Американские военнослужащие на международных военных учениях НАТО. Фото: VALDA KALNINA \ EPA \ TASS

А теперь как-то по умолчанию все признали, что Америка будет разруливать всё это и будет здесь как бы судьей. И вся страна ждет с нетерпением. Люди не спят, не ложатся – ждут. Позвонит или не позвонит… Это доходит до анекдота.

И возникает вопрос. А что в результате? Мы признаем, что Америка рулевой и будет все конфликты разруливать? А мы будем слушать, что нам говорят?

То есть понятно, что мы не пойдем на все их условия, что там будут какие-то торги. Но всё равно сама позиция, в которой оказалась сейчас Россия, удивительна.

Ради этого всё было затеяно? По сути мы боролись против американского влияния. По сути мы боролись против однополярного мира, против того, чтобы Америка всё решала. А оказались-то в каком положении? Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

В. Путин и Д. Трамп. Фото: EPA / TASS

И сейчас, конечно, вот эта вся ситуация самая неприятная. Будет ли дальше происходить закрепление этой лидирующей, руководящей, направляющей роли Америки? Или это только кажется?

Возможно, что это только кажется. Но по факту это воспринимается так. И психологически – всё население ждет звонка. Всё население ждет звонка. Не занимайте телефон. Позвонит Трамп или не позвонит…

Даже чисто психологически эта позиция, которая навязана обществу, вызывает просто недоумение.

«ВН»: – Но как говорится, какая-то движуха там идет. О чем-то же договариваются на этих встречах?

– Движуха там сейчас чисто экономическая. Америка идет по пути нанесения ущерба всем подряд. Мы не попали в этот список. Но так устроена экономика, что по нам это тоже ударило. И неизвестно, насколько сильно. Удары по Китаю автоматически переносятся на нас и так далее. Это глобализм. 24 октября. Председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза во время совместного фотографирования глав делегаций государств БРИКС. Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

За всё это время мы никуда не вышли из этого глобализма. Мы ни в какой автаркии не оказались. Наоборот, мы всё более и более увязли. Как показывает вся эта ситуация с нефтью.

И всё делается, как нарочно. Как будто бы это какое-то вредительство. Лозунги одни, а на практике получаем совсем другое. Ну сколько лет уже речь шла о замещении, о самостоятельном производстве и так далее? Но ничего не произошло. Мы даже не способны самостоятельно оружие производить. Мы не можем без поставок из Ирана, из Северной Кореи и других стран.

И самое страшное, что всё ставится на какие-то игры, на какие-то переговоры, на какие-то пересечения. Вот с этими договоримся, а на этих наплевать, на этих не наплевать, с этими договоримся. А реально-то усиление державы не происходит. Реально ни одна проблема не решается. А это же главное.

Да наплевать на этот Китай, наплевать на эту Америку, наплевать на эту Украину. Главное же – это наш собственный экономический рывок. А вместо этого происходит усиление информационного успокоения населения. Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«ВН»: – Интересный термин.

– Я думаю, деликатно это назвать. Потому что не хочется говорить, что врут так, что уже просто уши отваливаются. И вместо этого нам рассказывают, что невиданный успех, невиданный рывок, вот везде всё плохо, а у нас такой рывок.

Да плевать нам, что везде плохо. У нас-то этот рывок только в телевизоре. И пока мы не будем самодостаточны и сильны, как мы были самодостаточны и сильны когда-то, ничего не произойдет.

Вот я хочу привести маленький пример. Вот в мае – 70 лет организации Варшавского договора. Мы с товарищами решили провести мероприятие по поводу этого. Обратились во все мыслимые и немыслимые инстанции с предложением как-то принять участие, поучаствовать и так далее. Обратились ко всем мыслимым и немыслимым экспертам, чтобы они приняли участие в этом мероприятии. Ни ответа, ни привета. Никакого. Александр Колпакиди

Мы не просили денег, не просили помещения. Ну ладно, я понимаю, если бы мы просили денег, то ответ был бы понятен – денег нет, но вы держитесь. Но мы просили только помочь в организационном плане. И вообще ноль эмоций.

И вот эти люди, которые на всех каналах кричат о России, о ее величии, о том, какой Советский Союз был, они тоже не ответили. Потому что очевидно, что там, где они получают методички, им не рекомендовали участвовать в таком мероприятии.

Далее. У нас какие-то связи были в Германии. И сразу же, без всяких особых приглашений, без всяких напрягов – 50 полковников едут за свой счет из Германии в Москву на это мероприятие. 50 полковников! Ни копейки им никто не пообещал, ни на квартире бесплатно устроить, ни гостиницу оплатить, ничего.

Это просто были люди только в Германии знакомые. А если бы были люди знакомые в Польше, в Чехии, в Словакии, в Болгарии, в Румынии? Ну это же смешно. Да, это мелочь. Подумаешь, какая-то организация была, 70 лет. Подумаешь, какие-то старики приедут, которым по 75 лет. Но вот в этой мелочи, вот в этой капле отражается все человечество.

Александр Колпакиди

Почему? Потому что сейчас всё не по уму. Все как-то непрофессионально. И как мы собираемся участвовать в общих гонках? Мы постоянно находимся в положении Остапа Бендера и его добрых друзей, которые сидят в кустах и смотрят на реальный автопробег со своей «Антилопой-Гну».

«ВН»: – Вы хотите сказать, что это говорит много о нашей медийной среде, экспертном сообществе?

– Чтобы участвовать в автопробеге, надо иметь машину такого же качества, как у соперника. Я не специально заговорил про «Антилопу-Гну» и про машины. Это к слову пришлось. Но можно обратиться к вопросу о нашем автомобильном рынке и нашем автопроме.

Так же за что ни возьмись. И проблема проблем – мы должны быть сильными, чтобы нас не трогали, чтобы мы могли развиваться.

Россия. Магнитогорск. Монумент «Тыл – фронту». Фото: Михаил Метцель/ТАСС

«ВН»: – Может быть, мы на верном пути, но нужно еще время?

– А сколько еще должно пройти? Вдуматься страшно, но уже пройдена половина срока советской власти. Половина срока советской власти пройдена! Это же страшно даже подумать или кому-то сказать. Половина! Это значит, что мы сейчас находимся условно в 55-м году.

В 1955 году мы уже создали атомную бомбу. Мы уже создавали ракетно-ядерный щит Родины. Мы обгоняли американцев по темпам развития. Мы тогда обгоняли Америку. Мы уже 10 лет как победили фашизм в 1955 году. А тут что?

Ельцин виноват? А что досталось Ленину и Сталину? Райские кущи им достались? Им досталась еще более разрушенная страна с огромным количеством убитых, инвалидов, беспризорников и так далее.

Владимир Ильич Ленин. Фото: ТАСС

И тут как бы вот именно вопрос. Как бы мы ни хитрили, как бы мы ни старались вот с кем-то договориться. Но, как показывает исторический опыт России, это не наше. Все эти хитрости и обдуривания – это не наше.

Да, были у нас такие люди, которые могли договориться, могли как-то пристроиться, могли выгадать лучшие условия. Но все эти люди уехали в какой-то момент. И теперь мы тут остались одни. И это не наше. Хитрить и выворачиваться – не наше.

Наше – это знамя победы над Берлином. И его не по блату там установили, а пришли с огнем и железом. Поэтому я думаю, что наше – это развитие науки, культуры, образования, всего-всего-всего.

Когда началась СВО, сказали, что «сам Бог послал, теперь мы точно рванем». А к чему всё свелось? Вся страна не спит, не ест, в туалет не ходит – не дай Бог позвонит, а я в туалете. Ждем звонка…

США. Айова. Оттумва. Экс-президент и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп во время предвыборного митинга. Фото: AP/TASS

Что это такое? Я думаю, что, конечно, мы можем рассчитывать на то, что китайцы обозлятся. Я не исключаю ничего. Я даже не исключаю того, что они, как в 50-м году миллион солдат кинули в Корею, кинут миллион добровольцев сюда – и мы дойдем до Парижа. Можно фантазировать сколько угодно.

«ВН»: – В общем, нужно реальное развитие страны в первую очередь?

– Если бы мы все эти 25 лет не рассказывали рассказы, не кричали, что нас обманули, не строили бы бесконечные национальные проекты, не занимались бы этим симулякром вместо рывка, не занимались бы симулякром вместо модернизации, то мы бы были в другой ситуации.

Но сейчас от нас зависит очень мало. Потому что все зависит от того, как договорятся между собой взрослые мальчики. И договорятся ли вообще.

Д. Трамп и В. Путин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

И мы настолько оказались экономически не самостоятельны, настолько экономически подвержены всевозможным проблемам, что это даже странно.

Я, например, даже не предполагал раньше, что так можно быстро обрушить нефть. Я думал, за эти годы у нас появилась какая-то возможность что-то регулировать, что-то делать. Но нет, ничего не изменилось. Люди, которые руководят этими отраслями, получают безумные деньги. За что? В дворцах они живут. За что?

Народ живет так почему? В самой богатой стране мира живем, только рассказывая о том, что на Западе что-то ухудшилось. Что они там воду экономят, а в Париже блохи или кто-то там. Это что?

И, конечно, самое неприятное в этой ситуации, что сейчас у нас снизилась возможность на что-то реально влиять.

https://vnnews.ru/aleksandr-kolpakidi-vsya-strana-ne-sp/?ysclid=m9i5ka5av7533445175