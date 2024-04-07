Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.12

Особняк М.Ф. Кшесинской, Санкт-Петербург

Здание в стиле модерн построили для прима-балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. В отделке использовали красный и серый гранит, облицовочный кирпич, декоративный металл. Несмотря на то, что главный фасад особняка выходит на Кронверкский проспект, здание не имело прямого входа с улицы, только через внутренний дворик. Особняк нередко становился центром культурной жизни — в гостях у балерины бывали Федор Шаляпин, Карл Фаберже, Анна Павлова, великие князья Романовы и др. Здесь проходили балы и торжественные приемы, игрались домашние спектакли и концерты. Кшесинская покинула свой особняк в 1917 г. Здание сразу было занято органами РСДРП(б), здесь произносил речи с балкона В.И. Ленин. Во время вооруженных столкновений 1917 г. многое имущество особняка были утеряны. В советское время оформление было утрачено, но начиная с середины 1980-х годов частично восстановлено.

После 1991 г. в здании располагается Музей политической истории России. Дата постройки: 1906 год

Архитектор: А.И. фон Гоген

Адрес: Кронверкский пр., 1

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Павильон Росси 1825 г. Для строительства павильона, выполненного в стиле ампир, в 1825 г. архитектор К. Росси выбрал место, на котором некогда стоял “Золотой дворец” жены Петра I Екатерины. Павильон представлял собой два квадратных здания, соединенных сквозной колоннадой. От павильона к воде вела гранитная терраса-пристань, огражденная ажурной чугунной решеткой. После водной прогулки великокняжеские суда причаливали к пристани. Члены царской семьи и их гости направлялись в павильон. Он предназначался для романтических встреч летними вечерами за чашкой чая или игрой в карты. В настоящее время в одном из помещений устроено уютное кафе. В павильоне установлен бюст создателя павильона, архитектора Карла Росси. Михайловский сад

Уголок стaрой Европы в Петербурге. Особняк Бранта. Прогуливаясь по Петербургу, вы вполне можете случайно забрести в небольшой Европейский дворик рядом с Особняком Бранта. Это здание, построенное в стиле модерн, напоминает особняки немецких баронов. Оно выложено белой плиткой, украшено лавровыми венками и щитами тевтонских рыцарей. Здесь невероятные aутентичные детaли и aтмосферa, это целaя стaриннaя мини-улицa, про которую мaло кто знaет. A кaкaя прелесть - девичий виногрaд в конце этой улицы.

Интересный факт Именно здесь снимали отечественный сериал про Шерлока Холмса. Его можно увидеть в кадре, когда доктор Ватсон бежал через его двор. Также особняк снялся в фильме "Мастер и Маргарита", это был дом главной героини Маргариты.

Собор во имя первоверхных апостолов Петра и Павла Петропавловский кафедральный собор — самая старая из сохранившихся церквей Санкт-Петербурга. Заложенный в 1712 году собор строили более 20 лет и освятили в 1733. В 1756 году деревянный шпиль собора загорелся от молнии, однако внутрь храма огонь удалось не пустить, поэтому в интерьерах сохранились уникальные живописные работы первой трети XVIII века, например «Моление о чаше» Андрея Матвеева. Внутри собора находятся захоронения почти всех императоров династии Романовых, начиная с Петра I (здесь нет могил лишь Петра II и Ивана VI). Вопреки распространенному заблуждению тела императоров захоронены под полом Петропавловского собора, а не внутри надгробий (подвалов под собором нет — только погребальные камеры). В начале 30-х годов XX века Г. Е. Зиновьев предлагал спустить останки императоров под лед Невы (известно как зиновьевский акт вандализма), но это требовало слишком больших усилий, поэтому осталось лишь в проекте.

Набережная Пряжки. Всего 25 лет, а какая разница. Фото 1998 года и фото 2023 год. Стало очень красиво. Согласны?

Александринский театр Был учреждён 30 августа 1756 года и является прародителем всех российских театров, а дата его основания — днём рождения Русского профессионального театра. Театр назван в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. В советский период был переименован в Пушкинский, в 1991 г. ему вернули первоначальное имя. Для монаршей четы в театре построили отдельную ложу на 12 мест, которая доступна для зрителей и поныне. Театр славится своей великолепной акустикой, даже если актер тихо прошепчет что-нибудь со сцены, его слова будут слышны из любой точки зрительного зала.

Морской Никольский собор в Кронштадте Прообразом храма стал собор святой Софии в Стамбуле (бывшем Константинополе). Известно, что архитектор Василий Косяков специально съездил в Турцию, чтобы сделать замеры. Это самое высокое здание в Кронштадте. Высота собора составляет 70 м. А вместимость собора – 5000 человек (к слову, в России есть города с меньшим количеством населения). Этот собор стал последним построенным в Российской Империи (освящён в 1913 г.). Ф1914 года

Изначально висящие в храме 130 мраморных досок содержали на себе больше полутора тысяч имён моряков и священнослужителей, погибших здесь в период с 1696 по 1913 год. Историку русского флота Аполлону Краткову понадобилось 5 лет на сбор этой информации. После того как собор закрыли, этими плитами, по одной из версий, была выложена дорога к Летнему саду. Во времена СССР в соборе был открыт кинотеатр Максимка, официальным названием было «кинотеатр им. М. Горького».

Царство мозаики В обычном дворе в центре города затаилась настоящая сказка. Двор утопает в арт-объектах выполненных из мозаики. Украшать двор начали ещё в 1984 году: несколько десятилетий идейный вдохновитель проекта, художник Владимир Лубенко и его ученики расписывали обычный городской двор, создавая чудо. После смерти Владимира в 2011 году, дело продолжили последователи. Ученики мастера не только реставрируют уже имеющиеся объекты, но и создают новые. По этой причине "Мозаичный дворик" не перестаёт восхищать. Дворик находится в совмещенном дворе двух домов: по Набережной Фонтанки 2 и по улице Чайковского 2/7.

Шикарный особняк Д.Б. Нейдгардта Созданные архитектором И.А. Фоминым помещения этого уютного дома необычайно красивы и выразительны. Просторный вестибюль, богатый каминный зал. А большой зал - самый просторный в особняке. В нем, как и столетие назад, проходят пышные банкеты. Парадная лестница выполнена из мрамора. Поднимается с этажа на этаж, как змея. Захарьевская ул., 31

Доходный дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик»(Санкт-Петербург)

Построен в годы правления Николая II в 1911—1912 годах для компании «Помещик», занимавшейся продажей молока и молочных продуктов, по проекту архитектора Якова Блувштейна. В здании были использованы самые современные на тот момент инженерные решения: проведена центральная канализация, водопровод, пылесос, установлены лифты и котельные водяного отопления.

Малоизвестное место: Парк «Тихий отдых» на Каменном острове! Среди оживлённых магистралей и шумных улиц, на Каменном острове расположился уединённый парк, где немало укромных уголков, в которых может быть по-настоящему тихо. Парк местами выглядит заброшенным, несмотря на статус культурного объекта. История этого места отсылает нас к концу девятнадцатого века. Тогда Каменный остров только начинал заселяться людьми, в основном небольшими домами призванными стать дачами для зажиточных горожан Санкт-Петербурга, ведь остров был собственностью императорской семьи, и абы кто там не смог бы позволить себе место для отдыха. Тогда же и был организован сад, который назвали «Тихий отдых».

Скульптура слонов, о которой ничего неизвестно Композиция "Слоны на водопое" — не просто статичное изображение животных, а игровая зарисовка, в которой участвует сразу три слона! Они будто "купаются" в осенних листьях. Однако ни про автора, дату создания, символ ничего не известно. Все части тела, которые обычно обламывают со временем вандалы — хобот и лапы, очень хорошо сохранились (хотя жилой дом был построен в 1934-1936 гг.)! Скорее всего, это остатки фонтана, так как на старых фото между слонами и в отдалении от них видны остатки металлических конструкций. Скульптура расположена во дворе на Перекопской улице

Художница, которая украшает стены петербургских домов граффити с мировой живописью Ульяна Полоз — художница, которая создает рисунки с репродукциями классических полотен на стенах. «Мне очень грустно, что в Петербурге много домов, которые выглядят довольно удручающе, особенно в условиях нашего климата. Вместо тех фресок, которые отдают «совком», пусть лучше будут репродукции картин из хранилищ Эрмитажа или Русского музея», — говорит Ульяна. Девушка работает в необычной технике: находит репродукции полотен, распечатывает их на принтере, а затем клеит особым образом на стены: сначала с помощью специального состава обрабатывает поверхность, а сверху покрывает лаком, чтобы защитить рисунок от влаги и повреждений. «Но все равно находятся умельцы, которые отрывают картины», — рассказывает художница. Как вам такое творчество?