Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.95

И снова вначале будут три работы, выполненные не самим Вадимом Окладниковым, но по его шаблону. Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Ковпак Павел Сергеевич (22.10.2000) из Иркутска. Учился в СОШ №6. После школы призвали в армию. Окончил учебный центр Пензенского артиллерийского училища и был отправлен в Южную Осетию в 4 гвардейскую Вапнярско-Берлинскую Краснознаменную военную базу для дальнейшего прохождения службы. Новости СМИ2

Позже подписал контракт, заступил в снайперский взвод. В числе первых отправился в зону спецоперации. Погиб при исполнении воинского долга 30 апреля 2022 под Мариуполем. Похоронен на Маратовском кладбище на участке для почетных граждан города. Награждён орденом Мужества посмертно.

В Областной газете Правового портала города Иркутска от 13.12.2023:

Герои живут в наших сердцах

Гвардии рядовой Павел Ковпак одним из первых отправился в зону СВО, чтобы отстаивать свободу и независимость России. Ему был только 21 год, когда вражеский снаряд оборвал его жизнь. Иркутянина посмертно наградили орденом Мужества. В память о защитнике Отечества на фасаде иркутской школы № 6 установлен бронзовый барельеф.

От ящериц до боевого искусства

Будущий герой СВО рос обычным ребенком. По учебе звезд с неба не хватал. Как вспоминает его мама Елена Юрьевна, учителя жаловались на отсутствие усидчивости, отмечали его невнимательность, поэтому в старших классах приходилось нанимать репетиторов, чтобы подтянуть знания. Павла школьные предметы не сильно интересовали. Зато у него просыпался азарт, глаза горели, когда видел насекомых, змей, ящериц, за ними он мог часами наблюдать. Много энциклопедий на эту тему прочитал, в итоге у него столько знаний накопилось, что он смог занять почетное третье место в городской олимпиаде по биологии. Также с интересом школьник изучал камни, у него была своя коллекция минералов. Эти детские увлечения Павел забрал с собой в армию, словно часть того мира, который он тоже защищал на передовой.

– Друзей у Паши было немного, – делится воспоминаниями Елена Юрьевна. – Он терпеть не мог сплетни, ему не нравилось говорить о шмотках или новых телефонах. Сын не курил и не употреблял алкоголь до самой армии. Как и многие его ровесники, любил играть в компьютерные игры, кататься на велосипеде, занимался плаванием. Пробовал себя в греко-римской борьбе, но понял, что это не его вид спорта. Зато Паша принимал участие в турнирах по армрестлингу и был лидером соревнований. А еще в старших классах он увлекся кендо – это современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах.

Елена Юрьевна говорит, что Паша был любящим сыном, ласковым, заботливым, не капризным, но упрямым. Папа старался воспитывать в нем мужественность и стойкость, мама прививала ему рассудительность и сопереживание другим. Когда Паша был маленький, за ним часто приглядывал старший брат Дима, пока родители были на работе. К Диме приходили друзья, и Паша всегда крутился возле них, слушая с интересом, о чем они говорят. Братья были самостоятельными, оба умели приготовить еду, сделать мелкую работу по дому, но часто, как это обычно бывает, ленились.

Зачислен в снайперский взвод

По мере взросления Павел начал проявлять интерес к оружию и военному делу. Любил ходить на охоту с отцом. Все чаще начал говорить о том, как после школы пойдет в армию.

– Чем старше становился Паша, тем серьезнее думал посвятить свою жизнь служению Отечеству, – продолжает мама героя.

– Его дедушка по отцу проработал в милиции почти 35 лет, был отмечен тремя медалями за безупречную службу. Отец был в Афганистане, дядя – в Чечне, и сегодня он защищает нашу страну на передовой. Паша хотел поступить в кадетскую школу, но из-за травмы колена его не приняли. Тогда он самостоятельно решил, как после 11-го класса пойдет в армию. Никаких других вариантов с поступлением в колледж или в вуз молодой человек не рассматривал. С нетерпением ждал, когда ему придет повестка. И дождался. По призыву попал в учебный центр Пензенского артиллерийского училища.

– Вдали от дома Паша научился быть самостоятельным, стал более ответственным. Хорошо учился, был запевалой в строю. Товарищи по службе называли его добряком, отзывчивым человеком. Служба ему нравилась, поэтому после он решил продолжить в армии по контракту, – рассказывает Елена Юрьевна.

Она надеялась, что сын отслужит год, и романтизма у пылкого юноши поубавится. Но Павел сделал свой выбор. После Пензенского артиллерийского училища его направили в Южную Осетию в четвертую гвардейскую Вапнярско-Берлинскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова военную базу для дальнейшего прохождения службы. Позже иркутянин подписал контракт, заступил в снайперский взвод. Можно сказать, что сбылась его мечта.

До конца выполнил свой долг

Когда объявили о начале специальной военной операции, Павлу оставалось отслужить полгода до окончания контракта. Мужчина не стал дожидаться демобилизации, а отправился в зону боевых действий. Перед отъездом на передовую он позвонил маме. – Конечно, я ждала его домой. А потом он звонит и говорит: «Как ты отнесешься к тому, что я поеду»? Конечно, я испугалась за него, начала отговаривать. Но он сказал, что не бросит своих ребят. И если откажется, то себе не простит, не сможет людям в глаза смотреть. Таким был его выбор, – отметила Елена Юрьевна.

Группа, в которой был иркутянин, держала оборону в районе Азовстали, Павел был пулеметчиком. Потом он вместе с боевыми товарищами оказался в составе пехоты, которая была сформирована для наступления. Шли по лесополосе. Неожиданно под селом Времевка Донецкой области начался обстрел. Жизнь Павла оборвал вражеский снаряд. Он шел с пулеметом, так с ним и погиб в бою при освобождении мирных жителей. Семье Павла долго не сообщали о его смерти, для установления личности потребовалось провести экспертизу на ДНК.

– С последнего звонка, а Паша все время звонил с разных телефонов, от него долго не было вестей. О трагедии я узнала в свой день рождения. Мне позвонили из военкомата, сообщили, что мой сын погиб, – едва сдерживая слезы, говорит Елена Юрьевна. Летом этого года на фасаде школы № 6 города Иркутска появилась мемориальная доска военнослужащему. Павел Ковпак для будущих поколений стал примером доблести, стойкости, настоящего патриотизма. Память о герое всегда будет жить в наших сердцах.

– Помню, когда Паша впервые сказал, что твердо решил стать военным и защищать Родину, мне показалось, что это слишком громкие слова для пятнадцатилетнего парня. Но сын сдержал свое обещание. Для меня Паша всегда был и останется моим ребенком, но в то же время он вырос настоящим мужчиной, который оказался верен своим принципам и до конца выполнил свой долг, – подчеркнула мама героя СВО.

https://www.ogirk.ru/2023/12/13/geroi-zhivut-v-nashih-serdca...

Об открытии мемориальной доски на здании школы сообщил новостной портал Иркутск.ру:

В Иркутске на фасаде здания школы №6 установили мемориальную доску, посвященную участнику СВО, кавалеру ордена Мужества Павлу Ковпаку. Торжественная церемония открытия памятника прошла 16 июня. В ней приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, руководитель регионального представительства государственной корпорации «Ростех» Сергей Баляскин, военный комиссар региона Евгений Фуженко, родители Павла – Сергей Ковпак и Елена Ковпак, близкие, ученики и преподаватели общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Руслан Болотов:

— Убежден, Павел не сомневался в правильности своего решения. Он бесстрашно выполнял свой воинский долг. Стал примером мужества, стойкости, настоящего патриотизма. Мы открываем мемориальные доски, чтобы подвиг земляков остался в памяти сегодняшнего и будущего поколений. Низкий поклон родителям за воспитание достойного гражданина своей страны. Наши ребята всегда были, есть и будут надежной опорой России.

Павел занимался плаванием и боевым искусством, интересовался оружием. После школы его призвали в армию. Он окончил учебный центр Пензенского артиллерийского училища. Его отправили в Южную Осетию в четвертую гвардейскую Вапнярско-Берлинскую Краснознаменную орденов Суворова и Кутузова военную базу для дальнейшего прохождения службы. Позже он подписал контракт, заступил в снайперский взвод. Иркутянин в числе первых отправился в зону спецоперации. Он погиб в бою при освобождении мирных жителей Донбасса.

Мама Павла вспоминает, что он еще в школе решил стать военным и защищать Родину.

«Тогда я подумала, что это слишком громкие слова для пятнадцатилетнего парня. Но сдержал обещание. Для меня он всегда будет ребенком и в то же время – настоящим мужчиной и воином, оставшимся верным своим принципам», — рассказывает Елена Ковпак.

Владимир Ковпак, дядя военнослужащего – участник СВО:

– Мой племянник – пример доблести и героизма для всех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Он выполнил свой долг до конца. Пусть память о нем будет вечна.

http://www.irk.ru/news/20230616/memory/

Короткая заметка о герое в иркутском отделении КП: https://www.irk.kp.ru/online/news/4852399/

Заметка об открытии мемориальной доски от МБОУ СОШ 6: https://vk.com/wall9304111_7310

Иркутск "Без формата": https://irkutsk.bezformata.com/

Иркутский АИФ: https://irk.aif.ru/society/memorialnuyu_dosku_pogibshemu_v_h...

Иркутское МК: https://baikal.mk.ru/social/2023/06/16/v-irkutske-ustanovili...

И: https://webirkutsk.ru/tpost/n1ciiyr1v1-v-irkutske-16-iyunya-...

Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Портал "Деловой квартал" от 29.12.2022 года сообщает:

Погибшего в ходе спецоперации Виталия Ильиных похоронили в Удмуртии Фото: vk.com/chp_dtp_udmurtiya

Сегодня, 29 декабря, в Удмуртии простились с сержантом Виталием Васильевичем Ильиных. Он погиб в боях на Украине. Об этом сообщается в паблике ЧП ДТП Ижевск Удмуртия.

Виталий Ильиных уроженец Воткинского района.

Молодой человек отправился в Украину почти сразу после начала спецоперации. С 16 апреля 2022 года связь с ним потерялась. О его местонахождении не было известно.

Позднее появилась информация о том, что парень погиб.

За проявленный героизм и стойкость Виталия Ильиных наградили Орденом Мужества.

Его похоронили сегодня, 29 декабря, с воинскими почетями.

Редакция «Делового Квадрата» выражает свои соболезнования семье погибшего.

https://www.d-kvadrat.ru/novosti/23635

Ижевский портал Ижевск Где Гай Стоят ИГГС®:

29 декабря Воткинский район простился с Героем. Родные, близкие, друзья проводили в последний путь сержанта Ильиных Виталия Васильевича из п. Новый. Глава Удмуртии выразил соболезнования родственникам погибшего.

С 16.04.2022 года его местонахождение было неизвестно.

Виталий с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Он погиб при выполнении боевых задач по защите Донецкой и Луганской народных республик.За проявленные героизм и отвагу, стойкость и мужество сержант Ильиных Виталий Васильевич Указом Президента Российской Федерации награжден Государственной наградой «Орден Мужества».

Помощь семье Героя оказывается в полной мере. Мы сделаем всё, чтобы память о нём жила вечно. Он навсегда вписал свое имя в героическую историю не только района, но и страны.

Портал "Вечная память Героям" дал информацию:

Ильиных Виталий Васильевич

16.11.1995 - 15.04.2022 Ильиных Виталий Васильевич родился 16 ноября 1995 года в посёлке Новый Воткинского района Удмуртской Республики. В семье помимо него был старший брат, позже родился младший. В возрасте 12 лет у Виталия случилось горе — семья потеряла отца, всё последующее время мама воспитывала троих сыновей одна.

В родном посёлке Виталя пошёл в детский сад, школу. С раннего детства был общительным и доброжелательным. Любил заводить новые знакомства, новых друзей. В первый класс Виталий пошёл в МБОУ «Волковская средняя общеобразовательная школа» в 2001 году, именно там он получил среднее образование. Никогда не отставал от сверстников ни в учёбе, ни в спорте. Любил рисовать, хорошо считал и обожал уроки физической культуры. Именно в школе начали появляться первые настоящие друзья и влюблённости, всегда был вежлив и с уважением относился к страшим. Был открытым, добрым, отзывчивым человеком, всегда с лёгкостью находил подход к каждому, знал с кем и на какую тему поговорить. Учился достаточно хорошо, как раз в школе появилась любовь к музыке, к написанию песен. Занимался в различных секциях, больше тянуло к боевым искусствам. Школу закончил без проблем, хорошо сдал все экзамены, учителя и одноклассники хорошо отзывались о нём.После школы поступил в ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» по специальности «электрогазосварщик» (сантехник) вместе со своим другом со школы. Во время учёбы частенько подрабатывал, дабы помочь финансово своей маме. В этот же период времени выпустил свою первую песню под названием «Самим собой». В колледже учился хорошо, программу усваивал отлично. По окончании колледжа был призван в армию. Он всегда хотел служить в армии, ведь отец был военным. Призван на военную службу 4 июля 2014 года, проходил службу с 10 июля 2014 года по 18 ноября 2014 года в в/ч 21250-2, с 26 ноября 2014 года проходил службу в в/ч 12128, с 18 марта 2015 года проходил военную службу по контракту в в/ч 12128, дислоцированной в пос.Тоцкое Оренбургской области по 17 марта 2018 года; с 18 марта 2018 года с Ильиных В.В. заключались годичные контракты о прохождении военной службы. С 18 марта 2020 года Ильиных В.В. проходил службу по контракту в в/ч 12128, с 19 октября 2021 года в должности инструктора мотострелковой роты мотострелкового батальона ВУС-423119 в воинском звании «сержант», с 25 октября 2021 года от занимаемой должности освобождён по личной просьбе, назначен на должность старшего механика-водителя танкового взвода танковой роты танкового батальона 21-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Центрального военного округа в воинском звании «ефрейтор», что подтверждается контрактом о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Командиры и коллектив о нём отзывались очень хорошо, он ответственно подходил к поставленным задачам, все знали, что на него можно положиться. Проходя службу, Виталия увлёк танковый биатлон, он участвовал в различных соревнованиях и получал заслуженные награды, защищая не только честь своей части, но и страны. За заслуги в службе повышался в звании, стал главным механиком взвода. Отдавался службе полностью, ведь считал честью быть защитником родины.

Ильиных Виталий Васильевич погиб 15 апреля 2022 года в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в неравном бою с противником. Родные и знакомые не находили себе места, ведь никто не мог в это поверить, как такой смелый и сильный человек мог так легко покинуть нас… За проявленный героизм Указом Президента Российской Федерации Ильиных Виталий Васильевич награждён орденом Мужества, посмертно.

Память и гордость о Виталии навсегда останется в наших сердцах. Виталий похоронен на Аллее Славы в родном посёлке.

https://vechnayapamyatgeroyam.ru/biography/ilinyh-vitalij-va...

Можга Новости от 29.12.2022г.:

Сегодня в Воткинском районе простились с сержантом Виталием Ильиных, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

С 16.04.2022 года его местонахождение было неизвестно. Позже выяснилось, что военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За проявленный героизм и отвагу, стойкость и мужество боец был награжден Орденом Мужества.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семье оказывается в полном объеме. Родная сестра в ОК, когда потеряла связь с братом просила помощи в поиске и поставила фотографии брата: Ссылку давать не буду.

Сообщение о гибели Героя в "Удмуртской правде": https://udmpravda.ru/rubrics/proisshestviya/468225-v-udmurti...

Ижевское отделение КП: https://www.izh.kp.ru/online/news/5077864/

Царьград: https://nn.tsargrad.tv/news/v-votkinske-prostilis-s-serzhant...

Воткинските вести: https://votkinskievesti.ru/rubrics/obshchestvo/473392-serzha... Портрет выполнен по шаблону художника Вадима Окладникова коллективом Журнала ВДВ https://vk.com/russia_desant

Карина Кряжева от «ФедералПресс» встретилась со вдовой мобилизованного погибшего воина Коновалова Дениса.

Вдова мобилизованного: «Я нашла силы, чтобы жить дальше ради детей» Вдова нижнетагильского героя рассказала о своей жизни после смерти мужа:

В апреле 2023 года жизнь 46-летней Мили Коноваловой разделилась на до и после. Ее муж Денис Коновалов погиб героем на специальной военной операции и был награжден Орденом Мужества посмертно. С тех пор она решила, что теперь каждый день будет наполнен смыслом, чтобы жить дальше – ради детей, себя. Ее рассказ – от первого лица.

Апрель 2023-го

— Весна прошлого года стала самой трудной и сложной для меня. В апреле при прохождении военной службы на СВО погиб мой муж Денис. Мы были с ним вместе более 25 лет. Познакомились 9 мая на параде в честь Великой Отечественной войны и сразу полюбили друг друга.

Я думала, что такого не бывает. Это была любовь с первого взгляда. Родили троих замечательных детей. Жили очень дружно. Потом случилась спецоперация. В октябре 2022-го Дениса мобилизовали, а уже в апреле мы узнали о его героической смерти. Всех обстоятельств рассказывать не буду, но мой муж погиб героем. Он посмертно награжден Орденом Мужества за совершение подвига.

Нас познакомила одна война и разлучила другая.

Паблик «Откровения вдовы мобилизованного»

— После того как мужа не стало, внутри меня образовалась пустота, которую трудно было заполнить. Я понимала, что нужно было дальше жить ради наших детей, чтобы они могли выстоять. После потери отца я не могла позволить им потерять мать. Мне нужно было держаться изо всех сил, ради них. Я – жена героя. Этому нужно соответствовать. Я взяла себя в руки.

В поиске того, что поможет мне справиться с потерей любимого, начала выписывать заметки из специализированных книг. Это помогало немного понять мои эмоции, чувства и даже поведение.

Но поняла, что мне этого недостаточно. И начала писать заметки в своем закрытом паблике в социальной сети «ВКонтакте». Исключительно для себя.

Изначально я как-то отгородилась от общения с людьми, не хотела, чтоб на меня смотрели с жалостью. Я и сейчас вслух мало говорю о том, насколько мне больно. Но в какой-то момент подумала, что таких, как я, теперь не мало. Возможно, мои заметки помогли бы им справиться с горем.

Посоветовалась с детьми, они поддержали. Узнала у психолога из Центра ветеранов Ирины Якушевой, правильно ли я поступаю, ведь это все мои личные переживания, история моя, моей семьи. Она убедила, что я все делаю правильно. Так и появились «Откровения вдовы мобилизованного».

Оказалось, они и правда многим помогают.

Но я по-прежнему не могу обсуждать с кем-то свою боль, поэтому заметки закрыты для комментариев.

Как заставить себя просыпаться

— Сейчас самым сложным ежедневным испытанием для меня стало просыпаться по утрам и продолжать жить. В один из осенних дней я решила попробовать что-то новое и сходила на урок нейрографики, где педагог учила нас воображать и высвобождать свои мысли, энергию, искать себя. Так я узнала о «Магии утра» – группе в Telegram, основанной на книге Хэла Элрода.

Каждое утро в 5 часов надо было поприветствовать участников группы и представить отчет о проделанных практиках. Они несложные: упражнение йоги, дыхательная гимнастика, аффирмации, мантры, прописывание целей.

Для себя я немного усложнила упражнения: во время прослушивания аффирмаций делала массаж лица, медитации на массажном коврике, перед установкой целей читала молитву. Обычно в течение дня на это не хватает времени.

Интересно, что дети меня в этом поддерживали. Хоть упражнения и несложные, энергии каким-то образом хватало на весь день, многие желания из установок исполнились удивительным образом.

Стрит-дэнс

— Марафоны «Магии утра» давно закончились, но я продолжаю делать все практики сама. Вошло в привычку. В одну из практик вспомнила, что когда-то мечтала заниматься хип-хопом, и теперь я танцую в школе современного танца Андрея Snаke. Занятия два раза в неделю по вечерам. После работы бегу на тренировку, где мы разучиваем связки. Один раз решили записать на видео новую выученную комбинацию и выложить в «VK клипы». Они почему-то собрали огромное количество просмотров. Я даже не понимаю почему?!

Главное, что после занятий чувствую себя нестареющей.

Увлечение фотографией

— Фотографией я начала заниматься относительно недавно. Моя дочь – модель, поэтому показы и ее участие в различных fashion-шоу вызвали желание уметь профессионально фотографировать. Не могу пока похвастаться успехами, но купила фотокамеру, стараюсь. Благодаря новому хобби появилась новая мечта. Хочу в будущем открыть свою фотостудию.

Новые знакомства, новые открытия своих возможностей достаточно сильно заполняют пустоту от боли утраты.

Новые высоты

— То, чем я сейчас занимаюсь, меня сильно мотивирует. Думаю, что благодаря появившимся хобби во мне живет столько энергии, что будет жалко, если я не буду использовать ее.

Сейчас в планах начать вести уроки рукоделия в школе моделей, где занимается моя дочь. Я люблю hand-made. Всегда мастерила и что-то придумывала, изобретала. Шила детям костюмы, делала подарки близким. Я люблю создавать и творить, поэтому хочу передать эту любовь детям. Хочу чаще находиться с детьми. Они лучистые.

Но и про свою дочку не забываю. Новое хобби позволит нам чаще видеться, быть рядом.

Нам сейчас всем важно быть рядом.

Фото из семейного архива Мили Коноваловой

https://fedpress.ru/article/3302263

Каких-то еще материалов я не нашла

Несколько портретов из первых тем с работами художника Вадима Окладникова.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Уроженцу Николаевского района капитану Евгению Козловскому присвоено звание Героя России (посмертно) Капитан Евгений Козловский погиб во время специальной военной операции в бою с украинскими националистами. Государственные награды передали семье офицера в штабе Северного флота — с февраля 2015 года он служил в Печенгской отдельной мотострелковой бригаде береговых войск.

— Когда началась спецоперация, он поехал не в числе первых, он по этому поводу расстроился очень сильно: «Вот у меня есть опыт боевой, есть, что людям дать, где проявить себя лучше». И вот, в итоге добился того, что он поехал следующей командой, – цитирует рассказ одного из военнослужащих murman.tv

Сослуживцы вспоминают, что Евгений был человеком с широкой душой, всегда приходил на помощь товарищам, был строгим, но справедливым.

Подвиг Евгения Козловского боевые товарищи не забудут – его рота выбила противника со стратегически важной высоты.

«После чего противник попытался выбить капитана Козловского с данной высоты, применял порядка семь атак, где успеха противнику не удавалось», –рассказал заместитель командира бригады.

«Личный состав роты под его командованием предпринял наступление на северной окраине населенного пункта Дементьевка: уничтожил пять огневых точек и свыше 40 националистов. В ходе обстрела капитан Козловский получил ранение, продолжал командовать подразделением, поддерживая морально-психологический настрой личного состава. Выбирая место для огневой позиции, попал под повторный обстрел артиллерии противника, в результате которого получил ранения, несовместимые с жизнью», – озвучили с трибуны.

Похоронен Евгений Козловский в Астрахани. Его оплакивают родители, жена, дочь и все те, кто знал Героя.

По материалам murman.tv

https://pressa-uezd.ru/?p=51753

Подвиг героя: Капитан Козловский трижды вызвал огонь на себя

5 сентября 2022 ФОТО: МИНОБОРОНЫ РОССИИ / ЦАРЬГРАД

За одну ночь взять рубеж, который укрепляли восемь лет! И всё это ночью, без артподготовки, в прямом бою. О том, как воевал офицер Евгений Козловский и какие чудеса героизма в боях под Харьковом проявляли мотострелки Северного флота, читайте в материале Царьграда.

Названия сёл Рубежное, Верхний Салтов, Дементьевка Харьковской области в последнее время постоянно появляются в сводках о ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса. От этих населённых пунктов до Харькова всего 15–20 км. В начале лета здесь возобновились активные боевые действия. Мотострелки-североморцы вместе с другими подразделениями союзной армии захватили плацдарм на правом высоком берегу Северского Донца.

13 июня в бою на окраине села Рубежное погиб 39-летний майор 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александр Спирин. Он принял на себя командование ротой вместо раненого командира. Рота отбила четыре атаки превосходящих сил противника. Получив ранение, Спирин продолжал руководить обороной. Пока были силы. За мужество он был посмертно удостоен звания Героя России.

А 29 июня на этом же рубеже погиб капитан Евгений Козловский. Он тоже стал Героем России.

В 10 км от Норвегии

200-я отдельная мотострелковая Печенгская Краснознамённая ордена Кутузова бригада называется арктической. Это тактическое соединение береговых войск ВМФ России. База находится в 10 км от норвежской границы. Шесть месяцев там длится полярная ночь. Пронзительные океанские ветра не дают покоя ни летом, ни зимой. Снег лежит двести дней в году. Суровый климат Заполярья, близость страны НАТО – всё это предъявляет повышенные требования к оснащению, боевой и моральной подготовке русских солдат.

Три года назад бригада закончила перевооружение – в строй встали модернизированные танки Т-80БВМ. А что касается людей, то все служащие здесь офицеры и контрактники прошли крещение в самых сложных операциях по обеспечению безопасности России. МОТОСТРЕЛКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА В ЗАПОЛЯРЬЕ. ФОТО: MOD RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS

Медаль "За отвагу"

Мечта стать военным у уроженца Волгоградской области Евгения Козловского появилась в детстве. Старшеклассником он поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени Сухого. Учёба в кадетском корпусе совсем не похожа на учёбу в обычной школе. Армейский распорядок, устав, форма. Почти все выпускники продолжают подготовку в военных училищах страны.

Женя Козловский без особого труда поступил в Новосибирское высшее военное командное училище – один из самых известных военных вузов России. Затем служил в Ленинградском военном округе, а в феврале 2015 года уроженец жарких приволжских степей отправился в Заполярье. В технологии обработки металлов это называется закалкой. И в армии тоже.

В свои 34 года капитан Козловский стал одним из самых опытных офицеров части. Дважды он был в командировке в Сирии и за боевые заслуги был награжден медалями, в том числе "За отвагу".

"Был нам как старший брат"

Специальная военная операция на Украине для боевого офицера началась 10 апреля 2022 года. Бойцы прекрасно понимали, как им повезло с командиром.

- Он был мне как старший брат. И относился ко мне как к брату. Такие у нас были взаимоотношения. По службе очень многому он научил. И его знания, его опыт мне очень помогли,– говорит о нём командир разведывательного отряда Чингиз.

Скинули фашистов "голыми руками"

В июне украинские соединения понесли под Харьковом серьёзные потери в боях с мотострелками Северного флота. Это признавал даже офис Зеленского.

Рота капитана Козловского 18 июня атаковала господствующую высоту неподалёку от Рубежного – у села Дементьевка. Позиции, которые украинские националисты укрепляли 8 лет, пали за одну ночь.

Противник не ожидал, что будет атакован русскими с ходу, в лоб, почти что врукопашную, без предварительной артподготовки. Вот так русский характер в очередной раз сломил украинскую самоуверенность.

Под украинскими генералами зашатались кресла. В ярости они стянули к высоте все ближайшие резервы, чтобы выбить североморцев с высоты.

- Бросали людей и технику, не особо считаясь с потерями. За несколько дней мы отбили с десяток атак противника. Трижды, когда националисты уже считали высоту своей, Козловский вызывал огонь на себя. И трижды Бог спасал нашего командира, а враг отступал, – рассказали бойцы двухсотой.

Рота Козловского

За несколько дней "рота Козловского" (именно так бойцы называли себя) подбила семь бронемашин, 10 внедорожников разных модификаций, подавили 12 огневых точек с обслуживающими их расчётами, а также уничтожили свыше 270 националистов.

Но Харьков – миллионный город, крупнейший промышленный центр Украины. Тут сосредоточен мощный кулак ВСУ: армейские части, батальон националистов "Кракен", иностранные наёмники, спецподразделения, прошедшие подготовку на Западе. Предприятия в Харькове продолжают ремонтировать и производить военную технику, сюда поступают составы с боеприпасами от стран НАТО. Поэтому сопротивление на данном участке особенно ожесточённое.

Последний бой

Утром 29 июня враг предпринял очередную контратаку под Дементьевкой. В ход пошли танки и тяжёлая артиллерия. И снова рота Козловского отражала атаку за атакой, положив ещё более двух десятков националистов.

Тогда враг начал массированный артобстрел расположения роты. Огненный шквал из крупнокалиберных снарядов и "Градов" прошёл по оборонительному рубежу, разрушая траншеи, снося укрепления, калеча людей. Под этим обстрелом Евгений Козловский получил ранение, но отказался эвакуироваться и продолжил командовать подразделением. Нужно было срочно подготовить новые огневые позиции, не дожидаясь следующей атаки противника. Как раз в момент, когда капитан искал место для новой огневой позиции, он попал под очередной обстрел ВСУ. Это ранение стало смертельным.

- Но рота Козловского осталась на позиции и после гибели командира выполнила свою задачу, – сказал на вручении награды близким Евгения Козловского контр-адмирал Геннадий Демков.

А как же! Бойцы не могли подвести своего командира.

Мальчики, ставшие героями

Александр Тюкин, Иван Легенький, Александр Степанов, Евгений Козловский – это имена выпускников Ахтубинского кадетского корпуса, погибших в ходе специальной военной операции. Вечная им слава! Они окончили учебное заведение в разные годы, но их имена будут увековечены на мемориальных досках и будут висеть рядом. Сотни других выпускников корпуса продолжают служить стране.

Герой России капитан Иван Болдырев – тот самый знаменитый командир Ка-52, который прикрывал высадку наших десантников в Гостомеле, – тоже из ахтубинских кадетов. Правильных мальчишек тут воспитывают.

И на церемонии вручения Звезды Героя России близким капитана Козловского были кадеты – но местные, североморские. Церемония состоялась 29 августа в штабе Северного флота. Командующий флотом адмирал Александр Моисеев выразил слова искреннего соболезнования жене и отцу погибшего капитана:

- Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, пример служения своему Отечеству. Он исполнил свой воинский долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни,– сказал Моисеев.

На таких примерах и должны учиться русские мальчишки: кадеты и обычные школьники. Русские по духу и по праву наследников истории и славы нашей великой страны.

https://dzen.ru/a/YxZYuxPToVHXWRJz

Мурманское отделение КП: https://www.murmansk.kp.ru/daily/27438/4640222/

Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 21 июля 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Козловскому Евгению Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Медаль «Золотая Звезда» передана семье Героя в городе Североморске (Мурманская область) 29 августа 2022 года командующим Северным флотом адмиралом А. А. Моисеевым. В церемонии, прошедшей в штабе Северного флота, приняли участие родители, вдова и дочь капитана Козловского, флотское командование, а также сослуживцы героя, юнармейцы и кадеты.

https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/city/murmansk/v-severomorske-v-shtabe-severnogo-flota-proshla-ceremoniya-peredachi-nagrady-rodnym-pogibshego-kapitana-evgeniya-kozlovskogo

Похоронен в селе Покровка Ахтубинского района Астраханской области.

Сделаны были ролики на ютубе, но посмотреть их нет возможности на сегодняшний день.

Капитан. Награждён медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, «За отвагу».

Имя Героя увековечено в Зале воинской и трудовой славы в Волгограде.

Бюсты Героя установлены в Новосибирском высшем военном командном училище (2023)

и в селе Покровка (09.10.2023). https://moyaokruga.ru/ispytatel/Articles.aspx?articleId=6020...

Мемориальные доски открыты на здании

Покровской средней общеобразовательной школы (01.09.2023)

и в посёлке Печенга Мурманской области на доме, в котором он жил (2023).

https://moyaokruga.ru/ispytatel/Articles.aspx?articleId=5977...

На здании Ахтубинской кадетской школы-интерната имени п. от Сухого установлен памятный знак (10.10.2023)

Интернет портал "Герои страны" https://warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=32755

Парту Героя Евгения Козловского, выпускника Ахтубинской кадетской школы-интерната им. П. О. Сухого, открыли в Астраханской области 31 мая 2024

https://astrakhan.er.ru/activity/news/partu-geroya-evgeniya-...

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Рядовой Артём Солоха погиб 27 февраля 2022 года — через три дня после начала спецоперации.

Известно, что родился Артём Солоха 21 августа 2000 года. На момент гибели ему был 21 год. Белгородца наградили Орденом мужества — посмертно. Указано и звание военнослужащего — рядовой. Баннер с изображением белгородца появился в Белгороде возле «Технолога».

https://bel.ru/news/2023-09-14/pogib-srazu-posle-nachala-svo...

Солоха Артём Петрович (21.08.2000) из п. Борисовка. Учился в школе №1 им. А.М.Рудого с 1 по 9 класс. Затем поступил в Борисовский агромеханический техникум. В октябре 2020 года заключил контракт с МОРФ. Служил в 2 отдельной гвардейской бригаде спецназначения ГРУ. В ходе специальной военной операции «Тигры» в снегу» (по ссылке есть описание самого боя) 27 февраля 2022 во время штурма Харькова спецназ втянулся в уличные перестрелки и в условиях отсутствия связи нашел свое последнее пристанище в стенах школы №134, где до ночи отбивал украинские танки, находясь в пылающем здании. Во время этого боя погиб. Награжден Орденом мужества посмертно. В школе № 1 кадетский класс 5 «в» назван в честь А.Солоха.

https://yadocent.livejournal.com/1656169.html

В Борисовке Белгородской области 9 декабря 2022 года состоялись два важных мероприятия. Первое прошло в школе имени Героя Советского Союза Анатолия Михайловича Рудого и было посвящено открытию мемориальной доски в память о её выпускнике, награждённом орденом Мужества Артёме Солоха. Он с первых дней участвовал в специальной военной операции. При выполнении воинского долга погиб в городе Харькове 27 февраля этого года, стойко обороняя позицию, расположенную в школе №134. На митинге присутствовали глава администрации городского поселения «Поселок Борисовка» Алексей Хуторной, родные Артема – мама Галина Анатольевна и брат Евгений Петрович, волонтеры Победы, его сослуживцы, друзья и знакомые, а так же учащиеся кадетского класса школы, которому было присвоено имя Артёма Петровича Солохи. «В нашей школе Артема помнят как ответственного ученика, верного товарища, спортсмена. Конечно, это невосполнимая утрата для всех.-рассказывает директор школы Ирина Головко.- В последних числах сентября, когда наши ученики начинали новую учебную неделю с торжественного выноса флага Российской Федерации, флагов Белгородской области и Борисовского района, а также с исполнения Гимна Российской, была проведена торжественная линейка. Брат Артема, Евгений, передал командиру кадетского класса Ленту памяти. Сегодня кадеты этого класса тоже пришли на это мероприятие, не смотря на дистанционный режим учебы».

«Артём Петрович родился 21 августа 2000 года в нашем родном поселке, окончил 9 классов в Борисовской школе имени Героя Советского союза, Анатолия Михайловича Рудого и Борисовский агромеханический техникум, выступая на митинге, говорил Алексей Хуторной, глава администрации городского поселения «поселок Борисовка». - В 2020 году заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Служил в спецназе. Погиб 27 февраля 2022 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины в городе Харьков, улица Шевченко, школа 134. Награжден «Орденом Мужества» посмертно.

https://borisovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/no...

Выступая перед участниками мероприятия, брат Артёма Евгений, отметил, что во все времена и эпохи были свои герои. Артём стал героем нашего времени. Он отметил, что это мероприятие способствует формированию правильного мышления у подрастающего поколения, особенно у ребят. После открытия мемориальной доски участники мероприятия почтили память нашего земляка минутой молчания. https://prizyv31.ru/articles/obshestvo/2022-12-09/geroi-sred...

Об открытии мемориальной доски есть статья на портале "Боевое братство": https://bbratstvo.com/2022/12/13/v-borisovke-otkryli-memoria...

Запись о гибели Героя на портуле "Весь Искетим.ру"

https://vesiskitim.ru/2022/12/12/gruz-200-s-piatiu-mobilizov...

9 декабря 2023 года в День героев России в сквере славы воинов танкистов и летчиков - земляков эскадрильи «Русские витязи» была открыта памятная стела воинам-землякам, погибшим при исполнении воинского долга в локальных войнах и в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Стела расположилась рядом с памятником Танку Т34, который увековечил героизм наших дедов и прадедов, защитивших нашу страну от фашизма более 80 лет назад. Стела их смелым и отважным потомкам, которые встали на борьбу с фашизмом в наше время. На митинге выступили: Ирина Вячеславовна Говорищева - первый заместитель главы администрации района - руководитель аппарата главы администрации района; Василий Григорьевич Рослик – гвардии майор, ветеран вооруженных сил СССР; Виталий Сергеевич Буриков - отец Сергея Бурикова, героя специальной военной операции, дважды награжденного орденом Мужества; Мария Гребенник - волонтер Победы. Герои не умирают, они уходят в бессмертие и память о них навсегда остается в людских сердцах. Сегодня мы увековечили имена двадцати шести земляков погибших в Чеченской войне и специальной военной операции на Украине. Всех погибших почтили минутой молчания и возложили в знак признательности цветы к памятной стеле. Нашему подрастающему поколению Борисовцев есть на кого ровняться, и есть с кого брать пример. А для родителей, родных и близких погибших героев важно знать, что их сыновей будут помнить и почитать так же, как помнят о подвигах героев Великой Отечественной войны. Среди занесенных имен на памятную стеллу есть имя Артема Солохи

https://www.borisovka-kultura.ru/novosti/9-dekabrya-v-rossii...

На портале ОГБОУ «Борисовская СОШ» в ВК 10 августа 2023 года:

Посвящается Артему Солоха и всем бойцам псковского спецназ, которые 27 февраля 2022 года пали смертью храбрых в г. Харькове.

Герой нашего времени — Артем Солоха родился 21 августа 2000 года в п. Борисовке.

Перед началом специальной военной операции Артем Петрович находился на месте временной дислокации бригады. Когда бригада добралась до Харькова, они долго плутали. Неожиданно они заметили временную дислокацию украинских войск в торговом центре «Никольский».

Артем Петрович увидел, что там стоят военные машины, а так же, ходят военные. Проявив мужество, он выпустил всю ленту с пулемета КОРД 12,7 мм. Он сжег военные машины и людей, которые там находились. Это

подтвердил 2-ой пулеметчик по фамилии Бушуев, который, в то время, находился 2 пулемётчиком на КОРДУ на тигре.

В ходе специальной военной операции «Тигры» в снегу 27 февраля 2022 года во время штурма города Харькова, спецназ в одиночку втянулся в уличные перестрелки. В условиях отсутствия связи, Артем Петрович нашел свое «последнее пристанище» в стенах школы №134.

Когда колонна «ТИГРов» остановилась возле 134 школы по улице Шевченко, Артем проявил отвагу и мужество, и снял КОРД с крыши ТИГРа и понес его на перевес с ПКП. КОРД же весил без снаряжения около 26 килограмм.

Когда к школе подъезжал БТР4 «БУЦЕФАЛ» украинских войск, Артем сжег его из пулемета, который поставил на подоконник окна на 3 этаже где он находился со своим боевым товарищем дагестанцем по имени Абедин. Известно, что в школу несколько раз заходили группы зачистки украинских войск.

Артем Петрович и его товарищ Абедин отгоняли их с лестничной площадки гранатами. Когда гранаты кончились, Артем, проявив смекалку и мужество, сильно рискуя, стал кидать камни. Украинцы думали, что

это гранаты, и так и не зашли наверх. По словам друга Артема — Абедина, последнее, что он помнит, это то, что

Артем Петрович ходил с гранатой в руках. Он ждал, когда зайдут украинцы, чтобы взорвать себя, и не сдаться в плен, таким образом, уничтожить как можно больше вражеских солдат для сохранности жизни своего боевого товарища дагестанца Абедина. Без чеки Артем ходил приблизительно час. Такой поступок говорит о его невероятном мужестве, героизме и способности к самопожертвованию ради своих боевых товарищей, какой бы нации ИЛИ вероисповедания они не принадлежали.

Весь этот ужасный, кровопролитный бой длился более 14 часов. На, примерно, шестом часе боя, Артем Петрович был ранен касательным осколком в левую ногу.

Ее перевязали и вкололи «промедол». Артем, же, ни капли не думая, продолжил стрелять по украинским войскам из ПКП. Уже к вечеру, украинцы дожидаются подхода Т-64БВ и начинают обстреливать здание огнем из танка.

Оставшиеся в школе бойцы вели неравный бой с противником, проявляя героизм, продолжали отбивать атаки, даже тогда, когда в здании горели почти все этажи. В конце концов, к школе приехали 3 украинских танка и сожгли ее сзажигательных снарядов. Противник имел тотальное превосходство, позиции в городской застройке и хорошо владел местностью.

Близкий товарищ Артема — дагестанец Абедин, единственный выживший в этом бою, рассказывал:

«Артем был настоящим мужчиной, всегда руководствовался нравственным и моральным кодексом. Он никогда не боялся драк, и всегда был за слабых.

Артем Петрович посмертно награжден орденом Мужества, настоящий герой нашего времени, который проявил невероятное мужество и героизм, взаимопомощьтоварищам, и межнациональную дружбу.

Стихи и исполнение Данила Топал

можно послушать вот тут: https://m.ok.ru/group/70000001653902/topic/155900369456014

https://vk.com/wall-118820160_11319

Была страничка и на ютубе, но ссылку давать бесполезно.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3