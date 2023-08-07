Как советские летчики поставили на место оборзевших японских браконьеров

Вплоть до 1945 года советско-японская граница была одним из самых напряженных мест в стране. Обострения то и дело возникали не только у высоких берегов Амура, но и в территориальных водах СССР, где фактически хозяйничали японские браконьеры. Как всего одним полетом удалось усмирить японцев? Обескровленный флот против японской армады

Многие советские дети были знакомы с творчеством писателя Диковского, который на страницах своих произведений отразил жизнь Дальнего Востока. Но не каждый задумывался, что его рассказ «Главное — выдержка» основан на реальной событиях. Авиация пришла на выручку советской береговой охране, когда те столкнулись с японским флотом.

Браконьерством в богатых рыбой водах Дальнего Востока никого не удивишь. Но в 1920-1930-е годы японские рыбаки незаконно ловили рыбу в водах СССР с нарушением всех международных договоров. Более того, рыболовецкие суда ходили к берегам Камчатки при поддержке японского военно-морского флота.

Почему такая ситуация возникла? В период Гражданской войны белый адмирал Георгий Старк, по-прежнему желавший по-дворянски кушать в три горла, увел Сибирскую флотилию за границу.

40 кораблей были проданы за бесценок иностранцам. Обескровленный красный флот на Дальнем Востоке состоял из единственной моторно-парусной шхуны. Японский миноносец «Минэкадзэ».

К 1925 году погранотряду ОГПУ на Дальнем Востоке пришла подмога. Погранохрану пополнили сторожевые корабли «Воровский», «Красный вымпел» и «Красный октябрь». Но этого было ничтожно мало в сравнении с японским флотом. В 1930-е страна Восходящего солнца имела линкоры, авианосцы, 33 крейсера и около сотни эсминцев.

Имея такое преимущество, к началу 1930-х японцы фактически оккупировали побережье Камчатки. В бухтах стояли склады, базы и рыбоперерабатывающие заводы. Браконьеры тоннами выгребали рыбу и крабов, а у местных жителей-ительменов за дешевый спирт покупали пушнину.

Противопоставить обнаглевшим японцам было нечего. В сводках ОГПУ за 1930 год значится, что помимо десятков вооруженных шхун и пароходов японских разбойников поддерживали 8 миноносцев и несколько подводных лодок. Всякий раз японцы нацеливали свои орудия на советские сторожевые корабли.

Мирного решения не будет?

Браконьерство японцев в советских водах было настолько массовым, что угрожало к онцу 1940-х серьезно истощить рыбные ресурсы Охотского моря. Могли погибнуть камчатские крабы, популяции морского котика и выдры. Все это било по советскому бюджету, который не досчитывался 7 миллионов рублей ежегодно.

Пресечение браконьерства едва не доводило до международного конфликта. Как это было в 1928 году, когда «Красный вымпел» буксировал два рыболовецких японских судна. На помощь браконьерам вышел миноносец «Минэкадзе», угрожавший советским пограничникам. До столкновения, к счастью, не дошло, а японцы заплатили 20 тысяч йен залога за своих рыбаков.

Оставлять безнаказанным обнаглевших японских рыбаков советское государство не собиралось. В 1931 году из Крыма на Дальний Восток была переброшена эскадрилья летающих лодок «Савойя» С-62 Б. Гидросамолет нес на борту две 250-килограмовые бомбы, чем серьезно угрожал вражеским кораблям. «Савойя» итальянского производства.



3 июля 1934 года у камчатских берегов поймали очередное судно японских рыболовов-разбойников. Пограничный катер «Кит» буксировал лодку в сторону Петропавловска-Камчатского, когда в территориальные воды СССР вошли пять японских эсминцев. Сигнальным флажком один из них приказывал советскому кораблю следовать за ним.

Ситуация накалилась до предела. Всего три сторожевых корабля ничего не смогли бы сделать эскадре эсминцев одной из мощнейших военно-морских держав. Но внезапно рев японских сирен заглушил шум моторов гидросамолетов. Звено С-62 Б взмывало над волнами и шло в ложную атаку прямо над японскими кораблями.

Решительно настроенные летчики угрожающе петляли над эсминцами. Японцы опешили от такой «психической атаки» и без единого выстрела покинули советские воды. После инцидента 3 июля все меньше браконьеров стали замечать в советских водах. Еще меньше их стало когда Япония ввязалась в войну и отвела часть кораблей от побережья Камчатки.