"Это наш долг перед матерями погибших героев СВО"

В жизни человека нет большего кошмара, чем смерть его детей. Знаю двух женщин потерявших своих сыновей в ходе гражданской войны на Украине 2014-2022 годов и СВО. Эти трагедии разрушили их жизни и здоровье. То же самое было и после моего Афгана, когда я приходил в гости к родителям павших однополчан и вдруг здоровые, взрослые мужики с серьёзными социальными статусами сжимались и начинали, рыдая и подвывая, целовать орден "Красного Знамени", лежащий в кораллового цвета коробочке под фотографией отныне вечно молодого сына.

И вот новое письмо.

"Здравия всем, дорогие мои. Я мама погибшего воина. С 2014 года в ополчении был. Погиб в марте. После гибели сына муж ушел вместо него в дивизион, где служил сын. В городе (Луганске) есть аллеи пограничникам, чернобыльцам, недавно открыли аллею молодоженов. Давайте сплотимся, чтобы открыть аллею памяти нашим ребятам. Записалась на прием к мэру Луганска. С письмом. Дорогие, кто за это великое дело памяти? С нами ветераны Донбасса. Марочко Андрей сказал, что это актуально…".

А вот информация о сыне:

Ольшанский Сергей Сергеевич. Родился 19 февраля 1984 в Луганске. Окончил СШ №28 в 2001 году, в этом же году окончил училище №26, по специальности водитель.

Проводил референдум в ЛНР в роли секретаря избирательного участка. После референдума встал в ряды МБР (механизированной бригады) "Призрак" в качестве военного корреспондента. После расформирования МБР "Призрак" перешел в пресс-центр Народной милиции ЛНР. После начала Специальной Военной Операции в 2022 году перешел в зенитный дивизион, став стрелком-зенитчиком, командиром третьего зенитно-ракетного расчета, третьего зенитно-ракетного взвода, второй зенитной ракетной батареи, зенитного дивизиона войсковой части 40463, в звании младшего сержанта.

22 марта 2024 года погиб, выполняя боевое задание близ села Берестовое Донецкой Народной Республики.

За участие в боевых действиях в Новороссии в составе МБР "Призрак", проявленные мужество и героизм награжден памятным орденом "Ветеран Бригады". Посмертно.

Указом Президента России от 08.08.2024 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден "Орденом Мужества", посмертно.

Похоронен на Аллее Славы на Кировском кладбище Луганска.

Уверен, что такие люди – с момента закладки фундамента Республики и до самой своей смерти строившие и защищавшие её, за веру и Отечество жизнь свою на поле брани положивших – заслуживают отдельных почестей и общественно заметных форм увековечивания их памяти.

И ещё пару слов… Мои читатели знают, что я принципиально стараюсь не хайпить и не инфоцыганить. Но в этом случае прошу поддержать публикацию перепостами. Чем больше просмотров мы соберём, тем больше вероятность, что на это материнское обращение обратят внимание. Спаси Господи, всех откликнувшихся.

Глеб Бобров

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