62 благодарности моему деду от товарища Сталина

Задали ребёнку в школе рассказать о воевавших родственниках. Ко Дню Победы. Полез в старые дедовские бумаги, так-то с налёту и не расскажешь. Вроде и знал человека родного хорошо, а про военные годы как-то не очень он любил вспоминать. И вот что в глаза бросилось.

Это не просто очередная битва против напавшего оккупанта была. Новости СМИ2

Мир надежды на справедливый мир для трудящегося человека. И мир чистогана, ощерившегося клыками бомб и снарядов. Там в каждом слове документов ровно об этом.

Нет, я в курсе, что капиталистические Англия и США были, вроде как, за нас. Вроде как. Когда поняли, что дикого фашистского зверя перекормили. И вот-вот он на хозяев полезет.

Но как только фашистскую гадину мы загнали под руины Рейхстага… Ох ты ж, да все коммунисты страшнее людоедов. Немедленно железный занавес и холодная недружба. Чтобы камня на камне не осталось от Союза. Такая же была у нас дружба?

Накачал наградных дедовских. Благо, сайты работают. Хорошее это дело, одно из немногих про реальную историческую память.

В каждом на пару абзацев описание подвига. Просто так Красные Звёзды и Ордена Отечественной не давали. И обязательно фраза в конце. Подвиг подвигом, а главное:

«Делу партии Ленина-Сталина и социалистической Родине предан».

Как звучит-то. Прямо хоть в граните высекай золотыми буквами. Аж до дрожи.

Да какая разница-то? Одинаково за родную страну-то стали плечом к плечу. Может ты, вообще, скрытый монархист. А то и «анархия – мать порядка». Награда же за подвиг?

Да и нет. Как у Чапаева. Не будет у тебя никакого подвига, если ты не со своим народом заодно. Не такая это была война. Не только за родную землю стояли, за дело партии Ленина-Сталина. Наградной – не пустая бумажка, там случайного слова нет.

Нашёл и ещё один документ – перечень благодарностей за боевые годы. Бумага-то поздняя, 1985 годом написана. Но от неё тоже кровь в жилах стынет.

Бывший командир к дню Победы решил деда моего – полковника поздравить. Ясное дело, оба отставники давно, сорок лет с Победы-то прошло.

Обратите внимание, это 1985 год. Повальная истерия с обличениями Сталина вот-вот разразится. Диссиденты уже миллионными тиражами в Мюнхенах и Нью-Йорках печатают вирши про Большой Террор. У нас пока относительно тихо, хотя антисоветский самиздат бродит вовсю.

Но и у нас коммунисты с высоких трибун стараются вождя народов не поминать. Появился в паре военных фильмов, в сильно эпизодической роли и довольно. Не сильно было принято про Сталина в 1985 году. Репрессии, знаете ли и вообще, культ личности разоблачён.

А теперь оцените товарища генерала. Все же страшно боялись и ненавидели тирана, правда? Генерал пишет:

«Ветерану Первого Белорусского, Юго-западного, Сталинградского, Донского, Центрального, Белорусского фронта».

Каюсь, в истории сугубо военной не силён. Кто глубоко разбирается – это же одна и та же часть переходила из фронта во фронт? Или это сам фронт, по сути, переименовывался, пусть и с новыми соединениями?

Звучит страшно. Да, на своих двоих, пешочком прошёл боевой дед до самого Берлина. До развалин Рейхстага тех самых дотопал.

Но я не об этом даже. Я про то, за что воевали и что писал его командир, боевой генерал в 1985:

«Отмечая 40-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне советского народа 1941-45 годов, сообщаю, что приказами Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в годы войны за отличие в боях с немецко-фашистскими захватчиками Вам объявлены следующие благодарности».

И дальше список на три листа, 62 две благодарности от товарища Сталина. Поди знай теперь, ну вряд ли это прямо личные благодарности боевому деду.

Скорее всего, благодарности объявлялись всей воинской части. Хотя, кто знает. Генерал пишет «Вам объявлены».

И ещё любопытный штрих – «Великая Отечественная» тогда не просто так. Она «советского народа». Интересно, куда потерялась сегодня вторая часть фразы?

И это не придумка генерала. В указе Президиума Верхсовета от 8 мая 1945 года товарищ Калинин объявляет 9 мая выходным днём и пишет то же самое:

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против…»

К тому же оцените закалку товарища генерала. Мог бы обойтись околичностями. Мол, приказами наркомата обороны… или даже наркома обороны. А кто уж тогда был нарком только историки помнят.

Но нет, чётко написано – приказами Верховного. И чтобы не перепутал никто – добавлено Сталина. Читаешь с гордостью.

Боевой путь поражает. Там от освобождения Ростова и битвы под Москвой чего только нет. И оборона Сталинграда, освобождение Киева и Варшавы. Взятие каких-то малоизвестных мне польских городов. Потом Бранденбург и Берлин.

Сухие строчки – приказ Верховного номер такой-то от такой-то даты. «За овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам». А ведь целая жизнь за этим. И так за каждой строчкой.

И подпись товарища генерала бывшему боевому товарищу характерная. Опять не только о победе над врагом пишет. Как коммунист коммунисту подписывает. Хотя письмо-то про День Победы, причём тут партийные взгляды?

А вот ровно при том. Почитайте:

«Желаю успехов в Ваших благородных делах, счастья, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни под мирным небом!

С большим уважением и благодарностью за совместную службу нашей любимой Родине и делу Коммунистической партии!»

Вот так внезапно оказывается. Что не только за Родину воевали они, за дело Коммунистической партии. Позабылось сегодня?

Как интересно изменяется День Победы. Нет, праздник-то народный, по прежнему. Тут вся страна чудом отбилась от почти всего мира. Который нас уничтожать шёл.

Не просто отбилась, в чувство всю Европу привела. Вон, на восемьдесят лет почти хватило советской прививки. Только сейчас от Рима до Парижа какие-то фашиствующие политики вновь полезли. Восемьдесят лет пикнуть боялись.

Но что-то главное, историческое, мы потеряли. Можете представить, к примеру, крупного капиталистического чиновника. Который страну с Днем Победы будет поздравлять и скажет:

«Спасибо советскому народу за Победу в Великой Отечественной войне советского народа! Поклонимся им за службу любимой Родине и делу Коммунистической партии!»

Да его сразу в санаторий увезут. Головушку подлечить. Потому что дело Коммунистической партии (настоящей, а не той пародии, которая сегодня сама себя так назвала) было вполне понятное. Отогнать министров-капиталистов от народных заводов и пароходов.

И сражались те самые, которые от Ростова до Берлина, не только за свободу земли от фашистского сапога. За дело Ленина-Сталина сражались ничуть не в меньшей степени.

А сегодня как в старом кино про золотой шлем и уголовников. Тут помню, тут не помню. Победили – молодцы предки, в коммунизм верили – ой-ей-ей «неэффективное» было учение.

А историю, как колбасу, ломтями не порежешь. Неразрывная эта штука. Нельзя себе красный флаг Идрицкой дивизии взять, а остальное между строчками забудется. Ну не работает так.

Как и гимн родной страны. Музыка Александрова прекрасная, её оставим. А вот слова, там что-то про партию Ленина-Сталина и прочие глупости. Нет, это мы перепишем посовременнее. Хранимая Богом родная земля… да-да-да.

Исключительно облётами с иконами и отбились от фашистов. Я даже антихудожественное кино про это видел. «Мария. Спасти Москву», кажется, назывался. Как Сталин на поклон к матронушке всё ходил. А бесноватая чекистка волшебную икону добывала по спецзаданию. Потому как ничем другим не оборониться.

Так вот не режется оно так, сопротивляется история надругательству. Вроде и забыли уже все за что воевала-то родная страна. А вот же, вынул из пыльного ящика бумажку (ей 40 годков сейчас стукнуло, бумажке-то, страшно подумать).

А там «делу партии предан». Низкий поклон тому поколению, что сказать. За преданность. Жаль, на исходе они были в 1991. Глядишь, до сих пор в Союзе бы жили.

Так что, друзья, скажу по-старинке. С наступающим Вас праздником, с днём Победы советского народа в Великой Отечественной войне советского народа! С днем Победы дела Коммунистической партии.

А кому не нравится, извините. Я товарища генерала, ту Войну прошедшего до последнего порога, цитирую. Ветерана и героя. Это не только я Вас поздравляю, он, из такого близкого и уже так далёкого 1985 года тоже. С наступающим Днем Победы, товарищи!

Дополнение

Я все-таки нашёл один из этих приказов Верховного. Конечно, же это не личная благодарность бойцу, а благодарность частям фронта. Хотя фамилии командиров соединений там указаны.

Вот для примера один из приказов, упомянутых в письме генерала моему дедушке. Приказ №355 от 1 мая 1945 года:

«Сегодня, 1 мая, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом Бранденбург, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за овладение Бранденбургом.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким захватчикам! И.В. Сталин»

Ярослав Бушмицкий

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