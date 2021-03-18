«Метровагонмаш» – как производят самые современные поезда метро

В октябре 2020 года в Московском метрополитене впервые начал курсировать поезд нового поколения «Москва 2020». Его производством занимается вагоностроительный завод «Метровагонмаш», входящий в компанию «Трансмашхолдинг». На сборке современных вагонов для столичной подземки задействовано 1500 специалистов разного профиля. Изготовление одного вагона занимает семь рабочих дней, а 8-вагонный состав собирается за 56 рабочих дней.

По техническим характеристикам, дизайну, комфорту для пассажиров и машиниста эти вагоны полностью соответствуют продукции мировых производителей, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Производитель называет поезд «Москва 2020» самым современным в мире, и есть все основания утверждать именно так.

1. По сравнению с поездами предыдущей серии «Москва 2020» имеет целый ряд улучшений: на 15% расширены входные двери, с 72 до 368 больше количество USB-разъемов, в 1,4 раза увеличен размер справочно-навигационных мониторов. 2. Цех отгрузки готовой продукции, контрольно-испытательный цех. 3. Название поезду «Москва 2020» и дизайн головной маски выбирали сами пассажиры на портале «Активный гражданин». 4. Оформлением экстерьера и интерьеров поезда занималась команда «Трансмашхолдинга» в партнерстве со специалистами одной из ведущих европейских студий дизайна Italdesign Giugiaro S. P.A. 5. УПТСЛ – модуль управления производственными технологическими сборочными линиями. Позволяет повысить производительность сборочных цехов, улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость, а также контролировать работу сотрудников в режиме онлайн. 6. Монтаж электрооборудования поезда. 7. В новом поезде устанавливаются герметичные бесшовные межвагонные переходы, которые на 57% шире по сравнению с вагонами предыдущей серии. 8. Элемент интерьерной панели поезда на стадии монтажа. 9. Поезд нового поколения оснащается системой «Антисон», которая следит за работой машиниста и в случае внештатной ситуации оповещает об этом диспетчерский центр. В удаленном режиме диспетчер может принять решение об остановке поезда. 10. На одном составе «Москва 2020» монтируется 62 километра проводов. 11. Монтаж элементов межвагонного перехода. 12. Монтаж дверного оборудования нового сдвижного типа. Ширина дверей в вагонах «Москва 2020» составляет 1,6 м. Это больше, чем в вагонах всех предыдущих серий. Такая ширина позволяет увеличить скорость входа/выхода пассажиров на 10%. 13. В поезде устанавливается система автономного движения, которая может быть активирована при отсутствии напряжения на контактном рельсе для вывода состава с обесточенного участка. 14. На данный момент поезда «Москва 2020» поставляются только в столичную подземку. За три года планируется передать Московскому метрополитену свыше 1300 вагонов данной серии. 15. Сварочно-сборочный цех. 16. Элемент каркаса. 17. В каждом вагоне имеются две установки обеззараживания воздуха с амальгамными бактерицидными УФ-лампами, которые уничтожают до 95% бактерий и вирусов. 18. Новый поезд оснащается модернизированным тяговым приводом, который больше не требует принудительного охлаждения и связанного с этим технического обслуживания. 19. Зачистка сварочных швов. 20. Приспособление для сверловки отверстий под установку перехода. 21. Вагоны оборудуются увеличенными на 17% наддверными табло с цветным ЖК-дисплеем. Кроме этого, в поезде впервые устанавливаются консольные ЖК-мониторы с широким углом обзора. 22. Между цехами вагоны перемещаются с помощью трансбордера. 23. Цех сборки тележек. Автоматизированная линия, запущенная в 2018 году, позволяет выпускать свыше 1500 тележек в год. 24. Вагон окрашивается примерно за 36 часов — 3 дня по 12 часов. 25. На головную маску устанавливается электронное светодиодное маршрутное табло высокого разрешения. Светодиодные фары работают в адаптивном режиме: свет автоматически приглушается при встречном разъезде поездов и при выезде из тоннеля на станцию. 26. В пассажирском салоне предусмотрены эргономичные сиденья с прочной текстильной обивкой. USB-разъемы теперь есть возле каждого сиденья. Пространство под диванами освещается светодиодными лентами в цвет линии метрополитена, по которой следует поезд. Новые эргономичные поручни изготовлены из нержавеющей стали со 100% «теплым» покрытием. 27. Панель управления подсветкой пульта, подогрев кресла машиниста и подогрев пульта в зоне рук. Количество кнопок на панели в новом поезде сократилось почти вдвое за счет появления широкоформатного сенсорного монитора. Доступ к пульту управления, равно как и в кабину, осуществляется только при помощи смарт-карт. В кабине установлены 4 камеры видеонаблюдения. 28. Рельсовый автобус «Орлан» РА-3 – еще одна современная разработка «Трансмашхолдинга». Поезд создан для использования на неэлектрифицированных участках пути как с низкими, так и с высокими платформами. 29. 30. 31. КИО (Контрольно-испытательный Отдел) проводит диагностику всех систем поезда перед отправкой состава заказчику. 32. В рельсовом автобусе «Орлан» применяется система пассивной безопасности, которая включает в себя поглощающие энергию удара крэш-модули на головных и промежуточных вагонах. 33. Поезда метро «Трансмашхолдинг» эксплуатируется в общей сложности в 19 метрополитенах мира, не только в России, но и еще в 10 странах ближнего и дальнего зарубежья.

https://gelio.livejournal.com/257758.html