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«Метровагонмаш» – как производят самые современные поезда метро

метровагонмаш, производство вагонов метроВ октябре 2020 года в Московском метрополитене впервые начал курсировать поезд нового поколения «Москва 2020». Его производством занимается вагоностроительный завод «Метровагонмаш», входящий в компанию «Трансмашхолдинг». На сборке современных вагонов для столичной подземки задействовано 1500 специалистов разного профиля. Изготовление одного вагона занимает семь рабочих дней, а 8-вагонный состав собирается за 56 рабочих дней.

По техническим характеристикам, дизайну, комфорту для пассажиров и машиниста эти вагоны полностью соответствуют продукции мировых производителей, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Производитель называет поезд «Москва 2020» самым современным в мире, и есть все основания утверждать именно так.

1. По сравнению с поездами предыдущей серии «Москва 2020» имеет целый ряд улучшений: на 15% расширены входные двери, с 72 до 368 больше количество USB-разъемов, в 1,4 раза увеличен размер справочно-навигационных мониторов.метровагонмаш, производство вагонов метро2. Цех отгрузки готовой продукции, контрольно-испытательный цех.метровагонмаш, производство вагонов метро3. Название поезду «Москва 2020» и дизайн головной маски выбирали сами пассажиры на портале «Активный гражданин».метровагонмаш, производство вагонов метро4. Оформлением экстерьера и интерьеров поезда занималась команда «Трансмашхолдинга» в партнерстве со специалистами одной из ведущих европейских студий дизайна Italdesign Giugiaro S.

P.A.метровагонмаш, производство вагонов метро5. УПТСЛ – модуль управления производственными технологическими сборочными линиями. Позволяет повысить производительность сборочных цехов, улучшить качество продукции, снизить ее себестоимость, а также контролировать работу сотрудников в режиме онлайн.метровагонмаш, производство вагонов метро6. Монтаж электрооборудования поезда.метровагонмаш, производство вагонов метро7. В новом поезде устанавливаются герметичные бесшовные межвагонные переходы, которые на 57% шире по сравнению с вагонами предыдущей серии.метровагонмаш, производство вагонов метро8. Элемент интерьерной панели поезда на стадии монтажа.метровагонмаш, производство вагонов метро9. Поезд нового поколения оснащается системой «Антисон», которая следит за работой машиниста и в случае внештатной ситуации оповещает об этом диспетчерский центр. В удаленном режиме диспетчер может принять решение об остановке поезда.метровагонмаш, производство вагонов метро10. На одном составе «Москва 2020» монтируется 62 километра проводов.метровагонмаш, производство вагонов метро11. Монтаж элементов межвагонного перехода.метровагонмаш, производство вагонов метро12. Монтаж дверного оборудования нового сдвижного типа. Ширина дверей в вагонах «Москва 2020» составляет 1,6 м. Это больше, чем в вагонах всех предыдущих серий. Такая ширина позволяет увеличить скорость входа/выхода пассажиров на 10%.метровагонмаш, производство вагонов метро13. В поезде устанавливается система автономного движения, которая может быть активирована при отсутствии напряжения на контактном рельсе для вывода состава с обесточенного участка.метровагонмаш, производство вагонов метро14. На данный момент поезда «Москва 2020» поставляются только в столичную подземку. За три года планируется передать Московскому метрополитену свыше 1300 вагонов данной серии.метровагонмаш, производство вагонов метро15. Сварочно-сборочный цех.метровагонмаш, производство вагонов метро16. Элемент каркаса.метровагонмаш, производство вагонов метро17. В каждом вагоне имеются две установки обеззараживания воздуха с амальгамными бактерицидными УФ-лампами, которые уничтожают до 95% бактерий и вирусов.метровагонмаш, производство вагонов метро18. Новый поезд оснащается модернизированным тяговым приводом, который больше не требует принудительного охлаждения и связанного с этим технического обслуживания.метровагонмаш, производство вагонов метро19. Зачистка сварочных швов.метровагонмаш, производство вагонов метро20. Приспособление для сверловки отверстий под установку перехода.метровагонмаш, производство вагонов метро21. Вагоны оборудуются увеличенными на 17% наддверными табло с цветным ЖК-дисплеем. Кроме этого, в поезде впервые устанавливаются консольные ЖК-мониторы с широким углом обзора.метровагонмаш, производство вагонов метро22. Между цехами вагоны перемещаются с помощью трансбордера.метровагонмаш, производство вагонов метро23. Цех сборки тележек. Автоматизированная линия, запущенная в 2018 году, позволяет выпускать свыше 1500 тележек в год.метровагонмаш, производство вагонов метро24. Вагон окрашивается примерно за 36 часов — 3 дня по 12 часов.метровагонмаш, производство вагонов метро25. На головную маску устанавливается электронное светодиодное маршрутное табло высокого разрешения. Светодиодные фары работают в адаптивном режиме: свет автоматически приглушается при встречном разъезде поездов и при выезде из тоннеля на станцию.метровагонмаш, производство вагонов метро26. В пассажирском салоне предусмотрены эргономичные сиденья с прочной текстильной обивкой. USB-разъемы теперь есть возле каждого сиденья. Пространство под диванами освещается светодиодными лентами в цвет линии метрополитена, по которой следует поезд. Новые эргономичные поручни изготовлены из нержавеющей стали со 100% «теплым» покрытием.метровагонмаш, производство вагонов метро27. Панель управления подсветкой пульта, подогрев кресла машиниста и подогрев пульта в зоне рук. Количество кнопок на панели в новом поезде сократилось почти вдвое за счет появления широкоформатного сенсорного монитора. Доступ к пульту управления, равно как и в кабину, осуществляется только при помощи смарт-карт. В кабине установлены 4 камеры видеонаблюдения.метровагонмаш, производство вагонов метро28. Рельсовый автобус «Орлан» РА-3 – еще одна современная разработка «Трансмашхолдинга». Поезд создан для использования на неэлектрифицированных участках пути как с низкими, так и с высокими платформами.метровагонмаш, производство вагонов метро29. метровагонмаш, производство вагонов метро30.метровагонмаш, производство вагонов метро31. КИО (Контрольно-испытательный Отдел) проводит диагностику всех систем поезда перед отправкой состава заказчику.метровагонмаш, производство вагонов метро32. В рельсовом автобусе «Орлан» применяется система пассивной безопасности, которая включает в себя поглощающие энергию удара крэш-модули на головных и промежуточных вагонах.метровагонмаш, производство вагонов метро33. Поезда метро «Трансмашхолдинг» эксплуатируется в общей сложности в 19 метрополитенах мира, не только в России, но и еще в 10 странах ближнего и дальнего зарубежья.метровагонмаш, производство вагонов метро
https://gelio.livejournal.com/257758.html

фото сегодняуспехиСтепанов Слава
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