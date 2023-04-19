Санкт-Петербург сегодня

А вы знали, что в прошлом веке по Выборгу ходили трамваи? Трамвайная система функционировала в Выборге (Виипури) с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957. ⠀ Трамвайная сеть имела внушительный размер. Трамваи шли из жилых районов, проходили через центр города, рядом с городским вокзалом и шли практически до парка Монрепо. По городу ездили небольшие и симпатичные составы. Проезд стоил недорого, а трамваи ходили даже в районах, где стояли одноэтажные деревянные домики. Однако, в 1957 было принято решение о закрытии трамвайного движения, мотивированное малой мощностью и технической отсталостью трамвайного хозяйства, а также сильным износом путей (более 60%).Последние рельсы Выборгского трамвая на участке от рынка до Батарейной горы были убраны 10 июля 1957 года.

В 2018 году в небольшом треугольном сквере, отделённом от основной части Театральной площади Банковским проездом, был установлен памятник Выборгскому трамваю — макет в натуральную величину, украшенный статуями кондуктора и мальчика-безбилетника.

Но это так... к слову. Вернемся в сегодняшний день. Пока не буду о грустном. Покажу позитив. Вот, например «Охта Парк» в деталях «Охта Парк» в деталях Колесо обозрения. Колесо обозрения в Охта Парке. Высота аттракциона – целых 37 метров, а количество подогреваемых кабинок равно 20. Здесь с высоты птичьего полета открывается невероятный вид на горящий тысячами огней лесной каток6г67 «Пассаж» простился с зимой и сменил снежную сказку на убранство в честь приближающейся весны.

С улицы Рубинштейна исчезли Чехов, Достоевский и Стравинский. Комунальщики постарались... уж лучше бы сугробы чистили. На Чёрной речке коммунальные службы закрасили портрет Александра Сергеевича Пушкина. Сами серые и все вокруг должно быть серым. Но город не унывает. Петербуржцы снова создают искусство на стенах обычных домова В доходном доме на Лахтинской появился портрет Александра Блока Окно в Петербург на ул Введенской Поздравления с 8 марта на фасадах петербуржских домов Невероятно милый совенок в центре Петербурга Невероятно милый совенок в центре Петербурга Уличное искусство Петербурга Уличное искусство Петербурга Перфоманс балерины Мариинки на фоне фоне разрушающейся Дачи Шауба Перфоманс балерины Мариинки на фоне фоне разрушающейся Дачи Шауба Архитектура Морского вокзала в Петербурге Вот бы и написали: выпьем кофе... а не дринькали Архитектура Морского вокзала в Петербурге А не так давно в Северной столице проходили съемки исторического фильма Была когда-то наружная реклама, а стала объектом исторической ценности Дом на колесах ⠀ На юго-западе Петербурга среди дачных домиков и современных коттеджей возвышается необычное здание с башенкой, флюгером и гигантскими колёсами. Дом со стимпанковскими механизмами, припаркованный во дворе настоящий самолёт и общий антураж сказочного терема поражают с первого взгляда.

Внутри ещё интереснее: экскурсию по экспозиции ведет сам владелец музея - инженер-изобретатель, отставной военный Андрей Карзубов. Очень детально проработанная экспозиция. Установленный во дворе самолет Ан-2 можно назвать главной достопримечательностью этого места. Самолет, кстати, настоящий, списанную конструкцию Андрей Карзубов по частям привез к себе на дачный участок и самостоятельно собрал. Экскурсия внутри дома официально бесплатно, но вы можете заплатить сколько посчитаете нужным. В Измайловском саду еще осенью появился «парящий» куб с маской В Сосновом Бору лось повадился лакомиться ягодами с верхних веток кустарника Облачный дракон над башней «Лахта Центр» Точно дракон. Вот такой город контрастов Жаль... но снесут. Давайте еще полюбуемся закатами. Они иногда в Питере дух захватывают. А это уже солнышко. Зимнее. Солнце в зимнем Петербурге как праздник. И, пожалуй, на сегодня все.