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Санкт-Петербург сегодня

А вы знали, что в прошлом веке по Выборгу ходили трамваи?Санкт-Петербург сегодняТрамвайная система функционировала в Выборге (Виипури) с 28 сентября 1912 года по 1 апреля 1957. ⠀Санкт-Петербург сегодняТрамвайная сеть имела внушительный размер. Трамваи шли из жилых районов, проходили через центр города, рядом с городским вокзалом и шли практически до парка Монрепо. По городу ездили небольшие и симпатичные составы. Проезд стоил недорого, а трамваи ходили даже в районах, где стояли одноэтажные деревянные домики.Санкт-Петербург сегодняОднако, в 1957 было принято решение о закрытии трамвайного движения, мотивированное малой мощностью и технической отсталостью трамвайного хозяйства, а также сильным износом путей (более 60%).Последние рельсы Выборгского трамвая на участке от рынка до Батарейной горы были убраны 10 июля 1957 года.  
В 2018 году в небольшом треугольном сквере, отделённом от основной части Театральной площади Банковским проездом, был установлен памятник Выборгскому трамваю — макет в натуральную величину, украшенный статуями кондуктора и мальчика-безбилетника.
Но это так... к слову. Вернемся в сегодняшний день. Пока не буду о грустном. Покажу позитив.Санкт-Петербург сегодняВот, например «Охта Парк» в деталяхСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодняСанкт-Петербург сегодня«Охта Парк» в деталяхСанкт-Петербург сегодняКолесо обозрения.Санкт-Петербург сегодняКолесо обозрения в Охта Парке. Высота аттракциона – целых 37 метров, а количество подогреваемых кабинок равно 20.Санкт-Петербург сегодня Здесь с высоты птичьего полета открывается невероятный вид на горящий тысячами огней лесной каток6г67Санкт-Петербург сегодня«Пассаж» простился с зимой и сменил снежную сказку на убранство в честь приближающейся весны.Санкт-Петербург сегодня
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