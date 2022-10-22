Территория Героев...(45)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20940 https://t.me/mod_russia/20948 https://t.me/mod_russia/20953 https://t.me/mod_russia/20981

https://t.me/mod_russia/20984

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https://t.me/mod_russia/21005 https://t.me/mod_russia/21022 https://t.me/mod_russia/21032 https://t.me/mod_russia/21059

https://t.me/mod_russia/21065

Тыловые колонны — излюбленная мишень для противника. Но в снабжении войск не должно быть перебоев, об этом прекрасно знает старшина роты МТО Василий Чернов. В видео (см. по ссылке) гвардии старший прапорщик рассказывает, с чем приходится сталкиваться.

За мужество и профессионализм награждён медалью Суворова.

https://t.me/mod_russia/20859 За время спецоперации стали одним целым. Старшина Сергей Ступин говорит, что дружба и боевое братство помогают преодолеть все трудности. А цель СВО обязательно будет достигнута, на землю Донбасса придет мир! (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20889 Прошли более 30 тысяч километров по фронтовым дорогам и перевезли сотни тонн грузов. Батальон материального обеспечения подполковника Сергея Орешкова снабжает бойцов всем необходимым. И эта работа очень опасная!

(См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20920 Без связи нет управления, без управления — нет победы. Гвардии капитан Дмитрий Столицын вместе со своими бойцами каждый день делает все, чтобы подразделения могли «слышать» друг друга. Офицера наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20951 Сержант Илья Чегликов родом с Камчатки. Из военного опыта у него только срочная служба, которую он проходил 16 лет назад. Но ещё в мае, задолго до объявления мобилизации, он пришёл на службу добровольцем. «Это армия, чего тут бояться?», — говорит он, рассказывая о своей службе. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/20982 Командир боевой машины РСЗО «Ураган» Сергей Седаков родом из Приморья. В Вооруженных силах РФ он служит уже 15 лет, но не в артиллерии, а в морской авиации. У Сергея была веская причина пересесть на "Ураган". Об этом он рассказывает в видео (см. по ссылке). А еще дает ценные советы мобилизованным и добровольцам.

https://t.me/mod_russia/21066

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии старший лейтенант Бойчук Игорь Гвардии старший лейтенант, командир инженерно-саперного батальона 138-й отдельной гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина Краснознамённой бригады Игорь Бойчук погиб при выполнении специальных и боевых задач на территории Украины.

Игорь Бойчук родился 14 июля 1996 года в Когалыме.

https://zpobeda.ru/igor-bojchuk/

Сержант Сергеев Дмитрий В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 30-летний уроженец Саратовской области, сержант Дмитрий Сергеев.

Дмитрий Сергеевич родился 18 июня 1992 года в р.п.Озинки. В 2007 году окончил «Общеобразовательную школу р.п. Озинки», затем поступил в Саратовский финансово — технологический техникум по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

После окончания учёбы в июне 2013 года был призван на военную службу. С 2013 года продолжил военную службу по контракту, служил в должности — командир отделения группы специального назначения разведывательного батальона в бригаде разведки Черноморского Флота.

https://zpobeda.ru/dmitrij-sergeev/

Гвардии младший сержант Рихтер Никита В ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса героически погиб командир расчета (орудия) гаубичного самоходно-артиллерийского взвода гвардии младший сержант Никита Рихтер.

B 2015 году он заключил контракт на прохождение военной службы в воинской части 46108.

Вместе с сослуживцами молодой боец принимал участие в специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей ДНР и ЛНР, национальных интересов и безопасности нашей страны.

Погиб при исполнении воинского долга, оставаясь до конца верным Присяге.

Герою едва исполнился 31 год.

Дома у него осталась любящая семья: родители, супруга, трое детей, брат, сестра, племянники.

https://zpobeda.ru/nikita-rihter/

Гвардии капитан Каширских Александр

гвардии старший матрос Костеев Алексей В Севастополе простились с двумя бойцами - гвардии капитаном Александром Каширских и гвардии старшим матросом Алексеем Костеевым.

Александр Иванович Каширских родился в селе Алексеевка Ташлинского района, Оренбурской области. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности «Применение подразделений артиллерии морской пехоты». Был награжден медалью «За возвращение Крыма».

Алексей Михайлович Костеев родился в Севастополе. Окончил среднюю общеобразовательную школу №8 в Североморске 3 (Мурманская область). Был участником военной операции в Сирии. Награжден медалью «Участник военной операции в Сирии» и медалью «Адмирал Флота Советского Союза Н.Н. Кузнецов».

Оба воина погибли в ходе специальной военной операции во время вражеской атаки на село Чкалово в Херсонской области.

https://t.me/rabotaembrat/4615

Военнослужащий Корнилов Алексей В хабаровском крае простились с пограничником, погибшим при исполнении служебного долга с 28-летним Алексеем Корниловым.

Алексей был заместителем начальника отделения в городе Каменске-Шахтинском Пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области.

Сам Алексей Корнилов был родом из Комсомольска-на-Амуре. Там же окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ России, а затем был направлен на работу в Ростовскую область.

Алексей и его сослуживец были командированы в Белгородскую область. Оба товарища погибли 1 октября, получив многочисленные осколочные ранения.

В память о погибших пограничниках в Отделе ПУ ФСБ по РО в Каменске-Шахтинском сослуживцы установят мемориальную плиту.

https://zpobeda.ru/aleksej-kornilov/

Гвардии ефрейтор Мельников Олег Мельников Олег Леонидович-участник СВО на территории Украины, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Олег прожил короткую жизнь, 3 мая ему исполнилось 27 лет.

Был наводчиком на БМП. 24 мая утром, Олег прыгнул не в свою боевую машину, так как в этом экипаже отсутствовал наводчик. Без раздумья заменил товарища и сказал, чтобы никого на замену не искали, поедет сам. Подорвались на мине. Нашли не сразу. Так как его накрыло башней от БМП….

За самоотверженность, мужество и отвагу при выполнении служебного долга Олег Мельников представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/melnikov-oleg/

Младший сержант Борзов Денис Борзов Денис Владимирович - командир отделения РМО, младший сержант контрактной службы.

Родился 10.10.2002 года в городе Тейково Ивановской области.

Проходил военную службу по контракту в поселке Калининец Наро-Фоминского района Московской области.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей был отмечен Благодарностью командования части.

В составе подразделения принимал участие в специальной военной операции на территории Украины в должности командира отделения роты материального обеспечения по подвозу горючего.

Погиб при выполнении боевой задачи в районе города Сумы.

За героизм и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/borzov-denis/

Военнослужащий Сараев Илья В ходе военной спецоперации на Украине, выполняя поставленную боевую задачу героически погиб Илья Сараев.

Представлен к награде орденом Мужества.

Илье было 23 года. Он учился в школе № 2, потом поступил на автомеханика в Добрянский техникум и после его окончания успел немного поработать. В армию был призван в 2019 году в Омский учебный центр ВДВ, где обучался на механика-водителя. Подписал контракт на службу в дивизию ВДВ в г. Иваново.

https://zpobeda.ru/ilya-saraev/

Военнослужащий Саая Айдыс Депутат хурала представителей Кызыла, председатель комитета по правовой политике Айдыс Саая погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

Обладатель крапового берета, участник боевых действий в Чечне, на Донбассе 2014–2015 годов, а также военной операции в Сирии, принимал участие в специальной военной операции.

Айдыс Саая родился в 1978 году в городе Ак-Довурак, в 2009 году окончил Сибирский юридический институт МВД России в Красноярске по специальности Юрист.

В 2018–2021 годы работал директором Тувинского кадетского корпуса.

Айдыс Саая был одним из первых бойцов подразделения СОБР МВД Тувы, отличался дисциплинированностью, отзывчивостью, для которого поставленная задача всегда была приоритетом.

Всегда отмечалось его неравнодушие ко всему происходящему.

Айдыс Александрович искренне старался сделать мир вокруг лучше, много лет посвятил себя воспитанию подрастающего поколения.

https://t.me/genshtab24/6618

Военнослужащий Юpoв Эдуapд Βo вpeмя бoeвых дeйcтвий в хoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe 20 ceнтябpя 2022 гoдa пoд Лугaнcкoм пoгиб выпуcкник Лeнинcкoй cpeднeй шкoлы Юpoв Эдуapд Βacильeвич, 27.10.1987 г.p.

Был жeнaт, имeл двух дeтeй. Любил и oбepeгaл cвoю ceмью.

Учacтвoвaл в вoeнных дeйcтвиях в Абхaзии. Βыпoлнял миpoтвopчecкую миccию в Тaджикиcтaнe.

Он c дoблecтью зaщищaл cвoю Рoдину oт вpaгa, c чecтью выпoлнял cвoй дoлг и был пpимepoм для дpугих вoeннocлужaщих.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Юров Эдуард Васильевич награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/jupov-eduapd/

Старший сержант Амекачев Роберт При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб старший сержант Роберт Амекачев.

Роберт родился 9 июля 1980 года в деревне Знаменка Куюргузинского района Республики Башкортостан.

5 января 2022 года был отправлен в командировку для последующего участия в спецоперации на Украине.

Роберт в бою уничтожил несколько мобильных групп противника. А когда боевой танк Т-72 остался без топлива, Роберт решил его подорвать, чтобы машина не стал трофеем украинских националистов.

Полученные раны в ходе боевой спецоперации не помешали ему спасти боевого товарища. Роберт вынес сослуживца на руках и вывел экипаж из-под плотного огня врага. В ходе боя герой погиб, прикрывая отход товарищей.

Роберт был благородным, гуманным, надежным, честным и, конечно, мужественным человеком. Он был предан воинской присяге, человеком чести!

Роберту Тимергалеевичу едва исполнилось 42 года. Дома у него остались мать, отец, жена, двое малолетних детей, брат, сестра и два племянника.

https://zpobeda.ru/robert-amekachev/

Подполковник Суханов Денис Суханов Денис Евгеньевич – начальник артиллерии – начальник отделения штаба, подполковник.

Родился 18.10.1980 года в городе Тейково Ивановской области, с 1 по 10 класс обучался в Новогоряновской школе.

Погиб года при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине.

Похоронен на родине.

За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, имея два ордена Мужества за заслуги перед Отечеством, представлен к награждению третьим орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/suhanov-denis/

Γвapдии cepжaнт Γлoд Антoн В хoдe вoeннoй cпeцoпepaции пoгиб кoмaндиp oтдeлeния cвязи, Γвapдии cepжaнт Βoздушнo-Дecaнтных вoйcк г. Πcкoвa Γлoд Антoн Βиктopoвич, уpoжeнeц Оpeнбуpгcкoй oблacти п. Ηoвocepгиeвкa.

https://zpobeda.ru/anton-lod/

Военнослужащий Суворов Алексей Суворов Алексей Львович 04.03.2000 г.р, героически погиб в ходе СВО на территории Донбаса, с.Владимировка 15.08.2022г.

https://zpobeda.ru/suvorov-aleksej/

Военнослужащий Зверев Максим Выполняя свой воинский долг в ходе СВО на Украине, героически погиб Максим Зверев.

28 сентября ему исполнилось бы 35 лет…

Во время контрактной службы прошел обучение в школе снайперов в Хабаровске. С 2014 по 2016 год выполнял свой воинский долг на Украине. Прошел обучение в школе водолазов г.Севастополь. Принимал участие в сирийской военной операции в составе морского спецназа.

С мая 2022 г. — участник спецоперации на Украине, командир снайперской группы. Геройски погиб 7 сентября 2022 года… К большому сожалению, оборвалась жизнь сына, мужа, отца…

За мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО, старшина 1 статьи Максим Сергеевич Зверев представлен к государственной награде «Орден Мужества» посмертно.

https://zpobeda.ru/maksim-zverev/

Военнослужащий Репко Максим Погиб 1 сентября 2022г Репко Максим Сергеевич, о котором мы писали в 19 выпуске.

Родился 27марта 1987г.

https://zpobeda.ru/maksim-repko-2/

Подполковник Кондрашов Алексей Кондрашов Алексей Петрович

Проявив мужество и отвагу, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции, 29 сентября погиб подполковник Кондрашов Алексей Петрович. Похоронен на своей малой родине на Смоленщине.

Настоящий патриот своей страны, посвятивший службе всю свою сознательную жизнь.

Никогда не любил хвалиться, просто молча делал то,что должен.

Пока в нашей стране есть такие молчаливые герои, никто нас не поставит на колени.

https://zpobeda.ru/kondrashov-aleksej/

Старший лейтенант Молчанович Владислав На Украине в спецоперации погиб воин из Калининградской области.

25-летний Старший лейтенант Молчанович Владислав Сергеевич, погиб 12.03.2022 года…

https://zpobeda.ru/vladislav-molchanovich/

Сержант Мухужуев Жаргал В ходе специальной военной операции по освобождения Запорожья героически погиб командир отделения комендантского взвода 872 самоходно-артиллерийского полка 127 мотострелковой дивизии сержант Жаргал Мухужуев.

Жаргал родился 16 декабря 1999 года в городе Улан-Удэ в многодетной семье (самый младший сын). Учился в Хоринской средней образовательной школе № 2.

Сразу после получения диплома в 2018 году был призван на срочную военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации. Проходил службу в Приморском крае. По окончании срока службы по призыву подписал контракт.

Герою было всего 22 года.

Ответственный, целеустремлённый, отзывчивый, дружелюбный, улыбчивый, он навсегда останется в памяти родных и близких добрым, порядочным, честным, достойным сыном и братом, верным товарищем, другом.

За проявленное мужество, стойкость и самоотверженность при исполнении воинского долга во время специальной операции на Украине указом президента РФ награжден Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/zhargal-muhuzhuev/

Военнослужащий Сарайкин Артем Сарайкин Артем Михайлович, уроженец Пензенской области 31.07.1998г

Погиб 07.09.2022 в бою в Николаеве, на спец.операции был с первого дня, являлся офицером, окончил МВОКУ.

Был настоящим мужчиной и патриотом своей Родины, погиб героем в бою!

https://zpobeda.ru/artem-sarajkin/

Майор Попов Сергей В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Язово, Сергей Николаевич Попов, 10.04.1976 года рождения.

25 сентября 2022 года при прохождении действенной военной службы майор военной разведки Росгвардии С.Н.Попов в населенном пункте Давыдов брод Херсонской области в результате взрыва при освобождении здания школы получил травму с острой массивной кровопотерей, несовместимой с жизнью.

https://zpobeda.ru/sergej-popov-2/

Майор Ефремов Владимир В ходе спецоперации на Украине погиб майор Ефремов Владимир Сергеевич.

Уроженец Республики Адыгея г. Майкоп.

В начале марта при совершении марша при обстреле противником подразделений бригады, Владимир лично примерил и организовал аэрозольную маскировку, чем спас своих боевых товарищей.

Был представлен к государственной награде «Медаль Суворова»

Награждён Орденом Мужества посмертно…

https://zpobeda.ru/efremov-vladimir/

Журналист Клоков Олег Один из погибших журналистов в результате ракетного удара ВСУ по переправе — Олег Клоков.

Он приехал в Херсон по собственной инициативе, чтобы помогать региону развивать телевидение, сообщает замглавы администрации региона.

Ранее Олег Клоков работал на «Москва 24», Первом канале, Russia Today.

https://t.me/infomoscow24/34339

Военнослужащий Дорохин Сергей Иванович 04.03.1976 — 12.03.2022 г.

Уроженец г. Томск РФ

Жил в ЛНР, пгт. Новоалександровка, Краснодонский район

Погиб при освобождении г. Рубежное.

https://zpobeda.ru/dorohin-sergej/

Доброволец Магомедов Шапил В ходе специальной военной операции на Украине при освобождении ЛНР героически погиб доброволец Шапил Магомедов.

Шапил родился в селе Б-Арешевка Кизлярского района Республики Дагестан в 1994 году.

В 2022 году, оставив престижную работу, подписал контракт с мотострелковым полком и ушёл на передовую снова в разведовательно-диверсионный отряд.

2 июня попал в засаду, при ответной стрельбе получил осколочные ранения в спину и ногу. Поняв, что дойти он не сможет, и не желая попадать в плен, Шапил принял решение стоять до конца. Его решение поддержали трое сослуживцев, которые тоже были ранены. Взяв огонь на себя, они прикрывали отступление товарищей. Но к сожалению, всю группу накрыли ракетой.

Магомедов Шапил Курбанович награждён Орденом Мужества посмертно.

В его родным селе Б-Арешевка школа будет названа в честь Героя.

https://zpobeda.ru/shapil-magomedov/

Военнослужащий Федчунов Олег (Барс,Зять) Погиб Федчунов Олег Николаевич

8.07.1987г - 21. 09 2022г Позывной Барс(Зять)

https://zpobeda.ru/fedchunov-oleg/

Военнослужащий Урусов Альберт Погиб, прикрывая отход группы с ранеными…

Ему было 24 года…

https://zpobeda.ru/urusov-albert/

Военнослужащий Гауэрт Евгений Простились с Евгением Николаевичем Гауэртом, санитаром-разведчиком.

В сложный для Родины час он, молодой парень, принял решение, что ему нужно быть там, на Донбассе, защищать мирных жителей от украинских националистов.

Героически погиб в ходе боевой операции, но до конца остался верен Родине и присяге.

https://zpobeda.ru/evgenij-gauert/

Военнослужащий Лепёхин Андрей Ушел из жизни Андрей Лепёхин Курсант ДАВД Факультет Внутренних Войск.

Вечная Память Герою ДНР и ЛНР.

https://zpobeda.ru/andrej-lepjohin/

Ефрейтор Ситников Игорь При исполнении воинского долга,в ходе специальной военной операции на территории Украины героически погиб ефрейтор Ситников Игорь Геннадьевич, 2001 г.р, п.Николаевский.

https://zpobeda.ru/sitnikov-igor/

Военнослужащий Засеев Ахмат На Украине погиб уроженец Южной Осетии Ахмат Засеев

13 мая Засеев попал в ростовский госпиталь с ранением и контузией. Несколько месяцев врачи боролись за жизнь Ахмата, но спасти его не удалось

Сообщается, что Ахмату Засееву было 26 лет.

https://zpobeda.ru/ahmat-zaseev/

Сержант Толстиков Павел Толстиков Павел, 1985 г.р.

Уроженец Усть-Ордынского Павел Толстиков погиб во время спецоперации на Украине. Служил контрактником в городе Улан-Удэ.

https://zpobeda.ru/tolstikov-pavel/

Гвардии младший сержант Иванов Максим Иванов Максим Алексеевич, 1998 г.р, г.Улан-Удэ.

Гвардии младший сержант 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Представлен к награждению Орден Мужества(посмертно)

https://zpobeda.ru/ivanov-maksim/

Военнослужащий Ребенок Михаил В ходе проведения СВО на Украине погиб боец ОМОН «Зырянин» Михаил Ребенок.

Михаил Сергеевич родился в Сыктывкаре. Проходил службу в специальном подразделении с 2016 года. В 2017 году выполнял боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации.

В ходе специальной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик от украинской агрессии был тяжело ранен. Скончался в центральной городской больнице г. Купянск.

https://zpobeda.ru/mihail-rebenok/

Военнослужащий Щербаков Евгений г. Самара, 23 года.

Погиб под Херсоном

https://zpobeda.ru/evgenij-shherbakov/

Майор Абатаев Тхаро Абатаев Тхаро Алимович, г.Махачкала, уроженец Махачкалы

Тхаро Алимович Абатаев родился и вырос в Махачкале, окончил школу №27 там же.

Получил средне специальное и высшее образование, затем был призван в армию.

После срочной службы в рядах Российской армии окончил военное училище в г. Чите.

В специальной военной операции на территории Украины участвовал вместе с танковым батальоном из г. Улан-Удэ. (ВЧ 46108)

Майор Тхаро Абатаев, командир танкового батальона, геройски погиб, защищая своих товарищей.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/abataev-tharo/

Военнослужащий Кондратьев Алексей Кондратьев Алексей Витальевич, 1996 г.р, п.Новокижингинск

Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины.

В 2019 году переехал в г. Улан-Удэ. В 2020 г. пошёл служить по контракту водителем БУКа. В 2021 г. женился, детей нет.

https://zpobeda.ru/kondratev-aleksej/

Младший сержант Винников Никита Военнослужащий Никита Винников окончил МОУ «Северной СОШ № 2» Белгородского района под руководством полковника В.А. Муратова в 2016 году, учился в кадетском классе, занимался в военно-патриотическом клубе «Патриот» им. Г. Мишенина.

Во время обучения принимал активное участие в военных парадах, школьный акциях,​ мероприятиях, смотрах строя и песни. Получил разряд по парашютному спорту. В своём классе Никита заслужил звание младшего сержанта, был командиром класса.

С первых дней участвовал в специальной военной операции на территории Украины, принимал участие во взятии​ аэродрома Антонов в Гостомеле (под Киевом).

Героически погиб при исполнении служебного долга.

Похоронен с воинскими почестями в городском округе Мытищи Московской области на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества».

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikita-vinnikov-2/

Военнослужащий Юртаев Вячеслав В спецоперации на Украине, погиб воин-десантник из Тихорецка, Юртаев Вячеслав…

Во время учёбы в школе, Слава очень плотно занимался спортом, готовился к военной службе, в его жизни был и бокс, тренировался в п.Парковом, у Лашко Стефана Владимировича…

Навсегда 26 лет теперь…

https://zpobeda.ru/jurtaev-vyacheslav/

Военнослужащий Литовченко Геннадий Геннадий Николаевич погиб при выполнении специальной военной операции в Мариуполе.

Геннадий родился 15 сентября 1983 года в Большом Камне, учился в МОБУ СОШ №1. В 2003 году был призван в ряды Российской армии. По возвращению с армии был принят на службу в 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

Погиб при освобождении Мариуполя в ходе штурма здания.

За проявленный героизм, отвагу, самоотверженность Геннадий награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/litovchenko-gennadij/

Старший лейтенант Печёнов Денис В Краснооктябрьском районе проводили в последний путь погибшего на Украине старшего лейтенанта Дениса Печёнова.

Денис Печёнов родился в Волгограде. После окончания школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, а выпустившись из нее, подписал контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

В соцсетях военнослужащий публиковал много фотографий с супругой и друзьями. И он, и его жена написали в своем статусе: «Нужно быть, а не казаться».

В спецоперации мужчина участвовал, будучи старшим лейтенантом. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, был награжден медалью Суворова. Дома его ждали супруга и ребенок.

https://zpobeda.ru/denis-pechjonov/

Рядовой Щукин Сергей Ему был 21 год.

Ранен 6 или 7 сентября на Харьковском направлении,а затем скончался в госпитале.

https://zpobeda.ru/sergej-shhukin/

Сержант Арбузов Александр Арбузов Александр Александрович 12.04.2001

Командир отделения.

Погиб 26.03.2022.

https://zpobeda.ru/arbuzov-aleksandr/

Самойлов Евгений В ходе специальной военной операции на Украине погиб Евгений Самойлов из с. Троицкое Моздокского района Северной Осетии.

Евгению было 27 лет

https://zpobeda.ru/evgenij-samojlov/

Старший сержант Загиров Асланбек При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине героически погиб в бою Загиров Асланбек Абдулвагабович.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

177-й отдельный полк морской пехоты. Краснознаменная Каспийская флотилия.

https://zpobeda.ru/aslanbek-zagirov/

Гвардии ст. матрос Ермолов Александр Александр Сергеевич Ермолов. Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Балтийский флот.

Посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ermolov/

Старший лейтенант Севастьянов Илья Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России на Украине погиб 26-летний Севастьянов Илья Сергеевич, уроженец Брянской области.

В ночь с 1-го на 2-е октября героически погиб, штурман вертолета К — 52, старший лейтенант Севастьянов Илья Сергеевич. Боевой вертолет КА -52 старшего лейтенанта Севастьянова был сбит ВСУ ночью переносным зенитно-ракетным комплексом импортного производства над территорией врага. Пытаясь уйти к своим вертолет упал в серой зоне и полностью выгорел … Из-за полученного повреждения лопасти не отстрелились, поэтому катапульта не сработала …

Окончил кадетскую школу и Челябинское высшее военное Краснознаменное училище штурманов. Штурман во втором поколении, пошёл по стопам своего отца, Сергея Ивановича Севастьянова.

За отвагу и самоотверженность, безграничную преданность Родине и своему народу Севастьянов Илья Сергеевич награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/ilya-sevastyanov/

Военнослужащий Бражников Дмитрий Гepoичecки пoгиб в cпeц oпepaции нa Укpaинe, выпoлняя вoинcкий дoлг, бpaт и cын Бражников Дмитрий Андpeeвич.

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Старший сержант Мусихин Николай При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, Луганской и Донецкой народных республиках погиб старший сержант контрактной службы 200-й артиллерийской бригады Николай Викторович Мусихин.

После прохождения срочной службы Николай Викторович принял решение продолжить службу по контракту.

Участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

Николай Викторович честно исполнил воинский долг.

https://zpobeda.ru/nikolaj-musihin/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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