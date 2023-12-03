Богатыри Земли Русской

ПАМЯТИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ВЕСЕЛКОВА ВЛАДИСЛАВА. Погиб 10 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Вечная память "Весёлый"! "Как много на небесах Звёзд, и как ярко бы, они горели на Земле..." Веселков Владислав родом из города Амурск, Хабаровского края. Командир взвода разведовательно-десантной роты 810 отдельной гвардейской бригады г. Севастополь, старший лейтенант.

В городе Мариуполь, группа под его командованием выполняла сложнейшие задачи, в результате которых, наши силы уверенно и без потерь продвигались квартал за кварталом. В ходе ожесточённых боёв, экипаж ценной своих жизней прорывали оборонительные позиции врага, успешно выполняя поставленные задачи.

10 апреля 2022 года, при выполнении очередной боевой задачи героически погиб.

За доблесть и героизм Владислав Владимирович Веселков награждён орденом Мужества (посмертно).

Представлен к званию Героя Российской Федерации.

Прощание с военнослужащим состоялось 22 апреля 2022 года в амурском Доме молодёжи. Похоронен со всеми воинскими почестями.

Братишка наш! Навечно будешь с нами ТЫ!

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СТИХОТВОРЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО АВТОРА, ПОСВЯЩЕННОЕ ПОГИБШЕМУ ПОД БАХМУТОМ АНДРЕЮ КОНДРАШКИНУ, КОМАНДИРУ 31-й БРИГАДЫ ВДВ.

«Герой, которого нельзя забыть»

Первый класс - мечты, рисунки, парашюты, тельняшка, стропы и берет.

Друзья, подруги и веселье, Андрюшка рос, росло стремление.

Упорство, труд и к ВДВ тяжелый путь пройдя, в училище Маргелова достойно показав себя, носил сержантские погоны командовал курсантским взводом.

Пять лет учебы, тренировок, прыжки, задача и стрельба - все делал брат наш на отлично, примером был для всех всегда.

И лейтенантские погоны на плечи крепкие легли. Взвод, рота, батальон, родные люди, командовал он строго, но с душой.

В конфликтах, в войнах, миротворцам, в окопах, в поле и в палатках он жил с бойцами, и герой уже тогда заслуги родины отметит, крест мужества другие ордена.

Все уважали и любили друга.

Андрей Владимирович звала уже братва.

Полк, дивизии уже полковник академия ГШ, генеральские погоны. Нет. Для Андрюхи важней сейчас страна.

Детей учил в кадетских классах родную землю защищать. Ценой любой и даже жизни, и никогда нельзя не отступать.

Слова его на ветер не бросались и были крепче, чем литая сталь и в СВО уже звучит в эфире: «Дунай, вперед, ребят в траншеях надо поддержать» и он не думая, срывался в окопы парням помогать.

Хотя по должности и по погонам мог в штабе поберечь себя.

Ранение, снова передышка, родных и близких повидать. Обнять любимую жену, двух дочек - свет его надежды, сестру красавицу, отца и мать пред кем в долгах мы все по жизни, но время нет пожить гражданской жизнью. И вот уже комбриг Дунай опять на передовой.

Задача центра поступила - держать опорники любой ценой.

И снова брат не в штабе отсиделся, а лично устремился к передовой, где парни знали, что комбриг - герой.

Герой не на словах, не в книжках и поэмах, герой в окопах с ними и родной, погоны не меняли друга, он был простой с огромною душой.

Враги на этом направление вели охоту на него. При помощи презренных дронов, что забирали жизнь ребят простым и страшным тихим сбросом. Андрей был ранен, но не отступил присяге Родине отчизни. Он был убит врагом, не побежден. И выполнив наказ дедов хранить Россию от фашизма.

И стал примером для парней, которых жизнь еще не научила, что значит Родине служить без страха, сожаления и сомнения.

Андрей ушел от нас на небеса, но не бесследно. Он жизнь прожил как офицер, герой, достойный сын своей отчизны. Живи теперь ты вечно, брат, в сердцах своих друзей и близких.

Сладков

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"БЫТЬ ВОИНОМ – ЖИТЬ ВЕЧНО". СТАРЛЕЙ ШЕКУРОВ НАКРЫЛ СОБОЙ ТРЁХ БОЙЦОВ



Он любил говорить: "Быть воином – жить вечно!", будто предчувствовал, что падёт смертью храбрых на передовой. Вадим Шекуров с детства мечтал быть военным, служба в воздушно-десантных войсках для него была делом чести. Герой посмертно награждён орденом Мужества.



ОТ ИГРУШЕК К НАСТОЯЩЕМУ ОРУЖИЮ

Вадюша, Вадечка… Так называла его любимая бабушка. Она выходила на крыльцо в цветастом платье, с перекинутым на плечо полотенцем и голосила на всю округу: "Ва-дюю-ша!". Услышав бабулин зов, вихрастый анапский мальчишка отпускал "в увольнение" своих семилетних "солдат"— ровесников и стремглав бросался домой.

Вадим вырос на берегу Чёрного моря. Его отец любил цитировать легендарный фильм: "Сынок, есть такая профессия – Родину защищать". Вадим играл в войнушку и не признавал никаких других игр. Рано научился читать и "глотал" книги о сражениях и подвигах. В подарочных коробках на день рождения и Новый год он находил игрушечные пистолеты, танки, солдатиков. Дома для арсенала ему выделили отдельный шкаф.

Мальчик хорошо учился. На всех "Зарницах" был командиром. В сборке-разборке автомата ему не было равных. И после школы блестяще сдал вступительные экзамены в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.



"ЭТО Я СЪЕЛ МЕЛ"

Михайловская академия с 200-летней историей готовит кадры для ракетных войск и артиллерии. За эти годы её закончили почти сто тысяч человек. Среди выпускников были будущие генералы, Георгиевские кавалеры, Герои Советского Союза и России.

Именно здесь Вадим впервые почувствовал, что такое настоящее боевое братство. Однокурсники говорят, что он презирал даже намёк на предательство. В их числе – Иван Шеканков: "Фамилии у нас на одну букву, рядом в учебном журнале. И нас всегда спрашивали одновременно, и Вадим всегда помогал мне, если я что-то забывал".

Как-то их группу хотели наказать за незначительную провинность – с доски вдруг исчезли мел и тряпки. Все знали, чьих это рук дело. Нерадивый курсант не подготовился к контрольному опросу и решил сорвать занятие. Но Вадим принял огонь на себя: встал и сказал, что это он "съел" весь мел. Позже он сказал, что таким образом хотел пристыдить приятеля, научить его быть честным и не подставлять товарищей.



СЛУЖБА СЛАЩЕ МЁДА

К выпуску у Вадима было уже два спортивных разряда по борьбе и лёгкой атлетике. После выпуска молодой офицер артиллерийского полка попал по распределению в 1141-й гвардейский артиллерийский полк в Анапе. Вадим шутил, что в курортном городе "служба кажется не мёдом, а дельфиньим молоком". Он прослужил там более пяти лет.

Весной 2022 года Шекуров и его боевые товарищи были отправлены из курортного города на Украину для участия в специальной военной операции.



УМЕР ЗА СВОИХ БОЙЦОВ

В тот день ВСУ начали мощный артиллерийский обстрел пригородов Изюма. Снаряды рвались среди жилых домов, рушились стены и разлетались крыши. Похоже, что нацисты использовали запрещённые кассетные боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных бомб по обширной территории.

На рассвете отряд под командованием старшего лейтенанта Шекурова заступил на боевое дежурство. И снова бомбёжка. Снаряд разорвался рядом с группой, один боец упал замертво. Остальные прыгнули в ближайший окоп. Но враг заметил движение и начал поливать смертоносным огнём по живой цели. Деваться некуда – плотность обстрела зашкаливает. Вадим резко поднялся, раскинул руки и накрыл трёх бойцов, подставив под осколки спину.



"МЫ ОСТАНОВИМ ФАШИСТОВ"

Однополчане рассказывают, что за несколько дней до гибели Вадим сильно изменился: подолгу задумчиво молчал, будто прощался с жизнью. А за час до гибели вдруг попросил исполнить одну просьбу:

"Если со мной что случится, напишите письмо родным, чтобы они узнали от вас, а не от кого-то из вторых рук…"

Эти слова прозвучали как завещание…

Похороны героя прошли в Анапе на Радоницу – в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Соболезнование семье погибшего выразил депутат Госдумы Иван Демченко: "Преклоним головы перед теми, кто самоотверженно защищает Русский мир. Клянёмся памятью героев Великой Отечественной войны – фашизм не пройдёт. Мы остановим обезумевших неонацистов на Украине".

https://spb.tsargrad.tv/ourheroes

ПАМЯТИ АНТОНА РЫЧАГОВА. Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Антон Сергеевич родился 3 марта 1997 года в городе Петровске Саратовской области. После окончания девяти классов в школе №7, продолжил обучение в школе №2 города Петровска.

В 2015 году поступил в Казанское высшее танковое командное Ордена Жукова Краснознаменное училище, которое успешно окончил в 2019 году, получив звание «лейтенант.

После распределения уехал служить в Заполярье. Проходил службу в отдельном танковом батальоне 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота в должности «командир танкового взвода».

В 2020 году принимал участие в параде Победы на Красной площади.

28 октября 2021 года получил очередное звание «старший лейтенант».

В СВО участвовал с первых ее дней. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, был награжден медалью Суворова.

Героически погиб при выполнении боевого задания 25 сентября 2022 года.

Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен в родном городе Петровске.

В честь Героя на фасаде школы №2 была открыта мемориальная доска Памяти. Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5597

ПАМЯТИ СТАРШИНЫ СЕРГЕЯ СТОЛЯРОВА. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Сергей Юрьевич родился и жил в городе Ржев Тверской области.

Учился в школе N 8 города Ржев Тверской области.

Службу проходил в Вооружённых силах РФ на Северном Кавказе во внутренних войсках МВД РФ.

Героически погиб 10 октября 2023 года при выполнении поставленной боевой задачи в районе Красногоровки.

Старшина Столяров Сергей Юрьевич был командиром группы огневой поддержки.

У Сергея остались жена и двое дочерей. Младшая дочь несовершеннолетняя.

Прощание с Героем состоялось 25 октября 2023 года на Щупинском кладбище города Ржева.

За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга старшина Столяров Сергей Юрьевич Указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно). Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5606

Сегодня, 12 ноября, не стало моего Друга, Брата по духу, по землячеству... Настоящего Одессита до последней капли его доброй и патриотичной крови... Влада Войцеховского... Так повелось, что знакомы мы были ещё с далёких времён, когда и Одесса могла смеяться и шутить, в далекий уже 2013год...Далее, наступил 2014...Куликово Поле, штурм и взятие обл совета... Потом Дом Профсоюзов, где Влад по воле свыше выжил... Потом наши аресты, тюрьма в Одессе, обмен перед новым годом 26.12.2014

Он ушёл в Призрак к Мозговому, а я с другими Одесситами в другое подразделение ЛНР.

Хотя везде воевали и общались, были рядом. Крайний раз удалось увидится в Севастополе... Тогда посидели троём... трое Одесситов в городе Герое Севастополе... как в Великую Отечественную, после сдачи Одессы, оказалась Приморская армия в Севастополе, так и мы... Сидели и думали, как вернёмся, как пройдем нашим Русским маршем по Ришельевской от Оперного театра... Покойся с Миром Брат. Мы тебя помним, Я тебя помню! И пройду наш Марш, Клянусь!

Царствие Небесное Русскому Воину... Отцу, Сыну...

Помолитесь о рабе Божьем Владиславе

"Медведь"

https://t.me/bear007/40559

БЫВШИЙ РАБОТНИК МЕБЕЛЬНОГО САЛОНА ИЗ КРАСНОКАМЕНСКА ПОГИБ НА СВО

Доброволец из Краснокаменска (Забайкальский край) Владимир Котков погиб в зоне спецоперации. Об этом 10 ноября сообщается в Telegram-канале «Злой Краснокаменск».

«Владимир ушел на СВО добровольцем в июне 2022 года. В октябре этого года приезжал домой в отпуск. Помогал грузить коробки с гуманитарным грузом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина в прошлом работал в мебельном салоне.

Вечная тебе памяти, братишка… И – слава!

https://t.me/specnazAlpha/17973

ПАМЯТИ ГВАРДИИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ВАДИМА БЕРЖЕМИНСКОГО. Героически погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Вадим родился 18 октября 1994 года. В 2012 году окончил Октябрьскую среднюю школу, после чего поступил в Новосибирский государственный университет водного транспорта, однако после первого курса решил связать свою судьбу с военным делом.

После срочной службы в 242-ом учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ подписал контракт с Минобороны РФ.

В 2020 году был переведен в 83-ю отдельную десантно–штурмовую бригаду.

Гвардии старший сержант Бержеминский был участником военной операции в Сирии. С марта 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине.

Героически погиб при выполнении воинского долга 21 октября 2023 года.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Вадим Александрович Бержеминский награжден медалью «За воинскую доблесть», медалью Суворова, медалью « За Отвагу», медалью «Участника военной операции в Сирии», орденом Мужества посмертно.

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5611

Жил на соседней улице, на Продольной, семья (прости скажу, как есть) неблагополучная, родители выпивали, соответственно он был предоставлен сам себе. Мы даже дрались когда-то в детстве.

Потом плохая компания, наркотики, преступления, как итог - тюрьма. Срок дали большой, делать нечего.

Из тюрьмы пошёл на фронт, воевал и погиб. Погиб так, как многим не представится. А тем, кто когда-то считал его уголовником и негодяем - я заткну рот. На фотографии Герой, фронтовик Савин Артур. Уроженец города Новопавловска, Ставропольского края.

Герой и фронтовик.

Зарубите себе на носу...

И вы даже не представляете, в каких жёстких условиях выполняют задачи бойцы подразделений Шторм-Z.

Ни в каких страшных снах, вы этого не увидите.

Потому что такие парни, как он, воюют, убивают врага и умирают за Родину, и за ваше благополучие умирают, за вас всех!

А пишу я про него потому что кроме меня, никто и не напишет.

Он Герой, а Героев нужно знать.

Быть - Воином жить вечно.

Савин Артур Викторович 1999-2023

https://t.me/Separ13_13/21749

Миша из борцовского братства: Русский прапорщик выиграл дуэль с польскими миномётами

Миша Унгуряну мальчишкой пришёл в поселковый зал греко-римской борьбы к заслуженному тренеру СССР Икрому Махкамову. Было это в непростые годы, когда страна только-только вставала на ноги после ельцинской разрухи. Михаил в 2014 году был призван на срочную службу. Там и остался по контракту.

С началом СВО прапорщик Михаил Унгуряну служил старшиной артиллерийской батареи РСЗО "Град". Чтобы точно навести на цель "Град", нужно хорошо разбираться в тонкостях баллистики и топографии. В умелых руках это оружие может быстро развернуться, нанести сокрушительный удар, уничтожив всё живое на площади 15 га и оперативно уйти от "ответки".

"Град" против "иностранца"

В конце весны батарея БМ-21 отработала по позициям противника и меняла позицию. "Уралы" уже шли колонной по просёлку, когда рядом с машинами стали падать мины.

Противник явно планировал уничтожить РСЗО во время смены дислокации. 60-миллиметровые польские миномёты – коварное оружие. Они компактны, их легко применяют в качестве "кочующего" вооружения в кузове пикапа.

У "Уралов" брони нет. Одна из машин была повреждена. Остальные рассредоточились. Несколько артиллеристов и командир батареи были серьёзно ранены осколками. Прапорщик и его бойцы вытащили истекающих кровью людей в укрытие, наспех перетянули перебитые артерии и рванули к установке. Надо было принимать бой.

Долгие минуты

Михаил Унгуряну быстро сориентировался в ситуации и скомандовал: "Расчёт, к бою!". Противник был где-то рядом...

Когда оператор дрона засёк короткие дымки миномётных выстрелов, прапорщик Унгуряну был уже готов. Координаты установки и цели стали известны, а опытный артиллерист такие задачки привык решать в момент. Первый реактивный снаряд с рёвом ушёл в небо.

Миномётчики ВСУ, увидев пристрелочный прилёт, начали сворачиваться, но было поздно. Их позицию накрыл огненный шквал. Бой был выигран.

https://t.me/tsargradtv/62599

На СВО погиб звукорежиссёр сериала "Реальные пацаны" Валентин Ушаков ушёл на фронт добровольцем. Последний эпизод команда сериала, ставшая за эти годы одной семьёй, посвятила именно ему. (https://t.me/tsargradtv/61674)

Похороны Ушакова состоялись накануне в марийском селе Кужмара. Ему было 44 года.

Семья пыталась отговорить Ушакова от решения пойти в зону СВО добровольцем. Но он был непоколебим. Во время боя герою оторвало ногу гранатой, сброшенной с дрона. Санитары попытались его спасти: перетянули рану, погрузили на носилки и собирались эвакуировать. Но в этот момент прилетел второй вражеский дрон и снова сбросил взрывчатку. В итоге все погибли.

https://t.me/tsargradtv/62494

"Под носом врага": Капитан Павел Матрёнчев спас русских лётчиков от смерти Сибиряк Павел Матрёнчев родом из Здвинского района Новосибирской области. После школы он вдруг твёрдо решил поступать в Новосибирское высшее военное командное училище. Из бывшего троечника превратился в отличника, сдал экзамены и получил военную специальность на общевойсковом факультете. Служил в Нижегородской области, но попал под сокращение, вернулся домой и шесть лет работал на "гражданке" в ГУФСИН и службе судебных приставов.

Семь лет назад Павлу предоставилась возможность вернуться в армию. Его командировали в 37-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду. Павел командует ротой из 70 человек. Со своими солдатами ротный участвовал в боях на четырёх направлениях, в том числе самом сложном – Киевском, за что и получил первый орден Мужества. Затем было и Харьковское направление, и другие горячие точки в зоне СВО.

Ко второй награде – орден Мужества – Павел представлен за спасение двух русских лётчиков.

"Знаю только, что это были сбитые лётчики. Они катапультировались и не могли вернуться к своим, оказались под обстрелом. Муж с сослуживцами были ближе всех к месту их нахождения",

– рассказала Ксения Матрёнчева о втором подвиге мужа.

Один пилот прятался в разрушенном доме. За ним несколько дней ухаживала пожилая женщина из соседнего села: приносила еду, перевязывала раны.

Второго лётчика нашли в соседнем селе, он уже хотел застрелиться, чтобы не попасть в плен. Но Павел подоспел вовремя. Эвакуировали пилотов с вражеской территории. За каждого живого лётчика украинские нацисты получают награду и премию от руководства.

Наши сами рисковали жизнью, действовали под носом разведгрупп противника, но оставить умирать своих они не могли. И дело не приказе, ведь русские своих не бросают!

https://t.me/tsargradtv/62219