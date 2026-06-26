Русское деревянное зодчество

Связь архитектуры с природой – одна из самых главных особенностей всего русского народного зодчества. Собственно, талант строителей, их безупречный вкус и тонкое художественное чутьё проявляются ещё до того, как срублено первое дерево и заложен первый камень в фундамент.

Эта связь архитектуры и природы осуществлялась самыми разнообразными средствами.

Иногда здание – будь то церковь, часовня или изба – как бы сливается с природным окружением; иногда словно повторяет силуэты и очертание ближних деревьев или холмов; нередко, наоборот – в резком, обнажённом контрасте архитектуры и природы подчиняет себе окружающее пространство, утверждая всемогущую власть искусства – создание сердца и рук человеческих.

Зодчий: Архитектурный и художественно-технический журнал, издаваемый С.-Петербургским обществом архитекторов. — С.-Петербург, 1872—1924.

Выходил еще альбом-увраж «Мотивы русской архитектуры», который публиковался в Санкт-Петербурге 1870-80-х годах как ежемесячное издание под редакцией А. Рейнбота. Большинство из опубликованных материалов относятся к 1873-79 годам и представляют собой видение «Русского стиля», как фундамент для развития современной национальной архитектуры. В соответствии с исторически сложившейся доминантой деревянного зодчества в русской народной архитектуре, даже каменные строения несут на себе явный отпечаток архитектуры деревянной. Ретроспективный по своей сути подход подтолкнул к пристальному изучению основ русского деревянного зодчества и «вытягиванию» его элементов в современную архитектуру, в результате которого сложилось новое, мифологизированное представление о русской деревянной архитектуре как таковой.

Вот оттуда и возьмем некоторые примеры работ архитекторов, работавших и в стиле русского деревянного зодчества.



Фасад загородного дома. Мотивы русской архитектуры, 1874-1880гг. Архитектор Иван Павлович Ропет (Петров, 1845-1908)

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры". Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Загородный дом в русском стиле. Из альбома «Мотивы русской архитектуры». 1877 год Это дом - образец русского деревянного зодчества, которое является уникальным культурным явлением. Это традиционный архитектурный стиль, распространенный в России, особенно на севере.

Русское деревянное зодчество известно своими отличительными конструктивными и художественными особенностями, обусловленными использованием дерева в качестве основного материала.

Оно включает в себя различные типы зданий, такие как избы (традиционные сельские жилища) и церкви. Строения часто отличаются сложной резьбой по дереву, декоративными элементами и уникальными инженерными решениями.

Этот стиль считается одним из самых оригинальных проявлений русского народного творчества и символом русской культуры.

Памятники этого зодчества, такие как Кижский погост, признаны шедеврами мировой архитектуры.

Фасад загородного дома. Из альбома "Мотивы русской архитектуры". Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Проект Георгиевской церкви в г. Гусь-Хрустальный. 1891 г. Западный фасад. Из журнала «Зодчий». Архитектор Л.Н. Бенуа

Фасад дома. Из альбома "Мотивы русской архитектуры". Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Башня Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздаль, Владимирская губерния. Построена в 17 веке. Гравюра по снимку В.В. Суслова. Из журнала "Зодчий", 1902 год

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Эскиз ворот дома Мамонтова в Москве. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Дача для И.П. Оловянишникова в Кускове Архитектор: Дмитрий Евгеньевич Виноградов (1862-1926)

Источник: Приложение к журналу "Художественный сборник работ русских архитекторов и инженеров". Вып.4, 1891 года.

Станция Гатчино на Балтийской Железной дороге. 1885-1889 гг. Из журнала "Зодчий", 1890 год

«Русский павильон» на Всемирной выставке в Париже в 1878 году Архитектор И.П. Ропет. Из альбома «Мотивы русской архитектуры»

Фасад загородного дома Архитектор И.П. Ропет. Из альбома «Мотивы русской архитектуры»

Церковь во имя Святой Параскевы, село Шуя, Кемский уезд, Архангельская губерния Деревянная церковь Святой Параскевы была построена в 1666 году и располагалась в селе Шуя Архангельской губернии.

На изображении показан общий вид, а также чертежи - план и продольный разрез здания с указанием основных частей на русском и французском языках. Автор: В.В. Суслов

Детальные рисунки к загородному дому. Из альбома "Мотивы русской архитектуры", 1878 год. Архитектор: М. Кузьмин

Детальный рисунок фасада бани в русском стиле, спроектированной архитектором И.П. Ропетом для усадьбы С. Мамонтова. 1878 год Из ежемесячного журнала-альбома "Мотивы русской архитектуры", издававшегося в Санкт-Петербурге с 1874 по 1880 гг.

Загородный дом. Фасад и планы. Из журнала «Мотивы русской архитектуры» Журнал «Мотивы русской архитектуры» издавался с 1873 по 1880 год. В журнале публиковались проекты и эскизы домов и общественных зданий, созданных последователями русского архитектурного стиля.

Проект Московской Городской Думы Чертеж бокового фасада проекта Московской Городской Думы 1893 года, разработанный архитекторами Г.И. Котовым и М.Т. Преображенским.

Иллюстрация из журнала "Зодчий", 1893 год

Проект загородного дома в русском стиле Архитектурный чертеж фасада и деталей деревянного загородного дома, выполненного в русском стиле.

Присутствует сложная резьба по дереву, декоративные сандрики и элементы, характерные для традиционного русского зодчества. Из журнала "Мотивы русской архитектуры", 1876 год

Проект церкви в русском стиле Архитектор: М.Кузьмин. Из журнала «Мотивы русской архитектуры» за 1878 г.

«Мотивы русской архитектуры» — раритетный журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге с 1873 по 1880 год. В нем публиковались проекты жилых домов, общественных зданий, мебели и декора, созданные последователями русского стиля. Целью этого движения было возрождение приемов и мотивов старинного русского зодчества.

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Загородный дом. Из альбома "Мотивы русской архитектуры". Архитектор: М.Кузьмин. Санкт-Петербург, 1874-1879 гг.

Успенский собор в Кеми, Архангельская губерния Это проект деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы, построенного в 1774 году в городе Кемь Архангельской губернии. На чертеже показаны главный фасад и детали западного фасада, включая двери и окна. Автор: архитектор В.В. Суслов

Конкурсный проект храма-памятника на Екатерининском канале в Санкт-Петербурге, 1882 год. Южный фасад. Архитектор: И.С. Богомолов

Терем. Из альбома "Мотивы русской архитектуры". Санкт-Петербург, 1874-1879 гг.

Загородный дом Эскиз загородного дома, выполненный в русском стиле. Это пример русского деревянного зодчества, популярного в конце ХІХ века. Эскиз был опубликован в альбоме «Мотивы русской архитектуры» в 1878 году. Архитектор: М.Кузьмин.

Стиль характеризуется использованием элементов традиционной русской архитектуры, таких как резные детали и башенки.

Церковь при гусевских фабриках Ю.С. Нечаева-Мальцова. Часть южного фасада. 1890-1892 годы. Чертеж был опубликован в архитектурном журнале «Зодчий» в 1893 году.

Автор: Л.Н. Бенуа

Фасад загородного дома. Из альбома «Мотивы русской архитектуры»

Санкт-Петербург, 1874-1879 гг. Под редакцией А. Рейнбота

Архитектурный проект сельской школы в русском стиле. Иллюстрация из альбома «Мотивы русской архитектуры» 1876 года.

Южный фасад Романовской палаты музея русских древностей П.И. Щукина в стилистике "московского дивного узорочья". Москва, 1893 г. Архитектор: Борис Викторович Фрейденберг

Терем. Из альбома "Мотивы русской архитектуры" В журнале «Мотивы русской архитектуры» (1873-1880) публиковались проекты и эскизы жилых домов, общественных зданий, мебели, декора, созданные последователями «русского стиля» в архитектуре второй половины XIX века, опиравшегося на традиции народной культуры.

Чертеж фасада деревянного загородного дома в русском стиле. Из альбома «Мотивы русской архитектуры»

Загородный дом в русском стиле Из журнала "Мотивы русской архитектуры", 1875 г.

Фасад загородного дома Из журнала "Мотивы русской архитектуры"

Дача в русском стиле Из альбома «Мотивы русской архитектуры», 1870-е годы

Проект бани при даче Саввы Мамонтова в Абрамцево Из журнала "Мотивы русской архитектуры", 1878 год. Архитектор: И.П. Ропет

Фрагмент фасада загородного дома в русском стиле Из журнала «Мотивы русской архитектуры», 1877 год

Загородный дом в русском стиле Автор проекта - архитектор М. Кузьмин. Это иллюстрация из альбома «Мотивы русской архитектуры», изданного в 1878 году.

Загородный дом в русском стиле Из альбома «Мотивы русской архитектуры», 1879 год

Церковь в русском стиле Из альбома «Мотивы русской архитектуры», 1877 год

Иллюстрации из альбома "Мотивы русской архитектуры" «Мотивы русской архитектуры» — это знаковое периодическое издание (альбом-увраж), выходившее в Санкт-Петербурге с 1873 по 1880 год. Журнал стал главным печатным органом приверженцев «русского стиля» и внес огромный вклад в популяризацию национальных традиций в зодчестве второй половины XIX века.

Проекты зданий в русском стиле из альбома «Мотивы русской архитектуры», 1874—1879 года. Проекты зданий в русском стиле из альбома «Мотивы русской архитектуры», 1874—1879 года.

Беседка. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1870-е гг.

Детали оформления беседки. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1870-е гг.

Еще одна беседка Беседка. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1870-е гг.

Мостик. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». Мостик. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1876 год Колодец. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1877 год Каток и ледяные горы. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1878 г. Архитектор М. Кузьмин Ворота. Русское деревянное зодчество. Псевдорусский стиль. Альбом «Мотивы русской архитектуры». 1870-е гг. Ну и для демонстрации 10 теремов Москвы и Подмосковья. Некоторые из них довольно известны, но есть и такие, о которых, возможно, вы услышите в первый раз.

Дом, принадлежавший предпринимателю и общественному деятелю Александру Пороховщикову. Он прославился как строитель знаменитого гостинично-развлекательного комплекса «Славянский базар», являвшемуся до революции центром общественной жизни Москвы. Адрес: Староконюшенный переулок, 36, стр. 1

Баня-теремок в Абрамцеве, проект которой разработал один из главных популяризаторов русского стиля Иван Ропет. К сожалению, строительство бани осуществлялось в отсутствии автора, и в действительности она получилась гораздо более скромной, чем на эскизах. Дача Софьи Левенсон в Ново-Переделкине. В интернете этот дом часто называют «одним из немногих сохранившихся деревянных сооружений Федора Шехтеля», но, на самом деле, в конце 1990-х здание полностью разобрали, а затем воссоздали на основании архитектурных обмеров. То есть это копия. Но представление об архитектуре прошлого дает полностью.⠀ Дом братьев Страховых в Сокольниках, спроектированный архитектором Леонидом Лазовским. Страховы были выходцами из крестьян, но, переехав в Москву, занимались каменными и строительными работами. Адрес: ул. Гастелло, 5 Легендарная Погодинская изба, принадлежавшая известному славянофилу, историку, профессору Московского университета Михаилу Петровичу Погодину. Этот дом упоминался в путеводителях еще до революции! Адрес: ул. Погодинская, 12А Прекрасный дом-терем Виктора Васнецова, где сейчас находится музей художника. Адрес: пер. Васнецова, 13 Дача московского промышленника и мецената Ивана Проскурякова в Сходне. Деревянный особняк, построенный совладельцем шелкоткацкой фабрики Александром Соколиковым в Павловском Посаде. Деревня Белавино в Орехово-Зуевском районе. Дом Егоровых с великолепным резным крыльцом. Дача Леоновых в Клязьме. Одна и та же семья владеет этим домом уже почти 100 лет!

Особняк К.А. Токаревой, Пермь Особняк Токаревой («теремок Токаревой», «резной домик Токаревой») — памятник градостроительства и архитектуры местного (краевого) значения, расположенный в центральной части города Перми. Терем находится на углу Пермской улицы и Комсомольского проспекта (бывшая Кунгурская улица), по адресу улица Пермская, дом 67.

Особняк представляет собой отдельно стоящее деревянное одноэтажное здание чуть более трёх метров высотой, построенное в конце XIX — начале XX веков в стиле русского модерна и являющееся произведением русского деревянного зодчества. Автор проекта здания неизвестен. Дом Токаревой рассматривается как образец одного из направлений архитектуры — русского стиля. Особняк является примером ропетовской архитектуры.

Из-за того, что особняк оформлен богатой резьбой, его также именуют «теремком Токаревой» или «резным домиком Токаревой». В цветовой гамме терема присутствует три цвета: в основной части здания доминируют зелёный и белый цвета, а крыша и фундамент выполнены в красных тонах. Фундамент здания сложен из бутового камня.

Ну и, пожалуй, на сегодня все.