Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42

В Тамбовской области, как и в других регионах нашей страны, 9 декабря вспоминали тех, кто самоотверженно служил и служит Отечеству. В нынешнем году памятная дата отмечается в условиях специальной военной операции. Поэтому в городах и районах Тамбовщины отдают дань памяти героям, которые с оружием в руках сегодня борются с идеями нацизма и защищают право России на определение собственного будущего и равноправный диалог народов. К сожалению, цена за это бывает самой высокой. «Единая Россия» через партийный проект «Новая школа» поддерживает создание «Парт героя» по всей стране. 9 декабря они появились в Сосновской средней школе №2, названной в честь Ильи Уланова. В школе № 35 станицы Новотитаровской открыли парту в честь Андрея Павелко, который там учился, а этом году погиб на Украине. Мероприятие провели в Школьном музее Боевой и Трудовой славы. На нем присутствовали замглавы станицы, начальник военно-учетного стола, мама, супруга и классный руководитель погибшего, а также его сослуживцы и ученики школы.

https://93.ru/text/incidents/2022/12/16/71903093/



Мемориальные доски на учебных заведениях, в которых учились погибшие герои специальной операции на Украине, появились в Керчи.

Олег Орлов, Александр Краснобаев и Николай Гуцел являлись выпускниками Керченского политехнического колледжа. Так, рядом с фамилиями защитников времен Великой Отечественной войны появились новые имена.

https://riafan.ru/23756828-memorial_nie_doski_s_imenami_pogi...

Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине, открыли в двух школах Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации района. Памятную доску в честь гвардии рядового Сергея Перова, посмертно награжденного орденом Мужества, открыли на фасаде средней школы № 7 имени Виталия Пушкарёва 15 сентября. Напомним, что Сергей Перов погиб 23 марта 2022 года. 6 октября ему исполнилось бы 25 лет. В рядах Вооружённых сил РФ он находился с 18 декабря 2019 года. Молодой человек проходил службу в 200-й мотострелковой бригаде.

В этот же день в посёлке Воронцово прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике, гвардии рядовом Игоре Ивкине, погибшем при исполнении воинского долга в ходе СВО и посмертно награжденном орденом Мужества. Гвардии рядовой Игорь Ивкин погиб 13 марта 2022 года. Павшему в бою воину 16 октября могло исполниться 20 лет. В ряды Вооружённых сил РФ он был призван 10 ноября 2020 года. Игорь Ивкин проходил службу в 25-й артиллерийской бригаде города Луги.

https://informpskov.ru/news/401748.html

В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. За отвагу и героизм, проявленные в боях, Старовойтов был посмертно награжден Орденом Мужества. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополе, подобная памятная доска герою СВО – первая в городе. "Подобных не было. Еще в нескольких школах города появятся аналогичные памятные доски нашим героям. Эта работа ведется", – сказали в администрации.

https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-perva...

В Забайкальском крае при содействии «Единой России» открыли мемориальную доску в честь Героя спецоперации. Её установили на фасаде школы в селе Нарын-Талача Карымского района

На мемориальной доске изображён гвардии рядовой Александр Кольцов, который погиб в ходе выполнения боевых задачи на Украине. Указом Президента РФ он посмертно награждён Орденом Мужества.

Депутат краевого Заксобрания, руководитель регионального исполкома «Единой России» Екатерина Фисун уверена, что задача всех жителей региона — сохранить память о погибших участниках СВО.

«Мы должны помнить ребят, благодаря которым живём под мирным небом и в свободной стране», — подчеркнула она.

https://er.ru/activity/news/v-zabajkalskom-krae-pri-sodejstv...

В Саратовской области в честь военнослужащего Росгвардии Аскара Бимухамбетова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, установлена мемориальная доска.

Ее торжественное открытие в память о кавалере Ордена Мужества состоялось на родине героя в поселке Заветы Ильича Энгельсского района.

Памятный знак появился на фасаде сельской Средней общеобразовательной школы села Заветное, в которой учился Аскар.

https://www.4vsar.ru/news/v-poselke-pod-engelsom-yvekovechil...

Пока в одних странах пытаются забыть о подвиге Советских солдат, в Венесуэле открывают мурал в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.

Некоторые рисунки «За ленточку», автор Илья Пожаров Автора не знаю Автор @wolfgang_art2 Автор @pozivnoiZ2 Автор @sestrazatochka Автор @zapiski_svo Из военной разведки. Вы их не видите, а они есть! Док Хилер, Автор Я вижу Замкомандира разведподразделения перед отправкой в зону СВО с четырьмя сыновьями. Автор Я вижу Картина называется Фронтовой иконостас. 2023г Елена Бегма Мобилизация, худ под ником КОМБАМ (Слава Бамов)

Злободневно

26 июня авторитетные аналитеги из Bloomberg заявили, что Россия находится в часах от дефолта. Прошло полгода.

Вечерело.

6 февраля, со слов генерального директора Bank of America, авторитетные аналитеги из CNN заявили: мы готовимся к возможному дефолту в США. Указ Президиума ВС СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, 1954 год.

Ну и юмора напоследок Новая тема Империи зла И на сегодня все.

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