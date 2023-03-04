Мы из Советского Союза

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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42

В Тамбовской области, как и в других регионах нашей страны, 9 декабря вспоминали тех, кто самоотверженно служил и служит Отечеству. В нынешнем году памятная дата отмечается в условиях специальной военной операции. Поэтому в городах и районах Тамбовщины отдают дань памяти героям, которые с оружием в руках сегодня борются с идеями нацизма и защищают право России на определение собственного будущего и равноправный диалог народов. К сожалению, цена за это бывает самой высокой.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42«Единая Россия» через партийный проект «Новая школа» поддерживает создание «Парт героя» по всей стране. 9 декабря они появились в Сосновской средней школе №2, названной в честь Ильи Уланова.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42В школе № 35 станицы Новотитаровской открыли парту в честь Андрея Павелко, который там учился, а этом году погиб на Украине. Мероприятие провели в Школьном музее Боевой и Трудовой славы. На нем присутствовали замглавы станицы, начальник военно-учетного стола, мама, супруга и классный руководитель погибшего, а также его сослуживцы и ученики школы.
https://93.ru/text/incidents/2022/12/16/71903093/

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Мемориальные доски на учебных заведениях, в которых учились погибшие герои специальной операции на Украине, появились в Керчи.
Олег Орлов, Александр Краснобаев и Николай Гуцел являлись выпускниками Керченского политехнического колледжа. Так, рядом с фамилиями защитников времен Великой Отечественной войны появились новые имена.
https://riafan.ru/23756828-memorial_nie_doski_s_imenami_pogi...

Мемориальные доски в честь воинов, погибших в ходе спецоперации на Украине, открыли в двух школах Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации района.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Памятную доску в честь гвардии рядового Сергея Перова, посмертно награжденного орденом Мужества, открыли на фасаде средней школы № 7 имени Виталия Пушкарёва 15 сентября. Напомним, что Сергей Перов погиб 23 марта 2022 года. 6 октября ему исполнилось бы 25 лет. В рядах Вооружённых сил РФ он находился с 18 декабря 2019 года. Молодой человек проходил службу в 200-й мотострелковой бригаде.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42
В этот же день в посёлке Воронцово прошло торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике, гвардии рядовом Игоре Ивкине, погибшем при исполнении воинского долга в ходе СВО и посмертно награжденном орденом Мужества. Гвардии рядовой Игорь Ивкин погиб 13 марта 2022 года. Павшему в бою воину 16 октября могло исполниться 20 лет. В ряды Вооружённых сил РФ он был призван 10 ноября 2020 года. Игорь Ивкин проходил службу в 25-й артиллерийской бригаде города Луги.
https://informpskov.ru/news/401748.html

В Симферополе открыли первую в городе памятную доску в честь героя СВО, рядового Максима Старовойтова, выпускника одной из местных школ. За отвагу и героизм, проявленные в боях, Старовойтов был посмертно награжден Орденом Мужества.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации Симферополе, подобная памятная доска герою СВО – первая в городе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42"Подобных не было. Еще в нескольких школах города появятся аналогичные памятные доски нашим героям. Эта работа ведется", – сказали в администрации.
https://crimea.ria.ru/20221109/v-simferopole-poyavilas-perva...
В Забайкальском крае при содействии «Единой России» открыли мемориальную доску в честь Героя спецоперации. Её установили на фасаде школы в селе Нарын-Талача Карымского районаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42
На мемориальной доске изображён гвардии рядовой Александр Кольцов, который погиб в ходе выполнения боевых задачи на Украине. Указом Президента РФ он посмертно награждён Орденом Мужества. 
Депутат краевого Заксобрания, руководитель регионального исполкома «Единой России» Екатерина Фисун уверена, что задача всех жителей региона — сохранить память о погибших участниках СВО. 
«Мы должны помнить ребят, благодаря которым живём под мирным небом и в свободной стране», — подчеркнула она. 
https://er.ru/activity/news/v-zabajkalskom-krae-pri-sodejstv...
В Саратовской области в честь военнослужащего Росгвардии Аскара Бимухамбетова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, установлена мемориальная доска.  Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42
Ее торжественное открытие в память о кавалере Ордена Мужества состоялось на родине героя в поселке Заветы Ильича Энгельсского района.
Памятный знак появился на фасаде сельской Средней общеобразовательной школы села Заветное, в которой учился Аскар.
https://www.4vsar.ru/news/v-poselke-pod-engelsom-yvekovechil...

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Пока в одних странах пытаются забыть о подвиге Советских солдат, в Венесуэле открывают мурал в честь 80-летия победы советских войск в Сталинградской битве.

Некоторые рисункиНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42«За ленточку», автор Илья ПожаровНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Автора не знаюНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Автор @wolfgang_art2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Автор @pozivnoiZ2Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Автор @sestrazatochkaНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Автор @zapiski_svoНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Из военной разведки. Вы их не видите, а они есть!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Док Хилер, Автор Я вижуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Замкомандира разведподразделения перед отправкой в зону СВО с четырьмя сыновьями. Автор Я вижуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Картина называется Фронтовой иконостас. 2023г Елена БегмаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Мобилизация, худ под ником КОМБАМ (Слава Бамов)

Злободневно
26 июня авторитетные аналитеги  из Bloomberg заявили, что Россия находится в часах от дефолта.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Прошло полгода.
Вечерело.
6 февраля, со слов генерального директора Bank of America, авторитетные аналитеги из CNN заявили: мы готовимся к возможному дефолту в США.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Указ Президиума ВС СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, 1954 год.

Ну и юмора напоследокНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42Новая тема Империи злаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 42И на сегодня все.

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