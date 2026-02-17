Совместно с подразделениями ВДВ воины границы обрушились на головы боевиков, засевших в Аргунском ущелье Чечни, и отсекли основной канал снабжения террористов с территории Грузии. Эта операция получила название «Аргун». Часть 1

17 декабря 1999 года в ходе второй чеченской кампании началась специальная пограничная операция “Аргун”, также известная как Итум-Калинский десант.

Это была совместная специальная десантная операция пограничных войск Федеральной пограничной службы России, десантно-штурмовых и артиллерийских формирований Вооружённых сил России, проведённая в декабре 1999 — феврале 2000 года.

17 декабря на господствующие высоты на хребте Кюрелам – развалины Верхние Джари (2100 метров) и Коротах (2500 метров), высадилась небольшая группа десантников 56-го полка ВДВ для обеспечения дальнейшего прикрытия десантирования пограничников. 19 декабря в ущелье рекогносцировочная группа ФПС окончательно определила район предстоящего десантирования — у слияния Аргуна с рекой Мешехи. Один взвод ВДВ уже находился здесь на высотах (1243 м), ниже — ещё один.

На рассвете 20 декабря началась основная фаза операции «Аргун». Около восьми утра, первый вертолет с пограничниками поднялся с погранзаставы Таргим (Ингушетия) и взял курс на Аргунское ущелье, остальные «борты» взлетали и шли в этот день один за другим почти до 16 часов. В высадке аргунского десанта принимали участие пограничные и армейские вертолёты.

Каждый день экипажи совершали по восемь-десять рейсов. Всего же 20 декабря по маршруту Торгим — «Мешехи» было выполнено 45 вертолетовылетов. Каждое подразделение, садившееся в вертолет, было способно вести бой самостоятельно, имея для этого гранатометы «Муха», АГСы, 82-мм минометы, и сухпаек на трое суток.

В состав десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) сводного пограничного отряда вошли контрактники из Воронежского погранотряда и бойцы ММГ (ДШМГ) Черкесского пограничного отряда. Среди них были опытные сапёры, которые знакомы со взрывными работами на скальном грунте. В разведывательный операциях участвовали бойцы Отдельной группы специальной разведки (ОГСпР) Черкесского пограничного отряда.

В дальнейшем бойцы Черкесского пограничного отряда влились в новый сформировавшийся из сводных пограничных подразделений Итум-Калинский (Аргунский) пограничный отряд. Действиями десанта на месте руководил заместитель начальника Северо-Кавказского регионального управления ФПС — начальник территориального отдела «Нальчик» генерал-майор Виктор Золотухин. В первый день «вертушки» перебросили в точку высадки «Мешехи» около 120 бойцов.

Высадившиеся пограничники тут же выбрали позиции для постов боевого охранения, обеспечили прикрытие вертолетной площадки, определили места засад и укрупненных секретов. Если с севера пограничников заслоняли подразделения 56-го парашютно-десантного полка, то с юга и с востока боевики могли напасть в любой момент.

В этот же день после проведения боевого расчета первый наряд пограничников получил приказ заступить на охрану чеченского участка российско-грузинской государственной границы. Сразу же началось обустройство быта военных. На каждую заставу приходилось почти 30 тонн материально-технических средств: полевые кухни, палатки, хлебопекарни.

В ночь с 20 на 21 декабря боевики открыли огонь по посту боевого охранения. Маленькие группы боевиков нередко специально провоцировали стрельбу для выявления огневых точек. О том, что сепаратисты регулярно отслеживали обстановку в ущелье, говорили и данные радиоперехвата.

Пока шла организация пограничной охраны, подразделения ВДВ стояли на высокогорьях — в ожидании, когда пограничники будут готовы двигаться дальше. До границы оставалось всего 4 км. Почти сразу после высадки пограничники провели серию рейдов, взяв под свой контроль населенные пункты Верхний и Нижний Аргун, Бастыхи.

24 декабря около 100 человек дальневосточной ДШМГ высадились и заняли позиции по направлению к Итум-Кале в местечке Бастыхи, где одноименная река впадала в Аргун. Сюда выходило несколько ущелий, из-за этого федеральными силами было решено занять Бастыхи для перекрытия пути возможного отхода боевиков. Павел Соловьев

Все-таки Бог был с нашими ребятами в этом тяжелом пути. Вот только один тому пример. Под очередной обстрел колонна попала перед самым Итум-Кале. Один из снарядов угодил в боковину машины, из которой генерал Соловьев незадолго до того высадил все отделение вместе с офицером. Чем-то эти товарищи проштрафились, вот и получили приказ – двигаться дальше пешком в боевом охранении...

... А после обстрела они стояли возле своей машины, несколько ошарашенно глядя в развороченный кузов, где было разбито и сметено абсолютно все...

– И что вы здесь стоите? – строго спросил их Соловьев.

– Товарищ генерал, вы нам жизнь спасли, – тихо и как-то удивленно произнес офицер...

Часть 2 К началу января войска уже контролировали 17 км аргунской трассы на участке Нижние Джари—Бастыхи, а погранзастава «Аргун» находилась в 800 метрах от границы.

В эти дни продолжают происходить сражения с группами боевиков, выходящими на позиции федеральных сил с севера. Вместе с войсками ОГ «Юг» были проведены разведывательно-боевые и рейдовые действия в восточном направлении Аргунского ущелья до Итум-Кале.

В Итум-Кале оборону держали бандформирования, которые подчинялись непосредственно Хаттабу. У пограничников были сведения, что Масхадов с Хаттабом провели совещание и поставили задачу: выбить федералов из ущелья любой ценой. На момент высадки десанта в этом квадрате запеленговали 64 вражеские радиостанции. Всего в Аргунском ущелье находилось до 2 тысяч боевиков Хаттаба.

В конце января мобильная группа пограничников генерал-лейтенанта Ашурова высадилась в горах над Итум-Кале, северо-западнее Тусхароя. На этот период пограничная группировка в южной части Аргунского ущелья уже превышала по численности десантников в 5-6 раз (ВДВ – 300 человек, ПВ – до 2000).

Наращивание усилий было проведено за счет переброски резервов из Северо-Кавказского, Северо-Западного, Забайкальского и Дальневосточного региональных управлений ФПС. Оборону в Итум-Кале держали около 100 наемников Хаттаба, среди них преобладали арабы, боевики из числа жителей Итум-Калинского района.

В ходе взятия села федеральными войсками была эффективно использована установка РЭБ «Рапира», фиксирующая переговоры боевиков на расстоянии до 6 км и определяющая их координаты с точностью до 10 м. После определения координат по местам скопления боевиков наносились массированные огневые удары РСЗО «Смерч». Боевики старались оказать организованное сопротивление. Но понесли такие большие потери, что отказались от своих замыслов. Непосредственно перед взятием Итум-Кале все, кто его оборонял, ушли в сторону Шатоя.

Когда 10 февраля части ФПС и Минобороны спустились вниз, село почти полностью было разрушено ударами реактивной артиллерии. В селе федеральные войска обнаружили 12 брошенных трупов боевиков.

После того, как пограничники закрепились в Тусхарое, на Хачарой-Эхк, у села Ведучи и в местах древних развалин Чамги и Грозтхой, в ущелье Кериго были выставлены пограничные заставы, чтобы не дать боевикам из Аргунского ущелья уйти через перевалы в Грузию.

Основной причиной успеха десантной операции стал фактор внезапности российских военных.

По словам командующего федеральной группировкой генерала Г. Трошева:

«Высадка нашего воздушного десанта в верховья Аргунского ущелья стала полной неожиданностью для боевиков. Сначала, из-за противоречивости информации, сведения о десанте боевики восприняли с недоверием, как несоответствующие действительности. В данном случае прекрасно сработали наша агентурная разведка и специалисты по радиоэлектронной борьбе. Когда же полевые командиры окончательно уяснили ситуацию, было уже поздно. Руководивший десантированной группировкой генерал М. Ашуров отбил все атаки бандитов».

Все задачи, которые были поставлены перед войсками в этой операции, были полностью выполнены. Блокирование горной дороги Итум-Кале—Шатили помогло лишить боевиков главного маршрута доставки вооружения, боеприпасов и материально-технических средств через Грузию.

...Кадры хроники, запечатлевшие те, без преувеличения, исторические события, пересказать трудно. Операция «Аргун» была просчитана до мелочей. Ее разрабатывало командование, а вынесли на плечах офицеры и солдаты-контрактники, которые высаживались с вертолетов на открытые горные склоны, вели машины с оружием и снарядами по горным, казалось бы, непроходимым дорогам. Особо отмечается, что в ходе беспрецедентной по риску и дерзости операции удалось избежать потерь. И ведь дошли – ни одной машины, ни одного человека не потеряли. Это кажется чудом.

А вот бандиты потери несли. По имеющимся данным, некоторые полевые командиры впоследствии были уничтожены своим же бандитским командованием – за то, что оставили стратегический рубеж.



Итоги:

– ликвидировано более 50 боевиков, 4 взяты в плен;

– уничтожены 2 опорных пункта, 38 мест пребывания моджахедов, оборудованных для проживания и ведения организованной обороны;

– уничтожены 11 схронов с оружием, боеприпасами, экипировкой и продовольствием;

– изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и более 11 тысяч единиц боеприпасов, 30 тонн продовольствия;

– изъяты 17 ракет к реактивным системам залпового огня «Град», неуправляемых реактивных снаряда, около 100 кг взрывчатых веществ;

– захвачено/уничтожено более 70 единиц автомобильной и другой техники боевиков;

– освобождены из рабства 7 россиян.

Потери федеральных сил в ходе операции «Аргун» составили 9 человек убитыми.

В результате успешно проведённой специальной пограничной операции «Аргун» пограничники взяли под охрану весь ранее неконтролируемый 81,7-километровый чеченский участок Государственной границы России с Грузией и перекрыли, образно говоря, боевикам кислород. Значение этого события в истории постсоветской России очень велико. Без него ни о каком установлении конституционного порядка в Чечне даже речи идти не могло, равно как и о сохранении территориальной целостности самой России.

Эту операцию уникальной признавали даже враги.

Об этой операции, которая готовилась в обстановке строжайшей секретности, в свое время был снят документальный фильм «Пограничный десант. Спецоперация «Аргун». Авторский коллектив – пресс-служба Северо-Кавказского регионального пограничного управления ФСБ РФ – во время работы над лентой использовал как видеоматериалы, которые снимали участники той секретной спецоперации, бойцы отряда, так и трофейные кадры, снимавшиеся боевиками для отчета зарубежным инвесторам, но попавшие к пограничникам. В фильме звучат свидетельства непосредственных участников операции и тех, кто занимался ее разработкой. Но несмотря на предельную документальность, фильм получился также и высокохудожественным – в нем присутствуют не просто лица, но и характеры, люди, связанные единой судьбой с границей. История ведь соткана из людских судеб… Может быть, потому, пересматривая этот фильм сейчас – через два десятилетия после его создания, опять что-то новое для себя открываешь – так или иначе мы смотрим на то время через призму сегодняшних событий.

Прошло 26 лет… Это уже большая история, в том числе – история подвига. Заставы носят имена пограничников, защищавших Брестскую крепость, и пограничников, которые погибли на боевом посту уже на этой земле, не пропустив врага на нашу территорию.

– Операция «Аргун» началась 19 декабря, – говорит священник Сергий Чулков.

– Для православных людей это день памяти Николая Чудотворца, покровителя воинов. У Бога случайностей не бывает.

...Все-таки даже в самые сложные для России времена Бог – с нами, Бог – с русским воинством.

К сожалению, через 2 года произойдут горестные события гибели псковских десантников, но это отдельная тема.

