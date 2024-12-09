Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.27. Атланты

Атланты на фасаде — скульптуры и горельефные изображения атлетически сложенных полуобнаженных мужчин. Их используют в качестве несущих элементов: вертикальных опор (колонн, столбов, пилонов) и кронштейнов. Горельефы атлантов могут украшать и пилястры — имитации колонн в виде плоских выступов на стене.



Атланты-варвары Дом Англареса в 1880—1881 годах построил архитектор Павел Петрович Дейнека. Первый владелец здания в Сапёрном переулке — губернский секретарь Сергей Англарес. В первоначальном проекте дома атлантов не было, они появились уже в процессе строительства здания. Выглядят эти персонажи крайне необычно: их головы покрыты шкурами животных, на ногах — сапоги со шнуровкой. Взгляды атлантов, расположенных справа, устремлены к улице Маяковского. Это выглядит так, как будто суровые исполины ждут кого-то с той стороны. Кроме атлантов, на фасаде можно увидеть разнообразные маскароны, фигуры драконов, кариатид и путти. Англарес владел домом совсем недолго: в декабре 1882 года городское кредитное общество за неоплату долга выставило здание на продажу. До революции здесь сменилось несколько хозяев. В советское время помещения бывшего доходного дома переделаны в коммунальные квартиры. Саперный переулок, 13

Могучие Атланты Эрмитажа В отличие от традиционных атлантов, суровых бородачей, великаны северной столицы — олицетворение молодости, красоты и отваги.

Здание Нового Эрмитажа изначально проектировалось под первый в стране национальный художественный музей. Залы предназначались для размещения коллекций, и это отразилось в особенностях их организации. Были соблюдены все актуальные технические требования к экспонированию, хранению и коллекционированию предметов искусства. И внутри, и снаружи здание явилось примером классической музейной архитектуры Европы XIX столетия, оформленном в неогреческом стиле. Для создания проекта Николай I пригласил архитектора Лео фон Кленце из Германии.

Проект портика с десятью фигурами атлантов принадлежит самому Кленце. Исполинские торжественные фигуры идеально сочетались с горельефом на восточном фасаде на тему Власти, покровительствующей искусствам, а также с 28 фигурами великих мастеров античности и Ренессанса, размещённых на различных фасадах здания. Скорее всего, вдохновение для идеи установить на главном входе атлантов Лео фон Кленце почерпнул в поездке по Сицилии ещё в начале 1820-х — они напоминают скульптуры из храма Зевса в Акраганте. Благодаря фигурам атлантов высотой 82 метра его называют «Храмом Гигантов». На суд комиссии немецкий архитектор представил зарисовки женских фигур — кариатид — и мужских — атлантов. Было решено выбрать последние. 1861 год. Луиджи Премацци. Вид на Новый Эрмитаж со стороны Миллионной улицы

Самих атлантов создал скульптор Александр Теребенёв по малым моделям немецкого скульптора Иоганна фон Гальбига, который изваял их в 1840 году, опираясь на эскизы Кленце. В 1845 году модели были слегка переработаны, и Теребенёв приступил к созданию атлантов. К нему в мастерскую доставили серый гранит из города Сердоболь (сейчас это карельская Сортавала). Под его руководством 150 каменотёсов вырезали фигуры, а над лицами Теребенёв работал самостоятельно. Атлантов установили на портике в 1848 году, а ещё год мастера укрепляли скульптуры на постаментах и проводили окончательную полировку. Лео фон Кленце оценил работу Теребенёва очень высоко, отметив чистоту работы, тонкость линий, гладкость и блеск полировки. В 1920-1930 годы группа исследователей под руководством реставратора Игоря Крестовского обнаружила трещины на фигурах стоящих по углам атлантов в районах щиколоток и запястий. Советские власти всерьёз озаботились проблемой и стали изучать причины их появления, решили даже применить сейсмограф для проверки на землетрясения. Он действительно показал колебания, хотя Санкт-Петербург никогда не являлся местом, которому свойственна хоть какая-то сейсмическая активность. Но всё оказалось куда проще. Колебания были вызваны проезжающим транспортом из-за разницы дорожного покрытия около Нового Эрмитажа. Часть мостовой была торцовой — деревянной, а другая — булыжной. После асфальтирования дороги колебания прекратились. Во время Великой Отечественной войны в портик Нового Эрмитажа попал снаряд. Один из великанов получил серьёзное ранение, но не согнулся под тяжёлой ношей. С тех пор петербуржцы выделяют его среди остальных атлантов — верят в сверхъестественные возможности этого несокрушимого каменного юноши. 1930 год. Интересный факт: в 1960-х годах Эрмитаж с официальным визитом посетил голландский искусствовед. После прочтения лекции ленинградцам, он направился чаевничать в подсобку Зимнего вместе с сотрудниками музея, где и углядел выглядывающий из-за шкафа лист. Потянув за его край, ценитель искусства обомлел: перед ним предстал холст кисти известного голландского художника Хендрика Голциуса «Вакх, Церера, Венера и Купидон». Сотрудники Эрмитажа удивились не меньше иностранного гостя, ведь картина считалась утраченной еще со времен революции 1917 года! Ранение Атланта

В декабре 1941 года его ранил немецкий снаряд. Прямо в грудь. Но он устоял. И продолжил «держать небо на каменных руках».

Это было единственное серьезное повреждение атлантов Нового Эрмитажа во время Великой Отечественной войны. С тех пор считается, что они охраняют город. Считается, что тот самый атлант, в которого попал снаряд, еще и обладает магической силой и может исполнять желания. Это самый последний атлант, который смотрит на Марсово поле. В 1997 году Научно-исследовательский институт Минобороны России провёл исследования крепёжных конструкций атлантов с помощью последних достижений науки и техники, а именно — сверхточной аппаратуры. Выяснилось, что в фундаменте произошли сдвиги. Кроме того, изначально эластичная конструкция, благодаря которой атланты должны были без проблем выдерживать изменения температуры, влажности и снега, перестала обеспечивать вертикальное смещение скульптур. Из-за этого в фигурах образовались серьёзные трещины. С начала 2010-х ведётся подготовка к новым исследованиям креплений скульптур, а также к последующей реставрации статуй, но из-за нехватки финансирования работы пока не начали. Уже сам по себе вид атлантов, исполинов, бережно держащих на своих руках тяжёлый портик, вызывает чувство надёжности и защиты. В Древней Греции титан Атлант удерживал на плечах небесный свод, защищая мир от его обрушения. Плюс вспомним, что скульптуры устояли во время бомбёжек в Великую Отечественную войну. Всё это привело к возникновению вокруг десяти атлантов Нового Эрмитажа множества традиций и легенд. Считается, что упомянутый выше правый крайний атлант обладает чудодейственной силой. Если прикоснуться к его большому пальцу и загадать желание, оно сбудется. Часто к портику приходят молодожёны — и не только для свадебного фото. Они верят, что брак будет счастливым, если прикоснуться руками к всё тому же большому пальцу атланта, сомкнув при этом свободные руки. Атланты Нового Эрмитажа — одна из визитных карточек всего музейного комплекса. Всё, что связано с ними — уникально: от истории и процесса создания, до дальнейшего существования в составе крупнейшего музея в мире по числу экспонатов. Вот уже третье столетие атланты наблюдают за сменой исторических эпох, оставаясь практически невредимыми перед лицом времени и даже перед войнами. Неудивительно, что вокруг них ходит множество поверий и легенд. Каждый из атлантов отвечает за определенные желания:

Атланты дворца Белосельских-Белозерских

В самом центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, располагается одно из красивейших зданий города – дворец Белосельских-Белозерских. Такое необычное название он получил от своих основателей. Именно благодаря любви к роскошной жизни этого семейства каждый житель и гость города может наслаждаться красотой и утонченностью сего образца архитектуры XVIII века. Проект дворца создал Андрей Штакеншнейдер, а фигурами атлантов (и кариатид) занимался Давид Йенсен.

Следующие Атланты у Дома Веге. Графитовый дом в паре минут ходьбы от Мариинского театра построили в начале ХХ века. Здание принадлежало Роберту Веге, которого называют то «ультрамариновым», то «шоколадным королём». Здание строилось по проекту архитектора Сергея Овсянникова. Дом Веге получился величественным, под стать владельцу. Квартиры здесь были «премиальными».

Фишкой доходного дома стала арка с колоннадой, украшенная скульптурами атлантов. Автор этих стражников неизвестен, но мы знаем, что он вдохновлялся эрмитажными великанами — специально, чтобы сделать дом привлекательнее для состоятельных жильцов. Атланты дома Колобовых Пышно декорированное здание с угловой башней-ротондой построили архитекторы Гингер и фон Винкель для петербургских лесопромышленников, братьев Фёдора и Николая Колобовых. Почти сразу после постройки, в 1912 году, «Колобовский дом» получил диплом на городском конкурсе фасадов.

Со стороны улицы Ленина в здание вписан открытый парадный двор-курдонёр. Фасад у ворот украшают бородатые атланты — они поддерживают балконы.

Атланты Дома Бурцева Доходный дом библиофила, мецената Александра Бурцева украшают атланты, закованные в цепи. Их создал архитектор Александр Володихин: он как бы заставил скульптуры «срастись» с фасадом с помощью непривычных поз.

Квартиры на верхних этажах дома Бурцева сначала сдавались в аренду, потом туда въехали Женские курсы высших архитектурных знаний. В нижних этажах меценат разместил залы, в которых выставлял собственную коллекцию книг, гравюр и альманахов. Сейчас здесь находится Большой театр кукол.

Атланты дома Кузнецова В октябре 1874 года усадьба приобретается на имя Надежды Вуколовны Кузнецовой. Жена известного в России фарфорозаводчика Матвея Кузнецова начала перестраивать дом в середине 90-х годов. Были привлечены самые лучшие архитекторы: И.Иванов, В.Кузнецов, Ф.Шехтель, а атлантов, поддерживающих правый выступ ризалита, и лепнина были выполнены молодым студентом художественной студии им. Строганова Сергеем Коненковым, будущим народным художником СССР.

Атланты особняка Мясниковых

В 1857-1859 годах по проекту архитектора Гемилиана совместно с его молодым помощником В. А. Гартманом для братьев Ивана и Александра известного купеческого рода Мясниковых, был выстроен красивейший особняк.

Фасад здания декорирован в стиле необарокко. Уровень первого этажа украшают поясные фигуры, поддерживающие балкон атланты и рустика.

Второй этаж дом также имеет богатую лепнину, колонны, пилястры, по центру балкон, над которым расположен фронтоном, карниз которого поддерживают восемь фигурок путти. Дом, построенный для отставного штаб-ротмистра Ивана Васильевича Пашкова, примечателен во многих отношениях.

Вместо Атлантов кариатиды

Это самый ранний из особняков работы архитектора Гаральда Эрнестовича Боссе, сохранившийся до нашего времени в неизменном виде – как внешне, так и в интерьерах. Представительное здание с «греческим портиком», решённое в переходном стиле, соединяющем элементы классицизма и неоренессанса, исследователи называют «визитной карточкой зодчего». Греческую тему здесь яснее всего представляют фигуры кариатид, установленные на пилонах перед входом и поддерживающие балкон второго этажа.