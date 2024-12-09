Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.27. Атланты

Атланты на фасаде — скульптуры и горельефные изображения атлетически сложенных полуобнаженных мужчин. Их используют в качестве несущих элементов: вертикальных опор (колонн, столбов, пилонов) и кронштейнов. Горельефы атлантов могут украшать и пилястры — имитации колонн в виде плоских выступов на стене.
Атланты-варварыДом Англареса в 1880—1881 годах построил архитектор Павел Петрович Дейнека. Первый владелец здания в Сапёрном переулке — губернский секретарь Сергей Англарес.В первоначальном проекте дома атлантов не было, они появились уже в процессе строительства здания. Выглядят эти персонажи крайне необычно: их головы покрыты шкурами животных, на ногах — сапоги со шнуровкой. Взгляды атлантов, расположенных справа, устремлены к улице Маяковского. Это выглядит так, как будто суровые исполины ждут кого-то с той стороны.Кроме атлантов, на фасаде можно увидеть разнообразные маскароны, фигуры драконов, кариатид и путти.Англарес владел домом совсем недолго: в декабре 1882 года городское кредитное общество за неоплату долга выставило здание на продажу. До революции здесь сменилось несколько хозяев. В советское время помещения бывшего доходного дома переделаны в коммунальные квартиры.Саперный переулок, 13
Могучие Атланты ЭрмитажаВ отличие от традиционных атлантов, суровых бородачей, великаны северной столицы — олицетворение молодости, красоты и отваги.
Здание Нового Эрмитажа изначально проектировалось под первый в стране национальный художественный музей. Залы предназначались для размещения коллекций, и это отразилось в особенностях их организации. Были соблюдены все актуальные технические требования к экспонированию, хранению и коллекционированию предметов искусства. И внутри, и снаружи здание явилось примером классической музейной архитектуры Европы XIX столетия, оформленном в неогреческом стиле. Для создания проекта Николай I пригласил архитектора Лео фон Кленце из Германии.
Проект портика с десятью фигурами атлантов принадлежит самому Кленце. Исполинские торжественные фигуры идеально сочетались с горельефом на восточном фасаде на тему Власти, покровительствующей искусствам, а также с 28 фигурами великих мастеров античности и Ренессанса, размещённых на различных фасадах здания. Скорее всего, вдохновение для идеи установить на главном входе атлантов Лео фон Кленце почерпнул в поездке по Сицилии ещё в начале 1820-х — они напоминают скульптуры из храма Зевса в Акраганте. Благодаря фигурам атлантов высотой 82 метра его называют «Храмом Гигантов». На суд комиссии немецкий архитектор представил зарисовки женских фигур — кариатид — и мужских — атлантов. Было решено выбрать последние.1861 год. Луиджи Премацци. Вид на Новый Эрмитаж со стороны Миллионной улицы
Самих атлантов создал скульптор Александр Теребенёв по малым моделям немецкого скульптора Иоганна фон Гальбига, который изваял их в 1840 году, опираясь на эскизы Кленце. В 1845 году модели были слегка переработаны, и Теребенёв приступил к созданию атлантов. К нему в мастерскую доставили серый гранит из города Сердоболь (сейчас это карельская Сортавала). Под его руководством 150 каменотёсов вырезали фигуры, а над лицами Теребенёв работал самостоятельно.Атлантов установили на портике в 1848 году, а ещё год мастера укрепляли скульптуры на постаментах и проводили окончательную полировку. Лео фон Кленце оценил работу Теребенёва очень высоко, отметив чистоту работы, тонкость линий, гладкость и блеск полировки.В 1920-1930 годы группа исследователей под руководством реставратора Игоря Крестовского обнаружила трещины на фигурах стоящих по углам атлантов в районах щиколоток и запястий. Советские власти всерьёз озаботились проблемой и стали изучать причины их появления, решили даже применить сейсмограф для проверки на землетрясения. Он действительно показал колебания, хотя Санкт-Петербург никогда не являлся местом, которому свойственна хоть какая-то сейсмическая активность. Но всё оказалось куда проще. Колебания были вызваны проезжающим транспортом из-за разницы дорожного покрытия около Нового Эрмитажа. Часть мостовой была торцовой — деревянной, а другая — булыжной. После асфальтирования дороги колебания прекратились.Во время Великой Отечественной войны в портик Нового Эрмитажа попал снаряд. Один из великанов получил серьёзное ранение, но не согнулся под тяжёлой ношей. С тех пор петербуржцы выделяют его среди остальных атлантов — верят в сверхъестественные возможности этого несокрушимого каменного юноши.1930 год.Интересный факт: в 1960-х годах Эрмитаж с официальным визитом посетил голландский искусствовед. После прочтения лекции ленинградцам, он направился чаевничать в подсобку Зимнего вместе с сотрудниками музея, где и углядел выглядывающий из-за шкафа лист. Потянув за его край, ценитель искусства обомлел: перед ним предстал холст кисти известного голландского художника Хендрика Голциуса «Вакх, Церера, Венера и Купидон». Сотрудники Эрмитажа удивились не меньше иностранного гостя, ведь картина считалась утраченной еще со времен революции 1917 года!Ранение Атланта
В декабре 1941 года его ранил немецкий снаряд. Прямо в грудь. Но он устоял. И продолжил «держать небо на каменных руках».
Это было единственное серьезное повреждение атлантов Нового Эрмитажа во время Великой Отечественной войны. С тех пор считается, что они охраняют город. Считается, что тот самый атлант, в которого попал снаряд, еще и обладает магической силой и может исполнять желания. Это самый последний атлант, который смотрит на Марсово поле.В 1997 году Научно-исследовательский институт Минобороны России провёл исследования крепёжных конструкций атлантов с помощью последних достижений науки и техники, а именно — сверхточной аппаратуры. Выяснилось, что в фундаменте произошли сдвиги. Кроме того, изначально эластичная конструкция, благодаря которой атланты должны были без проблем выдерживать изменения температуры, влажности и снега, перестала обеспечивать вертикальное смещение скульптур. Из-за этого в фигурах образовались серьёзные трещины. С начала 2010-х ведётся подготовка к новым исследованиям креплений скульптур, а также к последующей реставрации статуй, но из-за нехватки финансирования работы пока не начали.Уже сам по себе вид атлантов, исполинов, бережно держащих на своих руках тяжёлый портик, вызывает чувство надёжности и защиты. В Древней Греции титан Атлант удерживал на плечах небесный свод, защищая мир от его обрушения. Плюс вспомним, что скульптуры устояли во время бомбёжек в Великую Отечественную войну. Всё это привело к возникновению вокруг десяти атлантов Нового Эрмитажа множества традиций и легенд. Считается, что упомянутый выше правый крайний атлант обладает чудодейственной силой. Если прикоснуться к его большому пальцу и загадать желание, оно сбудется. Часто к портику приходят молодожёны — и не только для свадебного фото. Они верят, что брак будет счастливым, если прикоснуться руками к всё тому же большому пальцу атланта, сомкнув при этом свободные руки.Атланты Нового Эрмитажа — одна из визитных карточек всего музейного комплекса. Всё, что связано с ними — уникально: от истории и процесса создания, до дальнейшего существования в составе крупнейшего музея в мире по числу экспонатов. Вот уже третье столетие атланты наблюдают за сменой исторических эпох, оставаясь практически невредимыми перед лицом времени и даже перед войнами. Неудивительно, что вокруг них ходит множество поверий и легенд.Каждый из атлантов отвечает за определенные желания:
Атланты дворца Белосельских-Белозерских
В самом центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, располагается одно из красивейших зданий города – дворец Белосельских-Белозерских.Такое необычное название он получил от своих основателей. Именно благодаря любви к роскошной жизни этого семейства каждый житель и гость города может наслаждаться красотой и утонченностью сего образца архитектуры XVIII века.Проект дворца создал Андрей Штакеншнейдер, а фигурами атлантов (и кариатид) занимался Давид Йенсен.
Следующие Атланты у Дома Веге.Графитовый дом в паре минут ходьбы от Мариинского театра построили в начале ХХ века. Здание принадлежало Роберту Веге, которого называют то «ультрамариновым», то «шоколадным королём».Здание строилось по проекту архитектора Сергея Овсянникова. Дом Веге получился величественным, под стать владельцу. Квартиры здесь были «премиальными».
Фишкой доходного дома стала арка с колоннадой, украшенная скульптурами атлантов. Автор этих стражников неизвестен, но мы знаем, что он вдохновлялся эрмитажными великанами — специально, чтобы сделать дом привлекательнее для состоятельных жильцов. Атланты дома КолобовыхПышно декорированное здание с угловой башней-ротондой построили архитекторы Гингер и фон Винкель для петербургских лесопромышленников, братьев Фёдора и Николая Колобовых. Почти сразу после постройки, в 1912 году, «Колобовский дом» получил диплом на городском конкурсе фасадов.
Со стороны улицы Ленина в здание вписан открытый парадный двор-курдонёр. Фасад у ворот украшают бородатые атланты — они поддерживают балконы.
Атланты Дома БурцеваДоходный дом библиофила, мецената Александра Бурцева украшают атланты, закованные в цепи. Их создал архитектор Александр Володихин: он как бы заставил скульптуры «срастись» с фасадом с помощью непривычных поз.
Квартиры на верхних этажах дома Бурцева сначала сдавались в аренду, потом туда въехали Женские курсы высших архитектурных знаний. В нижних этажах меценат разместил залы, в которых выставлял собственную коллекцию книг, гравюр и альманахов.Сейчас здесь находится Большой театр кукол.
Атланты дома КузнецоваВ октябре 1874 года усадьба приобретается на имя Надежды Вуколовны Кузнецовой. Жена известного в России фарфорозаводчика Матвея Кузнецова начала перестраивать дом в середине 90-х годов. Были привлечены самые лучшие архитекторы: И.Иванов, В.Кузнецов, Ф.Шехтель, а атлантов, поддерживающих правый выступ ризалита, и лепнина были выполнены молодым студентом художественной студии им. Строганова Сергеем Коненковым, будущим народным художником СССР.
Атланты особняка Мясниковых
В 1857-1859 годах по проекту архитектора Гемилиана совместно с его молодым помощником В. А. Гартманом для братьев Ивана и Александра известного купеческого рода Мясниковых, был выстроен красивейший особняк.
Фасад здания декорирован в стиле необарокко. Уровень первого этажа украшают поясные фигуры, поддерживающие балкон атланты и рустика.
Второй этаж дом также имеет богатую лепнину, колонны, пилястры, по центру балкон, над которым расположен фронтоном, карниз которого поддерживают восемь фигурок путти.Дом, построенный для отставного штаб-ротмистра Ивана Васильевича Пашкова, примечателен во многих отношениях.
Вместо Атлантов кариатиды
Это самый ранний из особняков работы архитектора Гаральда Эрнестовича Боссе, сохранившийся до нашего времени в неизменном виде – как внешне, так и в интерьерах.Представительное здание с «греческим портиком», решённое в переходном стиле, соединяющем элементы классицизма и неоренессанса, исследователи называют «визитной карточкой зодчего».Греческую тему здесь яснее всего представляют фигуры кариатид, установленные на пилонах перед входом и поддерживающие балкон второго этажа.
Гостиница ЕвропейскаяС 1875 по 1991 год гостиница называлась «Европейской», сегодня это гранд-отель «Европа». В разные годы здесь останавливались И. А. Бунин, В. Э. Мейерхольд, В. В. Маяковский, С. С. Прокофьев, король Швеции Густав V, Г. Уэллс и многие другие. Роскошные номера «Европы» притягивают к себе влиятельных гостей и в наше время.На здание Гостиницы «Европейская» можно увидеть 26 мужских фигур.
— Итальянская ул. 7
Доходный дом П. П. Вейнера
На улице Чайковского можно увидеть 10 мужских фигур. Гиганты расположились на фасаде доходного дома П. П. Вейнера.Гиршович и строит пятиэтажный дом, первый этаж которого по своему декору напоминает стиль флорентийских палаццо. Несколько из балконов, которые выходят на улицу, поддерживаются живописными атлантами, а над окнами второго этажа можно заметить мужские маскароны — мужские головы, вытесанные из мрамора. — ул. Чайковского, 38
Доходный дом Ратькова-Рожнова
На фасаде доходного дома Ратькова-Рожнова 8 мужских фигур.В наши дни, как и сто лет назад, дом является жилым— наб. кан. Грибоедова, 71
Кантемировский дворецВ первой четверти XVIII века на этом участке Дворцовой набережной находился дом капитана Ипата Муханова. В 1715 году его купил молдавский господарь Дмитрий Константинович Кантемир, для которого старый дом снесли и здесь же по проекту Ф.Б. Растрелли построили новый дворец. Это стало первой работой молодого архитектора.Об этом дворце сын Антиоха Кантемира писал:
«Граф Растрелли родом итальянец, в российском государстве искусный архитектор; за младостью возраста не столько в практике силён, как в замыслах и чертежах. Инвенции его в украшении великолепны, вид здания казист; одним словом, может увеселиться око в том, что он построил»Кантемир так и не поселился во дворце, он умер в персидском походе ещё во время строительства особняка. После смерти Кантемира дворец перешёл к его вдове Наталье Ивановне. Далее зданием владели их дети. Помещения особняка сдавались в наём. В 1727 году здесь жил граф Б. К. фон Миних, в 1755–1757 годах здесь находилось английское посольство. При посольстве квартировался его секретарь князь Станислав Понятовский, будущий польский король.
Безбородые, обычные, египетские атланты и — юноша находятся на фасаде особняка И. Ф. Громова (Кантемировский дворец).
— Дворцовая наб. 8
Гостиница «Нева»
Мужские фигуры в интересных позах находятся на здании Русского товарищества «Нефть» (Гостиница «Нева»).— ул. Чайковского, д. 17
Итак. Величественные стражи города.Сапeрный пeреулок, 13ул. Чайковского, 17ул. Захарьeвская, 23ул. Фурштатская, 58
Метро «Международная»
Единственный атлант, у которого то появлялись, то исчезали гениталии, расположился в вестибюле станции метро «Международная» на мозаике «Атлант, держащий землю». Кстати, атлант не простой. Он Единственный в Петербурге кастрированный атлант
Сложно быть атлантом, особенно в нашем метро...
Есть в метро Питера "кастрированный" несчастный атлант... у которого изначально были, но затем исчезли гениталии. Он находится в вестибюле станции метро "Международная" на мозаике "Атлант, держащий землю". Хотя, правильнее сказать не кастрированный, а принудительно прикрытый )))
Екатерининский дворец и его АтлантыИстория про атлантов Санкт-Петербурга будет неполной, если вы не посетите в городе Пушкине Екатерининский дворец, который считают негласным лидером по количеству мужских скульптур, размещённых на фасаде здания.Более 40 мужских фигур разместились на фасаде Екатерининского дворца в Пушкине. Раньше они были покрыты позолотой и на солнце отливали так, что слепили глаза.На фасаде дворца можно увидеть множество фигур атлантов, а также кариатид, львиных масок и других лепных украшений. Первый этаж декорирован фигурами атлантов. Окна 2-го этажа украшены кариатидами, которые ярчайше подчёркивают парадность и пышность барочных форм.
Эта история тоже относится к атлантнам. Копию атланта с фасада Екатерининского дворца передали «Царскому Селу»
Скульптуру, с которой сделана копия, по чистой случайности нашли в Александровском дворце. С найденной фигуры сняли мастер-модель, которую будут использовать в дальнейшем при реставрации фасадов Екатерининского дворца.Пресс-служба "Царское село"
Реставраторы передали в дар музею-заповеднику «Царское Село» точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца. И к этому событию привела неожиданная и случайная находка.
В 2020 году проходила реставрация в Александровском дворце. Специалисты обнаружили голову атланта времен Растрелли, когда вскрывали полы в одном из служебных помещений в центральной части здания. Предположительно, гипсовая голова могла попасть туда, когда переоборудовали Александровский дворец в 1949 году для военного ведомства.
Находку почистили и даже обнаружили на ней остатки позолоты XVIII века. По пластике, габаритам, материалу исполнения и в первую очередь по сохранившимся фрагментам золочения стало понятно, что скульптура создана во времена Растрелли.
«В процессе работы над атлантами на фасаде Екатерининского дворца, параллельно шли работы по реставрации Александровского дворца. И там случайно нашли оригинальную голову атланта растреллевских времен (Растрелли), о чем говорит маленький кусочек позолоты на нем. Поскольку позолочены они были очень недолгое время и это было именно по проекту Растрелли», — отметила реставратор, глава компании «ПИК» и Анастасия Пикалова.
Мастера компании «ПИК», которые занимались обновлением фасада Екатерининского дворца, по своей инициативе сделали «близнеца» атланта: сняли форму с найденной головы и с торса, затем отлили копию скульптуры в гипсе. Теперь эта мастер-модель станет эталоном для следующих реставраций атлантов, которые «держат небо» на фасаде Екатерининского дворца.Пресс-служба "Царское село"
До этого момента музей «Царское Село» долгое время искал наиболее сохранившиеся модели для реставрации атлантов. Как раз в 2020 году на фасаде Екатерининского дворца реставрировали сильно пострадавшие во время Великой Отечественной войны фигуры атлантов. Всего Екатерининский дворец украшают 52 гипсовые скульптуры, им больше 260 лет.
«Атланты — выразительное, эффектное, знаковое, но очень уязвимое украшение фасада. Они сильно выступают за его плоскость, поэтому больше всего страдают от петербургского климата, дождей и наледи. В связи с этим реставрировать поврежденные скульптуры приходится практически постоянно, и точная модель для последующей реставрации всех атлантов для нас представляет большую ценность, — отметила заместитель директора ГМЗ «Царское Село» по реставрации Наталья Кудрявцева.
Подлинная голова атланта теперь хранится в фондах музея. А мастер-модель весом около 300 кг установили в цокольном этаже Камероновой галереи, где проходят временные выставки.
«Атланты – один из элементов декоративного оформления фасадов Екатерининского дворца, созданного по проекту Франческо Растрелли. Елизавета Петровна приказала позолотить весь декор, но в таком виде он просуществовал недолго, поскольку позолота быстро изнашивалась в суровом климате. Уже при Екатерине II из-за недолговечности и чрезвычайной дороговизны восстановительных работ по золочению было принято решение весь декор окрасить и более не золотить. Во время Великой Отечественной войны фасады Екатерининского дворца сильно пострадали», — рассказали в пресс-службе «Царского Села».
Наверное я не всех выловила Атлантов Питера, но постаралась найти более значимых и известных.
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