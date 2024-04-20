Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 9

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3 1960-е — 4 1960-е — 5
1960-е — 6 1960-е — 7 1960-е — 8 .
Продолжим...Советский композитор Александра Пахмутова, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский и члены сборной СССР на летних Олимпийских играх в Мехико. Фото М. Ганкина, 1968 г.В парке Сокольники, 1969ВДНХ, фонтан Дружба народов, моя мама с племянницей, 1960-е годы. Автор: «Сергей Блохин»Двор дома 48 по улице Вавилова, Москва, 1967Душанбе. 1960 годДеревянная ветряная мельница. Вологодская область. 1969 год.Дом построен! Высшая радость советской молодежи - радость созидательного труда. 1963 годИгорь Попов. «Наш двор». 1964 г.Жена Германа Титова Тамара готовится принимать гостей, 1966Узб.ССР г. Ташкент. Праздник Первомая 1965 год. Справа моя мама и сестра. Автор Svetlana1960 год. Бригада глазуровочного цеха Полонского фарфорового завода. В центре моя мама. Представлялась к награждению орденом Ленина, но по молодости не пропустили. Зато поместили на обложку журнала "Украина". Автор: «Александр Нейман»1960 год. Город Баку. Панорама города. На кадре мой папа на веранде родового дома. Сейчас на этом месте одна из трех высотных башен Огней Баку. Автор: Юрий Кузнец.Строительство гостиницы «Белград», Москва, 1969Солдаты на утренней зарядке. 1965 г.Строительство монумента «Покорителям космоса», 1963 годСтроится кинотеатр «Россия», 1960Строительство Красноярской ГЭС. Демонтаж сооружений и машин в котловане перед пуском воды. 1963 год.Строительство Братской ГЭС.Урок в Магнитогорском городском доме музыки. Фотограф Юрий Рахиль. 1966 год.Укладка асфальта у станции метро «Кропоткинская», 1960-еСвадьба 1964 г. Красивые, молодые, модные. Автор Ирина ШереметьеваСнегурочки в Новом, 1960 году. Москва. Верхние Мнёвники.Семейное фото в ателье, 1961Птичница М. Дудко – передовик производства в зерносовхозе «Ленинский». Северо-Казахстанская область. 1960 год.На мотороллерах Čezeta по центральной алее ВДНХ, 1960Е. Евтушенко в окрестностях Братска, с болгарским поэтом С. Цаневым и кинорежиссером Ю. Карасиком. Иркутская область. 1964Заводская команда футболистов-любителей на поле 1962 г. Оренбург. Папа тогда играл в команде Машзавода вратарём, он в кепке. Автор Зульфия Шагиева
Москва деревенская, 1960-е. Село Семёновское, Жд станция Ждановская, ИзмайловоАмир Мазитов, «Майское утро», 1968Tpижды Гepoй Советского Coюза Иван Кожeдyб нa cтадионе "Динамо". 1964 год.В магазине «Варна» на Ленинском проспекте продают цветы из Болгарии, 1969Детская площадка во дворе дома на 1-й улице Строителей, 1960Выпускники встречают рассвет, 1964Кипит работа на швейной фабрика «Большевичка», 1967Космонавт Андриян Николаев со своей матерью в театре. Москва, 1964 г.Разговор, 1965Первый в мире персональный компьютер был изобретен не американской фирмой «Эппл компьютерз» и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым. Авторское свидетельство № 383005. 1964 год. Первый транспорт моих родителей. Папа с сестрой и братом, меня ещё нет. Автор: «Ольга»Детский сад в недавно построенном закрытом городе физиков, изобретающих для родины новые ядерные бомбы. Урал. 1962 г1966 год, Крым, с. Вилино, в гостях у бабушки. Это было незабываемое время. Я первый раз оказалась в Крыму ранней весной. Горы в виноградниках и цветущих садах видела впервые. Это осталось со мной на всю жизнь. Автор: «Ирина»Коллектив телеграфа в г. Мозырь, Белоруссия. На фото моя мама вторая справа во втором ряду - Яковенко Раиса Николаевна. Возможно, кто-то узнает себя или близких. Год,к сожалению, не помним. Предполагаем, что начало 1960-х. Мамы уже нет. Автор: «Татьяна»Огромный белый гриб на территории Советского союза был найден в 1961 году.
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Как мы жили в СССР - февраль 1965
Работа советского информационного Агентства печати «Новости» (1966 г.)
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Продолжение следует..
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