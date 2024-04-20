Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 9

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3 1960-е — 4 1960-е — 5

1960-е — 6 1960-е — 7 1960-е — 8 .

Продолжим... Советский композитор Александра Пахмутова, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский и члены сборной СССР на летних Олимпийских играх в Мехико. Фото М. Ганкина, 1968 г. В парке Сокольники, 1969 ВДНХ, фонтан Дружба народов, моя мама с племянницей, 1960-е годы. Автор: «Сергей Блохин» Двор дома 48 по улице Вавилова, Москва, 1967 Душанбе. 1960 год Деревянная ветряная мельница. Вологодская область. 1969 год. Дом построен! Высшая радость советской молодежи - радость созидательного труда. 1963 год Игорь Попов. «Наш двор». 1964 г. Жена Германа Титова Тамара готовится принимать гостей, 1966 Узб.ССР г. Ташкент. Праздник Первомая 1965 год. Справа моя мама и сестра. Автор Svetlana 1960 год. Бригада глазуровочного цеха Полонского фарфорового завода. В центре моя мама. Представлялась к награждению орденом Ленина, но по молодости не пропустили. Зато поместили на обложку журнала "Украина". Автор: «Александр Нейман» 1960 год. Город Баку. Панорама города. На кадре мой папа на веранде родового дома. Сейчас на этом месте одна из трех высотных башен Огней Баку. Автор: Юрий Кузнец. Строительство гостиницы «Белград», Москва, 1969 Солдаты на утренней зарядке. 1965 г. Строительство монумента «Покорителям космоса», 1963 год Строится кинотеатр «Россия», 1960 Строительство Красноярской ГЭС. Демонтаж сооружений и машин в котловане перед пуском воды. 1963 год. Строительство Братской ГЭС. Урок в Магнитогорском городском доме музыки. Фотограф Юрий Рахиль. 1966 год. Укладка асфальта у станции метро «Кропоткинская», 1960-е Свадьба 1964 г. Красивые, молодые, модные. Автор Ирина Шереметьева Снегурочки в Новом, 1960 году. Москва. Верхние Мнёвники. Семейное фото в ателье, 1961 Птичница М. Дудко – передовик производства в зерносовхозе «Ленинский». Северо-Казахстанская область. 1960 год. На мотороллерах Čezeta по центральной алее ВДНХ, 1960 Е. Евтушенко в окрестностях Братска, с болгарским поэтом С. Цаневым и кинорежиссером Ю. Карасиком. Иркутская область. 1964 Заводская команда футболистов-любителей на поле 1962 г. Оренбург. Папа тогда играл в команде Машзавода вратарём, он в кепке. Автор Зульфия Шагиева

Москва деревенская, 1960-е. Село Семёновское, Жд станция Ждановская, Измайлово Амир Мазитов, «Майское утро», 1968 Tpижды Гepoй Советского Coюза Иван Кожeдyб нa cтадионе "Динамо". 1964 год. В магазине «Варна» на Ленинском проспекте продают цветы из Болгарии, 1969 Детская площадка во дворе дома на 1-й улице Строителей, 1960 Выпускники встречают рассвет, 1964 Кипит работа на швейной фабрика «Большевичка», 1967 Космонавт Андриян Николаев со своей матерью в театре. Москва, 1964 г. Разговор, 1965 Первый в мире персональный компьютер был изобретен не американской фирмой «Эппл компьютерз» и не в 1975 году, а в СССР в 1968 году советским конструктором из Омска Арсением Анатольевичем Гороховым. Авторское свидетельство № 383005. 1964 год. Первый транспорт моих родителей. Папа с сестрой и братом, меня ещё нет. Автор: «Ольга» Детский сад в недавно построенном закрытом городе физиков, изобретающих для родины новые ядерные бомбы. Урал. 1962 г 1966 год, Крым, с. Вилино, в гостях у бабушки. Это было незабываемое время. Я первый раз оказалась в Крыму ранней весной. Горы в виноградниках и цветущих садах видела впервые. Это осталось со мной на всю жизнь. Автор: «Ирина» Коллектив телеграфа в г. Мозырь, Белоруссия. На фото моя мама вторая справа во втором ряду - Яковенко Раиса Николаевна. Возможно, кто-то узнает себя или близких. Год,к сожалению, не помним. Предполагаем, что начало 1960-х. Мамы уже нет. Автор: «Татьяна» Огромный белый гриб на территории Советского союза был найден в 1961 году.

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На Московских бульварах, 1960-е: Этикетки из сувенирной серии спичек 50 лет ЗиЛ, 1966г.: В Советском Союзе до 1968 года в номерах телефонов совместно с цифрами использовались буквы. Лётчица гражданской авиации Людмила Соловьёва за работой. 1965 год. Михаил Шолохов и Юрий Гагарин. Ростовская область, 1967 год. Моржи в ЦПКиО. СССР. г. Москва. 1965 г Московский снегопад, 1964 Ожидание у телефона-автомата на Страстном бульваре, 1966 Кормление голубей на Арбатской площади, 1962 Лужники, Спартакиада народов СССР, 1967 Завод синтетического каучука в Сумгаите в Азербайджане, 1961 Дрессировщица Маргарита Назарова с тигром Пуршем. Ленинград, 1963 год. День на яхте, 1960-е Заместитель заведующего отделом писем газеты «Пионерская правда» отвечает на письма читателей, 1963 Книжный прилавок в парке, 1964 Никита Сергеевич Хрущёв на свадьбе космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. 1963 год. Опять весна! На Пушкинской площади, 1960-е Празднование Масленицы в Южно-Сахалинске. Фотограф Юрий Садовников. 1963 год.

1966 год, я в деревне у дедушки под Псковом. Автор: Svetlana Светлана Байконур. Автор: Александр Боцман старшина А. Славянский с созданной им моделью подводной лодки. 1960 год. Гидрологи на замере уровня воды на Ангаре, январь 1968 г. Автор: Людмила Пфанштиль Заслуженный врач Литовской ССР, хирург Кудирка. 1967 год На производстве «Эскимо», 1961 Отдых в Гагре, 1960 год. Солнечные ванны в бассейне «Москва», 1963 Гимнастки. Фотограф Лев Бородулин. 1968 год На момент окончания строительства в 1967 году Останкинская башня являлась самым высоким свободно стоящим сооружением в мире. Через девять лет 500-метровый рекорд Останкино превзошла CN-башня в Торонто, но телебашня и по сегодняшний день остается высочайшей в Европе.

Как мы жили в СССР - февраль 1965

Работа советского информационного Агентства печати «Новости» (1966 г.)

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Продолжение следует..

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