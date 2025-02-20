Зимний Тобольск – первая столица Сибири

Когда-то Тобольск был столицей Сибирской губернии — огромной территории, которая простиралась от Урала до Тихого океана и по площади была сопоставима с площадью всей Европы. Тобольск первым в Сибири получил статус города. Здесь находится единственный в Сибири кремль, построенный по проекту Семёна Ремезова, которого называли «сибирским Да-Винчи». Новости СМИ2

В Тобольске служил простым казаком Семён Дежнёв — мореплаватель, именем которого назвали самую восточную точку Евразии. Отсюда уходила экспедиция Беринга, которая нанесла на карту очертания берегов Аляски. Через Тобольск проезжали в ссылку декабристы, Достоевский и большинство осуждённых на каторжные работы. В 1917—1918 годах здесь жил отрёкшийся император Николай II с семьёй. Даже угличский колокол целых 300 лет провёл в ссылке в Тобольске. В этом городе жил и работал автор «Конька-Горбунка» - знаменитый писатель Пётр Ершов. А ещё в Тобольске родился один из учеников Ерошова — Дмитрий Менделеев, создатель периодической системы химических элементов.

Город находится в 250 км от Тюмени на месте впадения Тобола в Иртыш, который затем впадает в Обь. В первые столетия через город проходил Сибирский тракт и Тобольск процветал. Затем появилась Транссибирская магистраль, которую проложили гораздо южнее, и активно развиваться начали соседние города. В итоге Тобольск стал частью Тюменской области. Сейчас в городе живёт около 100 тысяч человек, а туристов ежегодно приезжает в 3 раза больше.

1. Город основан в 1587 году неподалёку от места, возле которого высадились казаки Ермака перед решающей битвой с Сибирским ханством. Тобольский острог был вторым в Сибири — Тюменскую крепость построили на год раньше. В 1708 году Тобольск стал столицей Сибирской губернии — самой большой за всю историю России. Губерния начиналась от Вятки и заканчивалась на границах Русской Америки, в состав которой тогда входили Аляска, Алеутские острова, Курильские острова и другие территории.

Через город проходил Сибирский тракт — тогда Тобольск был одним из транзитных пунктов торговли с Китаем и Бухарой. Но Транссибирскую магистраль проложили гораздо южнее, поэтому город потерял своё транспортное значение. Со временем Тобольск стал одним из городов Тюменской области. 2. Тобольск расположен на месте впадения Тобола в Иртыш. В период освоения Сибири эта точка была удобным пунктом для подготовки экспедиций — здесь останавливался Витус Беринг на пути к Северному Ледовитому океану и обратно, отсюда стартовала первая научно-исследовательская экспедиция Даниила Мессершмидта. 3. Тобольский кремль — единственный каменный кремль в Сибири. Проект разрабатывал Семён Ремезов, знаменитый картограф, архитектор, строитель, историк, художник, писатель. Архитектор родился в Тобольске, в семье стрелецкого сотника. Участвовал в отражении набегов кочевников, собирал ясак, основывал новые сёла, проводил перепись населения и даже пробовал силы в иконописи.

Перед началом строительства Семён Ремезов отправился в Москву, где в Оружейной палате обучался «строению каменных дел». После возвращения в Тобольск он руководил всеми этапами — разрабатывал чертежи укреплений, рассчитывал смету, командовал строительством, участвовал в поисках песка и камня для строительства. 4. Первый острог в Тобольске построили из казачьих стругов — разобрали военные ладьи, на которых сюда добрались первые поселенцы. Крепость несколько раз горела, пока в 1686 году, почти через 100 лет после строительства первого острога, не выделили деньги на строительство каменного кремля. 5. Кремль построен на склоне холма над Иртышом. Кроме стен и семи башен в ансамбль входят Софийско-Успенский собор, колокольня, Архиерейский дом, рентерея, бывший дворец наместника, Гостиный двор, Тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза. 6. Софийско-Успенский кафедральный собор — один из старейших православных храмов в Сибири. Впервые Софийский собор в Тобольске построили в 1622 году, но храм пришлось несколько раз перестраивать после пожаров. В результате в 1686 году построили каменный Софийско-Успенский кафедральный собор. 7. Собор строили по чертежам Вознесенской церкви в Москве. На колокольне находилось 15 колоколов, самый массивный из которых весил 16 тонн и считался самым большим в Сибири. Этот колокол изготовили в 1738 году на Тагильском заводе. В 2007 году на колокольню установили новый колокол весом 25 тонн. Это самый большой за Уралом колокол. 8. Софийско-Успенский собор не пострадал даже во время опустошительного пожара 1701 года, когда сгорели все деревянные строения города. Но в 1733 году пожар уничтожил крышу и деревянные главы собора, поэтому пришлось делать первый крупный ремонт храма. Так у собора появилась новая металлическая крыша и главы сложной фигурной формы. 9. Соборная колокольня поднимается над Троицким мысом на 75 метров и визуально объединяет кремль вокруг себя. На верхнем ярусе в 1809 году установлены часы. 10. В годы Советской власти Софийско-Успенский собор в Тобольске был закрыт. Здание использовали как жильё для «спецпереселенцев» — ссыльных крестьян, «кулаков», для которых Тобольск стал перевалочным пунктом по пути на Север. Позже в соборе организовали склад. Сейчас храм полностью отреставрирован. 11. Тобольск не раз упоминался в кино и литературе — в том числе, в иностранных произведениях. Например, главный герой романа «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» отправляется в Европу через Китай и Сибирь — и зимует в Тобольске, а в романе «Дракула» один из героев вспоминает, как его преследовала под Тобольском стая волков. 12. Рентерея Тобольского кремля построена по проекту Семёна Ремезова в 1717 году. Название «рентерея» происходит от слова «рента» — оброка, который собирали с крестьян. Казённую палату строили пленные шведы, которые были сосланы сюда после Полтавской битвы. Иногда рентерею называют «шведская палата». Поначалу здание использовалось как хранилище казны и ясака, затем как архив. После реставрации здесь работает музей. 13. Первые строители Тобольского кремля возвели 9 башен — шесть круглых, две квадратных и одну восьмигранную. За годы существования крепости башни несколько раз перестраивались, и сейчас только четыре из них похожи на первоначальные: одна квадратная и три круглые — Орловская, Южная и Павлинская. 14. Позолоченный флюгер в виде трубящего ангела на шпиле юго-восточной башни. 15. Красная площадь в Тобольске. Как и в Москве, она расположена перед кремлём. Но площадь отличается — это скорее благоустроенный сквер, на который выходит кремлёвская стена и три основных музея. 16. Гостиный двор в Тобольске тоже входит в основной ансамбль кремля — и он также построен по проекту Семёна Ремезова. В своё время Гостиный двор в Тобольске был одним из самых больших в России — такие строились лишь там, где купцы торговали с иностранцами. Двор окружён глухими наружными стенами с башнями по углам — это здание должно было защищать товары и деньги, которые шли в Китай и обратно. 17. Именно для торговли Гостиный двор почти не использовался — доставлять товары в нагорную часть города было неудобно и купцы торговали в Нижнем посаде. Поэтому на месте торговых лавок размещались аптека, архив, музей. 18. Сейчас Гостиный двор считается памятником архитектуры. Сейчас здесь размещается музей, мастерские народных умельцев, гостиница. 19. В Тобольске жил автор знаменитой сказки «Конёк-горбунок» Пётр Ершов. После обучения в Петербургском университете, он вернулся в Тобольск и преподавал в местной гимназии, основал несколько новых училищ в губернии. Один из учеников Ершова — будущий химик Дмитрий Иванович Менделеев, который тоже родился в Тобольске. Сказка «Конёк-Горбунок» стала классикой русской литературы. Когда юный Пушкин прочитал эту сказку, он сказал начинающему поэту: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». 20. Александровский сад в Тобольске разбили вокруг часовни в честь императора Александра II, который останавливался в генерал-губернаторском доме на Благовещенской площади. 21. Дом купца Корнилова, который вёл добычу золота и соли на Алтае и был владельцем пароходной конторы в Томске. С начала XX века в доме разместился окружной суд. А когда после революции в Тобольск перевезли семью Николая II, в купеческом особняке разместилась сопровождавшая Романовых охрана. После этого в доме работал Государственный банк, а сейчас — мировые судьи и музей, посвящённый истории судебной системы в Сибири. 22. Бывший Губернаторский дом был построен купцом Куклиным после разрушительных пожаров 1788 года. В 1817 году купец обанкротился и дом перешёл в государственную казну. С тех пор в нём размещалась резиденция губернатора Тобольской губернии.

С августа 1917 года по апрель 1918 года в этом доме проживал Николай II со своей семьёй. В апреле семью бывшего императора перевезли в Екатеринбург. А в здание переехал местный исполком, затем редакция газеты «Известия», администрация района. В бывшем губернаторском доме в 1996 году открыли единственный в Сибири кабинет-музей императора Николая II, а затем — Музей семьи императора Николая II. 23. Базарная площадь в Тобольске во времена активного использования Сибирского тракта была самым оживлённым уголком города. Здесь можно было найти любые товары, которые купцы отправляли в Китай или везли обратно в Европейскую часть страны. 24. Храм Воскресения Христова в Тобольске — церковь Захарии и Елизаветы — построили в 1776 году. 25. 26. Во время учёбы в гимназии прихожанином храма Воскресения Христова был будущий автор «Конька-горбунка» Пётр Ершов, а в 1917–1918 годах службы посещала семья Николая II, находившаяся в ссылке. 27. Тобольский педагогический институт имени Д. И. Менделеева был основан в 1913 году и стал третьим в Сибири учебным заведением, в котором готовили школьных учителей. Имя Менделеева институт получил в 1969 году, в честь 100-летия открытия Периодической системы химических элементов. 28. Во времена Сибирской губернии Тобольск содержал собственный полк. Одним из офицеров этого полка был Василий Никитич Татищев, автор первого масштабного труда по русской истории, основатель Ставрополя-на-Волге (Тольятти), Екатеринбурга и Перми. Здесь же служил и Абрам Ганнибал — русский военный инженер, приёмный сын Петра I (арап Петра Великого), прадед Александра Сергеевича Пушкина. 29. Тюремный замок построен по проекту архитектора Вейгеля в 1845 году. Это бывшая каторжно-пересыльная тюрьма — здесь содержались арестанты перед отправкой их на каторжные работы в поселение. Сейчас здесь находится Музей Сибирской каторги и ссылки. 30. Водонапорная башня на Красной площади в Тобольске построена в 1902 году — именно с неё началась прокладка городского водопровода. Это восьмигранная конструкция высотой 25 метров из красного кирпича. 31. Софийско-Успенский кафедральный собор на некоторое время стал местом ссылки набатного угличского колокола. Судьба колокола была непростой — в 1591 году с его помощью известили жителей Углича о смерти царевича Дмитрия, что вызвало народное волнение и самосуд над возможными убийцами. В результате колокол решили наказать — «казнили» его отсечением языка и сослали в Тобольск.

Сначала колокол повесили на колокольню Всемилостивого Спаса, затем Софийского собора. А когда колокольня разрушилась, его подвесили на козлах вместе с остальными колоколами. Колокол пробыл в Тобольске около 300 лет, а затем был возвращён обратно и сейчас выставляется в Угличском музее. 32. Через Тобольск к местам ссылки проезжали декабристы, которых отправили на каторгу или поселение. Часть осуждённых оказалась в Тобольске после каторжных работ — здесь в разное время проживало 15 декабристов, которые активно участвовали в жизни города. Один из декабристов даже стал губернатором Тобольска. 33. В Тобольске рядом с Завальным кладбищем, на котором похоронено 7 ссыльных декабристов, установлен памятник жёнам декабристов. 34. Здание губернского музея — это первый в Сибири Краеведческий музей. Здание заложили во время празднования трёхсотлетия города и возводили специально для размещения музейных экспозиций — к тому времени уже была собрана коллекция предметов по истории и этнографии Сибирского края. 35. Католическая церковь Пресвятой Троицы построена в 1909 году на пожертвования прихожан — потомков ссыльных поляков, поэтому её иногда называют польский костёл. В советское время здесь размещалась столовая, кинотеатр — и только в 1993 году церковь отдали католическому приходу. С 2004 года в церкви проводятся концерты органной музыки. 36. Сад Ермака расположен на мысе Чукман. В 1839 году здесь установили памятник «Покорителю Сибири Ермаку», затем разбили вокруг парк. 37. Храм Архангела Михаила в Тобольске построили в 1759 году. Возле церкви жил Александр Радищев — писатель, философ и поэт, который стал известен благодаря своему произведению «Путешествие из Петербурга в Москву». В 1852 году в храме при участии декабристов Александра Муравьёва и Петра Свистунова открыли женское училище, которое затем преобразовали в гимназию. 38. В Тобольской губернии в 1869 году родился Григорий Распутин — сибирский крестьянин, который стал другом семьи Николая II. До сих пор вокруг личности Распутина и его влияния на судьбу Российской империи ведутся споры. 39. Водонапорная башня. 40. Панорама исторической части Тобольска. 41. Петропавловская церковь появилась в Тобольске в середине 17 века и дважды была уничтожена пожарами. После этого её отстроили в 1788 году из камня. Это единственная в Тобольске церковь с явно выраженными чертами классицизма. 42. Администрация Тобольского муниципального района. Улица Октябрьская. 43. В Тобольске родилось немало знаменитостей. Например, актёр Александр Абдулов и актриса Елена Корикова, живописец Василий Перов и математик Юрий Осипов, который более 20 лет был Президентом Российской академии наук. 44. 45. Софийско-Успенский собор. 46. Примерно с такого ракурса Дмитрий Медведев сделал знаменитый снимок Тобольского кремля — тот самый, что был продан в 2010 году на благотворительном аукционе за 51 млн рублей. Этот снимок побил рекорд 2009 года — картину «Узор на заиндевевшем окне», которую нарисовал Владимир Путин. Картину продали за 37 миллионов. 47. Могильное надгробие Кафедрального протоиерея М. Ф. Боголепова. 48. Софийско-Успенский собор. 49. Сейчас в Тобольске большая часть производства приходится на нефтехимическую отрасль. Город стал крупнейшим центром страны в области производства полимеров и мономеров — здесь производится более половины полиэтилена и полипропилена в России. 50. В Тобольске живёт около 100 тысяч человек и ежегодно сюда приезжает более 300 тысяч туристов. Всех привлекает деревянное и каменное зодчество Сибири, богатая и разнообразная история города, связанная с разными эпохами и известными личностями. https://gelio.livejournal.com/299202.html



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