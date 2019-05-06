Героизм русских сапёров, Как построить мост под огнём

Сапёры — это настоящие герои! Порой только благодаря их труду удаётся одержать победу в, казалось бы, безнадёжных сражениях. Именно так и произошло в сентябре 1944 года во время Рижской наступательной операции. Время для подвига

Стрелковые роты вплавь переправились через реку и начали бой за плацдарм. Пехоте требовалась поддержка, но мост уже взорвали. И тогда, неся потери от вражеского огня, в дело вступили сапёры и построили новую переправу. Только героизм сапёрного батальона позволил дивизии удержать плацдарм и продолжить наступление.

После завершения Тартуской операции 3-й Прибалтийский фронт принял участие в Рижской наступательной операции. Её целью был выход советских войск к Рижскому заливу для отрезания пути отхода группе армий «Север» из Прибалтики в Восточную Пруссию.

Из документов 67-й армии генерала Романовского видно, что командование фронтом рассчитывало взломать оборону вермахта и продвинуться на 60 километров. Но уже 14 сентября 1944 года, в первый же день боёв, стало ясно — задуманное будет непросто выполнить. Карта Рижской наступательной операции

Враг отчаянно сопротивлялся, бросая в бой танки, пехоту и авиацию. Темп наступления также сдерживали водные преграды и минные поля. Успех теперь целиком зависел от слаженной работы сапёров. И они не подвели.

Ярким примером их мужества и самоотверженности стала постройка моста через реку Охне.

Плацдарм на западном берегу

К трём часа дня 20 сентября 1944 года, преследуя отходящего противника и преодолевая бездорожье и минные поля, части 196-й стрелковой дивизии вышли к реке Охне, в районе мызы Омули.

Ширина реки была небольшая — три стрелковые роты переправились вплавь и захватили плацдарм на западном берегу. Но дальше красноармейцы продвинуться не смогли из-за упорного сопротивления немцев.

Пресекая попытки расширить плацдарм, противник готовился к контрнаступлению. В 18:00, после артподготовки, он бросил в бой пехоту и самоходки. И, хотя атаку удалось отбить, положение на западном берегу оставалось тяжёлым. Без переброски подкреплений плацдарм могли уничтожить. Но моста через реку не было — немцы его взорвали. Поэтому комдив приказал 353-му отдельному сапёрному батальону начать работы по постройке нового.

Построить во что бы то ни стало

Место для строительства выбрали в двухстах метрах от взорванного моста. От противника его скрывали заросли кустарника. Но берег и лес оказались заминированными — сперва их следовало обезопасить.

Прибывшая на место первая сапёрная рота приступила к разминированию и заготовке лесоматериала. Но враг, услышав звуки работ, начал миномётно-артиллерийский обстрел места строительства моста.

Пренебрегая опасностью, сапёры обезвреживали мины одну за одной и пилили деревья, подтаскивая их к берегу. Появились первые раненые — из строя выбыло уже четыре человека.

Сержант Мальцев и ефрейтор Иванов первыми вошли в воду для установки опоры моста. Вскоре на помощь первой роте прибыла и вторая. Теперь в постройке уже участвовал весь сапёрный батальон.

Гибель комбата

В темноте, на местности, усеянной противопехотными минами, под вражеским обстрелом сапёры совершали свой подвиг — работали, не покладая рук. Уже были готовы опоры моста и уложена первая партия прогонов, началась укладка настила. Противник усилил огонь. Батальон нёс потери, но работать не прекратил. Каждый офицер отвечал за определенный участок работы. Общее руководство осуществлял комбат капитан Чичелов.

Однако командир батальона недолго пробыл на боевом посту. Его смертельно ранило осколком разорвавшегося снаряда. Чичелова заменил заместитель — старший лейтенант Лобакин.

Мост готов

Самоотверженное руководство офицеров и героический труд сапёров сделали свое дело. К четырём часам утра появились общие контуры моста, а спустя час он был готов почти полностью.

Вскоре через реку переправилась первая автомашина с пушкой, за ней вторая. Мост выдержал нагрузку! По нему началась интенсивная переброска подкреплений на плацдарм.

Сапёры в это время достраивали переправу, улучшая возможности для движения автотранспорта, и начали «сбор» мин на западном берегу. К восьми часам утра туда удалось переправить бо́льшую часть артиллерии дивизии.

До 11:00 21 сентября советские части закреплялись на плацдарме, устанавливая орудия на прямую наводку и готовясь к наступлению.

В полдень после артподготовки 884-й и 863-й стрелковый полки пошли в атаку и в ходе боя заняли первую линию вражеских траншей, расширяя плацдарм для дальнейшего продвижения войск вперед.

Мост, построенный сапёрами, принёс ещё много пользы. По нему на западный берег Охне переправилась не только 196-я стрелковая дивизия, но и другие части 67-й армии.

Чем занят сапёр

Этот эпизод из истории 353-го отдельного сапёрного батальона показал, насколько важной и опасной была работа сапёров на передовой. Однако он отразил лишь малую часть их труда. Фрагмент из журнала боевых действий

За время Псковско-Островской, Тартуской и Рижской операций сапёры из этого батальона построили под огнём 16 мостов и переправ, обезвредили 17 вражеских минных полей, сняв 673 противопехотных и противотанковых мины, разминировали 105 километров дорог и четыре моста, а также установили 620 своих мин.

Кроме того, батальон пять раз занимал оборону, отражая атаки противника, как пехотная часть. Многих его бойцов отметили правительственными наградами. Например, один из лучших в батальоне — старший сержант Голенков — за свои подвиги стал кавалером ордена Славы III степени и Красной Звезды и получил медаль «За Отвагу»: «Отважный и смелый сапёр, участник постройки 17 мостов и переправ (…). Снял мин противника: 430 штук. Установил мин перед обороной противника: 3030 штук».

Героизм сапёров спас немало жизней — и позволил одержать множество побед. Ведь порой для подвига нужно не так уж и много людей.

Владимир Нагирняк