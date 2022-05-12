В России запускают систему «Посейдон» против внутренней гидры

В России запускают государственную информационную систему «Посейдон», которая призвана в автоматическом режиме выявлять коррупционеров. В этом выпуске расскажем о том, как она работает, хватит ли суперкомпьютерных мощностей для её обслуживания, что, вообще, сейчас происходит с российским производством радиоэлектроники, а также разберём другие позитивные новости недели.

Система «Посейдон»

В понедельник был подписал Указ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон». Система в режиме реального времени автоматически анализирует огромные массивы данных – декларации о доходах чиновников и депутатов, контракты, внутреннюю документацию и даже аккаунты в социальных сетях, и публикации в СМИ. В случае обнаружения несоответствий, например, когда чиновник явно живёт не по средствам или когда подозрительно тесно общается с зависящими от его решений бизнесменами или иными заинтересованными лицами, система заносит его в отдельный список, который поступает на разработку уже профильным специалистам. А именно – в Федеральную службу охраны. Куратором же «Посейдона» назначена Администрация Президента.

Похожая система ранее была внедрена и зарекомендовала себя в госкорпорации «Росатом». В чём-то её можно сравнить с переходами на автоматические камеры фиксации нарушений ПДД, которые беспристрастно анализируют гигантский поток информации, недоступный человеку. С той лишь разницей, что этот поток в итоге замкнут не на региональный, а на высший федеральный уровень, который практически исключает негативный человеческий фактор.

Как это будет работать на практике, покажет время. Нас же, конечно, интересует, хватит ли в условиях санкций мощностей российских суперкомпьютеров для обслуживания «Посейдона». Разберём после сводки новостей.

Время новостей

«Завод «Красное Сормово» спустил на воду очередной сухогруз проекта RSD59.

В Санкт-Петербурге спущен на воду восьмой пограничный патрульный корабль проекта 22120, а в Нижнем Новгороде 15-е по счету судно на подводных крыльях — «Валдай 45Р».

Очередной транспортный самолёт Ил-76МД-90А передан в эксплуатацию.

В Еврейской автономной области открыт первый в России трансграничный железнодорожный мост через реку Амур в Китай.

В Новосибирске заработал крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня.

В Сургуте – новая школа .

В порту Тамани – опреснительная станция .

В Забайкальском крае – производство железобетонных изделий .

В Калининградской области – завод по утилизации биоотходов.

На Урале – производство пресс-форм для пластиковых изделий.

В Ярославской области – крупная молочная ферма за 1 млрд руб.

В Московской – первая очередь крупного молочного комплекса .

Работа кипит

Несмотря на амбициозность задачи, система «Посейдон», по всей видимости, каких-то фантастических мощностей для обработки данных не требует. Куда более сложные физические задачи, включая исследования в области квантовой хромодинамики, изучение свойств плотной барионной материи или расчёты радиационной безопасности экспериментальных установок, решает всего один российский суперкомпьютер «Говорун» Объединённого института ядерных исследований. Сейчас он, кстати, проходит модернизацию, в результате которой получит новое сверхбыстрое хранилище данных .

Также в апреле Правительство распорядилось выделить около 2,5 млрд рублей на новый этап модернизации суперкомпьютера «Ломоносов» , который функционирует на базе МГУ.

Напомним, что в конце прошлого года, благодаря вводу ещё трёх мощных суперкомпьютеров «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис», Россия впервые вошла в ТОП-10 стран по суммарной производительности. Так что вычислительных мощностей для «Посейдона» в России хватит.

Кстати, удушение России запретом на поставки микрочипов тоже пока откладывается. По крайней мере, один из крупнейших мировых поставщиков – Малайзия – спустя два месяца так и не присоединился к антироссийским санкциям . А по итогам прошлого года именно это государство вышло на второе место по поставкам в Россию полупроводниковой продукции.

Что же касается нашего собственного производства радиоэлектронной продукции, то оно, фактически, переведено на военный режим, хоть об этом особо и не распространяются. На Рязанском радиозаводе, воронежском «Электросигнале», в концерне «Созвездие» и НПП «Радиосвязь» ряд площадок перешёл к работе в три смены , тамбовский завод «Октябрь» создал новые бригады рабочих и инженеров-конструкторов.

Проводятся мероприятия по организации двух- и трёхсменной работы для выпуска изделий, используемых в бортовых радиолокационных станциях — многорежимных усилителях большой мощности на лампах бегущей волны. За работу в этом направлении отвечает саратовское НПП «Алмаз». А на Кимовском радиоэлектромеханическом заводе ведутся работы по организации второй смены для выпуска магнитов, а также ветрогенераторов, используемых в атомной отрасли.

Конечно же, такие возросшие масштабы производства заостряют вопрос кадров. И тут родилось интересное предложение.

Забытое старое

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации выступил с предложением по возвращению системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений. В первую очередь это касается программистов. Подобная система действовала в СССР. Идея заключается в том, что, если государство за свой счёт обучает студента, то он после выпуска из вуза обязан несколько лет отработать на государственном предприятии. И лишь потом волен сам решать, оставаться или менять место работы.

В определённой степени это вынужденный шаг, так как и до 24 февраля дефицит кадров в сфере информационных технологий в России достигал 1 млн человек. Теперь же, в связи с отъездом некоторого числа специалистов за рубеж, дефицит увеличился. Направлять обучившихся за счёт государства программистов предлагают на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Также предлагается распространить все меры поддержки ИТ-отрасли на сферу радиоэлектроники, в том числе, отсрочку от армии и налоговые льготы. А зарубежным программистам предлагается упростить процедуру получения вида на жительство в нашей стране.

Впрочем, нашим государственным умам следует помнить, что воспитывать молодёжь нужно не только принуждением и льготами, но и правильным примером. И нам есть, что сказать на этот счёт.

Время Человека

Уважаемые друзья! Когда мы готовили этот выпуск, нам на глаза попалась новость о том, что наши школьницы завоевали четыре золотые медали на 11-й Европейской олимпиаде по математике для девушек, которая проходила в Венгрии. Наша страна в этой олимпиаде участвует с 2016 года и почти всегда занимает первые места. Но в этом году организаторы запретили участие нашей стране и демонстрацию флага, поэтому девочки выступали индивидуально, но всё равно победили – все они взяли золотые награды.

На церемонию закрытия их тоже не пригласили, поэтому на сцене были все флаги, кроме нашего. К этой пресловутой «отмене России» во всех сферах мы, впрочем, уже привыкли. Но что действительно сложно понять, так это почему мы отменили сами себя.

Вы заметили, что я не показываю вам фотографий победительниц. По одной простой причине – их просто нет в информационном пространстве. На сайте Минпросвещения в соответствующей новости вместо фотографий победительниц – не имеющая отношения к делу стоковая фотография ученицы. Дошло до того, что другие СМИ для иллюстрации начали брать фотографию с победительницами прошлого года и выдавать их за нынешних.

Мне казалось, что наша талантливая молодёжь, которая добывает золото для страны в условиях жёсткого прессинга со стороны Запада, заслужила хотя бы элементарного знака внимания. Понятно, что их не покажут в эфире федеральных ток-шоу, там ничего, кроме крика, как не было, так и нет. Но хотя бы одну скромную фотографию на сайте девочки заслужили, верно?

Можно сколько угодно возмущаться культурой отмены, но если мы сами не научимся уважать себя и своих людей, если не заставим СМИ повернуться к народу, ничего у нас не получится.

Надеюсь, что такой разворот всё же состоится. Потому что народ наш этого заслужил.

Неделю назад мы объявили акцию по сбору средств на покупку гуманитарных грузов для мирного населения Донбасса и освобождённых украинских городов. Хотя мы много раз собирали средства на различные добрые проекты, мы не ожидали такого массового отклика на наш призыв. На момент записи этого обращения к нам поступило больше двух миллионов рублей – о точной цифре мы отчитаемся отдельно. Почти полторы тысячи человек со всей страны слали нам как небольшие суммы от нескольких десятков рублей, так и весьма внушительные – до десятков тысяч. И сотни комментариев со словами поддержки. Все мы их опубликуем в отчётном ролике. Это невероятное счастье – видеть такое единение наших людей с добрым сердцем!

Я прошу вас больше не отправлять средства, так как нам предстоит большая работа по сбору и доставке грузов. Когда мы полностью отчитаемся об итогах, возможно, мы повторим акцию через какое-то время. Но пока что я говорю каждому из вас – я горд, что мы живём с вами в одной стране – нашей дорогой и любимой России.

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