Свобода и правда

В последнюю неделю снова активизировались ботофермы.

У меня в Живом Журнале стоит запоминание айпишников, откуда пишут комментаторы. США, Канада, Великобритания, Германия, Нидерланды, Литва, Украина и даже Индонезия – и все жутко переживают про свободу в России. Кушать не могут.

Вернее, пока не попереживают в комментах – их не кормят.

И все копипастят стандартные шаблонные простыни текста про «свободу на Западе и несвободу в России». В лучших традициях раннего Щаранского, даже иногда с упоминаниями Шестого флота.

Если бы мне давали по сто рублей каждый раз, когда я слышу про «свободолюбивый Запад», то я бы уже был долларовым миллионером.

Как человек, который больше пятнадцати лет занимается публицистикой, я так скажу: ребята, это же низкопробная халтура!

Хорошая пропаганда состоит на 95% из правды и на 5% из умолчания. Лжи там нет вообще! Потому что ложь можно вычислить, выявить и показать – и тогда вся выстраиваемая вами картина мира развалится, как карточный домик (хороший был сериал, но повесточка его убила).

А американская (и западная в целом) пропаганда состоит из лжи на 110%!

Про преследования советских диссидентов нам рассказывают люди, у которых был маккартизм. И которые слежкой довели Хэмингуэя до самоубийства (это признанный факт).

Про «сталинские депортации народов» нам рассказывают люди, которые бросили в концлагеря свыше 150 тысяч американцев японского происхождения «на всякий случай», из-за неправильного разреза глаз.

Про «ужасы ГУЛАГа» нам рассказывают оттуда, где были трудовые армии Рузвельта, где работали за еду и от невыносимой тяжести условий труда погибло около полумиллиона человек (это в большинстве даже не были уголовники, у них просто не было оплачиваемой работы).

Про «тюрьму народов» нам рассказывают из страны, где число заключённых на душу населения В ПЯТЬ РАЗ выше, чем в среднем по планете (это тоже про США, да).

Про неправильное отношение к заключённым нам рассказывают из страны, где легализованы пытки, и в которой последние пять или шесть президентов приходили к власти на обещаниях закрыть Гуантанамо. И, что характерно, тюрьма Гуантанамо до сих пор открыта.

Слушания в Конгрессе об эффективности пыток. Каково? Не об аморальности, не об антигуманности, а об эффективности! И вроде, в конце пришли к выводу о том, что пытки неэффективны, потому что человек под пытками начинает сочинять любой бред, лишь бы избавить себя от боли, и поэтому полученная информация недостоверна. Но всё равно не запретили.

Но это цветочки. О каких-то Скрипалях нам втирают те, кто регулярно пытается организовывать политические убийства – от Фиделя Кастро и до Уго Чавеса и Александра Лукашенко.

О нарушениях свободы слова нам вещают те, кто одобряет закрытие трёх оппозиционных телеканалов и репрессии против инакомыслящих на Украине.

О бедном страдальце Навальном наперебой голосят издания тех стран, в которых сейчас сидит Джулиан Ассанж. Сидит в камере, температура воздуха в которой ночью опускается ниже нуля.

Мария Бутина сидела в тюрьме больше года. Бут и Ярошенко сидят до сих пор. Nobody care.

Про «химические атаки» в Сирии орут те, кто продавал компоненты химического оружия Саддаму Хусейну для войны против Ирана (и заодно против собственного нелояльного населения, чего уж там).

Я могу так целый день.

Полиция западных стран давит протестующих машинами, топчет конями, травит собаками, поливает холодной водой в минусовую температуру, использует слезоточивый газ и резиновые пули. В США полиция в год убивает около тысячи безоружных людей.

Но «полицейское государство» почему-то в России.

Почему по запросу «полицейский произвол» выдает 1,6 миллиона ссылок, а по запросу «police harrasment» – 119 миллионов?

Кто посадил генерала Флинна, патриота своей страны, только за то, что тот на каком-то приёме перекинулся парой слов с российским послом? Кто посадил Челси Мэннинга за публикацию правды о преступлениях американских военных? От кого скрывается Эдвард Сноуден? И сколько можно издеваться над Ассанжем?!

Где убили Мартина Лютера Кинга? Где убили Малькольма Икс? Где убили Тупака? Где сидела «чикагская семёрка» и Анжела Дэвис? Где сидел Тимоти Лири? Где убили Джона Леннона?

Сидит жестокий англосаксонский упырь, по уши в крови, и рассказывает об ужасных русских.

Ах, да, чуть не забыл! Западная пропаганда любит писать про «RT», «Спутник» и китайскую «Синьхуа», что они «government-backed», поддерживаются государством.

И кто это пишет? Финансируемое американским государством «Радио Свобода», финансируемый американским государством «Голос Америки», финансируемая американским (и германским) государством «Дойче Велле» и финансируемое британским государством «BBC».

И все эти финансируемые государством пропагандистские СМИ каждый день рассказывают, что финансирование государством – это плохо и мешает объективности. В их случае охотно верю.

Как я всегда говорю, всё, что Запад рассказывает о нас – он рассказывает на самом деле о себе.

Александр Роджерс

https://news-front.info/2021/04/22/aleksandr-rodzhers-svoboda-i-pravda/