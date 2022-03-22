История создания песни "Огромное небо".

В очередной раз в городе что-то бабахнуло, и, как и многим другим жителям, на ум практически сразу и бессознательно пришли строчки «…А город подумал: ученья идут!..»

У нас рядом с воинской частью за рекой был полигон. Там часто по утрам были такие вот взрывы и мы настолько к ним привыкли, что просто не обращали внимания. Хотя повзрослев я всегда думала: "А как такое вохможно, чтоб рядом с ракетной частью был летный полигон?". Ведь ракеты-то были настоящие... а ну как промахнулись бы? Мало ли что. И от города осталась бы большая воронка! Правда наша часть стояла практически на южном рубеже.

«…А город подумал: ученья идут!..» Известные строки. Но даже многие мои сверстники, знающие, что это слова «какой-то песни», затрудняются правильно озвучить её название, тем более, рассказать историю появления широко и часто цитируемой строки из этого произведения. Вместе с тем, представители старшего поколения знают точно, что песня "Огромное небо", о которой пойдёт речь сегодня, основана на реальных событиях, а именно героическом поступке двух советских лётчиков.

В не очень погожий весенний день, а именно 6 апреля 1966 года, лётчики 668 авиационного полка бомбардировщиков 132 бомбардировочной дивизии 24 Воздушной армии, дислоцировавшейся тогда немецком городке Финов (Finow), командир самолёта капитан Борис Владиславович Капустин и штурман старший лейтенант Юрий Николаевич Янов получили приказ перегнать Як-28 на другой аэродром.

Пролетая над Берлином, у самолёта в результате помпажа отказали оба двигателя, причем сразу, и машина стала падать на жилые кварталы Берлина. В безуспешных попытках запустить двигатели, лётчикам всё-таки удалось отвести самолёт от густонаселённых кварталов за черту города. Они приняли решение посадить самолёт в лесу, который виднелся неподалёку, но, к несчастью, это было всего лишь немецкое кладбище, на котором в тот Пасхальный день было много людей. И хоть с аэродрома уже поступила команда катапультироваться, лётчики всё ещё старались максимально обезопасить мирных жителей, которые случайно могли оказаться в зоне взрыва многих тонн горючего, остававшихся в баках самолёта. Пилоты решили не покидать падающую машину – этим волевым решением они полностью отрезали себе все варианты своего спасения, поскольку сам выстрел катапульты мог уменьшить и без того критически малую высоту полёта. Показавшееся в дали озеро Штёссензее вполне могло подойти для экстремальной посадки самолёта на воду, но возникшая вдруг впереди дамба с шоссе, на котором было много автомобилей, вновь заставила командира экипажа Капустина неимоверным физическим усилием приподнять уже совершенно неуправляемый самолёт и перенести его через дамбу. После этого манёвра машина резко и с большим наклоном ушла в толстый слой ила на дне озера… Полторы сотни слов – минута чтения, – описывающих всего лишь 30 последних секунд жизни пилотов.

Самолёт упал в английском секторе ответственности западного Берлина, свидетелем чего был единственный рыбак, но вместе с тем, наша служба ПВО о точном месте падения не знала. Кто б сомневался, что рождённые вечно отставать от нас в военно-техническом плане, клятые буржуины не попытаются что-либо умыкнуть под шумок. Так получилось и на этот раз. На место падения весьма резво прибыли английские водолазы и сапёры, которые сразу же занялись подъёмом некоторых особо важных частей разбившегося самолёта. Тела лётчиков-героев для них не представляли никакого значения в отличие от уникальной РЛС «Орёл-Д» («Skipspin» по НАТОвской классификации), которую им удалось демонтировать и позже вместе с деталями двигателей за 2 дня исследовать в Фарнборо (Farnborough). Корреспондент британской газеты «Telegraph», вообще горделиво назвал эту вопиющую провокацию одной из самых «поразительных шпионских операций „холодной войны“».



Только на третьи сутки, 8 апреля 1966 года, когда всё, что хотели, НАТОвцы с разбившегося самолёта изучили, состоялась передача останков советских лётчиков представителям Группы Советских войск в Германии. Мирные граждане обеих частей Германии по достоинству оценили подвиг героев – каждый город ГДР прислал свою делегацию для участия в траурной церемонии, а из Великобритании даже прибыл королевский оркестр. Тогдашний бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли Бранд, сказал: «Мы можем исходить из предположения, что оба они в решающие минуты сознавали опасность падения в густонаселенные районы, и в согласовании с наземной службой наблюдения повернули самолет в сторону озера Штёссензее. Это означало отказ от собственного спасения. Я это говорю с благодарным признанием жертве, предотвратившей катастрофу».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.05.1966, за мужество и отвагу, проявленные при исполнения воинского долга, капитан Капустин Борис Владиславович и старший лейтенант Янов Юрий Николаевич были посмертно награждены орденами Красного Знамени. Именем Бориса Капустина, похороненного в Ростове-на-Дону, названы улица Ворошиловского района города и школа №51. Юрий Янов похоронен на родине, в Вязьме, на Екатерининском кладбище, и в его честь 1 сентября 2001 года на здании Вяземской средней школы №1 установлена памятная доска.

Мемориальная табличка в честь подвига советских лётчиков на мосту озера Штёссензее

Также 30 марта 2001 года, к 35-летию подвига лётчиков, в Берлине прошли торжественные мероприятия, а в авиационном музее на аэродроме Финова, созданном после вывода наших войск, воздвигнут мемориал.



Перевод надписи на обелиске:

В память всем жертвам холодной войны

Они отдали свои жизни, чтобы спасти других людей

Старший лейтенант Янов Капитан Капустин

6 апреля 1966 г.



Сослуживцы лётчиков-героев сложили такие стихи об их подвиге:



Ценой нечеловеческих усилий

Агонию машины поборов,

Ушли в бессмертье сыновья России,

Лишь только став на жизненный порог.

Им бы любить, дерзать в просторе вольном.

Но долг суров, а сердце горячо.

Гордись, страна! Гордись, хотя и больно.

Теснее строй, друзья, к плечу плечо!



Об этом событии написали крупнейшие печатные издания СССР – «Правда», «Известия», «Красная Звезда», а сам подвиг не мог не стать посылом к созданию поэтических строк.

Практически ровесник лётчиков, молодой поэт Роберт Иванович Рождественский в 1967 году написал своё стихотворение и обратился к композитору Оскару Фельцману положить его на музыку. Вот как позднее вспоминал об этом сам Оскар Борисович:

«Несколько лет тому назад поэт Роберт Рождественский рассказал мне о замысле новой песни. Толчком к её созданию послужило подлинное жизненное событие. О нём писали в газетах, говорили по радио.<…> Я знал об этом подвиге, но рассказ Рождественского воскресил его с новой силой. На следующий день нами была написана баллада „Огромное небо“».



Свою песню Оскар Фельцман вначале предлагал исполнителям-мужчинам – Юрию Гуляеву, Муслиму Магомаеву, и, конечно же, Иосифу Кобзону, с которым композитора связывали давние творческие отношения. Но в результате песня «Огромное небо» в аранжировке Александра Александровича Броневицкого «зазвучала» в исполнении его жены, Эдиты Станиславовны Пьехи, а один музыкальный критик даже сказал, что её исполнение стало самым мужским исполнением.

Огромное небо - Эдита Пьеха - 1968

Уже в 1968 году в рамках IX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Софии, песня получила несколько наград: золотую медаль и первое место на конкурсе политической песни, золотую медаль за исполнение и стихи, а также серебряную медаль за музыку. Так случилось, что в день награждения Эдита Станиславовна отмечала свой День рождения, и лучшего подарка, чем первая в её жизни золотая медаль, трудно было ожидать.



Интересна история двух женщин – вдовы капитана Капустина Галины Андреевны Капустиной и Эдиты Пьехи. Вот что рассказала Галина Андреевна в одном из недавних интервью:



«Специально ехать на её концерты я из-за этой песни не могла, потому что я не могла её слышать. У меня, знаете, всё переворачивалось, всё сразу наплывало, как говорится, все воспоминания… Я её проживала, эту песню, не просто слушала».



Звезда сама разыскала вдову и лично пригласила на концерт: второй ряд, партер. Эдита Станиславовна не раз признавалась: так проникновенно, как в тот день, она не пела никогда.



«Вдруг она объявляет о том, что вот песня, в зале присутствует жена. И эта песня – реальные события, посвящается Капустину, Янину. И начинает петь эту песню»…



Даже 43 года спустя Галина Андреевна не может сдержать слёз при звуках «Огромного неба»...



Для Оскара Борисовича Фельцмана песня «Огромное небо» стала ещё одним звёздным часом – на некоторое время даже успех «Ландышей» отошёл на второй план. Ну а для ровесников и потомков эта песня – напоминание о подвиге двух простых русских парней и вечный памятник нерукотворный героям нашей Родины.



Баллада "Огромное небо" Роберта Рождественского:



Об этом, товарищ,

Не вспомнить нельзя,

В одной эскадрилье

Служили друзья,

И было на службе

И в сердце у них

Огромное небо, огромное небо,

Огромное небо – одно на двоих.



Дружили, летали

В небесной дали,

Рукою до звёзд

Дотянуться могли,

Беда подступила,

Как слёзы к глазам —

Однажды в полете, однажды в полёте,

Однажды в полете мотор отказал...



И надо бы прыгать —

Не вышел полёт!..

Но рухнет на город

Пустой самолет!

Пройдет, не оставив

Живого следа,

И тысячи жизней, и тысячи жизней,

И тысячи жизней прервутся тогда!



Мелькают кварталы,

И прыгать нельзя...

«Дотянем до леса!»-

Решили друзья.

«Подальше от города

Смерть унесём.

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,

Пускай мы погибнем, но город спасём!»



Стрела самолёта

Рванулась с небес,

И вздрогнул от взрыва

Берёзовый лес!..

Не скоро поляны

Травой зарастут...

А город подумал, а город подумал,

А город подумал: «Ученья идут!»



В могиле лежат

Посреди тишины

Отличные парни

Отличной страны...

Светло и торжественно

Смотрит на них

Огромное небо, огромное небо,

Огромное небо – одно на двоих!



Кстати, песня стала популярной и на Азиатском континенте.

И пришло время познакомиться с некоторыми видеоматериалами и аудио-исполнениями это песни.

Для начала предлагаю посмотреть фрагмент программы «Максимум» про песню и её героев:

И, в продолжение, послушать её в исполнении Эдиты Пьехи в 1980 году:

Эдуард Хиль Огромное небо

Муслим Магомаев Огромное небо

Иосиф Кобзон Огромное небо

Марк Бернес Огромное небо

Как мне кажется неплохо исполнила Екатерина Гусева

yak-28.maverick-lab.net/library/yanov_kapustin

klubogromnoenebo.narod.ru/

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/1...t-jet-crash-Cold-War-coup.html

www.1tvrus.com/anonce/vremya/8904/?tz=69

gsvg88.narod.ru/finov/Janov.htm

sw72.narod.ru/songs/space.htm

http://www.historyonesong.com