Прошлое, настоящее и будущее Москвы глазами карикатуристов 1970-х годов

Иллюстраторы главного юмористического журнала Советского Союза «Крокодил» Евгений Гуров и Юрий Черепанов однажды решились на амбициозную задачу — изобразить историю, настоящее и будущее Москвы в карикатурах. В 1979 году вышел альбом карикатур «Москва (вчера, сегодня, завтра)».

Несмотря на шутливый жанр, художники готовились всерьёз. Как утверждает главный редактор журнала «Крокодил» Маниул Семёнов в аннотации к изданию, «окружив себя монографиями, исследованиями и прочими серьёзными материалами, Гуров и Черепанов попытались средствами забавного смешного рисунка воссоздать отдельные эпизоды из жизни Москвы и москвичей со времени её основания и до наших дней». Но художникам этого показалось мало. Последний раздел альбома посвящён прогнозам и предположениям о том, что будет с Москвой и москвичами в будущем. И художникам, например, удалось предугадать появление скайпа под наименованием видеотелефона.

Но обо всём по порядку. Смотрите сами.

История Москвы

Советская Москва

Москва будущего

Сергей Лунёв

https://vatnikstan.ru/archive/moscow_cartoons/