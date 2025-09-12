Быть врачом

ВОЕНВРАЧ ИЛЬИЧ. «Дальше дороги мирной не было».

Наша беседа с военврачом, хирургом с Горловского направления СВО (позывной «Ильич») проходила в небольшом здании, которое переоборудовали под санитарно-эвакуационный пункт.

Мы разгрузили микроавтобус гуманитарной помощи, которую закупили на собранные средства читателей и друзей газеты «Спецназ России».

Привезли мази, бинты, перчатки, перевязочные средства и маскировочные сети. Подарили большую икону Архангела Михаила.

Пока разгружались, стало ясно, что времени на интервью осталось всего ничего — буквально минут пятнадцать.

Коротко о нашем герое. Коренной дончанин. В прошлом — детский врач. Кавалер ордена Мужества.

Место службы — 132-я отдельная гвардейская мотострелковая Горловская ордена Республики бригада. В октябре 2024 года она отметила свое десятилетие.

И столько же на войне мой собеседник. Ильич награжден:

орденом «За заслуги» Международной Ассоциации «Альфа»,

медалями «За спасение погибающих»,

«Воинская доблесть» 2-й степени,

«За отвагу» ДНР

и «За оборону Горловки».

А еще Ильич — верующий, православный. За свои труды решением от 26 августа 2023 года Международной Ассоциации «Альфа» военврач из Горловки награжден памятным серебряным знаком иконы «Умягчение Злых Сердец — Донецкая».

Сберечь жизнь воину

— Юрий Ильич, расскажите про это временное размещение хирургического блока. Как он примерно устроен, как быстро обустраивается?

— Госпиталь — это звучит помпезно, красиво, но на самом деле — это место, где оказывается медицинская помощь. Сейчас мы находимся в больнице — более-менее приспособленном помещении.

А разворачивается у нас все быстро. Есть полевые сумки: сумки врача, фельдшера. Вот мы выскочили и начали работать. Это могут быть подвалы, гаражи, здания. Вот там и оказывается помощь. А потом, если намечается большой поток раненых и длительная операция, то мы уже стараемся расширить свой функционал, увеличить помещение, усилить маскировку. Это целая наука, чтобы сберечь жизнь воину, жизнь медику и победить! Приходится проявлять смекалку и приспосабливаться. И все в ущерб комфорту. Здоровья это тоже не добавляет.

— Какую медицинскую помощь можно оказать в таком вот временном госпитале, как ваш?

— Медпомощь многоэтапная. На каждом этапе эвакуации оказывается определенный вид помощи. Вот куда я вас не смог в этот раз вывезти, это совсем недалеко от ЛБС (линии боевого соприкосновения), потому что не безопасно. Так вот, там оказывается первая врачебная помощь. У меня квалифицированный коллектив, бригада, с которой я работаю. Каждый знает, что надо делать. С начала СВО через нас прошло больше шести тысяч раненых.

— Это все военные или гражданские?

— И военные, и гражданские. К сожалению, на войне много людей, которые не могут выехать по разным причинам в тыл. Обычно это пожилые люди. Они остаются у родных очагов. Русский человек — он же добрый человек. И вот их, людей в возрасте, вытягивают на нас. Солдат эвакуирует раненого воина и обычно тянет за собой одного-двух человек гражданских.

— Расскажите про ваших врачей, которые работают с вами в команде. Откуда они? Где готовят специалистов? Насколько они приезжают сюда подготовленные?

— В основном-то здесь воюют местные. Но уже много людей с Большой России. Прошла мобилизация. Приезжают доктора. В основном мобилизованные — это гражданские врачи. Никто их, естественно, не готовил к военным действиям. Есть познания гражданской медицины. Здесь, кто не глупый, тот быстро учится.

— Специализация у них всех разная, не только хирургия?

– Терапевты, стоматологи, гинекологи, офтальмологи — без разницы. Медицина — наука интересная, на начальных этапах готовятся все вместе, потом уже узко специализируются. Заложено-то много, но кто умеет пользоваться этими знаниями — это дар! Молодежь — молодая поросль, как говорят, с ними немножко сложнее. Горячие! Но у них есть плюс — свежие знания.

Если суметь систематизировать эти свежие знания, направить их в правильное русло, чтобы молодые коллеги ими пользовались в условиях СВО, вот тогда это будет золотой специалист.

— К вам их направляют или есть и добровольцы?

— Руслан, ты доброволец? — Ильич обращается к молодому врачу:

— Нет, регулярная армия, — отвечает тот.

— То есть вы не выбираете, где работать? — спрашиваю Руслана.

— Нет, нас направили. Начальник медицинской службы нас распределил по направлению. Кого-то отправил на сортировочно-эвакуационные пункты, кто-то в медроте работает, кто-то в лазарете. Все в разных местах.

— Спасибо, Руслан!

— Вот так! Жизнь переплетает, где-то сплетает, где-то расплетает, — подытоживает Ильич.

Дар быть врачом

— Достаточно врачей и другого медицинского персонала?

— Нет. Они есть фактически, но с этим тяжеловато. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги… Есть нюансы, с этим надо работать и работать, развивать и развивать, к сожалению. Сейчас эта проблема решается. И по тактической медицине — тоже, ведь без нее на войне никак.

— Сколько нужно времени врачу любой специализации, который попадает сюда, чтобы освоится и стать профи?

— Сколько нужно времени, Руслан? — вновь обращается Ильич к Руслану:

— Я здесь третий месяц нахожусь, — подсчитывает тот.

— Хочу сказать, что первые две недели работы были максимально сложными и непривычными. Тем более, после выпуска из учебного заведения. На данный момент можно сказать уже, что освоился, только оттачиваю то, чему научился.

— Но как быстро! Три месяца — очень быстро!

— Поток раненых имеется, поэтому и опыт быстро накапливается.

— Быстро набиваете руку! В каком году вы выпустились?

— В 2022-м. Два года провел в войсках и сейчас нахожусь здесь.

— Что-то еще можете добавить про работу? Для вас это, конечно, обыденные вещи. Для людей, которые не в теме — это как выход в открытый космос.

— Ну да! Даже для многих гражданских врачей.

— Я вам скажу так, по опыту, — вступает в разговор Ильич.

— Масса врачей… некоторые просто проходят стороной. А есть такие, у которых талант, есть дар. Они схватывают суть проблемы. И вот с такими интересно, на них не жалко времени потратить. Мы-то больше в этой каше варимся. А вот молодежь — их надо направить, чтобы они быстренько ухватили суть и дальше стали развиваться и самостоятельно работать. Мы сможем поставить эту работу.

Дорога на войну

— Пару слов о себе. Как давно вы стали военным врачом и как долго вы работаете?

— Военным врачом…

— Как вас правильно называть? Военным хирургом?

— Уже да, наверное, военный врач. Я с 2014 года в этой колее. Повидали много, сделано не мало. По крайней мере, слов благодарности наши солдаты не жалеют.

— К вам возвращаются после выздоровления?

— Да, к сожалению, есть люди, которые были уже по несколько раз ранены, но, слава Богу, становятся в строй и дальше воюют.

— Ваша задача, получается, восстановить и вылечить воина…

— …чтобы он вернулся и защищал Родину дальше. Много парней местных, они бьются за свои семьи.

— Вы местный?

— Да, местный.

— Вступили в ополчение?

— Да.

— И когда-то вы были гражданским врачом?

— До того момента, когда бывшее наше государство, «родина» решило нас убить одним «прекрасным» днем. Оно обстреляло больницу, причем сильно обстреляло «Градами», не стесняясь. И детская, и взрослая, и роддом — все было в огне! 27 июля 2014 года.

— Были потери?

— Конечно, были! И много было потерь! Людей рвало на части. Дальше дороги мирной не было, только на войну. Как-то так.

— Вы из семьи медиков? Кто-то пошел с вами?

— Дети мои пошли по моим стопам, супруга тоже медик. Дочка — медик, сын — медик, воевал со мной год. Но вышел указ президента о том, чтобы медики доучились. А сын был тогда студентом шестого курса, мобилизованный. Сейчас уже заканчивает ординатуру, институт Турнера в Питере (Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера). Травматология. Так что повоевать он успел. Даст Бог, будет в доктора превращаться.

— Наверное, вы хотели бы, чтобы он остался?..

— …в мирной жизни. Да не «наверное», а точно в мирной жизни!

— Дай-то Бог! Спасибо вам большое за интервью!

— Вам спасибо! И всем нам Победы!

Автор: Юлия Афанасьева

https://t.me/specnazAlpha/40358

28 августа - День военного медика.

С праздником, ангелы в бронежилетах!

Земной поклон вам!

Солнца нет. И нет листвы.

Обожжённые деревья -

Как сожженные мосты

В позабытых суеверьях.

На болоте камыши,

Клочья белого тумана.

Кровь сочится из души,

Как из незакрытой раны.

Я их вижу наяву -

Своих выживших и мёртвых.

С этим жить. И я живу

В памяти своей истёртой.

Череда солдатских лиц

Проплывает пред глазами.

Преклониться, пасть бы ниц:

Мне за честь, что я был с вами.

Матом, потом и бинтом.

И, склоняясь, как в поклоне,

Осеняю их крестом.

Красным.

На зелёном фоне.

,, Лакоза "

Октябрь 2023

Иллюстрации: @morjanamara

https://t.me/morjanamara/2943