Чем русские удивляли иностранцев в Лондоне и Париже 150 лет назад

История международных выставок началась в 1851 году, когда Лондон принял участников из разных стран. Не отстала и Россия, привезя с собой различные виды сырья и драгоценности. Это было началом, и в течение следующих веков российские, а затем и советские представители удивляли посетителей выставок великолепными пейзажами Транссибирской дороги, румяными русскими матрешками, техническими изобретениями и даже величественным макетом космического корабля «Восток».Долгие годы Россия получала почетные призы и золотые медали, ведь нашей стране действительно есть чем похвалиться. Вспомним о крупнейших выставках, которые проходили в Великобритании, Канаде и Париже, и что можно было увидеть в павильонах России.

Лондонская выставка 1851 года: манка с гречкой, канделябры и двери из малахита

Медали первой всемирной выставки 1851 года.

В 1851 году в Лондоне проходила первая международная промышленная выставка. Чтобы поразить посетителей и сделать просмотр удобным, в Гайд-парке был возведен потрясающий Хрустальный дворец. На первой всемирной выставке побывало шесть миллионов человек из 32 государств.

В нем был и отдел для России. В Лондон было привезено столько же экспонатов, сколько дней в году – 365.

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На самом деле это было совсем не много, так как в тот момент был кризис крепостного хозяйства. Приехали только некоторые купцы, фабриканты и помещики. Из России для всеобщего обозрения было привезено зерно, кожа, хлопок, некоторые изделия металлургической отрасли и предметы роскоши.



Представлявшая Россию ювелирная фирма Павла Сазикова привезла роскошный канделябр с сюжетами Куликовской битвы, за что и получила Большую медаль. Этой же награды удостоились придворные ювелиры Зефтиген и Камер – они поразили всех невероятной бриллиантовой диадемой.



Жюри с пристрастием осматривало экспонаты, но не устояло перед гречневой и манной крупой. Уж больно вкусная их них получалась каша.



Участвовала в выставке и фабрика малахитовых изделий Демидовых. Им удалось получить приз за стильную и очень красивую мебель. Есть записи француза де Валона, в которых он сравнивает малахитовые запонки с дворцом из этого камня и говорит, что Демидов может себе это позволить. Кстати, двери из красивого зеленого камня, которые весили не менее 44 килограммов, были впоследствии приобретены английским банкиром Гопе. Он выложил за них 10 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения: в XIX веке в Англии годовые затраты среднестатистического жителя составляли не более 30 фунтов в год.





Парижская выставка 1867 года: русская изба на Марсовом поле

В 1867 году прошла следующая выставка, на этот раз в Париже. Для этого был построен огромный выставочный павильон-дворец эллиптической формы на Марсовом поле.

Тогда Россия привезла больше 1300 экспонатов: изделия из драгоценных металлов и камней, мозаики, меха, оружие, ковры с Кавказа, уникальные вышивки. Можно было взглянуть даже на камни и металлы из Кабинета Его Императорского Величества. Сверкающие экземпляры так понравились представителям Британского музея, что в дальнейшем учреждение купило изумруды, аметисты и сапфиры.

На Марсовом поле были возведены национальные выставочные павильоны. Особым интересом пользовалась русская изба, изготовленная Плотницким цехом из Владимирской губернии. Русский павильон на выставке в Париже, 1867 год.

Собрав дом без гвоздей, мастера так удивили жюри, что получили серебряную медаль. Посетители с любопытством осматривали крытый двор, флигель, русскую печку, красный угол. Неподалеку располагалась конюшня, в которой томились и били копытами царские лошади. Император Александр III получил награду (Гран-при) за помощь в совершенствовании лучших пород. Всемирная выставка на полотнеЭдуарда Мане Император Александр II и императрица Евгения на празднике в честь иностранных правителей 10 июня 1867 года.

Часть выставки "Изящные искусства"

Не были обделены вниманием и русские художники. Золотая медаль досталась Александру Коцебе за эпическую картину «Победа под Полтавой». А одна работа была названа лучшей французским императором Наполеоном III - речь об акварельной копии фресок 1189 года из церкви в Нередице. Специально для автора, Николая Мартынова, была отлита медаль.





Париж 1900 года: крымское шампанское, шоколад будущего «Красного октября», и павильон русских окраин

Международная выставка в Париже, 1900 год.

В 1900 году выставка, подводящая итоги столетия, снова прошла в городе влюбленных, в Париже. Было опять задействовано Марсово поле. В тот период между Францией и Россией были прекрасные отношения, потому последней досталась немалое пространство в 24 000 квадратных метров, на котором разместили свои экспонаты 2,5 тысячи производителей из России.



Архитектором Мельцером был создан Павильон Русских окраин. Зрители словно гуляли по Московскому кремлю, наслаждаясь неповторимой архитектурой. Вход в Павильон. Каскадный фонтан у Дворца Трокадеро был подсвечен разноцветными огнями.

Константин Коровин оформил отдел внутри, сделав панно с видами разных районов страны. Это было так зрелищно, что художник получил от французского правительства орден Почетного легиона. Сегодня эти произведения Коровина можно увидеть в Русском музее в Санкт-Петербурге. Панно Константина Коровина для Русского павильона

Русская авеню Скульптура "Россия" Н.А. Лаверецкого, каслинское литье, 1896. Фигура украшала вход в павильон с чугунолитейной экспозицией.



Так как много внимания было уделено освоению Сибири, в прессе павильон получил название «Сибирский дворец». Особым интересом пользовался аттрацион-поезд, построенный в честь Транссибирской магистрали. Люди садились в вагон и наблюдали, как за окном пролетает Великий сибирский путь - почти километровая панорама с акварельными пейзажами кисти Павла Пясецкого. Пясецкий П. Я. Центральная улица Красноярска. Въездные ворота. Фрагмент панорамы. Бумага, наклеенная на холст, акварель, графитный карандаш. Государственный Эрмитаж Железнодорожная техника, произведенная в России, была с успехом представлена на выставке.



Гран-при был вручен Комитету Сибирской железной дороги и Министерству путей сообщения, золотая медаль - инженеру Лавру Проскурякову за его проект Красноярского моста через реку Енисей, которую безоговорочно присудила комиссия под председательством Густава Эйфеля.

Также один из главных призов был вручен заводу шампанских вин «Новый Свет» и вкуснейшему шоколаду товарищества «Эйнем» (сегодня его знают как фабрику «Красный Октябрь»). Работа талантливого физика Александра Попова (прототип радио) удостоилась золотой медали. Не отстала и русская матрешка, ее тоже отметили таким же призом. Ажурный чугунный павильон каслинского литья, удостоенный на выставке Гран-при.

Фаянсовый иконостас, выполненный на фабриках Кузнецова и представленный в Париже. Товариществом М.С.Кузнецова было изготовлено 38 подобных иконостасов, установленных по различным городам России: в Санкт-Петербурге, Ново-Афонском монастыре на Кавказе, в Царицыне, Баку, Казани, Дулеве, Керчи, Владимире, Шадринске.

Один иконостас, выставлявшийся на Всемирной выставке в Париже в 1900 г., был приобретен для русской православной церкви в чешском городе Марианске-Лазне.



Ряд наград получили кружева, вышивки и другие предметы русского женского рукоделия, отличавшиеся вкусом, тонкостью и невероятным мастерством. Широко были представлены товары чаеторговой фирмы Поповых, водки и алкогольные товары Смирновых и Шустовых, виноградные вина князя Голицына. У Казенной торговли алкоголем был отдельный павильон близ Эйфелевой башни, где мужчины с большим удовольствием получали маленькие сувенирные бутылочки с водкой. Продовольственные товары из России можно было продегустировать в нескольких закусочных и ресторанах, их качество парижане оценили очень высоко.

Французская газета Liberte писала: «В течение немногих лет русская промышленность и торговля приняли такое развитие, которое поражает всех», а Александр Мильеран, на тот момент министр торговли Франции, назвал русскую экспозицию «наиболее интересной приманкой на парижском празднике труда». Всего Россия получила более полутора тысяч наград, из которых 212 Гран-при и 370 золотых медалей.

Монреаль-1967: павильон «летящая крыша» и якутские алмазы

Теперь он расположен на ВДНХ Павильон «летящая крыша» на выставке в Монреале, 1967 год.Теперь он расположен на ВДНХ

В 1967 году выставка проходила в Канаде, в Монреале. Подход был серьезным: было построено метро, авторазвязка Тюркотт и искусственный остров Нотр-Дам.



Павильон России (уже СССР) занимал немалую площадь на Нотр-Даме, она составляла 1,6 гектара. Его проектированием занимались советские архитекторы (М. Посохин, А. Мндоянц, Б. Тхор). Вид здания был очень стильным: стены из стекла и крыша в виде гигантского трамплина, которую в прессе называли «летящая». В темное время включалась подсветка на стенах, а на потолке можно было увидеть силуэт главного экспоната - самолета ТУ-144.

Так как Юрий Гагарин недавно слетал в космос, не обошлось без макета ракеты «Восток», выполненного в полную величину. Можно было зайти в отдельно расположенную конструкцию «Чечевица», попробовать сесть в кресло, посмотреть на космическую диораму, в общем, почувствовать то, что чувствовал Гагарин.

Поразили посетителей выставки полудрагоценные камни с Урала, но особенный восторг вызвали крупные якутские алмазы и пуховые оренбургские платки. Тут еще стоит сказать несколько слов о громкой провокации, которую готовили украинские диаспоры Канады и США. Ведь среди них было много махровых националистов и бандеровцев, осевших в этих странах. КГБ называет имена двух таких посетителей. Это Роман Мац из США и Тарас Гукало из Монреаля, который в 1961 году был осужден за хулиганство на одном из концертов Ансамбля Советской Армии в Канаде”. Кстати, оба мужчины живы. Они являются достаточно известными представителями украинской диаспоры: Роман Мац – как ветеран УПА, Тарас Гукало – как журналист и автор фильма 1983 года “Неизвестный Голод”, первой документальной ленты о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине. Какими способами удалось этого избежать - отдельная история.

Как ни странно, в этот раз СССР остался без призов и медалей. В чем дело, сказать сложно, но шла речь о несправедливом подходе жюри. Когда выставка закончилась, павильон был разобран и перевезен на ВДНХ, в настоящее время он реставрируется.



https://kulturologia.ru/blogs/180820/47294/

https://eho-2013.livejournal.com/884152.html

https://ansari75.livejournal.com/1925758.html

http://baikal-tankhoy.ru/parisexhibition

https://eho-2013.livejournal.com/977681.html

https://nickmix01.livejournal.com/665879.html?thread=7021591