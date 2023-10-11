Минискульптуры, ч.1

Многие города России ставят у себя серию небольших скульптур, которые интересно искать.

В Калининграде это хомлины, в Серпухове — павлины.

А в городе Добрянка Пермского края сделали серию металлических арт-объектов «Живут в Добрянке добряки».

Есть добряк-строитель и добряк-рыбак, есть пожилая пара добряков... Наверное, все потому, что Добрянка официально зарегистрировала товарный знак всероссийской столицы доброты.

Павлины Серпухова. Почему павлины? По данным информагентства, павлинов исторически разводят в Серпуховском Владычном монастыре, эта птица изображена на гербе Серпухова, поэтому появление его образа неслучайно, тем более, что 21 сентября 2016 года город отпраздновал 677-летие. К этой дате в городе установили 3-х метрового бронзового павлина. Но помимо большой птички, есть еще и малые. Скульптор Илья Дюков, уже известный местным жителям по многочисленным городским памятникам, в настоящее время создает целую серию арт-миниатюр. Если заранее подготовиться, то можно устроить детям интересный квест, например с загадками.

Всего в городе 13 птичек разных профессий, именно это влияет на место расположения:

- Театрал с двумя масками – у входа в Серпуховский музыкально-драматический театр около дома 58, со стороны Театральной улицы. - Турист, делающий селфи в Принарском парке. Парк находится в другом конце той же Театральной улицы. - Дворник в сквере на перекрестке ул Советской и проезда Мишина. - Спортсмен или футбольный судья с мячом, свистком и карточкой – у входа на стадиона «Труд» со стороны улицы Мишина.

- Художник - у входа в Серпуховский историко-художественный музей на улице Чехова, 87. - Следопыт - у здания Следственного комитета на ул. Ворошилова около шлагбаума у дома 58.

- Повар - у ресторана «Мамина квартира» в парке им. Олега Степанова.

- Читатель рядом с Центральной детско-юношеской библиотекой на ул. Горького, 5. - Станционный смотритель находится на Привокзальной площади. - Пожарный - у здания ФГКУ 29 Отряд Федеральной Противопожарной Службы по Московской области) на улице 2-й Московской, 9. - Защитник украшает Екатерининский сквер на правом берегу Нары, по дороге к Введенскому Владычному монастырю, на углу улицы Октябрьской и Клубного переулка. - Учитель в костюме и с глобусом в руках около здания школы №9. - Доктор у детской поликлиники на ул. Ворошилова, 132. Для того, чтобы найти все 13 фигурок, необходимо прошагать около 10 км, так что рассчитывайте свои силы!

Теперь кинем взор на Калининград. Кто такие эти хомлины? Это забавные человечки, которые тайно живут в людских домах и, несмотря на свои совсем небольшие размеры, выполняют роль хранителей жилищ жителей Калининграда, а их судьба неразрывно связана с янтарем - символом края, который обеспечивает хомлинов жизненной энергией, позволяя жить многие века. У авторов был еще вариант назвать их "домлинами", но прижились именно первый вариант. Придумали этих существ жители Калининграда - дизайнер-декоратор Наталья Шевченко и ее муж Сергей, архитектор по профессии. В хомлинах можно увидеть черты эльфов, домовых, гномиков, однако, это абсолютно авторский образ. В разработке своей идеи авторы создали персонажей, основываясь на многовековой истории Янтарного края, который, в разное время, был домом для многих народов его населявших. Предполагается, что хомлины живут тысячелетия и помнят все, что происходило на земле, где они обитают...и отлично умеют обрабатывать янтарь и делать из него украшения.

Первым появился большеухий хомлин - Дедушка Карл, которого установили 3 июня 2018 г. на Медовом мосту через реку Преголя, который соединяет остров Канта с Рыбной деревней на "большой земле". Отмечу, что мост сам по себе является достопримечательностью, из-за того, что является местом, куда традиционно приходят молодожены и вешают на его ограду "замки любви". Кстати, когда в 2018 году его ремонтировали, то пришлось срезать эти замочки для ремонта ограды и их общий вес составил почти 2 тонны!

Через четыре месяца после установки первой фигурки, появилась еще одна - Бабушка Марта. Она уютно расположилась в небольшой нише-бойнице на кирпичной стене справа от входа в Музей Янтаря. Бабушка хитро смотрит на проходящих мимо людей и держит в ручке счастливый клевер, а рядом с ней стоит узелок, о содержимом которого до сих пор не утихают споры: янтарь, гостинцы или травки? Музей янтаря очень интересное место, можно почерпнуть для себя большое количество информации о происхождении минералоида, способах его добычи и увидеть большое количество уникальных экспонатов.

Третьим появился хомлин-внучёк Витек (26 июля 2019 года), который находится недалеко от Музея Мирового океана. Фигурка установлена рядом с пришвартованным у берега научно-исследовательским судном-музеем "Витязь", от которого и получила свое имя. Витек сидит в "бумажном" кораблике, с сосредоточенным лицом бросая вызов волнам. Фигурка - Малышка Уля, которую установили в июне 2020 года, находится рядом с Калининградским зоопарком, прямо на оградке у его входных ворот. Крошка "путешествует" верхом на большой виноградной улитке. Задумчивый и вероятно немного уставший Папа Лео (или Лёва) появился 21 июля 2020 года. Установили его в день, когда был утвержден праздник "День янтаря" (учреждению которого авторы как раз и поспособствовали) - профессиональный праздник всех, кто связан с добычей, обработкой и созданием изделий из Солнечного камня. А дата 21 июля была выбрана для этого праздника неслучайно - оказывается в этот день в 1947 году был создан единый комплекс добычи и переработки янтаря "Комбинат №9". Интересно, что на территории Калининградской области находится до 90% всех мировых запасов янтаря.

Лео расположился на Эстакадном мосту, недалеко от входа в здание Музея изобразительных искусств. Ходят слухи, что свое имя он получил то ли в честь Леонардо да Винчи, то ли просто в честь статуй львов обрамляющих вход в музей. Романтичная Мама Варя (Варвара) отправляет воздушные поцелуи гостям и жителям Калининграда у входа в башню Врангеля. Фигурку поставили 21 июля 2021 года Кстати, рядом с хомлинами часто оставляют монетки - на удачу. Одновременно с предыдущей фигуркой появился и последний персонаж семейки хомлинов - малыш Антошка. Он расположился прямо на кирпичном поребрике рядом с интерактивным музеем-квартирой Альтес Хаус в историческом районе Амалиенау. Концепция музея - показать социально-историческую обстановку Кенигсберга на рубеже XIX–XX веков. Сам по себе район очень красив, с большим количеством зелени и домами в европейском стиле Кёнигсберга начала прошлого века. В районе практически нет одинаковых домов, интересно просто гулять, наслаждаясь тихой и спокойной обстановкой. В прохладное время года, на фигурки надевают крохотные элементы одежды: шапочки, шафрики и прочие аксессуары, от чего они выглядят еще забавнее. Если Вы думаете, что поход "за фигурками" интересен только для семей с детьми, то сильно ошибаетесь. Прогулка по местам расположения хомлинов интересна всем, кто приехал в Калининград за новыми впечатлениями и хорошим отдыхом! Думается, что на этом не остановятся мастера. Карта с хомлинами.

Есть еще в Ужгороде, но мы туда не пойдем, да и была у нас о них тема.

6 октября 2020 года, завершилась установка мини-скульптур в центре города Перми. Объекты под названием «Бабочка», «Мать и дочь», «Ангел» и «День рождения» появились по итогам второго сезона пермского фестиваля мини-скульптуры "ПМЖПЕРМЬ". Размер всех скульптур не превышает 35 см.

1. Мини-скульптура «Бабочка» с отрывками из одноименного стихотворения поэта Иосифа Бродского создана питерским скульптором Олегом Жогиным.

Объект размещен на столбе около Театра-Театра со стороны ул. Ленина.

2. «Мать и дочь» питерского скульптора Александра Позина разместилась на пермской набережной.

Она выполнена из бронзы и представляет собой большой и маленький мопеды, стоящие друг за другом.

3. Бронзовая мини-скульптура «Ангел», созданная питерским скульптором Мариной Спивак, установлена на набережной в районе Пермской художественной галереи.



4. Скульптура под названием «День рождения» в виде бронзового медвежонка, лежащего на спине, установлена около гостиницы «Урал».

Она расположилась около скульптурной композиции «Кама-река». Автор работы — пермский скульптор Юрий Шикин.Уже в 2021 году на набережной Камы установили две мини-скульптуры, созданные по эскизам детей. Они появились в рамках третьего сезона фестиваля "ПМЖПЕРМЬ". Как сообщают организаторы фестиваля, мини-скульптура «Птенец» находится в районе детской площадки, автор объекта — четырнадцатилетняя школьница Анна Филатова.

Второй объект создан по эскизам тринадцатилетнего школьника Вадима Насырова. Он установлен на парапете нижнего пролета спуска на набережную с Соборной площади.

«Образы, выбранные детьми для мини-скульптур, заимствованы из пермского звериного стиля. Доработку и масштабирование моделей выполнил пермский скульптор, художественный руководитель проекта Юрий Шикин», - пояснили организаторы фестиваля.

Третья скульптура — «Компьютерные монстры». Она была установлена на территории школы дизайна «Точка». У этого объекта коллективное авторство.

«Каждая из моделей детских скульптур была отмасштабирована и доработана в литейной мастерской Пермской академии живописи, ваяния и зодчества им.И.Глазунова под руководством художественного руководителя проекта Юрия Шикина», - сообщают организаторы фестиваля.

Есть еще о чем рассказать, но это в следующий раз. А на сегодня всё!

Ан нет. Я просто не знаю даже в какой раздел это поставить. Но это весьма любопытно. Поставлю сюда, как приложение.

«Музей на свалке» в Иркутске, креативное пространство рядом с городским полигоном твёрдых бытовых отходов. Кто это со-творил? Покопалась. Нашла. Необычная экспозиция формировалась на иркутском мусорном полигоне в последние годы стараниями директора Александра Расторгуева. Начало было положено около четырех лет назад с новых въездных ворот. Решили подойти к работе креативно, с выдумкой. А дальше в творческий процесс включились почти все работники свалки. Все материалы — свои, из привозимых отходов. Как только набирается нужное количество, мастера принимаются творить новую вещицу. Отдельную зону выделили под креативную выставку того, что люди по разным причинам выбрасывают. Здесь на одних стеллажах соседствуют древние телевизоры, музыкальные инструменты, старые постеры, статуэтки, вазы, люстры, причудливая посуда и прочая домашняя утварь. Среди редчайших экспонатов — настоящий старинный котел, отлитый в еще в 1817 году, и штучные экземпляры радиоприемников 30-50-х годов прошлого века. Александр признается, что долгое время эту красоту работники выстраивали для себя, не планируя создавать публичный музей. Но однажды иркутский полигон посетила делегация немецких и английских экологов, изучающих мусорные свалки. Иностранные гости два дня методично изучали выставку, а чуть позже федеральное телевидение выпустило сюжет о творческих мусорщиках из Иркутска. И тогда дирекция полигона решила открыть выставку для всех желающих. С тех пор интерес к уникальному мусорному музею неуклонно растет: люди целенаправленно приезжают посмотреть на диковинную свалку. Причем речь идет не только об иркутянах. География туристов — вся страна и даже зарубежье. Работники рассказывают, что недавно приезжала корейская тургруппа, которая была в полнейшем восторге от экспозиции. В среднем в выходные дни музей на полигоне сейчас посещают до нескольких сотен человек. Инсталляция продолжает разрастаться. Недавно у въезда на полигон появился большой деревянный парусник с гордо развевающимися парусами, его общими усилиями собрали всего за неделю с небольшим. В ближайших планах у директора полигона построить по соседству второй такой же корабль — не менее внушительный. А недавно на полигоне поселились два медвежонка, которых спасли от усыпления. Для них соорудили просторный крытый вольер с бассейном и лежанками. Животные очень полюбились не только работникам, но и посетителям.

— Прежние владельцы просто не справлялись с их уходом, когда зверята подросли и стали опасными для окружающих, — рассказывает директор полигона. — Когда увидел медвежат, спросил, можно ли их забрать? Ухаживать за ними нам всем в радость.

В перспективе Александру Расторгуеву хочется систематизировать выставочную зону и показать наглядно развитие различной техники, например телевизоров, от самых первых моделей до современных — благо, для этого хватает экспонатов. Посильную помощь в этом деле уже готовы оказать специалисты городского краеведческого музея. Но и сейчас в мусорном музее есть на что посмотреть. Экспозиция работает ежедневно, вход для всех желающих — бесплатный.

Информацию почерпнула тут: http://www.irk.ru/news/articles/20160718/museum/