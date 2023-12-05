Амосову Николаю Михайловичу 110 лет

В биографии Николая Михайловича Амосова - выдающегося советского ученого, торакального хирурга, мыслителя, кибернетика, писателя, человека, пытавшегося преодолеть собственную старость, много открытий, разработок новых методов лечения. Он создал особую методику продления жизни, на своем примере доказав, что можно преодолеть старческую немощность и активно жить в преклонном возрасте. Детские годы

Родился в 1913 году 6 декабря в селе Ольхово, которое находилось в Череповецком уезде Новгородской губернии. Его воспитывала мать. Отец пропал в годы Первой мировой войны. В биографии Николая Михайловича Амосова большую роль сыграли два его близких человека – мать и тетка Екатерина, работавшие акушерками.

Они помогали роженицам, которые были большей частью из бедных крестьянских семей, поэтому за свою работу никогда не брали ни денег, ни подарков. Этот принцип перенял и Амосов, который, будучи мировым медицинским светилом, лечил людей независимо от их должностей и званий.

Жили тяжело и бедно. Николай поздно пошел в школу. Но своим прилежанием и стремлением учиться быстро наверстал упущенное и, закончив школьное обучение, поступил в Череповецкий механический техникум. С детства у него был принцип - никогда никого не просить о помощи, всего достигать самому.

Начало

В 19 лет он уехал в Архангельск по распределению, где работал на электростанции лесопильного завода начальником смены. В 22 года он женился на Галине Соболевой.

В самом начале биографии Николая Михайловича Амосова есть один интересный факт, говорящий о его выдающихся способностях. Он почти одновременно с отличием заканчивает технический и медицинский вузы.

В 1932 году он поступил в индустриальный институт на заочное отделение. В это же время он серьезно заинтересовался медициной. В 1933 году вместе с женой поступает в Архангельский медицинский институт, но учебу в технологическом не бросает.

В 1939 году оканчивает мединститут и поступает в аспирантуру по специальности "хирургия". Через год получает диплом технологического института. Из двух специальностей он выбирает медицину. Свою деятельность он начал с ординатуры Архангельской областной больницы. Военные годы

Во время Великой Отечественной войны Николай Амосов в звании майора медслужбы лечил раненых в передвижном полевом госпитале. Амосов Николай Михайлович занимал должность заведующего отделением хирургии и провел более 4 тысяч операций. Здесь он встретил вторую свою жену, Лидию Денисенко, которая была его хирургической медсестрой и младше его на 7 лет. Он прожил с ней до конца своих дней.

В биографии Николая Михайловича Амосова война заняла особое место. Иногда ему приходилось проводить у операционного стола целые сутки, что, по его мнению, дало ему бесценный опыт практикующего хирурга. В редкое время отдыха он писал свою первую диссертацию.

Всю войну Амосов вместе с другими врачами спасал раненых в тяжелейших условиях. Не хватало элементарных обезболивающих, лекарственных средств, перевязочного материала. Но врачи временами творили чудеса. После окончания Великой Отечественной войны он принимал участие в войне против Японии, после чего лечил тифозных больных в Маньчжурии.

Жизнь без войны

В 1946 году он ушел в отставку. Но не сразу стал врачом-кардиологом. По приглашению С. Юдина, руководившего институтом Склифосовского, приехал в Москву и стал заведующим главным операционным корпусом. Все свободное время проводил в библиотеке, читая медицинские журналы, в том числе и иностранные, в которых печатали обо всех современных достижениях медицины. Амосова, практикующего хирурга, сделавшего тысячи операций, не устраивало то, что его не допускали оперировать, так как его должность того не предусматривала.

После ареста С. Юдина в феврале 1947 года он срочно увольняется и отправляется в Брянск на должность главного хирурга областной больницы. Здесь Амосов оперировал практически все органы, много раз делал резекцию легких при туберкулезе и раке, которую он проводил по собственной методике. В Брянске он пишет докторскую диссертацию. Приглашение в Киев

В 1952 году Амосов едет на научную конференцию в Киев, где выступает с докладом о своей методике резекции легких. Это выступление просто поразило директора Института туберкулеза и грудной хирургии Киева. Он пригласил Амосова возглавить вновь созданную Клинику торакальной хирургии. Также он читает лекции в Киевском мединституте, а после защиты докторской диссертации становится доцентом и возглавляет кафедру.

Его научные работы и известность позволили ему участвовать в международных конференциях и конгрессах, где он узнал для себя много нового и стал признанным светилом мирового уровня. На одной из таких конференций, проходивших в Мексике, он воочию увидел аппарат искусственного кровообращения, о котором раньше только читал. Врач-кардиолог Николай Амосов

Будучи по профессии инженером-механиком, он после приезда в Киев сделал чертеж, по которому через два месяца был изготовлен отечественный аппарат искусственного кровообращения. В 1958 году его действие испытали на собаке. Через некоторое время он был применен при операции человека. Первые два пациента скончались, но третий остался жив. Применение аппарата ИК открыло возможность регулярно проводить операции на сердце при пороке и прочих патологиях.

Но хирург Амосов пошел дальше. В январе 1963 года им была сделана операция по протезированию митрального клапана. Вскоре такие операции стали выполнять регулярно. В 1965 году была проведена удачная операция по вживлению полушаровых протезов сердечного клапана. Это было необходимо для пациентов с небольшим левым желудочком, которым было невозможно имплантировать шаровые протезы.

С 1983 года Амосов возглавил Институт сердечно-сосудистой хирургии. В настоящее время это НИССХ имени Н. М. Амосова АМН Украины. Здесь были проведены операции, большинство из которых возвратили людей к нормальной жизни. Он всегда призывал своих учеников выполнять операционное вмешательство только при угрозе жизни человека.

В Киеве Амосов впервые задумался о создании искусственного разума и стал вплотную сотрудничать с Институтом кибернетики. Здесь в 1960 году под его руководством был организован отдел биологической кибернетики. Уникальный человек Николай Амосов

Удивительно, что при такой загруженности академику Амосову хватало времени на все. В сферу его увлечений вошли кибернетика, парапсихология, философия, инженерия. Он писал книги, был депутатом Верховного Совета СССР. Его мировоззрение, философские размышления, мысли и записки о жизни – предмет изучения не одного поколения людей.

Но самой ценной является его система оздоровления человека. Он, будучи хирургом, считал, что на физическое здоровье человека огромное влияние оказывает его духовное состояние и физические нагрузки. На вопрос, в чем феномен долгожителей Кавказа и связан ли он с чистым горным воздухом и молодым красным вином, Амосов ответил, что это не существенно. А вот их физические нагрузки и отсутствие стрессов дают возможность продлить жизнь далеко за 100 лет.

Не веря в Бога, он признавал возможность существования Высшего разума и считал, что без религии, как организующей силы, развитие гармонического общества просто невозможно. Ведь именно на религии построена человеческая мораль. Уникальность его взглядов обусловлена большей частью его любовью к учебе, природной любознательностью, стремлением всегда докопаться до истины. Книги Амосова

Еще в 1960-е годы после напряженного дня, чтобы успокоиться, Николай Михайлович взялся за перо и стал записывать свои мысли. Так было положено начало его писательской деятельности. Хотя сам хирург относил свои книги к разряду беллетристики, но в них заложен большой философский смысл. Впервые произведение Николая Амосова «Мысли и сердце» было напечатано в США, где его книга стала бестселлером.

Большая часть их была воспоминаниями о работе и войне, его размышлениями о будущем медицины и, конечно же, о его системе оздоровления человеческого организма. Всего у него 22 книги. Из самых популярных можно выделить: «Книга о счастье и несчастьях» (Дневник с воспоминаниями и отступлениями), «Искусственный Разум», «Записки из будущего». «Голоса времён», «Мысли и сердце», «Сердце и физические упражнения» и др.

Николай Амосов с увлечением отдавался писательскому делу. Проблемы со здоровьем

В 1960 году Амосов заболел туберкулезом и проходил лечение в санатории Старокрымска. Он полностью вылечился от заболевания, но продолжал приезжать сюда. Он организовал на базе санатория хирургическое отделение пульмонологии, где сам проводил операции и привозил сюда из Киева своих учеников. Он даже болеть не мог без дела.

У Амосова было слабое здоровье, сказалось тяжелое голодное детство, военное лихолетье, когда приходилось сутками стоять около операционного стола. Как говорил сам хирург, у него была плохая наследственность. Его родственники умирали, едва перешагнув через 60-летний рубеж, и он стал задумываться, как обмануть свои гены. Система оздоровления организма Амосова Николая Михайловича

Еще в 1953 году у него появились проблемы с позвоночником. Амосов разработал для себя 10 ежедневных специальных упражнений, каждое из которых выполнял по сто раз. В дальнейшем по утрам стал бегать со своей собакой по 2 километра. Он установил для себя ограничения в еде. До конца жизни его вес составлял 54 килограмма. В дальнейшем эта программа стала известна как «принцип нагрузок и ограничений».

После нескольких месяцев занятий физическими упражнениями академик Амосов, по его словам, помолодел на 10 лет. Нормализовались пульс и давление, лучше стали работать органы. Но следует подчеркнуть, что Амосов был твердо уверен в положительном результате. Веру в успех он всегда считал основным фактором любого дела.

Принцип нагрузок и ограничений

Он основан на трех составляющих: физические нагрузки, сбалансированное питание, правильное мышление. Амосов постоянно совершенствовал свою методику, что нашло отражение в его книгах «Раздумье о здоровье», «Моя система здоровья» и других.

Как считал Амосов, человек – это животное, наделенное более высоким интеллектом. Поэтому движение, как основа его существования, всегда имеет для человека большое значение. Медленной ходьбой его наградила цивилизация. Главной составляющей человеческого организма являются мышцы и суставы, которые принимают основную нагрузку.

Принципы здоровой жизни

В старости происходят изменения в организме. Мышцы дряхлеют, суставы теряют подвижность, и нагрузка ложится на сердце. Чем слабее мышцы, тем старее организм. Поэтому Николай Михайлович увеличивает свою нагрузку и делает 3 тысячи упражнений ежедневно, причем половину из них он выполняет с гантелями. Бег теперь составляет не менее 5 километров.

Амосов рассчитал свой рацион таким образом, чтобы держать постоянный вес 54 кг. В него входили до половины общего объема потребления овощи и фрукты, из которых он отдавал предпочтение яблокам. Жиры и соль практически отсутствовали. Он не потреблял жареную пищу. Мясо входило в его меню по минимуму. Из напитков пил соки, чай, кофе с молоком. Он всю жизнь боролся с аппетитом.

Правильное мышление состояло в безграничной вере в себя, в свои силы. Большинство современных исследователей считают это основным секретом его долгой жизни. Мыслить нужно таким образом, чтобы избегать стрессов, которые сокращают жизнь человека.

Последние годы жизни

В 1985 году у Амосова начались проблемы с сердцем. Но он отказался от лечения, считая, что сумеет избежать болезни с помощью силовых упражнений. Но через три года она начала прогрессировать. По настоятельным просьбам коллег ему вживляют биологический кардиостимулятор. Через некоторое время он начинает выполнять свои физические упражнения, постепенно увеличивая нагрузку.

В 1988 году он оставляет пост директора НИССХ, но еще 4 года продолжает оперировать больных. В 1992 году он оставил работу, но продолжал вести прежний образ жизни, выполняя физические упражнения. Через 6 лет болезнь начала прогрессировать. Он поехал в Германию, где был прооперирован доктором Керфером. Это продлило ему жизнь еще на четыре года. В декабре 2002 года он умер. Причина смерти Амосова Николая Михайловича – инфаркт.

Он оставил после себя большое наследие в виде книг, научных трудов, учеников. Его заслуги были достойно оценены советским государством. Лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического труда, кавалер многих орденов, в том числе и за участие в Великой Отечественной войне. Это был талантливый и счастливый человек, посвятивший свою жизнь любимой профессии. Его гордость – дочь Екатерина, продолжившая дело своего отца.

Память

Его имя не забыто. В России установлены мемориальные доски в Старокрымсом санатории и на доме в Старокрымске. Его имя носит Череповецкое медицинское училище, Брянский медицинский колледж. На Украине, в Киеве и Харькове, есть улицы,носящие имя Амосова. Анисимова Светлана

https://nacion.ru/478180a-vrach-kardiolog-amosov-nikolay-mihaylovich-biografiya-semya-mesto-rabotyi-prichina-smerti-pamyat Научная библиотека СГМУ (Архангельск) (Северного государственного медицинского университета) проводит книжную выставку «МЫСЛИ и СЕРДЦЕ», посвященную 110-летию со дня рождения Николая Михайловича АМОСОВА. https://nsmu.ru/lib/news/index.php?ID=67287 Студентка Череповецкого медицинского колледжа им. Н.М.Амосова Регина Воронина нарисовала портрет великого хирурга в связи со 110-летием со дня его рождения . "Как медицинский работник я хотела бы обладать таким же усердием, как и Николай Михайлович, и столь великой любовью к людям.

Несомненно, я уважаю этого замечательного человека, как врача. Он разработал системный подход к здоровью и сказал очень важные слова: "Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому".

По моему мнению, это есть основа лечения любых болезней, ведь без желания, стремления поправиться и оздоровительных действий мы никогда не сможем добиться, чтобы пациент выздоровел. И я бы рекомендовала эти слова взять за основу каждому человеку", – поделилась Регина Воронина. https://vk.com/wall-68421015_4128

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