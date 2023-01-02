Территория Героев...(62)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/22981 https://t.me/mod_russia/23034 https://t.me/mod_russia/23061 https://t.me/mod_russia/23099 https://t.me/mod_russia/23117 В ходе наступления подразделений ВС РФ младший сержант Дмитрий Суняйкин проводил инженерную разведку маршрутов движения

На подступах к одному из населенных пунктов, удерживаемых противником, российские военнослужащие обнаружили минное поле.

Дмитрий Суняйкин вместе с товарищами приступил к разминированию проходов. Боевики с целью помешать действиям инженерно-саперной группы совершили нападение.

В бою с превосходящими силами противника Дмитрий Суняйкин действовал грамотно и решительно. Заняв выгодную огневую позицию, он уничтожил бронемашину, а также троих боевиков. Отразив вражескую атаку, российский сапер продолжил разминирование маршрутов движения.

Благодаря решительным действиям и высокому уровню профессиональной подготовки младшего сержанта Суняйкина было обеспечено оперативное и безопасное продвижение российских войск в заданный район.

https://t.me/mod_russia/22975 Матрос Никита Шомин доставлял боеприпасы и личный состав на передовую. Во время одного из рейсов Никита Шомин сопровождал рекогносцировочную группу. В районе населенного пункта его боевая машина пехоты попала под обстрел противника. В результате подрыва техники экипаж и личный состав получили тяжелые ранения.

Никита Шомин, проявляя мужество, оказал первую медицинскую помощь себе и товарищам, а затем взял командование группой на себя. Он вывел личный состав из подбитой машины в прилегающую лесополосу, где организовал оборону.

Противник продолжил наступление. В бою к группе матроса Шомина присоединились еще несколько российских военнослужащих. Под плотным огнем вражеской артиллерии и пехоты они удерживали позиции в течение шести часов. По итогам боя противник, понеся существенные потери, отступил.

https://t.me/mod_russia/23007

Ефрейтор Раднаев Чингис Украинские националисты, стремясь вернуть утраченные в ходе боев позиции, атаковали район расположения российских подразделений.

Ефрейтор Чингис Раднаев вместе с подразделением вступил в бой с группой боевиков. Ведя прицельный огонь по противнику, постоянно маневрируя и меняя позиции, он лично уничтожил бронированный автомобиль «Казак» и БМП противника.

В результате успешных действий подразделения Раднаева группа боевиков была полностью ликвидирована. Благодаря мужеству и самоотверженности ефрейтора Чингиса Раднаева, атака противника была отражена, что позволило перейти в контрнаступление и отбросить боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/5054

Старший прапорщик Пуха Денис Старший прапорщик Денис Пуха выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы.

В ходе наступления на оборонительные рубежи российских войск командный пункт подвергся группы массированному артиллерийскому и минометному обстрелу. Были повреждены часть техники и линии связи.

Под непрекращающимся артиллерийским обстрелом старший прапорщик Пуха применил нестандартный способ развертывания каналов связи, что позволило при выводе из строя одного канала связи в считанные секунды автоматически перестроится на другой канал связи, тем самым несмотря на систематическое огневое воздействие боевиков, было обеспечено устойчивое и непрерывное управление войсками.

В ходе боя Пуха оказал первую помощь раненному товарищу, получившему осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Несмотря на непрекращающийся обстрел, старший прапорщик лично вытащил раненого из-под огня, доставил в укрытие.

https://t.me/rabotaembrat/5055

Сержант Рыбалов Фёдор Заместитель командира взвода сержант Федор Рыбалов в районе одного из населенных пунктов выполнял боевую задачу по эвакуации вооружения и военной техники, получившей повреждения в ходе боев с украинскими националистами. В момент начала эвакуации противник подверг район скопления техники артиллерийскому обстрелу.

Оценив обстановку, не смотря на угрозу для жизни, сержант Федор Рыбалов принял решение вместе с подчиненными продолжить эвакуировать вверенное ему вооружение и военную технику.

Умело маневрируя на ограниченной площади, благодаря слаженным действиям отделения сержанта Рыбалова, российским военнослужащим удалось оперативно вывести эвакуируемую технику из зоны обстрела без потерь.

При этом потерь со стороны подчиненных Федора также допущено не было.

https://t.me/rabotaembrat/5058

Старший сержант Зверев Евгений Командир отделения старший сержант Евгений Зверев в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполняет боевую задачу по бесперебойному снабжению подразделений российских войск, участвующих в специальной военной операции. Неоднократно осуществлял подвоз боеприпасов российской группировке войск на передовых позициях.

В ходе очередного выезда колонна, в составе которой двигался старший сержант Зверев, подверглась минометному обстрелу. Понимая, что в случае попадания в машину с боеприпасами, значительная часть колонны будет уничтожена, Евгений, умело маневрируя на участке местности грузовым автомобилем, проявляя мужество и героизм, вывел машину из-под вражеских снарядов.

Смелые и решительные действия старшего сержанта Зверева, проявленные им мужество и профессионализм, позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделения, находящимся на передовой.

https://t.me/rabotaembrat/5068

Сержант Косенков Владимир Командир взвода - врач медицинского взвода сержант Владимир Косенков неоднократно быстро, своевременно и на высоком профессиональном уровне оказывал неотложную медицинскую помощь российским военнослужащим, ведущим наступление на позиции украинских националистов.

В ходе боев с неонацистами Владимир, находясь под плотным огнем противника, проявляя мужество и самоотверженность, оказал первую помощь 5 раненым российским мотострелкам, после чего лично вынес их из-под обстрела в безопасный район, чем спас их жизни. После окончания боя обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский госпиталь.

https://t.me/rabotaembrat/5061

Старший лейтенант Белов Степан Жителю башкирского города Октябрьский Степану Белову Указом Президента РФ присвоено звание Героя России. (См. видео по ссылке)

Степан Белов — кадровый военный. С февраля находится в зоне боевых действий. За выполнение боевых задач награжден медалью Суворова, орденом Мужества, медалью «Участнику специальной военной операции» , медалью «За боевые отличия».

Рота Степана Белова уничтожила более двадцати танков противника, 9 БМП и большое количество живой силы, множество опорных и командных пунктов врага.

Высокую государственную награду ему вручил Президент РФ. У Степана будет всего несколько дней, чтобы побывать на родине, повидаться с родителями, женой и детьми, а потом он вновь отправится в зону боевых действий выполнять свой воинский долг.

https://okt-neft.ru/news/novosti/2022-12-20/starshiy-leytenant-iz-bashkirii-stepan-belov-stal-geroem-rossii-3080651

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Шломович Василий Черноморец, казак казачьего штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска Василий Шломович геройски погиб при выполнении своего долга в ходе специальной военной операции.

Родился 28 мая 1984 года в городе Тутаеве Ярославской области. С детства имел упорный характер, и всегда хотел всё знать. Вскоре его семья переехала в Эстонию в город Выхма, там он пошел в первый класс, а в 1992 году родители приехали в Крым.

Успешно закончил 9-й класс. Поступил в СПТУ№ 3 по специальности «столяр-плотник», был одним из лучших учеников. Затем служба в армии.

После армии ушел работать на стройку, помогал маме и сестре. В 2013 году ездил в Киев на антиМайдан, по возвращению в Крым автобусы попали в засаду под Корсунью, благодаря помощи местных жителей крымчанам удалось пешком добраться до безопасных мест. В 2014 году вступил в ряды самообороны, дежурил на блокпостах по всей территории Крыма. В феврале 2014 года принял участие в митинге против захвата Верховного совета Республики Крым, был награжден двумя медалями: «За защиту Крыма» и «За возвращение Крыма».

Был награжден Главой города «Благодарственным письмом», за активное участие в ликвидации последствий режима чрезвычайной ситуации на территории города Симферополь. Участвовал в конных походах, крестных ходах и на Параде 9 мая.

24 февраля 2022 года после начала СВО на территории Украины не смог остаться в стороне, и уехал в составе казачьего добровольческого отряда на Украину. И стал Василий отличным сапёром, неоднократно спасал жизни своих товарищей. Был он весёлым парнем, всегда мог поддержать шуткой своих однополчан.

https://vk.com/wall-193303062_6245

Ефрейтор Мещеряков Виталий Выпускник 2007 года

Мещеряков Виталий Владиславович

29.04.1992-1.12.2022

Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/vitalij-meshheryakov/

Военнослужащий Плотников Евгений В селе Ежово состоялась траурная церемония прощания с жителем села Плотниковым Евгением Васильевичем, который погиб в ходе специальной военной операции России на Украине.

Посмертно представлен к награде Орден Мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-plotnikov/

Военнослужащий Плишкин Владимир В ходе специальной военной операции погиб северобайкалец Плишкин Владимир Петрович.

Владимир родился 06 апреля 1977 года в пос. Красногвардейске Свердловской области.

Владимир мужественно защищал нашу Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Стал участником спецоперации с октября 2022 года.

У Владимира осталась мама и дочь. Был замечательным товарищем, отцом и сыном, другом и настоящим воином.

https://zpobeda.ru/vladimir-plishkin/

Военнослужащий Чеканаускас Алексей В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Чеканаускас Алексей Александрович.

Алексей проходил службу в рядах Вооружённых Силах Российской Федерации в артиллерийском​ дивизионе.

Он до конца был верен воинскому долгу и своей Родине.

https://zpobeda.ru/aleksej-chekanauskas/

Старший лейтенант Дариенко Роман Роман Дариенко погиб, защищая интересы своей страны, в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Роману было 36 лет. Он родился в станице Кущевской, учился в школе №7 поселка Первомайского.

Роман служил командиром взвода связи роты связи батальона связи.

https://vk.com/wall-114208723_235580

Военнослужащий Грязнухин Денис Грязнухин Денис Николаевич, героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине. Он отдал жизнь ради обеспечения безопасности своей Родины и своего народа.

Грязнухин Денис Николаевич родился 7 апреля 1998г. в селе Троицк Олекминского района. В 2004 году пошел в Троицкую начальную школу. По окончании начальной школы продолжил учебу в Токкинской средней школе, 9 класс окончил в Заречной неполной средней школе.

Был призван на военную службу в июне 2016 года. Службу проходил в спецвойсках и был демобилизован 7 июня 2017 года. Вернувшись в родное село, устроился на работу в крестьянско-фермерское хозяйство.

23 сентября 2022г. был призван для выполнения священного долга и отправился в зону проведения специальной военной операции на территорию Украины.

Героически погиб, защищая свою Родину.

https://zpobeda.ru/denis-gryaznuhin/

Военнослужащий Яковенко Дмитрий Жители Бородино простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Дмитрием Яковенко.

Дмитрию было 32 года…

Дмитрий Яковенко родился и вырос в Бородино. Став взрослым, он не покинул родной город. Его трудовая деятельность была связана с угледобычей: несколько лет работал на Переясловском угольном разрезе, а с 2017 года перешёл на бородинское угледобывающее предприятие. Трудился Дмитрий в должности помощника машиниста дробильно-погрузочного агрегата на участке «Вскрышной» и по словам коллег всегда ответственно подходил к своей работе, четко, оперативно выполнял поставленные задачи. Сослуживцы отзываются о Дмитрии, как о хорошем товарище, друге. Дружелюбный парень, безотказный в помощи – именно так характеризует его рабочий коллектив.

За верность Отечеству он представлен к награждению орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-188917111_7440

Военнослужащий Бондаренко Руслан Героически погиб на территории Украины.

41-летний Бондаренко Руслан Александрович

19.03.1981.года рождения…

https://zpobeda.ru/ruslan-bondarenko/

Доброволец Гордиенко Виктор В Гае простились с военнослужащим Виктором Федоровичем Гордиенко 1988 года рождения. Он геройски погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Родился Виктор в Соль-Илецком районе, в дальнейшем его жизнь была связана с Новосергиевским районом и Гаем.

В Гае Виктор учился в ПУ-60. После окончания он пришел в военкомат, пошел служить в армию, вернулся в звании "младший сержант". Не остался равнодушным к событиям на Украине, записался добровольцем в действующую армию на территории ДНР.

Похоронили погибшего В.Ф. Гордиенко на Аллее Славы Гайского городского кладбища с воинскими почестями.

У Виктора остались шестилетний сын, супруга.

https://vgae.ru/news/policy/30204-v-gae-poproschalis-s-pogibshim-na-ukraine-viktorom-gordienko.html

Военнослужащий Дамбиев Баир В ходе специальной военной операции на территории Украины ветеран боевых действий Дамбиев Баир Эрдынеевич получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

Баир Эрдынеевич родился 26 июня 1978 года в селе Хоринск.

С 2017 года служил на Камчатке командиром взвода воинской части МОРФ.

Баир Эрдынеевич награждён Орденом Мужества посмертно.

У Баира Эрдынеевича осталась большая семья: мама, брат, супруга, 2 сына и дочь.

https://zpobeda.ru/bair-dambiev/

Военнослужащий Зарубин Алексей В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи, оставаясь до конца верным своей Родине и присяге, героически погиб уроженец Забайкальского края города Краснокаменск Зарубин Алексей Александрович.

https://zpobeda.ru/aleksej-zarubin/

Военнослужащий Исупов Джанибек В ходе спецоперации на Украине погиб Исупов Джанибек Аслбекович.

Был связистом.

Погиб в поселке Леновое.

https://zpobeda.ru/dzhanibek-isupov/

Военнослужащий Веселков Андрей Погиб в городе Артемовск Веселков Андрей Павлович

21.08.1975-01.12.2022г.

https://zpobeda.ru/andrej-veselkov/

Военнослужащий Галанов Георгий В школе хутора Песчаного состоялось вручение Ордена Мужества семье Георгия Галанова, который отдал свою жизнь при выполнении боевого долга на территории спецоперации.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Георгий Галанов удостоен Ордена Мужества посмертно.

Погибшему было 40 лет, он участвовал в спецоперации с мая по контракту.

У него остались супруга и приемная дочь.

https://zpobeda.ru/georgij-galanov/

Военнослужащий Вагин Иван В ходе специальной военной операции в Украине погиб житель д. Соболины Сандовского муниципального округа Вагин Иван Владимирович.

https://zpobeda.ru/ivan-vagin/

Военнослужащий Антонов Артём Артём Антонов погиб смертью храбрых на Украине.

https://zpobeda.ru/artjom-antonov/

Военнослужащий Харитонов Анатолий Во время проведения специальной военной операции погиб Харитонов Анатолий Анатольевич.

Ему было 22года.

Родился и вырос в г.Мичуринск Тамбовской области. Проходил службу по контракту в 137 гвардейском парашютно-десантной полку г.Рязань.

С февраля месяца участвовал в специальной военной операции на Украине, погиб в бою в д.Владимировка, Бахмутский район, Донецкая область.

За мужество и героизм указом Президента Российской федерации награждён орденом Мужества (посмертно)

https://zpobeda.ru/anatolij-haritonov/

Доброволец Нечкин Дмитрий Защищая свою родину трагически погиб Нечкин Дмитрий Владимирович…

Дмитрия не призывали. Он сам добровольно вызвался защищать Россию…

Дима был весёлым и дружелюбным человеком. Душа компании..

https://zpobeda.ru/dmitrij-nechkin/

Военнослужащий Федоров Вадим Уроженец города Шилка Забайкальского края, участник частной военной компании «Вагнер», 24-летний Вадим Федоров погиб в ходе спецоперации на Украине.

Вадим Сергеевич Федоров родился в 1998 году, ему было 24 года.

В детстве остался без родителей, его воспитывали родные тетя и дядя. Служил в Шилкинском управлении МЧС.

При имеющейся служебной брони при мобилизации Вадим Федоров подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и в сентябре отправился на Украину в зону спецоперации.

Боец погиб под Артемовском.

У него осталась девятимесячная дочь.

https://vk.com/wall-217241719_7206

Военнослужащий Крапивников Евгений Евгений Александрович Крапивников героически погиб в боях на Артемовском направлении.

https://zpobeda.ru/evgenij-krapivnikov/

Военнослужащий Бизюлин Владимир Бизюлин Владимир погиб героем защищая нашу родину.

https://zpobeda.ru/vladimir-bizjulin/

Военнослужащий Лялин Алексей Героически погиб в зоне СВО староосколец Лялин Алексей Валерьевич.

Был мобилизован 24.09.2022.

Погиб 31.10.2022.

https://zpobeda.ru/aleksej-lyalin/

Доброволец Колегов Александр Суд впервые признал погибшим пропавшего без вести во время спецоперации екатеринбуржца

53-летний Александр Колегов отправился в Украину добровольцем и 15 июня пропал без вести, хотя его сослуживцы утверждали, что он погиб. Теперь это признал суд.

Александр Колегов погиб на глазах у многих людей.

Александр в прошлом - сотрудник органов внутренних дел, с 1989 по 2008 год работал помощником оперативного дежурного в отделе вневедомственной охраны Верх-Исетского района Екатеринбурга. А после выхода на пенсию работал начальником службы безопасности сети магазинов «Эльдорадо».

В июне Александр подал документы в военкомат как доброволец, для участия в специальной военной операции. Его направили в город Новочеркасск, где Александр был зачислен старшим стрелком в отряд «Барс». В Новочеркасск Колегов приехал 7 июня, а 12 числа отряд уже прибыл в ДНР. Через 3 дня их отряд попал в засаду. По МТЛБ, на которой ехал Колегов, прямой наводкой выстрелил украинский танк из лесопосадки. Из 17 человек трое - Колегов, врач и еще один боец - погибли на месте. Все остальные были ранены и отбежали. Позже они пытались подобраться и забрать тела погибших, но не смогли, так как велся сильный обстрел.

Может, они там и до сих пор лежат, а может, украинские военные забрали их на обмен – между противоборствующими сторонами периодически происходят обмены телами погибших.

Дочь обратилась в военную прокуратуру Новочеркасска. Военные прокуроры опросили выживших сослуживцев Колегова, которые ехали вместе с ним в тот день. Двенадцать человек подтвердили, что своими глазами видели, как Александр погиб, дочь по-прежнему надеется, что тело ее отца будет найдено.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kolegov/

Доброволец Ежов Станислав Простились с воином Ежевым Станиславом (в крещении Андреем).

В начале спецоперации он стал добровольцем, таких как он называют оркестрантами Вагнера.

Погиб под Бахмутом.

https://zpobeda.ru/stanislav-ezhov/

Военнослужащий Бабенко Василий В СВО погиб Василий Бабенко.

Спас двух ребят, закрыв их собой.

Жил в Азове, учился в 9 школе.

https://zpobeda.ru/vasilij-babenko/

Военнослужащий Матюнин Александр В Сосновом Бору в последний путь проводили Александра Матюнина, погибшего в ходе специальной военной операции.

Житель Ленинградской области пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу.

Александр Матюнин родился и жил в Сосновом Бору. Когда началась спецоперация, ленинградец добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Александр Матюнин отдал свою жизнь на войне с националистами.

Его посмертно наградят орденом Мужества.

Бойца похоронили в Сосновом Бору на кладбище «Воронка».

В родном городе у героя осталась мать, больная сахарным диабетом, и являющаяся волонтером в Доме милосердия.

https://47channel.ru/event/aleksandr-matyunin-iz-sosnovogo-bora-pogib-v-xode-specoperacii

Военнослужащий Μихaйлoв Алeкceй Β хoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe пoгиб 21-лeтний Алексей Μихaйлoв из Κapмacкaлинcкoгo paйoнa Бaшкиpии.

Он был уpoжeнцeм дepeвни Дмитpиeвкa. Алeкceй oкoнчил дeвять клaccoв в ceлe Εфpeмкинo. Зaтeм oн пocтупил в Уфимcкий филиaл гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa мopcкoгo и peчнoгo флoтa имeни aдмиpaлa Μaкapoвa. Πocлe oкoнчaния учeбнoгo зaвeдeния пoдпиcaл кoнтpaкт c Μиниcтepcтвoм oбopoны Рoccии.

Ηa СΒО oн тpудилcя oпepaтopoм кoмплeкca paдиoпoмeх, нo вo вpeмя бoeвых дeйcтвий пoлучил cмepтeльнoe paнeниe.

Алeкceй нe был жeнaт и нe имeл дeтeй. Сaм oн из мнoгoдeтнoй ceмьи.

https://zpobeda.ru/alekcej-ihajlov/

Старший лейтенант Минеев Алексей В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи героически погиб уроженец Забайкальского края пгт Первомайский Шилкинского района Алексей Минеев.

Фотограф «Чита.Ру» встречал Алексея Минеева на одном из полигонов Забайкальского края во время боевого слаживания мобилизованных военнослужащих — танкист попал в объектив камеры.

https://zpobeda.ru/aleksej-mineev/

Военнослужащий Аверин Николай В зоне СВО на Украине погиб Аверин Николай 1996 г.р., родом из Приднестровья.

Учился в ТЮИ.

https://zpobeda.ru/nikolaj-averin/

Младший сержант Пиганов Егор Пиганов Егор Алексеевич-участник СВО на Украине, рядовой контрактной службы.

Родился 25.12.1998 года, в семье военнослужащего.

В конце февраля 2022 года 23-летний гвардии младший сержант Егор Пиганов был командирован для участия в специальной военной операции. Она закончилась для него через полтора месяца.

10.04.2022 года, он героически повел в атаку бойцов и сражался в открытом боевом столкновении с противником, командуя вверенным ему подразделением.

В этом бою Пиганов Егор Алексеевич получил смертельное ранение.

При исполнении воинского долга прoявил высoчайшие мужествo и гepoизм.

Похоронен в поселке Новые Горки Лежневского района Ивановской области.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/egor-piganov/

Военнослужащий Шевченко Дмитрий В зоне СВО погиб 23-летний Дмитрий Шевченко, военнослужащий-контрактник, избравший профессию «Родину защищать» по примеру родителей.

Неугомонный Димка, любивший жизнь во всех её проявлениях: хороший ученик, активный спортсмен, верный и щедрый на дружбу пацан, в котором за внешним юношеским куражом скрывались настоящие мужские качества — любовь к Родине и готовность к самопожертвованию во имя будущего страны, своих друзей…

Товарищи- спецназовцы вытащили из-под артобстрела своего тяжело раненного командира. Только медицина оказалась бессильна. Так бывает…

https://zpobeda.ru/dmitrij-shevchenko/

Старший лейтенант Чедер-оол Алаш В ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга героически погиб старший лейтенант, (мобилизованный) Чедер-оол Алаш Алексеевич 14.03.1980 г. р.

Любимый сын, брат, отец 2-х детей, горячо любимый дядя всех племянников.

Он настоящий герой, который показал пример мужества, стойкости и до конца остался верным своей Родине и Отечеству.

Он был жизнерадостным, добрым, справедливым, гуманным, надежным, честным человеком чести.

https://zpobeda.ru/alash-cheder-ool/

Гвардии майор Волошкин Игорь В Баймаке в его родной школе №2 открыли мемориальную доску погибшему в СВО Игорю Волошкину

Целеустремленный, настойчивый парень осуществил свою мечту. В 2005 году он окончил Рязанское высшее военное гвардейское училище воздушно-десантных войск и посвятил жизнь службе Родине. Прошёл путь от командира взвода до заместителя командира батальона. Был достойным сыном своего Отечества, мужем, отцом троих детей.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://bv02.info/news/novosti/2022-11-23/v-baymake-otkryli-memorialnuyu-dosku-pogibshemu-v-svo-igoryu-voloshkinu-3042477

Военнослужащий Шучин Павел При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб уроженец Республики Марий Эл — Павел Шучин.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

В Сернурской средней школе №2 открыли мемориальную доску Герою. https://zpobeda.ru/pavel-shuchin/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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